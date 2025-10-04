A murit după ce s-a înecat cu mâncare

10:40

Fructele sunt sănătoase, dar unele ascund cantități surprinzătoare de zaharuri naturale, iar excesul lor poate fi mai dăunător decât zahărul rafinat. Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât zahărul. Consumat în cantități mari, acest fruct aparent inofensiv poate suprasolicita ficatul și favoriza acumularea de grăsimi, la fel sau chiar mai mult decât zahărul