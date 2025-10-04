Amenzi după controale ITM Neamț la beneficiarii care folosesc zilieri

15:30

Un pieton de 38 de ani a fost rănit după ce o tânără șoferiță nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de mers înapoi. Un accident provocat de neatenția unei șoferițe fără experiență a avut loc pe strada Blanduziei din Piatra-Neamț, unde un pieton de 38 de ani a fost acroșat și rănit.