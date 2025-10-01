Românii de peste 45 de ani își caută masiv de muncă. Mulți dintre ei au rămas fără job
Adevarul.ro, 1 octombrie 2025 10:00
Românii de peste 45 de ani își caută masiv de muncă, o bună parte dintre ei rămânând fără joburi în urma restructurărilor, în timp ce alții au fost nevoiți să se reorienteze pentru a avea mai multă stabilitate și mai mulți bani.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
10:15
Descoperire revoluționară în depistarea precoce a cancerului. Cum ajută radiografiile color la stabilirea diagnosticului # Adevarul.ro
O echipă de cercetători din Statele Unite a dezvoltat un nou tip de radiografie care produce imagini color, mult mai detaliate decât cele obţinute prin metodele tradiţionale.
Acum 30 minute
10:00
Naționala feminină de handbal a Românei și-a pus selecționer. Noul antrenor a stabilit „tactica” pentru Mondiale: „Cu Dumnezeu înainte!” # Adevarul.ro
Ovidiu Mihăilă este alesul federației pentru a conduce naționala la Campionatul Mondial.
10:00
Românii de peste 45 de ani își caută masiv de muncă. Mulți dintre ei au rămas fără job # Adevarul.ro
Românii de peste 45 de ani își caută masiv de muncă, o bună parte dintre ei rămânând fără joburi în urma restructurărilor, în timp ce alții au fost nevoiți să se reorienteze pentru a avea mai multă stabilitate și mai mulți bani.
10:00
O româncă a fost condamnată definitiv în Italia, după ce a ținut opt ani o pensionară italiană în Galaţi și i-a golit conturile # Adevarul.ro
O îngrijitoare româncă a ajuns în fața instanței supreme din Italia, fiind găsită vinovată de exploatarea unei pensionare italience, pe care a adus-o în România și i-a golit conturile.
Acum o oră
09:45
Cel puţin nouă persoane - inclusiv un copil - au murit în urma unor ploi violente în regiunea ucraineană Odesa (sud), iar în oraşul omonim, în şapte ore a plouat cât în două luni, anunţă miercuri salvatori, relatează AFP.
09:45
Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală. Ce categorii beneficiază de compensare 100% sau 50% # Adevarul.ro
Ministerul Sănătăţii recomandă vaccinarea antigripală a populaţiei, în special a persoanelor din categoriile de risc.
09:45
O companie aeriană care opera zboruri de patru ori pe săptămână și-a anunțat pasagerii că a anulat toate zborurile și și-a concediat toți angajații, îndemnâîndu-i să se orienteze către alte companii aeriene.
09:30
Grecia, paralizată de o grevă generală la nivel național. Angajații cer condiții mai bune de muncă # Adevarul.ro
Sindicatele şi sectorul public şi privat din Grecia au declanşat miercuri o grevă generală de 24 de ore, cerând condiţii mai bune de muncă şi respectarea drepturilor angajaţilor, informează publicaţia grecească To Vima.
Acum 2 ore
09:15
Un copil de 11 ani a murit după ce a mâncat ciuperci otrăvitoare. Surorile și mama copilului sunt și ele în stare gravă # Adevarul.ro
Un copil în vârstă de 11 ani, din localitatea vasluiană Ţuţcani, comuna Măluşteni, a decedat, iar mama minorului şi două fete de 14, respectiv 16 ani, care prezentau simptome digestive, au fost transportate la spital.
09:15
O dronă necunoscută a paralizat peste noapte funcționarea unui aeroport din Norvegia: „Am încheiat operațiunea fără să găsim pilotul” # Adevarul.ro
Activitatea aeroportului din oraşul norvegian Brenneisund a fost paralizată în noaptea de 30 septembrie, după ce o dronă necunoscută a fost observată zburând în apropierea pistei. Incidentul a ridicat îngrijorări de securitate și este investigat de autorităţile norvegiene.
09:00
Anchetă la o şcoală din Vaslui, unde o femeie de serviciu este acuzată că ar fi lovit un copil de 7 ani, dar şi pe mama acestuia # Adevarul.ro
Este anchetă la o școală din județul Vaslui, unde o femeie de serviciu este acuzată că a agresat un elev de 7 ani și pe mama acestuia. Incidentul a ajuns atât în atenția Inspectoratului Școlar, cât și a Poliției, iar angajata a fost mutată la altă unitate pe perioada cercetărilor.
09:00
FIFA taie în carne vie. Forul continental execută în serie cluburile românești cu probleme # Adevarul.ro
Trei cluburi din Superliga de fotbal au primit interdicție la transferuri din pricina problemelor financiare.
08:45
Medvedev îl ironizează Trump privind submarinele nucleare americane din apropierea Rusiei: „Este greu să găsești o pisică neagră într-o cameră întunecată” # Adevarul.ro
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a reacționat la declaraţiile președintelui american Donald Trump, care a susținut că a ordonat poziționarea a două submarine nucleare în apropierea Rusiei.
08:45
Aliați neașteptați pentru premierul maghiar Viktor Orban în efortul de a bloca aderarea Ucrainei la UE. Cum s-au complicat lucrurile # Adevarul.ro
Viktor Orbán ar putea găsi sprijin neașteptat în tentativa sa de a bloca aderarea Ucrainei la UE, inclusiv din partea președintelui Franței, Emmanuel Macron, relatează Politico.
08:30
Artiștii au trecut pe onorarii de austeritate. Concertul lui Fuego la Vaslui, de trei ori mai puțini bani ca anul trecut # Adevarul.ro
Primăria municipiului Vaslui a cheltuit 31.000 de lei pentru organizarea evenimentului din Parcul Copou, cu ocazia Zilei internationale a persoanelor vârstnice.
Acum 4 ore
08:00
S-a emis autorizaţia de construire a centurii ocolitoare a orașului Buftea. Ce lungime va avea şi cât va costa # Adevarul.ro
Autorizaţia de construire a variantei ocolitoare Buftea a fost emisă, urmând ca lucrările să fie demarate în scurt timp, anunţă secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioşteanu. Lucrările vor fi efectuate de constructorul austriac Porr Construct SRL.
07:45
Sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși: Acoperământul Maicii Domnului. Tradiții și obiceiuri la români # Adevarul.ro
La 1 octombrie, biserica ortodoxă prăznuiește Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare de referință în calendarul creștin, dedicată ocrotirii Fecioarei Maria.
07:30
Gigantul Exxon Mobil anunță concedierea a 2.000 de angajaţi. Canada şi Uniunea Europeană, cele mai afectate de restructurări # Adevarul.ro
Gigantul american Exxon Mobil a anunţat marţi că va elimina 2.000 de locuri de muncă la nivel mondial, echivalentul a circa 3%–4% din forţa sa de muncă, măsura vizând în special Canada şi statele Uniunii Europene, transmite Reuters.
07:30
„Drogul lui Lukașenko este puterea”. Politica de deschidere a Belarusului față de Occident, manevră viabilă sau mers pe sârmă? # Adevarul.ro
De la întoarcerea lui Trump la Casa Albă, liderul autoritar din Belarus, la putere din 1994, a început să iasă din înghețul diplomatic, tatonând cu prudență un spațiu de manevră dincolo de Moscova, care consideră Belarusul deopotrivă cel mai apropiat aliat și un tampon vital pentru Rusia.
07:15
Dronele subacvatice ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina, în măsura în care Kievul are posibilitatea să exploateze și mai mult această armă crucială din arsenalul său, apreciază generalul american în retragere David Petraeus, relatează The Telegraph.
07:00
Atac aerian cu bombe ghidate asupra oraşului Harkov. Sunt răniți și s-au produs mai multe incendii # Adevarul.ro
Un atac aerian cu bombe ghidate asupra oraşului Harkov din nord-estul Ucrainei a provocat rănire a şase persoane şi mai multe incendii, în noaptea de marţi spre miercuri, au anunţat oficiali regionali.
07:00
Vremea va fi în continuare foarte rece pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros în vest şi în sud-est şi mai mult noros în rest. Sunt așteptate ploi în cea mai mare parte a țării.
06:45
Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile" # Adevarul.ro
Grupul parlamentar oferă o serie de beneficii, inclusiv acces la funcții în conducerea celor două camere și în comisii, însă deputații și senatorii desprinși de SOS și POT sunt deocamdată doar o „armată” fără coeziune.
06:45
Preşedintele Nicuşor Dan participă la Copenhaga la reuniunea informală a Consiliului European şi la reuniunea Comunităţii Politice Europene # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă, miercuri şi joi, în Danemarca, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene, transmite Administraţia Prezidenţială.
06:30
„Shutdown” în SUA: Serviciile guvernului american au fost suspendate. Sute de mii de angajați federali, trimiși acasă # Adevarul.ro
Serviciile guvernului SUA vor fi suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.
06:30
România a aprobat creşterea prezenţei trupelor americane pentru operaţiuni de realimentare în Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Ministrul de externe Oana Ţoiu a declarat într-un interviu pentru Reuters că România a aprobat o prezenţă sporită a trupelor SUA pe teritoriul său pentru a sprijini operaţiunile de realimentare din Orientul Mijlociu.
Acum 6 ore
06:15
Europa, pradă sigură pentru Rusia? De câți ani ar avea nevoie UE ca să fie o adevărată forță militară. General: „De data chiar se va întâmpla” # Adevarul.ro
Marea provocare pentru Uniunea Europeană ar fi să-și poată asigura propria securitate, fără a mai fi dependentă în totalitate de partenerul transatlantic, SUA. Generalul (r) Alexandru Grumaz explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, ce ar presupune acest lucru și de cât timp ar avea nevoie Europa
05:30
Cehia ar putea ajunge într-o situație similară cu cea a Poloniei: un președinte și un guvern din tabere opuse, după parlamentare # Adevarul.ro
La doar câteva zile înaintea alegerilor generale din Cehia, societatea cehă pare prinsă într-o stare de tensiune mocnită, marcată de neîncredere față de direcția actuală a țării, incertitudine privind sprijinul acordat Ucrainei și suspiciuni legate de influențele externe – în special dinspre Rusia.
05:30
Modificări în proiectul pensiilor private. Economist: „Nu facem decât să devalorizăm legea” # Adevarul.ro
Proiectul de lege care prevede modificarea modului în care pot fi retrași banii din pensii private a fost adoptat luni de Senat. Inițiativa a suferit însă unele modificări care au încins spiritele în Parlament.
05:15
Românii, în centrul unui scandal în Germania. IT-ist român din Berlin acuză Der Spiegel: „Articol rasist” # Adevarul.ro
Pe fondul dificultăților economice, Germania intenționează să reducă din banii pentru asistații sociali, ocazie cu care în atenția presei reapar comunitățile de români care abuzează sistemul. Un român acuză presa de rasism, în contextul în care majoritatea celor 1 milion de români muncesc cinstit.
04:45
Într-un moment în care linia frontului pare blocată, iar capacitatea Ucrainei de a forța inițiativa militară este limitată de lipsa unor sisteme cu bătaie lungă, la Washington se conturează o decizie cu potențial major de reconfigurare a echilibrului strategic în regiune: transferul de rachete de c
Acum 8 ore
04:15
O postare publicată pe rețelele sociale, despre cum care poate fi decojită mai ușor o banană, a devenit în scurt timp mai mult decât o simplă întrebare. Mii de oameni au dezbătut problema modului corect în care fructul poate fi mai simplu de mâncat.
03:15
Proiectează vile de 700 mp, dar trăiește într-o cutie de chibrituri: 1.000 de euro pentru 10 mp în Hong Kong # Adevarul.ro
Descoperă viața unui arhitect european în Hong Kong: proiectează vile de 700 mp, dar trăiește într-un nano-apartament de 10 mp cu chirie de 1.000 € pe lună și află cum funcționează criza locuințelor din oraș.
02:45
Jumătate dintre atacurile de cord la femeile tinere nu sunt cauzate de arterele blocate. Cauze ascunse: stresul și anemia, printre vinovați # Adevarul.ro
Descoperă de ce femeile tinere pot suferi atacuri de cord fără arterele blocate și ce factori ascunși – SCAD, embolii sau stres – cresc riscul.
Acum 12 ore
02:15
Plante perfecte pentru toamnă. Floarea miraculoasă care înflorește în frig și aduce culoare instant pe balcon și în grădină # Adevarul.ro
Descoperă floarea miraculoasă a toamnei: panseluța înflorește în frig, aduce culoare instant în balcoane, grădini și terase și nu cere efort. Sfaturi de îngrijire și combinații pentru un sezon vibrant!
01:15
Adio paharului cu oțet de mere pentru slăbit. Ştiința respinge așa-zisul „arzător natural de grăsimi” # Adevarul.ro
Studiul care susținea că oțetul de mere ajută la slăbit a fost retras de BMJ din cauza erorilor metodologice și a datelor neconcludente. Află motivele retragerii și lecțiile pentru cercetarea nutrițională.
01:00
Chivu s-a distrat cu Slavia și funcționează la turație maximă. Inter Milano leagă patru victorii la rând # Adevarul.ro
Inter Milano are șase puncte în grupa de Liga Campionilor la fotbal.
00:45
Managerul de la CS Dinamo îi pune la colț pe părinții scandalagii. „Frustrații” și-au primit porția de săpuneală și de la două foste canotoare # Adevarul.ro
Mihai Popovici a avut ieri întâlnire cu reprezentații presei care au promovat acuzațiile la adresa lui.
00:45
Planul lui Călin Georgescu: leul egal cu lira sterlină. Suveranistul, ironizat online: „E un leu dacic folosit de Illuminati” # Adevarul.ro
Călin Georgescu a propus, la „Marius Tucă Show”, un „plan” pentru România care includea și transformarea leului într-o monedă sigură și stabilă, astfel încât 1 leu să fie egal cu o liră sterlină. Așa-zisul plan a fost întâmpinat cu un val de ironii online.
00:15
1 octombrie: În urmă cu 117 ani, Henry Ford lansa primul automobil fabricat în masă. Ce valoare are astăzi o astfel de maşină # Adevarul.ro
Ziua de 1 octombrie marchează o serie de momente istorice majore care au modelat civilizația, cultura și societatea, atât la nivel global, cât și în spațiul românesc. Unul dintre acestea a fost lansarea de către Ford a maşinii sale Model T.
00:15
Cum a supraviețuit o adolescentă după ce a căzut în gol 3.000 de metri. Povestea care sfidează realitatea, transformată în subiect cinematografic # Adevarul.ro
O tânără de numai 17 ani a devenit un simbol al supraviețuirii umane. A reușit să trăiască 9 zile, fără niciun fel de unealtă sau ajutor, în jungla amazoniană, după ce a căzut de la 3000 de metri înălțime. Povestea ei a devenit subiect de film.
00:00
„Trebuie să rezolvăm asta”. Donald Trump solicită din nou o întâlnire între Zelenski și Putin # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a reiterat pe 30 septembrie că președintele Volodimir Zelenski și omologul său rus, Vladimir Putin, ar trebui să se întâlnească pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
30 septembrie 2025
23:45
Președintele Nicușor Dan a recunoscut că obținerea de probe pentru a dovedi acest lucru durează.
23:30
Inteligența Artificială amenință joburile „de birou”. Care sunt locurile de muncă greu de automatizat # Adevarul.ro
La doar 23 de ani, Jacob Palmer conduce deja propria firmă de instalații electrice. A pornit pe acest drum în 2024, după ce a renunțat la facultate și a început ca ucenic electrician.
23:30
Noul protocol al României pentru securitatea spațiului aerian. Ce se va întâmpla cu următoarea dronă care intră în spațiul nostru # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a spus că România trebuie să adopte „o poziție activă” în fața intruziunilor cu drone — inclusiv prin doborârea acelora care pătrund în spațiul aerian —, în timp ce pentru aeronavele cu pilot pledează pentru o abordare mai prudentă
23:15
Cutremur de 6,9 în Filipine: cinci morți, oameni prinși sub clădiri prăbușite și pene de curent # Adevarul.ro
Un cutremur puternic cu magnitudinea 6,9 a zguduit centrul Filipinelor marți seara, provocând moartea a cinci persoane și daune clădirilor și drumurilor. Curentul s-a întrerupt în anumite zone, iar cursurile școlare au fost anulate.
22:45
Brandul românesc de lactate care intră pe piața din Dubai: Kefirul de Tecuci și brânzeturile de la Artesana ajung în Emiratele Arabe # Adevarul.ro
Un brand românesc de lactate ajunge în Dubai cu kefirul și brânzeturile artizanale.
22:45
Horoscop miercuri, 1 octombrie. Nativii unei zodii au oportunitatea de a-și extinde orizontul pe plan profesional # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de miercuri, 1 octombrie.
22:30
Preparatul delicios care te ține sătul mult timp. Bilic: „Nu există un produs mai echilibrat nutrițional” # Adevarul.ro
Potrivit nutriționistei, astfel de mâncăruri sunt extrem de benefice, deoarece conțin multă apă, ceea ce ajută la hidratare.
22:15
Ponta, ironii după reacțiile la rezultatul alegerilor din Moldova: „România va fi moldovenizată” # Adevarul.ro
Fostul premier Victor Ponta a declarat că „România va fi moldovenizată”, având în vedere reacțiile liderilor țării la victoria PAS, partid pro-european, la alegerile de duminică, 28 septembrie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.