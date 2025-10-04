Amenzi după controale ITM Neamț la beneficiarii care folosesc zilieri
Monitorul de Neamț , 4 octombrie 2025 08:40
Inspectorii de muncă au aplicat sancțiuni și au dispus măsuri pentru remedierea neregulilor Controale ITM Neamț la beneficiarii care utilizează zilieri s-au desfășurat între iulie și septembrie 2025, vizând respectarea legislației privind relațiile de muncă și securitatea lucrătorilor. Campanie națională de verificare În perioada 07.07.2025–19.09.2025 s-a desfăşurat Campania Națională privind verificarea modului de respectare de […]
• • •
Acum 30 minute
08:40
Acum 12 ore
20:10
Scandalul decapitării DSP Neamţ, anunţat la ceas de seară şi pe "feisbuc" de ministrul Sănătăţii a inflamat opinia publică. Ministrul s-a arătat extrem de supărat pentru că DSP ar fi respins avizarea şi a eliminat un laborator de radioterapie. Şi pentru că ar fi făcut jocul unor privaţi. Mesajul integral al ministrului care promitea ieri […]
Acum 24 ore
19:40
CSM Ceahlăul are o deplasare dificila la Sfântu Gheorghe, duminică, 5 octombrie, în cadrul etapei cu numărul 9. Elevii lui Cristian Pustai vor întâlni pe Sepsi OSK, o formaţie cu ambiţii europene nu cu mult timp în urmă. Se vor duela două vecine de clasament. Ceahlăul pe locul 12, cu 11 puncte, Sepsi pe locul […]
18:40
Primarul Municipiului Piatra-Neamț, Adrian Niță, a primit, joi, 2 octombrie, vizita oficială a Excelenței Sale, domnul Gudsi Osmanov, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Azerbaidjan în România. Întâlnirea a avut ca obiectiv principal identificarea unor oportunități de cooperare între România și Republica Azerbaidjan, cu accent pe dezvoltarea de parteneriate între Municipiul Piatra-Neamț și unități administrativ-teritoriale […]
17:30
Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a început recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne. Este vorba despre Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr" Câmpina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan" Cluj-Napoca, sesiunea septembrie-decembrie 2025. Cererile de înscriere se depun exclusiv online, până la data de 17 […]
16:40
Un accident rutier soldat cu o victimă s-a produs vineri dimineaţă pe un Bulevard din Piatra Neamţ. „La data de 3 octombrie a.c., ora 04:40, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe bulevardul G.N.Dăscălescu. În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în […]
15:40
Poliţiştii nemţeni au încercat să oprească, pe 2 octombrie, un autoturism condus haotic de un bărbat. Şoferul a încercat să fugă, dar după aproximativ 300 de metri a fost prins de oamenii legii. El consumase alcool înainte de a urca la volan şi avea şi dreptul de a conduce suspendat. „La data de 2 octombrie […]
14:40
Corpul neînsufleţit al unui tânăr a fost găsit pe 2 octombrie pe un câmp din oraşul Roznov. Poliţiştii au demarat o anchetă. „La data de 2 octombrie a.c., în jurul orei 12:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Roznov au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din […]
13:40
Un incendiu pornit de la un scurtcircuit s-a produs, pe 2 octombrie, într-o gospodărie din Mărgineni. O femeie care a suferit un atac de panică a fost transportată la spital. „În data de 02.10.2025, la ora 17:04, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Mărgineni pentru stingerea unui incendiu produs la o casă situată […]
12:40
Specialiștii demontează miturile despre alergiile de toamnă și recomandă soluții practice Alergii de toamnă cum ne protejăm. Sunt mulți dintre noi care cred, în mod greșit, că sezonul alergic se rezumă doar la primăvară. Medicii avertizează că polenul de ambrozie, mucegaiul și praful fac din toamnă o perioadă la fel de dificilă pentru persoanele sensibile. […]
10:40
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât zahărul: un desert cu risc ascuns # Monitorul de Neamț
Fructele sunt sănătoase, dar unele ascund cantități surprinzătoare de zaharuri naturale, iar excesul lor poate fi mai dăunător decât zahărul rafinat. Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât zahărul. Consumat în cantități mari, acest fruct aparent inofensiv poate suprasolicita ficatul și favoriza acumularea de grăsimi, la fel sau chiar mai mult decât zahărul […]
Ieri
08:30
Cum ne pregătim organismul pentru sezonul rece: obiceiuri simple care fac diferența # Monitorul de Neamț
Recomandările specialiștilor pentru a trece sănătoși prin lunile reci Cum ne pregătim organismul pentru sezonul rece. Specialiștii atrag atenția că prevenția, alimentația echilibrată și mișcarea regulată sunt cheia pentru a trece cu bine prin iarnă. Alimentația, prima linie de apărare Potrivit Societății Române de Nutriție, introducerea în dietă a alimentelor bogate în vitaminele C, D și […]
07:30
Atenție la campanii de phishing: soluția esențială pentru reziliență digitală este regula backup-ului 3-2-1 # Monitorul de Neamț
Atacatorii folosesc emailuri frauduloase ce par transmise de organizații oficiale și companii financiare Campanii de phishing sunt raportate de DNSC în contextul mesajelor frauduloase transmise în numele unor organizații oficiale sau companii din domeniul financiar-contabil, inclusiv către membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Ținte și metode de atac „În contextul campaniilor active […]
2 octombrie 2025
20:10
Licitaţiile pentru echipamentele purtate de jucătorii CSM Ceahlăul au succes şi deja se rotunjesc sumele ce vor ajunge în contul echipei după această acţiune a celor de Gate 7. Echipamentele puse până acum în vânzare au ajuns să fie achiziţionate cu sume de până în 1.000 de lei ceea ce denotă interes din partea suporterilor […]
19:40
Administraţie cu scântei într-o comună din Neamţ, după ce primarul s-a supărat pe unii consilieri care nu au votat o serie de proiecte de hotărâre. S-a ajuns la acuze şi cuvinte mai grele în mediul on-line, însă dincolo de aceste aspecte, important este de unde a pornit sămânţa de gâlceavă. Comuna cu pricina este Alexandru […]
18:40
Pârâul Cuejdi va fi igienizat şi decolmatat, anunţă reprezentanţii Primăriei Piatra Neamţ. „În primăvară am realizat o intervenție similară, însă ploile abundente din timpul verii și cele două episoade de inundații au adus din nou aluviuni în albie. Aproximativ 2.000 de metri cubi de depuneri vor fi îndepărtați, pentru ca apa să circule normal și […]
17:30
Un minor suspect în mai multe cazuri de furt a fost săltat din Piaţa Dărmăneşti de poliţiştii locali în timp ce încerca să vândă o bicicletă despre care nu ştia să spună de unde o are. „Suspect în cazul mai multor furturi, un adolescent din comuna Săvinești, a fost depistat de polițiștii locali responsabili de […]
16:30
Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Boldești scoate la concurs 300 de locuri. ISU Neamț recrutează tineri care își doresc o carieră în domeniul situațiilor de urgență. Au fost scoase la concurs 300 de locuri la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă din Boldești. Condițiile generale de înscriere „Pentru a participa […]
15:40
Controale ITM Neamț la angajatori din industria extractivă: nereguli grave în domeniul SSM # Monitorul de Neamț
Inspectorii de muncă au aplicat amenzi și avertismente în urma verificărilor Controale ITM Neamț la angajatori din industria extractivă s-au desfășurat în perioada martie – septembrie 2025, vizând respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă. Acțiune de verificare în cadrul programului național În perioada 03.03.2025 – 19.09.2025 s-a desfăşurat Acţiunea de verificare a modului […]
14:30
Polițiștii solicită sprijinul populației pentru găsirea unui bărbat de 43 de ani Un bărbat dispărut din Girov, în vârstă de 43 de ani, este căutat de polițiști și familie, după ce a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Sesizarea dispariției „La data de 1 octombrie a.c., ora 20.16, Secția de Poliție Rurală […]
13:20
Patru morți și zeci de răniți în Neamț din cauza neacordării de prioritate pietonilor # Monitorul de Neamț
Patru morți și zeci de răniți în Neamț au fost înregistrați în accidente rutiere pe trecerile pentru pietoni, în urma neacordării de prioritate, potrivit datelor transmise de IPJ Neamț. Bilanț sumbru Polițiștii arată că „în cursul anului 2024 la nivelul întregului județ au fost înregistrate 54 de evenimente rutiere, pe fondul neacordării de prioritate pietonilor, […]
12:10
Societatea Transport Public Neamț S.A. angajează şofer autobuz "Societatea Transport Public Neamț S.A." angajează conducător auto transport rutier de persoane (şofer autobuz) cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Înscrierile şi depunerea CV-urilor în vederea recrutării se fac la sediul societăţii din str. Strămutaţi nr.21 bis, localitatea Dumbrava Roşie, jud. Neamţ după următorul program: Luni […]
12:10
Ambasadorul Azerbaidjanului în România, în vizită oficială la COMES: noi parteneriate economice # Monitorul de Neamț
Cooperarea bilaterală România – Azerbaidjan se consolidează prin semnarea unui contract strategic O importantă vizită oficială la COMES SA a avut loc astăzi, când o delegație condusă de ambasadorul Azerbaidjanului în România, Gudsi Osmanov, a discutat oportunități de colaborare și a semnat primul contract cu SOCAR. Delegație de rang înalt la COMES Astăzi, la sediul […]
11:10
O fetiță de 10 ani a fost rănită într-un accident la Girov, după ce a traversat printre mașini, fiind transportată de urgență la spital. Cum s-a produs accidentul „La data de 1 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat cu rănirea ușoară a […]
10:30
Intoxicația cu fum, pericol invizibil în incendii. Simptome, prevenție și prim-ajutor # Monitorul de Neamț
Intoxicația cu fum reprezintă un risc major în timpul incendiilor, avertizează medicul Tudor Ciuhodaru, care detaliază cauzele, simptomele și pașii esențiali de supraviețuire pentru persoanele expuse. De ce fumul este extrem de nociv Potrivit medicului, fumul acționează prin trei mecanisme: inhalarea monoxidului de carbon, care reduce capacitatea sângelui de a transporta oxigen, absorbția toxinelor (oxidanți […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Tentative de fraudă online: atacatorii folosesc numele Interpol, Europol sau ANAF pentru a înșela utilizatorii # Monitorul de Neamț
Atacatorii cibernetici trimit mesaje în numele unor instituții oficiale pentru a manipula victimele Tentative de fraudă online sunt semnalate de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), care atrage atenția asupra mesajelor false transmise în numele unor autorități precum Interpol, Europol, Poliția Română sau ANAF. Identități oficiale folosite în atacurile cibernetice „Adesea, infractorii cibernetici se folosesc […]
07:40
Ministerul Dezvoltării reduce costurile investițiilor în rețelele de gaze: noi reguli pentru eficientizare și colaborare # Monitorul de Neamț
Proiectele din Programul „Anghel Saligny" vor putea fi realizate în comun de localități apropiate, pentru eficiență și rapiditate. Ministerul Dezvoltării reduce costurile investițiilor în rețelele de gaze, prin modificări care permit implementarea comună a proiectelor de către mai multe localități, a anunțat ministrul Cseke Attila. Localitățile pot colabora pentru investiții comune Au fost aprobate o […]
1 octombrie 2025
20:30
Un senator de Neamţ ia la întrebări CNI pentru că a „şuntat” proiectele judeţului # Monitorul de Neamț
Un
19:20
Județul Neamț se numără printre beneficiarii mecanismului european Security Action for Europe (SAFE), în valoare de 16,68 miliarde de euro, prin care Uniunea Europeană sprijină proiecte strategice de infrastructură civilă și militară, anunţă reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ. Conform sursei citate, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a înaintat Comisiei Europene o propunere de finanțare pentru proiecte de […] Articolul Preşedintele CJ – laudatio pentru autostrăzi şi ministrul Transporturilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:20
Consilierii locali pietreni sunt convocaţi în şedinţă extraordinară pentru data de 3 octombrie, pe ordinea de zi fiind două proiecte de hotărâre. Cel puţin unul dintre ele va ridica multe semne de întrebare. Este vorba despre un proiect privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru […] Articolul Extraordinară pentru… neasumare, la Piatra Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
1 octombrie aduce schimbări majore la Romsilva: bonusuri limitate și beneficii restrânse # Monitorul de Neamț
De la 1 octombrie 2025, intră în vigoare actul adițional la Contractul Colectiv de Muncă, care schimbă regulile pentru beneficii. Începând de astăzi, 1 octombrie 2025, intră în vigoare actul adițional la Contractul Colectiv de Muncă al Romsilva, care aduce schimbări majore la Romsilva: bonusul de pensionare scade de la maximum 10 salarii la un […] Articolul 1 octombrie aduce schimbări majore la Romsilva: bonusuri limitate și beneficii restrânse apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Pericol mortal în beciuri: intoxicația cu gaze de fermentație face victime în timpul fierberii tulburelului # Monitorul de Neamț
Pompierii nemțeni atrag atenția asupra riscului letal al gazelor eliberate în procesul de fermentare a vinului, mai ales în spațiile fără ventilație. Intoxicația cu gaze de fermentație este un pericol mortal în perioada în care fierbe tulburelul, avertizează ISU Neamț. Dioxidul de carbon rezultat în procesul de fermentație este invizibil, inodor și poate duce rapid […] Articolul Pericol mortal în beciuri: intoxicația cu gaze de fermentație face victime în timpul fierberii tulburelului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Calitatea aerului din locuință este un aspect pe care mulți îl trec cu vederea, deși influențează direct sănătatea și confortul zilnic. În sezonul rece, când încălzirea funcționează constant, aerul devine uscat, ceea ce poate provoca iritații ale căilor respiratorii, piele deshidratată și chiar probleme de somn. În același timp, un nivel optim de umiditate contribuie […] Articolul Aerul pe care îl respiri: cum să creezi un mediu sănătos în locuință apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:20
Alertă alimentară semințe de mac – risc pentru consumatori: ANSVSA anunță retrageri masive # Monitorul de Neamț
Loturi întregi de semințe de mac, cu depășiri de alcaloizi de opiu, retrase urgent din supermarketuri. Alertă alimentară semințe de mac în România: mai multe loturi aparținând unor branduri cunoscute au fost retrase de la comercializare din cauza depășirii concentrației de alcaloizi de opiu, a anunțat ANSVSA. Loturi de produse vizate de retragere Autoritatea Națională […] Articolul Alertă alimentară semințe de mac – risc pentru consumatori: ANSVSA anunță retrageri masive apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:00
Magistraţii de la Tribunalul Neamţ au admis cererea ACSM Ceahlăul de deschidere a insolvenţei. A fost de asemenea desemnat administratorul judiciar provizoriu şi fixat termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere a creanţelor pentru 14.11.2025 Adunarea creditorilor e convocată în şedinţă pentru 10 decembrie. Decizia instanţei „Admite cererea formulată de debitorul Asociaţia „Club Sportiv Municipal […] Articolul Tribunalul a admis cererea ACSM Ceahlăul de deschidere a insolvenţei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Minor de 15 ani, prins la volanul unei mașini neînmatriculate după ce a lovit un câine Un câine lovit de mașină la Vânători-Neamț a scos la iveală faptul că șoferul era, de fapt, un minor de 15 ani, aflat la volanul unui autoturism neînmatriculat. Sesizarea la poliție „La data de 30 septembrie a.c., în jurul […] Articolul Câine lovit de mașină la Vânători-Neamț. La volan se afla un minor de 15 ani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
Incendiu la un autoturism în mers, pe bulevardul Republicii din Roman. Șoferul s-a autoevacuat # Monitorul de Neamț
Un incendiu la un autoturism în mers a avut loc în această dimineață pe bulevardul Republicii din municipiul Roman. Mașina a fost cuprinsă de flăcări la compartimentul motor, însă conducătorul auto s-a autoevacuat la timp. Alarmă pe bulevardul Republicii „La ora 08:27, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru stingerea unui incendiu […] Articolul Incendiu la un autoturism în mers, pe bulevardul Republicii din Roman. Șoferul s-a autoevacuat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:30
Accident de muncă la Roman: electrician de 36 de ani electrocutat în timpul serviciului # Monitorul de Neamț
Un accident de muncă la Roman a avut loc pe 30 septembrie, când un electrician de 36 de ani a fost electrocutat în timp ce efectua lucrări la un tablou electric al unei societăți comerciale. Incidentul produs la punctul de lucru al unei firme „În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că, în timp ce […] Articolul Accident de muncă la Roman: electrician de 36 de ani electrocutat în timpul serviciului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:40
Octombrie, luna decisivă: plățile în avans APIA octombrie 2025 și calendarul subvențiilor # Monitorul de Neamț
Plățile în avans APIA . Luna octombrie 2025 este decisivă pentru agricultorii români, care trebuie să respecte un calendar strict pentru a nu pierde eligibilitatea la subvenții. Termene importante pentru fermieri Începând cu 1 octombrie 2025, fermierii vor afla cursul de schimb la care se calculează subvențiile din campania în derulare. Acesta va fi stabilit […] Articolul Octombrie, luna decisivă: plățile în avans APIA octombrie 2025 și calendarul subvențiilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:40
Expoziție de pictură Elena Marcoci, la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț # Monitorul de Neamț
Expoziția de pictură Elena Marcoci „Culorile sufletului“ va fi găzduită de Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț, în perioada 1–13 octombrie 2025, în spațiul expozițional de la parterul Corpului A. Vernisaj cu invitați de marcă Vernisajul expoziției de pictură Elena Marcoci va avea loc miercuri, 1 octombrie, de la ora 17:00. Prezentarea va fi făcută de […] Articolul Expoziție de pictură Elena Marcoci, la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
30 septembrie 2025
20:30
MINUNE ADMINISTRATIVĂ: Este aşteptat constructorul pentru a începe lucrările la Oncologie # Monitorul de Neamț
Minune administrativă, după lupte seculare, licitaţia pentru reabilitarea Secţiei Oncologie a fost finalizată şi lucrarea a fost atribuită, iar constructorul este aşteptat să se prezinte la lucru. „În sfârşit lucrarea a fost atribuită. Secţia Oncologie va fi reabilitată, modernizată. Firma care a câştigat licitaţia este din Prahova, dacă nu mă înşel. Am primit garanţii că […] Articolul MINUNE ADMINISTRATIVĂ: Este aşteptat constructorul pentru a începe lucrările la Oncologie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:40
Un proiect de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local Piatra Neamţ, desfăşuratăluni, 29 septembrie. Motivul a fost prezentat de Vlăduţ Toma, consilier local S.O.S. „Este vorba despre un proiect legat de reducerea zgomotului în municipiul Piatra Neamţ. Nişte măsuri care se doresc a fi implementate în acest […] Articolul Proiect retras în şedinţa de Consiliu Local. Care a fost motivul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:30
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Neamţ, care a avut loc pe 29 septembrie, a fost şi una liniştită. Printre proiectele adoptate de consilierii judeţeni s-a numărat şi rectificarea bugetului, o serie de asocieri, cum ar fi cea pentru desfăşurarea Olimpiadei Internaţionale de Astronomie sau cea privind organizarea unui meci de fotbal caritabil. „Prin fiecare proiect […] Articolul Ședința ordinară şi liniştită a Consiliului Județean Neamț. Ce s-a votat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Sala Polivalentă modernizată cu fonduri elvețiene: investiție de 45,7 milioane lei la Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Proiect de eficiență energetică finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român Sala Polivalentă modernizată cu fonduri elvețiene va deveni o clădire eficientă energetic, investiția de 45,7 milioane lei fiind susținută prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român. Problemele actuale ale sălii După 15 ani de la darea în funcțiune, Sala Polivalentă din Piatra-Neamț va fi reabilitată energetic printr-un […] Articolul Sala Polivalentă modernizată cu fonduri elvețiene: investiție de 45,7 milioane lei la Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
O mamă şi fiica ei au fost înjunghiate de un tânăr de 23 de ani. Fiica, în vârstă de 20 de ani, a decedat, iar mama a fost transportată la spital. Autorul criminalei agresiuni a fost prins de poliţişti. Conform unor surse neoficiale, între tânărul de 23 de ani şi victima de 20 de ani […] Articolul Mamă şi fiică înjunghiate. O tânără de 20 de ani a murit apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională de Mediu și Arii Protejate-Direcția Județeană de Mediu Neamț # Monitorul de Neamț
U.A.T. JUDEȚUL NEAMȚ prin CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ- prin Daniel Vasilică Harpa- Președinte al Consiliului Județean Neamț,în calitate de reprezentant legal al UAT-Județul Neamț, anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională de Mediu și Arii Protejate-Direcția Județeană de Mediu Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul […] Articolul Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională de Mediu și Arii Protejate-Direcția Județeană de Mediu Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Neatenția unei șoferițe fără experiență a dus la rănirea unui pieton în Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Un pieton de 38 de ani a fost rănit după ce o tânără șoferiță nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de mers înapoi. Un accident provocat de neatenția unei șoferițe fără experiență a avut loc pe strada Blanduziei din Piatra-Neamț, unde un pieton de 38 de ani a fost acroșat și rănit. Neatenția unei șoferițe […] Articolul Neatenția unei șoferițe fără experiență a dus la rănirea unui pieton în Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
Accident pe trecerea pentru pietoni în Piatra-Neamț: femeie de 51 de ani rănită și transportată la spital # Monitorul de Neamț
Un accident pe trecerea pentru pietoni în Piatra-Neamț a avut loc pe 30 septembrie, când o femeie de 51 de ani a fost lovită de un autoturism și transportată la spital. Pieton lovit pe strada Mihai Viteazu „La data de 30 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la […] Articolul Accident pe trecerea pentru pietoni în Piatra-Neamț: femeie de 51 de ani rănită și transportată la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Doi șoferi din Neamț, unul din Răucești și altul din Bălănești, au fost prinși la volan deși aveau dreptul de a conduce suspendat. Tupeul le-a adus dosar penal. Tânăr din Oglinzi, oprit în Răucești „În data de 29 septembrie a.c., în jurul orelor 23:20, polițiștii fiind în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului […] Articolul Tupeul le-a adus dosar penal: opriți de polițiști în Răucești și Bălănești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Târgu-Neamț: bărbat condamnat pentru infracțiuni la Legea 205/2004 privind protecția animalelor, escortat la penitenciar # Monitorul de Neamț
Polițiștii au pus în executare mandatul emis de Judecătoria Târgu-Neamț pe numele unui bărbat de 54 de ani, condamnat pentru infracțiuni la Legea 205/2004 privind protecția animalelor. Un bărbat din Târgu-Neamț, condamnat pentru infracțiuni la Legea 205/2004 privind protecția animalelor, a fost preluat de polițiști și escortat pentru executarea pedepsei. Mandatul, pus în executare la […] Articolul Târgu-Neamț: bărbat condamnat pentru infracțiuni la Legea 205/2004 privind protecția animalelor, escortat la penitenciar apare prima dată în Monitorul de Neamț.
