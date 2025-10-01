Preşedintele CJ – laudatio pentru autostrăzi şi ministrul Transporturilor

14:40

Cele cinci remedii la greșeli în bucătărie prezentate pot transforma un eșec culinar într-un preparat gustos. Prea multă sare Când o rețetă devine prea sărată, echilibrul se poate restabili adăugând un ingredient neutru. Servirea preparatului cu o garnitură de orez sau folosirea unui sos pe bază de iaurt ori smântână pot reduce excesul de sare. […] Articolul Ai pus prea multă sare? Cinci remedii la greșeli în bucătărie care îți salvează cina apare prima dată în Monitorul de Neamț.