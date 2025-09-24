„Șeful banilor” din PE explică „șiretlicul” privind fondurile europene pentru România: „60 de miliarde de euro sunt, real, mai puțin decât 46 de miliarde”

18:00

Un băiat de 6 ani din Timișoara a murit, marți, după ce s-ar fi înecat în baia locuinței. Polițiștii au deschis un dosar penal și au găsit un uscător de păr, în priză, în cada în care s-a înecat copilul. Mama băiatului susține că l-a lăsat nesupravegheat doar zece minute.