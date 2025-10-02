Patru morți și zeci de răniți în Neamț din cauza neacordării de prioritate pietonilor
Monitorul de Neamț , 2 octombrie 2025 13:20
Patru morți și zeci de răniți în Neamț au fost înregistrați în accidente rutiere pe trecerile pentru pietoni, în urma neacordării de prioritate, potrivit datelor transmise de IPJ Neamț. Bilanț sumbru Polițiștii arată că „în cursul anului 2024 la nivelul întregului județ au fost înregistrate 54 de evenimente rutiere, pe fondul neacordării de prioritate pietonilor, […]
Societatea Transport Public Neamț S.A. angajează şofer autobuz "Societatea Transport Public Neamț S.A." angajează conducător auto transport rutier de persoane (şofer autobuz) cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Înscrierile şi depunerea CV-urilor în vederea recrutării se fac la sediul societăţii din str. Strămutaţi nr.21 bis, localitatea Dumbrava Roşie, jud. Neamţ după următorul program: Luni […]
Ambasadorul Azerbaidjanului în România, în vizită oficială la COMES: noi parteneriate economice
Cooperarea bilaterală România – Azerbaidjan se consolidează prin semnarea unui contract strategic O importantă vizită oficială la COMES SA a avut loc astăzi, când o delegație condusă de ambasadorul Azerbaidjanului în România, Gudsi Osmanov, a discutat oportunități de colaborare și a semnat primul contract cu SOCAR. Delegație de rang înalt la COMES Astăzi, la sediul […]
O fetiță de 10 ani a fost rănită într-un accident la Girov, după ce a traversat printre mașini, fiind transportată de urgență la spital. Cum s-a produs accidentul „La data de 1 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat cu rănirea ușoară a […]
Intoxicația cu fum, pericol invizibil în incendii. Simptome, prevenție și prim-ajutor
Intoxicația cu fum reprezintă un risc major în timpul incendiilor, avertizează medicul Tudor Ciuhodaru, care detaliază cauzele, simptomele și pașii esențiali de supraviețuire pentru persoanele expuse. De ce fumul este extrem de nociv Potrivit medicului, fumul acționează prin trei mecanisme: inhalarea monoxidului de carbon, care reduce capacitatea sângelui de a transporta oxigen, absorbția toxinelor (oxidanți […]
Tentative de fraudă online: atacatorii folosesc numele Interpol, Europol sau ANAF pentru a înșela utilizatorii
Atacatorii cibernetici trimit mesaje în numele unor instituții oficiale pentru a manipula victimele Tentative de fraudă online sunt semnalate de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), care atrage atenția asupra mesajelor false transmise în numele unor autorități precum Interpol, Europol, Poliția Română sau ANAF. Identități oficiale folosite în atacurile cibernetice „Adesea, infractorii cibernetici se folosesc […]
Ministerul Dezvoltării reduce costurile investițiilor în rețelele de gaze: noi reguli pentru eficientizare și colaborare
Proiectele din Programul „Anghel Saligny" vor putea fi realizate în comun de localități apropiate, pentru eficiență și rapiditate. Ministerul Dezvoltării reduce costurile investițiilor în rețelele de gaze, prin modificări care permit implementarea comună a proiectelor de către mai multe localități, a anunțat ministrul Cseke Attila. Localitățile pot colabora pentru investiții comune Au fost aprobate o […]
Un senator de Neamţ ia la întrebări CNI pentru că a „şuntat" proiectele judeţului
Un senator de Neamţ ia la întrebări CNI pentru că a „şuntat" proiectele judeţului. Senatorul este Sorin Lavric şi întrebările au fost formulate după ce Compania Naţională de Investiţii a făcut publică lista cu proiectele ce vor fi „lăsate mai încet". Pe respectiva listă sunt şapte proiecte din Neamţ fapt ce a propulsat judeţul pe […]
Județul Neamț se numără printre beneficiarii mecanismului european Security Action for Europe (SAFE), în valoare de 16,68 miliarde de euro, prin care Uniunea Europeană sprijină proiecte strategice de infrastructură civilă și militară, anunţă reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ. Conform sursei citate, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a înaintat Comisiei Europene o propunere de finanțare pentru proiecte de […]
Consilierii locali pietreni sunt convocaţi în şedinţă extraordinară pentru data de 3 octombrie, pe ordinea de zi fiind două proiecte de hotărâre. Cel puţin unul dintre ele va ridica multe semne de întrebare. Este vorba despre un proiect privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru […]
1 octombrie aduce schimbări majore la Romsilva: bonusuri limitate și beneficii restrânse
De la 1 octombrie 2025, intră în vigoare actul adițional la Contractul Colectiv de Muncă, care schimbă regulile pentru beneficii. Începând de astăzi, 1 octombrie 2025, intră în vigoare actul adițional la Contractul Colectiv de Muncă al Romsilva, care aduce schimbări majore la Romsilva: bonusul de pensionare scade de la maximum 10 salarii la un […]
Pericol mortal în beciuri: intoxicația cu gaze de fermentație face victime în timpul fierberii tulburelului
Pompierii nemțeni atrag atenția asupra riscului letal al gazelor eliberate în procesul de fermentare a vinului, mai ales în spațiile fără ventilație. Intoxicația cu gaze de fermentație este un pericol mortal în perioada în care fierbe tulburelul, avertizează ISU Neamț. Dioxidul de carbon rezultat în procesul de fermentație este invizibil, inodor și poate duce rapid […]
Calitatea aerului din locuință este un aspect pe care mulți îl trec cu vederea, deși influențează direct sănătatea și confortul zilnic. În sezonul rece, când încălzirea funcționează constant, aerul devine uscat, ceea ce poate provoca iritații ale căilor respiratorii, piele deshidratată și chiar probleme de somn. În același timp, un nivel optim de umiditate contribuie […]
Alertă alimentară semințe de mac – risc pentru consumatori: ANSVSA anunță retrageri masive
Loturi întregi de semințe de mac, cu depășiri de alcaloizi de opiu, retrase urgent din supermarketuri. Alertă alimentară semințe de mac în România: mai multe loturi aparținând unor branduri cunoscute au fost retrase de la comercializare din cauza depășirii concentrației de alcaloizi de opiu, a anunțat ANSVSA. Loturi de produse vizate de retragere Autoritatea Națională […]
Magistraţii de la Tribunalul Neamţ au admis cererea ACSM Ceahlăul de deschidere a insolvenţei. A fost de asemenea desemnat administratorul judiciar provizoriu şi fixat termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere a creanţelor pentru 14.11.2025 Adunarea creditorilor e convocată în şedinţă pentru 10 decembrie. Decizia instanţei „Admite cererea formulată de debitorul Asociaţia „Club Sportiv Municipal […]
Minor de 15 ani, prins la volanul unei mașini neînmatriculate după ce a lovit un câine Un câine lovit de mașină la Vânători-Neamț a scos la iveală faptul că șoferul era, de fapt, un minor de 15 ani, aflat la volanul unui autoturism neînmatriculat. Sesizarea la poliție „La data de 30 septembrie a.c., în jurul […]
Incendiu la un autoturism în mers, pe bulevardul Republicii din Roman. Șoferul s-a autoevacuat
Un incendiu la un autoturism în mers a avut loc în această dimineață pe bulevardul Republicii din municipiul Roman. Mașina a fost cuprinsă de flăcări la compartimentul motor, însă conducătorul auto s-a autoevacuat la timp. Alarmă pe bulevardul Republicii „La ora 08:27, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru stingerea unui incendiu […]
Accident de muncă la Roman: electrician de 36 de ani electrocutat în timpul serviciului
Un accident de muncă la Roman a avut loc pe 30 septembrie, când un electrician de 36 de ani a fost electrocutat în timp ce efectua lucrări la un tablou electric al unei societăți comerciale. Incidentul produs la punctul de lucru al unei firme „În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că, în timp ce […]
Octombrie, luna decisivă: plățile în avans APIA octombrie 2025 și calendarul subvențiilor
Plățile în avans APIA . Luna octombrie 2025 este decisivă pentru agricultorii români, care trebuie să respecte un calendar strict pentru a nu pierde eligibilitatea la subvenții. Termene importante pentru fermieri Începând cu 1 octombrie 2025, fermierii vor afla cursul de schimb la care se calculează subvențiile din campania în derulare. Acesta va fi stabilit […]
Expoziție de pictură Elena Marcoci, la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț
Expoziția de pictură Elena Marcoci „Culorile sufletului" va fi găzduită de Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț, în perioada 1–13 octombrie 2025, în spațiul expozițional de la parterul Corpului A. Vernisaj cu invitați de marcă Vernisajul expoziției de pictură Elena Marcoci va avea loc miercuri, 1 octombrie, de la ora 17:00. Prezentarea va fi făcută de […]
MINUNE ADMINISTRATIVĂ: Este aşteptat constructorul pentru a începe lu
Minune administrativă, după lupte seculare, licitaţia pentru reabilitarea Secţiei Oncologie a fost finalizată şi lucrarea a fost atribuită, iar constructorul este aşteptat să se prezinte la lucru. „În sfârşit lucrarea a fost atribuită. Secţia Oncologie va fi reabilitată, modernizată. Firma care a câştigat licitaţia este din Prahova, dacă nu mă înşel. Am primit garanţii că […] Articolul MINUNE ADMINISTRATIVĂ: Este aşteptat constructorul pentru a începe lucrările la Oncologie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un proiect de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local Piatra Neamţ, desfăşuratăluni, 29 septembrie. Motivul a fost prezentat de Vlăduţ Toma, consilier local S.O.S. „Este vorba despre un proiect legat de reducerea zgomotului în municipiul Piatra Neamţ. Nişte măsuri care se doresc a fi implementate în acest […] Articolul Proiect retras în şedinţa de Consiliu Local. Care a fost motivul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Neamţ, care a avut loc pe 29 septembrie, a fost şi una liniştită. Printre proiectele adoptate de consilierii judeţeni s-a numărat şi rectificarea bugetului, o serie de asocieri, cum ar fi cea pentru desfăşurarea Olimpiadei Internaţionale de Astronomie sau cea privind organizarea unui meci de fotbal caritabil. „Prin fiecare proiect […] Articolul Ședința ordinară şi liniştită a Consiliului Județean Neamț. Ce s-a votat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Sala Polivalentă modernizată cu fonduri elvețiene: investiție de 45,7 milioane lei la Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Proiect de eficiență energetică finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român Sala Polivalentă modernizată cu fonduri elvețiene va deveni o clădire eficientă energetic, investiția de 45,7 milioane lei fiind susținută prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român. Problemele actuale ale sălii După 15 ani de la darea în funcțiune, Sala Polivalentă din Piatra-Neamț va fi reabilitată energetic printr-un […] Articolul Sala Polivalentă modernizată cu fonduri elvețiene: investiție de 45,7 milioane lei la Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
O mamă şi fiica ei au fost înjunghiate de un tânăr de 23 de ani. Fiica, în vârstă de 20 de ani, a decedat, iar mama a fost transportată la spital. Autorul criminalei agresiuni a fost prins de poliţişti. Conform unor surse neoficiale, între tânărul de 23 de ani şi victima de 20 de ani […] Articolul Mamă şi fiică înjunghiate. O tânără de 20 de ani a murit apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională de Mediu și Arii Protejate-Direcția Județeană de Mediu Neamț # Monitorul de Neamț
U.A.T. JUDEȚUL NEAMȚ prin CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ- prin Daniel Vasilică Harpa- Președinte al Consiliului Județean Neamț,în calitate de reprezentant legal al UAT-Județul Neamț, anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională de Mediu și Arii Protejate-Direcția Județeană de Mediu Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul […] Articolul Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională de Mediu și Arii Protejate-Direcția Județeană de Mediu Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Neatenția unei șoferițe fără experiență a dus la rănirea unui pieton în Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Un pieton de 38 de ani a fost rănit după ce o tânără șoferiță nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de mers înapoi. Un accident provocat de neatenția unei șoferițe fără experiență a avut loc pe strada Blanduziei din Piatra-Neamț, unde un pieton de 38 de ani a fost acroșat și rănit. Neatenția unei șoferițe […] Articolul Neatenția unei șoferițe fără experiență a dus la rănirea unui pieton în Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Accident pe trecerea pentru pietoni în Piatra-Neamț: femeie de 51 de ani rănită și transportată la spital # Monitorul de Neamț
Un accident pe trecerea pentru pietoni în Piatra-Neamț a avut loc pe 30 septembrie, când o femeie de 51 de ani a fost lovită de un autoturism și transportată la spital. Pieton lovit pe strada Mihai Viteazu „La data de 30 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la […] Articolul Accident pe trecerea pentru pietoni în Piatra-Neamț: femeie de 51 de ani rănită și transportată la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Doi șoferi din Neamț, unul din Răucești și altul din Bălănești, au fost prinși la volan deși aveau dreptul de a conduce suspendat. Tupeul le-a adus dosar penal. Tânăr din Oglinzi, oprit în Răucești „În data de 29 septembrie a.c., în jurul orelor 23:20, polițiștii fiind în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului […] Articolul Tupeul le-a adus dosar penal: opriți de polițiști în Răucești și Bălănești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Târgu-Neamț: bărbat condamnat pentru infracțiuni la Legea 205/2004 privind protecția animalelor, escortat la penitenciar # Monitorul de Neamț
Polițiștii au pus în executare mandatul emis de Judecătoria Târgu-Neamț pe numele unui bărbat de 54 de ani, condamnat pentru infracțiuni la Legea 205/2004 privind protecția animalelor. Un bărbat din Târgu-Neamț, condamnat pentru infracțiuni la Legea 205/2004 privind protecția animalelor, a fost preluat de polițiști și escortat pentru executarea pedepsei. Mandatul, pus în executare la […] Articolul Târgu-Neamț: bărbat condamnat pentru infracțiuni la Legea 205/2004 privind protecția animalelor, escortat la penitenciar apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Coloana 06-C2, coloană de înaltă presiune realizată de COMES, a fost finalizată și livrată cu succes către Rafinăria Petrolet, pentru instalația de Hidrofinare Petrol Motorină. Funcționalitate esențială în procesul HPM Coloana 06-C2 are rolul de a asigura absorbția soluției MEA, proces vital pentru funcționarea optimă a instalației de Hidrofinare Petrol Motorină (HPM). Execuție completă și […] Articolul Coloana 06-C2, coloană de înaltă presiune, livrată cu succes de COMES S.A. apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Pieton pe trecere și copil de 3 ani, victime în două accidente la Roman în mai puțin de 24 de ore # Monitorul de Neamț
Două accidente la Roman în mai puțin de 24 de ore au dus la rănirea unui pieton pe zebră și a unui copil de 3 ani, pasager într-un autoturism. Bărbat lovit pe trecerea pentru pietoni Evenimentul s-a produs în dimineața zilei de 30 septembrie, în jurul orei 05:50, pe bulevardul Republicii din municipiul Roman.„În timp […] Articolul Pieton pe trecere și copil de 3 ani, victime în două accidente la Roman în mai puțin de 24 de ore apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Consiliul Județean Neamț discută reorganizarea centrelor sociale pentru economii # Monitorul de Neamț
Reorganizarea centrelor sociale a fost tema principală a ședințelor de lucru desfășurate luni la Consiliul Județean Neamț. Discuții la nivelul conducerii CJ Neamț Luni, președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel-Vasilică Harpa, a avut două ședințe de lucru cu șefii centrelor sociale pentru copii și pentru adulți, aflate în subordinea / coordonarea DGASPC. Principala temă de discuție […] Articolul Consiliul Județean Neamț discută reorganizarea centrelor sociale pentru economii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Noul spital: 80% şanse să prindă finanţare pe Sănătate. Cine a făcut pronosticul # Monitorul de Neamț
Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Daniel Harpa, a prognozat că sunt 80% ca noul spital să prindă finanţare pe Programul Sănătate. Şi a afirmat că are asigurări în acest sens de la premier şi ministrul Sănătăţii. Care ar urma, în câteva zile, să ajungă le Neamţ pentru discuţii privind atât noul spital, câşi vechiul. Revenind la […] Articolul Noul spital: 80% şanse să prindă finanţare pe Sănătate. Cine a făcut pronosticul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Daniel Harpa, a promis că în 2026 CSM Ceahlăul va primi finanţare. Pe Legea Sportului, modificată, conform căreia, a mai spus el, e mai simplu iar finanţarea poate fi mai consistentă. Decât pe Legea 350. Daniel Harpa a admis că şi alte cluburi de fotbal sunt finanţate astfel şi a afirmat […] Articolul Promisiunea şefului CJ: CSM Ceahlăul finanţare pe Legea Sportului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
TECH ASSIST- un program adresat persoanelor cu dizabilităţi. Câţi bani pot fi primiţi # Monitorul de Neamț
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț aduce la cunoștința persoanelor cu dizabilități faptul că în data de 1 octombrie 2025 începe etapa de preînscriere în cadrul programului TECH ASSIST – Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces, lansat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități […] Articolul TECH ASSIST- un program adresat persoanelor cu dizabilităţi. Câţi bani pot fi primiţi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Doi şoferi care au consumat alcool înainte de urca la volan, ba mai mult nu aveau nici permis de conducere, au căzut în plasa poliţiştilor nemţeni, la sfârşitul trecut de săptămână. Astfel, pe 27 septembrie, la ora 12.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna au oprit pentru control, în localitatea Luțca, un autoturism […] Articolul Şi conduşi de alcool, şi fără permis apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Pompierii nemţeni au intervenit, zilele acestea, pentru a stinge două incendii produse la gospodării din Neamţ. Din păcate într-unul din cazuri a fost înregistrat decesul unui bărbat în vârstă de 57 de ani. Pe 27 septembrie, la ora 10:55, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în orașul Bicaz pentru stingerea unui […] Articolul Incendii de la o lumânare şi un coş de fum. Un bărbat a decedat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Sfârşitul de săptămână trecut a fost, din păcate, marcat de numeroase accidente rutiere produse pe şoselele din Neamţ. Seria neagră a debutat încă din dimineaţa zilei de sâmbătă. În jurul orei 07.00 polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că, […] Articolul Week-end plin de accidente rutiere apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mai scump ca niciodată. Prețul aurului urcă la un nou record 3.800 $/uncie pe fondul tensiunilor geopolitice # Monitorul de Neamț
Investitorii se îndreaptă spre aur, pe fondul riscului de închidere a guvernului SUA și al escaladării conflictului din Ucraina. Nou record istoric, prețul aurului urcă la 3.800 $/uncie susținut de așteptările privind reduceri ale dobânzilor în SUA și de tensiunile geopolitice accentuate. Aurul sparge pragul psihologic Prețurile aurului au depășit pentru prima dată pragul de […] Articolul Mai scump ca niciodată. Prețul aurului urcă la un nou record 3.800 $/uncie pe fondul tensiunilor geopolitice apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Poliţiştii au ieşit pe străzi: amenzi, lemn confiscat şi permise şi plăcuţe reţinute # Monitorul de Neamț
Poliţiştii din mai multe localităţi din Neamţ au efectuat acţiuni de control, la sfârşitul săptămânii trecute, soldat cu amenzi, confiscarea de material lemnos, permise şi plăcuţe de înmatriculare reţinute. Astfel, pe 27 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au desfășurat acțiunipe raza de acțiune a Secțiilor de Poliție Rurală Borlești și Săvinești. […] Articolul Poliţiştii au ieşit pe străzi: amenzi, lemn confiscat şi permise şi plăcuţe reţinute apare prima dată în Monitorul de Neamț.
„Debandadă”, acesta este termenul folosit de şeful CJ Neamţ pentru a descrie ce se întâmplă la Spitalul Judeţean. Debandadă şi la ATI şi la Pediatrie, ba chiar şi în parcarea unităţii sanitare. Motiv pentru care a opinat că îşi doreşte un manager care să dea (un pic! sic) cu barda. O mână de fier. Daniel […] Articolul „Debandada” de la Spitalul Judeţean: „Vreau un manager care să dea cu barda” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Corpul neînsufleţit al unui bărbat de 34 de ani a fost găsit într-un şanţ din apropierea locuinţei, pe 28 septembrie, în localitatea Urecheni. Descoperirea a fost făcută de o soră a victimei. „La data de 28 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost sesizați de către o femeie cu privire […] Articolul Şi-a găsit fratele mort în şanţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Meteorologii avertizează că în Moldova, în intervalul 29 septembrie – 02 octombrie, vremea va fi rece şi se vor înregistra ploi şi chiar ninsori. „Vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 9 și 18 grade și minime între 2 și 9 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni. Temporar va ploua […] Articolul Avertizare de frig şi ninsori apare prima dată în Monitorul de Neamț.
România, o ţară europeană în care loviturile de stat se pot da cu petarde şi bricege # Monitorul de Neamț
În istoria sa din ultimii 80 de ani, România a trecut prin trei lovituri de stat şi mai multe tentative. Prima lovitură de stat, luată în calcul, a fost cea de la 23 august 1944, când Regele Mihai a reuşit să pună la dispoziţia sovieticilor o ţară gata eliberată, cu armele întoarse şi cu Antonescu […] Articolul România, o ţară europeană în care loviturile de stat se pot da cu petarde şi bricege apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Egal preţios pentru Ceahlăul, în meciul disputat acasă, duminică, 28 septembrie, în compania celor de la Chindia, terminat 0-0. Chiar dacă poate părea un semi-eşec în condiţiile în care au jucat acasă, acest egal este cu atât mai preţios pentru galben-negrii cu cât întrerupe o serie de rezultate negative şi a fost obţinut în compania […] Articolul Egal preţios pentru Ceahlăul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
CSM Ceahlăul întâlneşte Chindia Târgovişte, pe teren propriu, duminică, 28 septembrie, de la ora 12.30. Va fi momentul în care Cristian Pustai va debuta din nou la cârma galben-negrilor, după ce joi, 25 septembrie, a semnat un contract cu gruparea din Piatra Neamţ, valabil până la finalul sezonului. Profesorul a opinat că formaţia pietreană are […] Articolul CSM Ceahlăul: Profesorul (re)debutează acasă cu Chindia apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Proiectul noului spital judeţean pare a fi intrat în faza „înlâlnirile lungi şi dese, cheia marilor succese”. Aşa că, fără a spune în continuare nimeni nimic despre sursa de finanţare, recent s-a mai consumat o întâlnire. Cu titlul, era să spunem sub egida, „Se analizează soluțiile privind noul Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț”. Şi aflăm […] Articolul Noul spital: Întâlnirile lungi şi dese, cheia marilor succese apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Şedinţă pentru Piaţa Dărmăneşti, închirierea unor spaţii şi parafarea unor parteneriate # Monitorul de Neamț
Consilierii locali pietreni sunt convocaţi în şedinţă ordinară, pe 29 septembrie, de la ora 14. Pe ordinea de zi sunt anunţate 27 de proiecte de hotărâre, în marea lor majoritate vizând încheierea unor parteneriate sau înregistrarea în patrimoniul municipiului a unor investiţii. Atrag atenţia şi proiectele privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al […] Articolul Şedinţă pentru Piaţa Dărmăneşti, închirierea unor spaţii şi parafarea unor parteneriate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
O şoferiţă în vârstă de 50 de ani a fost depistată de poliţişti în timp ce conducea un autoturism în Piatra Neamţ, deşi înainte de a se urca la volan consumase alcool. „În noaptea de 25 spre 26 septembrie a.c., ora 00.15, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au oprit pentru control, pe strada Bistriței, […] Articolul Şoferiţă aghezmuită apare prima dată în Monitorul de Neamț.
