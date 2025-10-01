Alertă alimentară semințe de mac – risc pentru consumatori: ANSVSA anunță retrageri masive
Monitorul de Neamț , 1 octombrie 2025 14:20
Loturi întregi de semințe de mac, cu depășiri de alcaloizi de opiu, retrase urgent din supermarketuri. Alertă alimentară semințe de mac în România: mai multe loturi aparținând unor branduri cunoscute au fost retrase de la comercializare din cauza depășirii concentrației de alcaloizi de opiu, a anunțat ANSVSA. Loturi de produse vizate de retragere Autoritatea Națională
Acum o oră
14:20
Acum 2 ore
13:00
Magistraţii de la Tribunalul Neamţ au admis cererea ACSM Ceahlăul de deschidere a insolvenţei. A fost de asemenea desemnat administratorul judiciar provizoriu şi fixat termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere a creanţelor pentru 14.11.2025 Adunarea creditorilor e convocată în şedinţă pentru 10 decembrie. Decizia instanţei „Admite cererea formulată de debitorul Asociaţia „Club Sportiv Municipal
Acum 4 ore
12:30
Minor de 15 ani, prins la volanul unei mașini neînmatriculate după ce a lovit un câine Un câine lovit de mașină la Vânători-Neamț a scos la iveală faptul că șoferul era, de fapt, un minor de 15 ani, aflat la volanul unui autoturism neînmatriculat. Sesizarea la poliție „La data de 30 septembrie a.c., în jurul
11:30
Incendiu la un autoturism în mers, pe bulevardul Republicii din Roman. Șoferul s-a autoevacuat # Monitorul de Neamț
Un incendiu la un autoturism în mers a avut loc în această dimineață pe bulevardul Republicii din municipiul Roman. Mașina a fost cuprinsă de flăcări la compartimentul motor, însă conducătorul auto s-a autoevacuat la timp. Alarmă pe bulevardul Republicii „La ora 08:27, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru stingerea unui incendiu
Acum 6 ore
10:30
Accident de muncă la Roman: electrician de 36 de ani electrocutat în timpul serviciului # Monitorul de Neamț
Un accident de muncă la Roman a avut loc pe 30 septembrie, când un electrician de 36 de ani a fost electrocutat în timp ce efectua lucrări la un tablou electric al unei societăți comerciale. Incidentul produs la punctul de lucru al unei firme „În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că, în timp ce
Acum 8 ore
08:40
Octombrie, luna decisivă: plățile în avans APIA octombrie 2025 și calendarul subvențiilor # Monitorul de Neamț
Plățile în avans APIA . Luna octombrie 2025 este decisivă pentru agricultorii români, care trebuie să respecte un calendar strict pentru a nu pierde eligibilitatea la subvenții. Termene importante pentru fermieri Începând cu 1 octombrie 2025, fermierii vor afla cursul de schimb la care se calculează subvențiile din campania în derulare. Acesta va fi stabilit
07:40
Expoziție de pictură Elena Marcoci, la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț # Monitorul de Neamț
Expoziția de pictură Elena Marcoci „Culorile sufletului" va fi găzduită de Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț, în perioada 1–13 octombrie 2025, în spațiul expozițional de la parterul Corpului A. Vernisaj cu invitați de marcă Vernisajul expoziției de pictură Elena Marcoci va avea loc miercuri, 1 octombrie, de la ora 17:00. Prezentarea va fi făcută de
Acum 24 ore
20:30
MINUNE ADMINISTRATIVĂ: Este aşteptat constructorul pentru a începe lucrările la Oncologie # Monitorul de Neamț
Minune administrativă, după lupte seculare, licitaţia pentru reabilitarea Secţiei Oncologie a fost finalizată şi lucrarea a fost atribuită, iar constructorul este aşteptat să se prezinte la lucru. „În sfârşit lucrarea a fost atribuită. Secţia Oncologie va fi reabilitată, modernizată. Firma care a câştigat licitaţia este din Prahova, dacă nu mă înşel. Am primit garanţii că
19:40
Un proiect de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local Piatra Neamţ, desfăşuratăluni, 29 septembrie. Motivul a fost prezentat de Vlăduţ Toma, consilier local S.O.S. „Este vorba despre un proiect legat de reducerea zgomotului în municipiul Piatra Neamţ. Nişte măsuri care se doresc a fi implementate în acest
18:30
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Neamţ, care a avut loc pe 29 septembrie, a fost şi una liniştită. Printre proiectele adoptate de consilierii judeţeni s-a numărat şi rectificarea bugetului, o serie de asocieri, cum ar fi cea pentru desfăşurarea Olimpiadei Internaţionale de Astronomie sau cea privind organizarea unui meci de fotbal caritabil. „Prin fiecare proiect
17:10
Sala Polivalentă modernizată cu fonduri elvețiene: investiție de 45,7 milioane lei la Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Proiect de eficiență energetică finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român Sala Polivalentă modernizată cu fonduri elvețiene va deveni o clădire eficientă energetic, investiția de 45,7 milioane lei fiind susținută prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român. Problemele actuale ale sălii După 15 ani de la darea în funcțiune, Sala Polivalentă din Piatra-Neamț va fi reabilitată energetic printr-un
15:40
O mamă şi fiica ei au fost înjunghiate de un tânăr de 23 de ani. Fiica, în vârstă de 20 de ani, a decedat, iar mama a fost transportată la spital. Autorul criminalei agresiuni a fost prins de poliţişti. Conform unor surse neoficiale, între tânărul de 23 de ani şi victima de 20 de ani
15:40
Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională de Mediu și Arii Protejate-Direcția Județeană de Mediu Neamț # Monitorul de Neamț
U.A.T. JUDEȚUL NEAMȚ prin CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ- prin Daniel Vasilică Harpa- Președinte al Consiliului Județean Neamț,în calitate de reprezentant legal al UAT-Județul Neamț, anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională de Mediu și Arii Protejate-Direcția Județeană de Mediu Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
15:30
Neatenția unei șoferițe fără experiență a dus la rănirea unui pieton în Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Un pieton de 38 de ani a fost rănit după ce o tânără șoferiță nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de mers înapoi. Un accident provocat de neatenția unei șoferițe fără experiență a avut loc pe strada Blanduziei din Piatra-Neamț, unde un pieton de 38 de ani a fost acroșat și rănit. Neatenția unei șoferițe
Ieri
14:00
Accident pe trecerea pentru pietoni în Piatra-Neamț: femeie de 51 de ani rănită și transportată la spital # Monitorul de Neamț
Un accident pe trecerea pentru pietoni în Piatra-Neamț a avut loc pe 30 septembrie, când o femeie de 51 de ani a fost lovită de un autoturism și transportată la spital. Pieton lovit pe strada Mihai Viteazu „La data de 30 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la
13:40
Doi șoferi din Neamț, unul din Răucești și altul din Bălănești, au fost prinși la volan deși aveau dreptul de a conduce suspendat. Tupeul le-a adus dosar penal. Tânăr din Oglinzi, oprit în Răucești „În data de 29 septembrie a.c., în jurul orelor 23:20, polițiștii fiind în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului
12:30
Târgu-Neamț: bărbat condamnat pentru infracțiuni la Legea 205/2004 privind protecția animalelor, escortat la penitenciar # Monitorul de Neamț
Polițiștii au pus în executare mandatul emis de Judecătoria Târgu-Neamț pe numele unui bărbat de 54 de ani, condamnat pentru infracțiuni la Legea 205/2004 privind protecția animalelor. Un bărbat din Târgu-Neamț, condamnat pentru infracțiuni la Legea 205/2004 privind protecția animalelor, a fost preluat de polițiști și escortat pentru executarea pedepsei. Mandatul, pus în executare la
11:30
Coloana 06-C2, coloană de înaltă presiune realizată de COMES, a fost finalizată și livrată cu succes către Rafinăria Petrolet, pentru instalația de Hidrofinare Petrol Motorină. Funcționalitate esențială în procesul HPM Coloana 06-C2 are rolul de a asigura absorbția soluției MEA, proces vital pentru funcționarea optimă a instalației de Hidrofinare Petrol Motorină (HPM). Execuție completă și
10:20
Pieton pe trecere și copil de 3 ani, victime în două accidente la Roman în mai puțin de 24 de ore # Monitorul de Neamț
Două accidente la Roman în mai puțin de 24 de ore au dus la rănirea unui pieton pe zebră și a unui copil de 3 ani, pasager într-un autoturism. Bărbat lovit pe trecerea pentru pietoni Evenimentul s-a produs în dimineața zilei de 30 septembrie, în jurul orei 05:50, pe bulevardul Republicii din municipiul Roman.„În timp
08:40
Consiliul Județean Neamț discută reorganizarea centrelor sociale pentru economii # Monitorul de Neamț
Reorganizarea centrelor sociale a fost tema principală a ședințelor de lucru desfășurate luni la Consiliul Județean Neamț. Discuții la nivelul conducerii CJ Neamț Luni, președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel-Vasilică Harpa, a avut două ședințe de lucru cu șefii centrelor sociale pentru copii și pentru adulți, aflate în subordinea / coordonarea DGASPC. Principala temă de discuție
07:30
Noul spital: 80% şanse să prindă finanţare pe Sănătate. Cine a făcut pronosticul # Monitorul de Neamț
Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Daniel Harpa, a prognozat că sunt 80% ca noul spital să prindă finanţare pe Programul Sănătate. Şi a afirmat că are asigurări în acest sens de la premier şi ministrul Sănătăţii. Care ar urma, în câteva zile, să ajungă le Neamţ pentru discuţii privind atât noul spital, câşi vechiul. Revenind la
29 septembrie 2025
20:40
Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Daniel Harpa, a promis că în 2026 CSM Ceahlăul va primi finanţare. Pe Legea Sportului, modificată, conform căreia, a mai spus el, e mai simplu iar finanţarea poate fi mai consistentă. Decât pe Legea 350. Daniel Harpa a admis că şi alte cluburi de fotbal sunt finanţate astfel şi a afirmat
19:40
TECH ASSIST- un program adresat persoanelor cu dizabilităţi. Câţi bani pot fi primiţi # Monitorul de Neamț
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț aduce la cunoștința persoanelor cu dizabilități faptul că în data de 1 octombrie 2025 începe etapa de preînscriere în cadrul programului TECH ASSIST – Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces, lansat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități
18:10
Doi şoferi care au consumat alcool înainte de urca la volan, ba mai mult nu aveau nici permis de conducere, au căzut în plasa poliţiştilor nemţeni, la sfârşitul trecut de săptămână. Astfel, pe 27 septembrie, la ora 12.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna au oprit pentru control, în localitatea Luțca, un autoturism
17:40
Pompierii nemţeni au intervenit, zilele acestea, pentru a stinge două incendii produse la gospodării din Neamţ. Din păcate într-unul din cazuri a fost înregistrat decesul unui bărbat în vârstă de 57 de ani. Pe 27 septembrie, la ora 10:55, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în orașul Bicaz pentru stingerea unui
16:30
Sfârşitul de săptămână trecut a fost, din păcate, marcat de numeroase accidente rutiere produse pe şoselele din Neamţ. Seria neagră a debutat încă din dimineaţa zilei de sâmbătă. În jurul orei 07.00 polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că,
16:10
Mai scump ca niciodată. Prețul aurului urcă la un nou record 3.800 $/uncie pe fondul tensiunilor geopolitice # Monitorul de Neamț
Investitorii se îndreaptă spre aur, pe fondul riscului de închidere a guvernului SUA și al escaladării conflictului din Ucraina. Nou record istoric, prețul aurului urcă la 3.800 $/uncie susținut de așteptările privind reduceri ale dobânzilor în SUA și de tensiunile geopolitice accentuate. Aurul sparge pragul psihologic Prețurile aurului au depășit pentru prima dată pragul de
15:20
Poliţiştii au ieşit pe străzi: amenzi, lemn confiscat şi permise şi plăcuţe reţinute # Monitorul de Neamț
Poliţiştii din mai multe localităţi din Neamţ
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
„Debandadă”, acesta este termenul folosit de şeful CJ Neamţ pentru a descrie ce se întâmplă la Spitalul Judeţean. Debandadă şi la ATI şi la Pediatrie, ba chiar şi în parcarea unităţii sanitare. Motiv pentru care a opinat că îşi doreşte un manager care să dea (un pic! sic) cu barda. O mână de fier. Daniel […] Articolul „Debandada” de la Spitalul Judeţean: „Vreau un manager care să dea cu barda” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Corpul neînsufleţit al unui bărbat de 34 de ani a fost găsit într-un şanţ din apropierea locuinţei, pe 28 septembrie, în localitatea Urecheni. Descoperirea a fost făcută de o soră a victimei. „La data de 28 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost sesizați de către o femeie cu privire […] Articolul Şi-a găsit fratele mort în şanţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:00
Meteorologii avertizează că în Moldova, în intervalul 29 septembrie – 02 octombrie, vremea va fi rece şi se vor înregistra ploi şi chiar ninsori. „Vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 9 și 18 grade și minime între 2 și 9 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni. Temporar va ploua […] Articolul Avertizare de frig şi ninsori apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:30
România, o ţară europeană în care loviturile de stat se pot da cu petarde şi bricege # Monitorul de Neamț
În istoria sa din ultimii 80 de ani, România a trecut prin trei lovituri de stat şi mai multe tentative. Prima lovitură de stat, luată în calcul, a fost cea de la 23 august 1944, când Regele Mihai a reuşit să pună la dispoziţia sovieticilor o ţară gata eliberată, cu armele întoarse şi cu Antonescu […] Articolul România, o ţară europeană în care loviturile de stat se pot da cu petarde şi bricege apare prima dată în Monitorul de Neamț.
28 septembrie 2025
14:50
Egal preţios pentru Ceahlăul, în meciul disputat acasă, duminică, 28 septembrie, în compania celor de la Chindia, terminat 0-0. Chiar dacă poate părea un semi-eşec în condiţiile în care au jucat acasă, acest egal este cu atât mai preţios pentru galben-negrii cu cât întrerupe o serie de rezultate negative şi a fost obţinut în compania […] Articolul Egal preţios pentru Ceahlăul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
26 septembrie 2025
20:40
CSM Ceahlăul întâlneşte Chindia Târgovişte, pe teren propriu, duminică, 28 septembrie, de la ora 12.30. Va fi momentul în care Cristian Pustai va debuta din nou la cârma galben-negrilor, după ce joi, 25 septembrie, a semnat un contract cu gruparea din Piatra Neamţ, valabil până la finalul sezonului. Profesorul a opinat că formaţia pietreană are […] Articolul CSM Ceahlăul: Profesorul (re)debutează acasă cu Chindia apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Proiectul noului spital judeţean pare a fi intrat în faza „înlâlnirile lungi şi dese, cheia marilor succese”. Aşa că, fără a spune în continuare nimeni nimic despre sursa de finanţare, recent s-a mai consumat o întâlnire. Cu titlul, era să spunem sub egida, „Se analizează soluțiile privind noul Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț”. Şi aflăm […] Articolul Noul spital: Întâlnirile lungi şi dese, cheia marilor succese apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:20
Şedinţă pentru Piaţa Dărmăneşti, închirierea unor spaţii şi parafarea unor parteneriate # Monitorul de Neamț
Consilierii locali pietreni sunt convocaţi în şedinţă ordinară, pe 29 septembrie, de la ora 14. Pe ordinea de zi sunt anunţate 27 de proiecte de hotărâre, în marea lor majoritate vizând încheierea unor parteneriate sau înregistrarea în patrimoniul municipiului a unor investiţii. Atrag atenţia şi proiectele privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al […] Articolul Şedinţă pentru Piaţa Dărmăneşti, închirierea unor spaţii şi parafarea unor parteneriate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
O şoferiţă în vârstă de 50 de ani a fost depistată de poliţişti în timp ce conducea un autoturism în Piatra Neamţ, deşi înainte de a se urca la volan consumase alcool. „În noaptea de 25 spre 26 septembrie a.c., ora 00.15, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au oprit pentru control, pe strada Bistriței, […] Articolul Şoferiţă aghezmuită apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
O coliziune între două autoturisme, soldată cu victimă transportată la spital, s-a produs pe 25 septembrie, pe un drum judeţean din Neamţ. „La data de 25 septembrie, ora 19.10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, […] Articolul Coliziune între două autoturisme apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Un bărbat a fost amendat cu 1.500 de lei pentru că a depozitat necorespunzător deşeuri provenite din construcţii. „Încă avem printre noi persoane inconștiente care nu înțeleg că deșeurile se colectează și se depozitează separat, în funcție de natura lor. Un cetățean cu lipsă de respect față de mediul încojurător și față de semenii săi, […] Articolul Amendă pentru depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
O tânără de 21 de ani a fost accidentată de un şofer neatent, vineri, 26 septembrie, pe un bulevard din Roman. „La data de 26 septembrie a.c., ora 07.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, […] Articolul Tânără accidentată pe trecerea pentru pietoni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Ai pus prea multă sare? Cinci remedii la greșeli în bucătărie care îți salvează cina # Monitorul de Neamț
Cele cinci remedii la greșeli în bucătărie prezentate pot transforma un eșec culinar într-un preparat gustos. Prea multă sare Când o rețetă devine prea sărată, echilibrul se poate restabili adăugând un ingredient neutru. Servirea preparatului cu o garnitură de orez sau folosirea unui sos pe bază de iaurt ori smântână pot reduce excesul de sare. […] Articolul Ai pus prea multă sare? Cinci remedii la greșeli în bucătărie care îți salvează cina apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:20
COMUNA FARCAȘA cu sediul administrativ în județul Neamț, comuna Farcașa, satul Farcașa, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, respectiv continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Amenajare torent Pârâul Bușmei”, propus a se realiza în județul Neamț, comuna Farcașa, satul Bușmei. […] Articolul Anunţ public privind decizia etapei de încadrare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Ghid util: care sunt alimentele ce își pierd calitatea în frigider și unde este corect să le depozitați. Cele 16 alimente care nu trebuie ținute în frigider pot părea surprinzătoare la prima vedere, însă experții atrag atenția că păstrarea lor la temperaturi scăzute le schimbă textura, gustul sau chiar durata de viață. De ce unele […] Articolul 16 alimente care nu trebuie ținute în frigider. Tu știai asta? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
„Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8,34). Acest cuvânt al Mântuitorului reprezintă piatra de temelie a vieții creștine. Crucea nu este doar un obiect de venerare, ci o realitate existențială: chemarea de a trăi în adevăr, în iubire și în […] Articolul Asumarea Crucii – chemare pentru suflet și pentru Neam apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:40
Nocturna Bibliotecilor la Biblioteca Județeană Neamț: programul complet al evenimentului # Monitorul de Neamț
Nocturna Bibliotecilor se desfășoară vineri, 26 septembrie, la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț, printr-o serie de evenimente culturale și educative dedicate copiilor, tinerilor și publicului larg. Ateliere pentru copii și adolescenți De la ora 14:00, la Secția de carte pentru copii & Ludoteca „Ion Creangă“ se va desfășura atelierul de lectură și desene „Personajele preferate […] Articolul Nocturna Bibliotecilor la Biblioteca Județeană Neamț: programul complet al evenimentului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
Campanie de prevenire: sfaturi pentru bicicliști și pietoni la Girov și Ștefan cel Mare # Monitorul de Neamț
Polițiștii din Piatra-Neamț au oferit sfaturi pentru bicicliști și pietoni în cadrul unei acțiuni educativ-preventive desfășurate pe 24 septembrie în târgurile săptămânale din Girov și Ștefan cel Mare. Activități în târgurile săptămânale „Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au desfășurat în târgurile săptămânale organizate în localitățile Girov și Ștefan cel Mare, o serie de activități […] Articolul Campanie de prevenire: sfaturi pentru bicicliști și pietoni la Girov și Ștefan cel Mare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
25 septembrie 2025
19:10
EXCLUSIVITATE – Profesorul Pustai: „Ceahlăul se poate bate pentru a fi în plutonul fruntaş” # Monitorul de Neamț
Profesorul Cristian Pustai a semnat joi, 25 septembrie, un contract cu CSM Ceahlăul până la finalul campionatului. Acesta a acordat un interviu în exclusivitate Monitorului de Neamţ în care a vorbit despre ce l-a determinat să revină, ce calcule a făcut şi dacă rezultatul acelor calcule permite prezenţa în play-off, dar şi despre meciul de […] Articolul EXCLUSIVITATE – Profesorul Pustai: „Ceahlăul se poate bate pentru a fi în plutonul fruntaş” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
„Nu mai auzim nimic de drumul expres de care avem foarte mare nevoie”, a spus consilierul local Ciprian Enache, în contextul unei discuţii legate de stadiul proiectelor de infrastructură rutieră mare, în Neamţ. Dialogul a fost purtat în cadrul emisiunii Revista presei…altfel, la MonitorTV. „Zic asta pentru că plecăm până la Bacău, urcăm pe autostradă, […] Articolul Consilier local despre drumul expres: „Nu mai auzim nimic” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
”Împreună pentru siguranța vârstnicilor” – 20 de tragedii în opt luni, bilanțul ISU Neamț # Monitorul de Neamț
”Împreună pentru siguranța vârstnicilor” este mesajul campaniei prin care pompierii nemțeni atrag atenția că, doar în primele opt luni din 2025, au avut 113 misiuni pentru persoane blocate în locuințe, dintre care 20 au fost găsite decedate. Bilanț îngrijorător în Neamț ISU Neamț a anunțat că, în perioada ianuarie–august 2025, echipajele au intervenit la 113 […] Articolul ”Împreună pentru siguranța vârstnicilor” – 20 de tragedii în opt luni, bilanțul ISU Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:20
Președintele Consiliului Județean Neamț a semnat recent acordul de asociere între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Protecția Animalelor Neamț” și Colegiul Medicilor Veterinari – Filiala Neamț. „Prin acest parteneriat, în următorii 3 ani vor fi microcipați până la 15.000 de câini cu stăpân, fiecare primind gratuit și carnet de sănătate. În cadrul campaniei, costurile microcipurilor și […] Articolul Campanie gratuită de microcipare a câinilor cu stăpân în Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
