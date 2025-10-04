Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 4 octombrie
Digi24.ro, 4 octombrie 2025 10:20
În 1957, URSS a pus pe orbită primul satelit al planetei - Sputnik. Era o sferă de metal de 83 kg. Două transmițătoare din interior dădeau către Pământ 3 bipuri pe secundă.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
10:20
În 1957, URSS a pus pe orbită primul satelit al planetei - Sputnik. Era o sferă de metal de 83 kg. Două transmițătoare din interior dădeau către Pământ 3 bipuri pe secundă.
Acum o oră
09:50
Suma pe care administrația Trump vrea să o ofere copiilor imigranți pentru a pleca din SUA: „O formă de constrângere a minorilor” # Digi24.ro
Administrația Trump ar intenționa să ofere copiilor imigranți 2.500 de dolari pentru a pleca din Statele Unite, conform unei note obținute de The Guardian.
09:40
Accident grav în Câmpia Turzii între un microbuz și un autoturism. Opt persoane au ajuns la spital # Digi24.ro
Un accident grav a avut loc sâmbătă dimineață în municipiul Câmpia Turzii Câmpia Turzii. Au fost implicate un microbuz și un autoturism. Conform autorităților, opt persoane au fost rănite și duse la spital.
Acum 2 ore
09:30
Cum arată „orașul magic 8D” al Chinei, unde metroul îți trece prin casă și parterul clădirilor se află la 22 de etaje deasupra solului # Digi24.ro
China i-a uimit de mult timp pe turiști cu atracții precum Marele Zid Chinezesc sau armata de teracotă, dar acum vizitatorii pot vedea și un adevărat oraș al viitorului în stil „cyberpunk”. Peste un milion de turiști străini au vizitat Chongqing anul trecut, iar mulți dintre ei au fost atrași de videoclipurile virale postate pe internet care prezintă arhitectura incredibilă a acestui uriaș labirint urban.
09:20
VIDEO Vijelia din București a făcut prăpăd. Pompierii au fost chemați să intervină de 350 de ori # Digi24.ro
Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov au gestionat de joi seara până în noaptea de vineri spre sâmbătă, cât a durat codul portocaliu de fenomene meteo extreme, 351 de intervenţii pentru copaci căzuţi, elemente de construcţie desprinse, cablu electrice afectate sau acumulări de apă.
09:00
Von der Leyen vrea o strategie pentru maşini autonome bazate pe AI: „Automobilele viitorului trebuie să fie construite în Europa” # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel la o strategie europeană pentru dezvoltarea maşinilor autonome, subliniind că inteligenţa artificială poate revigora sectorul auto european şi poate îmbunătăţi siguranţa rutieră.
09:00
Val de reacții internaționale după ce Hamas a fost de acord să elibereze toți ostaticii israelieni: „Cea mai bună șansă pentru pace” # Digi24.ro
Anunțul grupării islamiste palestiniene Hamas privind eliberarea tuturor ostaticilor israelieni a stârnit reacții din partea liderilor mondiali. Președintele american Donald Trump a îndemnat Israelul să pună capăt atacurilor asupra Gaza, iar biroul premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis că Israelul se pregătește pentru „punerea în aplicare imediată” a primei etape a planului de eliberare imediată a tuturor ostaticilor.
08:40
VIDEO Imaginile dezastrului din Constanța, după ploile torențiale. Apă de jumătate de metru pe străzi, mașini blocate # Digi24.ro
Imagini uluitoare vin din Constanța, unde ieri a plouat torențial și mai multe străzi au fost inundate. Canalizarea nu a făcut față volumului mare de apă care a căzut într-un timp scurt. Șoferii care s-au încumetat să treacă prin apa care în unele locuri atingea jumătate de metru au rămas cu mașinile blocate.
Acum 4 ore
08:10
Meteorologii anunță schimbări ale vremii de la o zi la alta. Zonele în care va mai ploua # Digi24.ro
Meteorologii anunță că vremea se va încălzi abia de săptămâna viitoare, pentru a ajunge la temperaturile normale pentru această perioadă a anului. Totuși, vor fi la alternanțe termice de la o zi la alta, iar săptămâna viitoare se întorc ploile, deși cantitățile de apă vor fi mai mici, a spus la Digi24 Oana Păduraru, meteorolog ANM.
07:40
Jeff Bezos: „Inteligenţa artificială este într-o bulă speculativă, dar beneficiile pentru societate vor fi gigantice” # Digi24.ro
Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a pus vineri, la Italian Tech Week, că inteligenţa artificială se află în prezent într-o „într-o bulă speculativă”, însă tehnologia este „reală” şi va aduce beneficii uriaşe pentru societate.
07:30
Nouă încercare eșuată de a debloca activitatea guvernului SUA. Trump ameninţă cu noi tăieri de locuri de muncă la nivel federal # Digi24.ro
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a îngheţat vineri 2,1 miliarde de dolari din fondurile destinate transportului public din Chicago, privând astfel un alt oraş democrat de finanţare, în contextul în care o propunere de a pune capăt blocajului guvernamental a eşuat din nou în Senat.
07:10
VIDEO Slalom cu TIR-ul printre mașini. Șoferul a fost prins și i s-a reținut permisul de conducere # Digi24.ro
Un șofer de TIR din Bistrița-Năsăud, suprins că făcea depășiri periculoase, a rămas fără permis și a fost amendat. În imagini se vede cum șoferul depășește neregulamentar și pune în pericol viața celorlalți șoferi care sunt nevoiți să îi facă loc, pentru a evita o tragedie. Individul a depășit un autovehicul chiar pe o trecere de pietoni.
07:10
„Scenariul românesc” în Cehia. Cum încearcă Putin să pună mâna pe puterea politică de la Praga # Digi24.ro
Sute de conturi anonime de pe platforma de partajare video TikTok devin din ce în ce mai active în răspândirea narativelor pro-ruse și în susținerea partidelor radicale înaintea alegerilor din Cehia din 3 și 4 octombrie, a raportat un grup neguvernamental, ceea ce amintește despre ce s-a întâmplat în România la alegerile prezidențiale de anul trecut.
07:10
Ce este Clostridioides difficile, bacteria răspândită frecvent și în România. Medicii explică: „Infecția se transmite foarte ușor” # Digi24.ro
Clostridioides difficile (cunoscută și sub denumirea de Clostridium difficile, ICD) este o bacterie patogenă responsabilă de infecții ale intestinului gros, cu un impact semnificativ asupra sănătății publice. Infecția se poate transmite prin contact direct cu persoane infectate.
07:10
O schimbare majoră a politicii SUA: Cum ar putea Xi Jinping să îl convingă pe Donald Trump să se opună independenței Taiwanului # Digi24.ro
După ce Donald Trump s-a arătat interesat să ajungă la un acord economic cu China, liderul chinez Xi Jinping plănuiește să îl convingă pe președintele american să anunțe oficial că Statele Unite se opun independenței Taiwanului – o schimbare majoră a politicii SUA cu care Beijingul speră că va putea izola Taipeiul.
07:10
Când este cel mai bun moment să faci vaccinul gripal, potrivit specialiștilor. Medicii confirmă: „Sunt deja cazuri de gripă în România” # Digi24.ro
Vaccinare antigripală pentru sezonul 2025-2026 a început deja în cabinetele medicale din întreaga țară, inclusiv în București și Ilfov. Specialiștii atrag atenția că vaccinul rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva gripei, efectele instalându-se la aproximativ două săptămâni după administrare.
07:10
Lista echipamentelor auto obligatorii pe timp de iarnă. Ce sancțiuni riscă șoferii nepregătiți # Digi24.ro
Pe drumurile publice din România, fiecare șofer are obligația de a echipa mașina cu dotări esențiale, menite să prevină accidentele și să permită intervenția rapidă în situații de urgență. Ce echipamente auto sunt obligatorii pe timp de iarnă.
07:10
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului populației. Cum e viața în Eisenhüttenstadt # Digi24.ro
În spatele Cortinei de Fier, când Eisenhüttenstadt, situat la 120 de kilometri sud-est de Berlin, se numea Stalinstadt, trebuia să reprezinte un plan pentru viața utopică în Germania de Est comunistă — un oraș socialist model construit în jurul unei oțelării. Astăzi, Germania de Est nu mai este o țară independentă, iar locuitorii din regiune sunt în urma Vestului în aproape fiecare categorie, inclusiv în ceea ce privește speranța de viață, averea, ocuparea forței de muncă și populația.
Acum 12 ore
00:30
Sean „Diddy” Combs, condamnat la puțin peste 4 ani de închisoare. El risca până la 20 de ani în spatele gratiilor # Digi24.ro
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat vineri la peste patru ani de închisoare pentru infracțiuni legate de prostituție, relatează Reuters.
00:00
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia, acuzată că pregătea atacuri în Polonia și alte state europene # Digi24.ro
Autoritățile poloneze investighează un complot atribuit serviciilor secrete ruse, după ce explozibili ascunși în conserve de porumb au fost introduși în țară. Potrivit presei de la Varșovia, încărcăturile urmau să fie folosite pentru atacuri cu drone în Polonia și alte state europene.
3 octombrie 2025
23:40
Protest cu sute de mii de oameni, în Italia. Manifestanții, revoltați că flota de ajutor umanitar pentru Gaza a fost respinsă de Israel # Digi24.ro
Peste 200.000 de persoane au manifestat vineri în toată Italia, în semn de solidaritate cu cauza palestiniană și de sprijin pentru flota de ajutor umanitar destinată Gazei. Navele au încercat fără succes să spargă blocada israeliană. Revoltați, manifestanții italieni au instaurat o grevă la nivel național, aspru condamnată de către premierul Georgia Meloni, anunță France24.
23:30
Șeful DNA se plânge că primește prea puține sesizări pe evaziune de la Fisc. Zeci de angajați de la Vama si ANAF, anchetați # Digi24.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, afirmă că, anul trecut, doar patru sesizări s-au primit din partea funcţionarilor ANAF cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu prejudiciu mai mare de 10 milioane de lei, ceea ce a fost o „surpriză neplăcută”, întrucât se aştepta la mai multe astfel de informări. În schimb, Voineag anunţă că, în ultimii doi ani, procurorii DNA au fosmulat acuzaţii faţă de „undeva la 70 de persoane” din cadrul ANAF şi Vamă.
23:30
Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, după ce Donald Trump a amenințat cu „dezlănțuirea iadului” # Digi24.ro
Gruparea islamistă palestiniană Hamas a anunțat vineri, 3 octombrie 2025, că este de acord să elibereze toți ostaticii israelieni, precum și cadavrele, ca răspuns la planul de pace prezentat de președintele american Donald Trump, relatează Reuters și The New York Times.
23:10
Modernizarea Armatei SUA și filosofia Silicon Valley. Dezvăluiri despre serviciile Palantir și Anduril, conduse de aliații lui Trump # Digi24.ro
Modernizarea atât de necesară a rețelei de comunicații pe câmpul de luptă a Armatei SUA, realizată de companiile Anduril, Palantir și alții, este plină de probleme și vulnerabilități „fundamentale de securitate” și ar trebui tratată ca un „risc foarte ridicat”, potrivit unui memorandum intern recent al Armatei DUA, transmite Reuters.
23:10
Atacantul român Valentin Mihăilă a marcat primul său gol, unul de senzaţie, pentru Rizespor, care a învins-o pe Antalyaspor cu scorul de 5-2, vineri seara, în deplasare, într-un meci din etapa a opta a campionatului de fotbal al Turciei.
22:40
Operațiune de salvare în Munții Bucegi, unde doi turiști au rămas blocați în zăpadă. Intervenție și în Parâng # Digi24.ro
Stratul de zăpadă măsoară peste 50 de centimetri în Munții Bucegi, iar doi turiști au rămas blocați pe un traseu din zona Poiana Prepeleac, după ce au pierdut traseul. Alți cinci oameni au rămas înzăpeziți în Parâng.
22:30
Tehnologia din Ucraina devenită platforma principală de comandă în exercițiile NATO: unele componente sunt găzduite în afara țării # Digi24.ro
DELTA, un sistem de luptă ucrainean, a devenit sistemul principal de comandă pentru echipa comună a țărilor participante la exercițiile NATO REPMUS 2025, scrie Ukrainska Pravda, care îl citează pe ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmîhal.
22:10
Spionaj pentru China la Bruxelles: un ofițer al serviciilor de securitate belgiene, pus sub acuzare # Digi24.ro
Un ofițer al serviciilor de securitate belgiene a fost arestat și pus sub acuzare pentru spionaj în favoarea Chinei. Potrivit Politico, bărbatul a fost recrutat pentru accesul său la cercurile diplomatice internaționale din Bruxelles, oraș care găzduiește instituțiile UE, sediul NATO, peste 100 de organizații internaționale și 300 de misiuni diplomatice.
22:00
Nou atac al SUA asupra unei ambarcațiuni care transporta droguri. Pete Hegseth: „Aceste lovituri vor continua” # Digi24.ro
Forțele armate americane au ucis patru oameni într-un atac asupra unei ambarcațiuni în largul coastelor Venezuelei, care se presupune că transporta droguri, a declarat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, relatează BBC.
21:50
Mihaela Cambei a câştigat o medalie de aur şi două de argint la Campionatul Mondial de haltere din Norvegia # Digi24.ro
Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur şi două de argint la cat. 53 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia), potrivit site-ului competiţiei.
21:50
Merz și Macron avertizează asupra „iluminismul întunecat” din Europa. Cei doi lideri susțin contracararea partidelor iliberale # Digi24.ro
Liderii Germaniei şi Franţei au marcat vineri cea de-a 35-a aniversare a reunificării democratice a Germaniei, cerând mai multă hotărâre pentru a ţine sub control atracţia în creştere a ceea ce au numit „iluminismul întunecat” al autoritarismului, relatează Reuters.
21:50
Fotojurnalist francez, ucis de un atac cu dronă în estul Ucrainei. Armata rusă, acuzată că l-a „vânat deliberat” pe Antoni Lallican # Digi24.ro
Antoni Lallican, un fotojurnalist experimentat, stabilit la Paris, a fost ucis de o dronă în regiunea Donbas din estul Ucrainei, vineri dimineață, în timp ce se afla în misiune, au anunțat Federațiile Europeană și Internațională ale Jurnaliștilor și Uniunea Națională a Jurnaliștilor din Franța, potrivit France 24.
21:40
Răspunsul Germaniei în fața amenințărilor aeriene: guvernul bavarez le va permite poliţiştilor să împuşte drone # Digi24.ro
În urma apariţiei unor drone care au perturbat operaţiunile aeroportului din Munchen, ministrul de Interne din guvernul landului german Bavaria, Joachim Herrmann, a anunţat vineri că poliţia locală ar putea primi în curând prerogative extinse pentru a combate ameninţarea dronelor, astfel încât poliţiştii să poată trage cu arme de foc asupra acestora, anunță agenţia DPA.
Acum 24 ore
21:30
Președintele Nicușor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la un eveniment cultural din Capitală # Digi24.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, însoţit de partenera sa Mirabela Grădinaru, a participat, vineri, la deschiderea oficială a primei ediţii a Romanian Creative Week 2025 Bucharest. Evenimentul inaugural a fost vernisajul expoziţiei ”für papier und orchester”, semnată de poetul şi ilustratorul Emilian Pospaii şi de tipografa Nicoleta Radu / Fabrik. Găzduită de Muzeul Naţional de Artă al României, expoziţia rămâne deschisă publicului până la data de 9 octombrie 2025.
21:10
Președintele ANAF: Până în prezent nu avem indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu are, până în prezent, indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate pentru imobilul din Sibiu, din strada Nicolae Bălcescu nr 29, şi va proceda la iniţierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi, urmând să solicite, suplimentar de plata sumei, şi măsuri asiguratorii, a declarat, vineri, preşedintele instituţiei, Adrian Nica.
21:00
TikTok a închis zeci de conturi în Cehia pentru „glorificarea lui Putin” şi propagandă prorusă în campania electorală # Digi24.ro
TikTok a eliminat zeci de conturi din Cehia, după ce autorităţile au semnalat încercări de interferenţă în alegerile parlamentare. Conturile vizate aveau milioane de vizualizări săptămânale şi ar fi promovat mesaje extremiste, propagandă prorusă şi ştiri false. Platforma susţine că a luat măsuri speciale de securitate înaintea scrutinului, însă experţii avertizează că dezinformarea online a influenţat vizibil campania electorală.
20:50
Patru italieni au fost deportați de Israel după interceptarea flotei de ajutor umanitar pentru Gaza # Digi24.ro
Patru cetățeni italieni au fost deportați de Israel după ce au fost reținuți de autoritățile israeliene în momentul în care navele care transportau ajutoare către Gaza au fost interceptate, a transmis Ministerul de Externe al Israelului, relatează BBC.
20:40
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora” # Digi24.ro
Un medic căruia i s-a interzis să-și practice meseria în Marea Britanie, după ce a abuzat sexual zeci de bărbați și băieți, a fost lăsat liber să-și desfășoare activitatea medicală în țara sa natală, România, dezvăluie The Times.
20:40
Sindicaliștii din Sănătate condamnă decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă # Digi24.ro
Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate condamnă, vineri, decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă, până în anul 2026, apreciind că „reprezintă o sfidare directă la adresa Justiţiei şi a angajaţilor din sectorul sanitar”.
20:10
Cine are vina cea mai mare pentru anularea alegerilor: premierul spune că nu serviciile secrete. Cui atribuie Bolojan responsabilitatea # Digi24.ro
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/aur-prezinta-propriul-raport-privind-anularea-alegerilor-si-spune-ca-presedintele-dan-intruneste-toate-conditiile-pentru-a-fi-suspendat-3441251
20:10
Confruntare armată în Gaza între Hamas și un clan palestinian: raiduri pentru arestări privind colaborarea cu Israelul # Digi24.ro
Orașul Khan Younis, situat în sudul Fâșiei Gaza, a fost scena uneia dintre cele mai violente confruntări interne de la începutul războiului, între forțele de securitate ale Hamas și membrii clanului al-Mujaida, una dintre cele mai mari familii din sud, conform BBC.
20:00
„Un dezastru” se conturează într-o metropolă cu peste 10 milioane de locuitori. Singura soluție: mutarea capitalei # Digi24.ro
Președintele Iranului a susținut că țara sa nu are de ales decât să-și mute capitala de la Teheran în sudul țării din cauza extinderii excesive a orașului, a lipsei de apă potabilă adecvată și a amenințării crescânde de tasare a terenului, potrivit The Guardian.
19:50
Fonduri înghețate, vieți în pericol. Administrația Trump, acuzată că blochează banii pentru victimele traficului de persoane # Digi24.ro
Organizații care luptă împotriva traficului de persoane din SUA avertizează că decizia administrației Trump de a bloca 88 de milioane de dolari destinați victimelor „va pune viețile supraviețuitorilor în pericol”. Într-o scrisoare adresată Congresului, 74 de grupuri juridice, religioase și civice cer deblocarea urgentă a fondurilor, după ce peste 100 de organizații de sprijin au rămas fără finanțare federală.
19:40
Când va crește Guvernul pensiile și salariile din sistemul bugetar. Explicațiile premierului Ilie Bolojan # Digi24.ro
Ilie Bolojan afirmă, întrebat fiind dacă îşi propune să majoreze pensii şi salarii în mandatul său de premier, că până la sfârşitul anului viitor salariile în sectorul public şi pensiile au fost plafonate. Prim-ministrul precizează că decizii precum majorări de pensii şi salarii trebuie luate ţinând cont de realităţile economice, fiindcă, în caz contrar, economia reală îţi corectează derapajele.
19:30
Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel Bucureşti a retras mandatul european de executare a pedepsei şi mandatul de arestare # Digi24.ro
Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea şi mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral. Alina Bica se află în Italia, ţară care refuzat punerea în aplicare a mandatului de arestare.
19:10
Papa Leon, elogiu vârstnicilor: „Sunt un dar; să nu se simtă inutili sau abandonați”. Ce spune despre conflictul dintre generații # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea a declarat vineri că vârstnicii sunt „un dar” și a lansat un apel conform căruia niciunul dintre ei nu trebuie să fie abandonat sau să se simtă inutil. Declarația a fost făcută în cadrul discursul său, adresat participanților la un congres internațional dedicat celor în vârstă, transmite agenția EFE.
18:50
Lucrările la noul pod între România și Ucraina, peste râul Tisa, au ajuns la aproape 90%: „Un moment care depășește simpla construcție” # Digi24.ro
Construcția podului peste râul Tisa, care leagă Ucraina de România, este aproape de finalizare, lucrările fiind realizate în proporție de 87%. Structura metalică a fost deja montată, iar rampele de acces au fost finalizate, relatează UNN.
18:40
AUR prezintă propriul raport privind anularea alegerilor și spune că președintele Dan întrunește toate condițiile pentru a fi suspendat # Digi24.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a prezentat vineri, ca replică la raportul privind ingerințele Rusiei în procesul electoral din România, transmis de Nicușor Dan aliaților europeni la Copenhaga, un document propriu, intitulat „Raportul privind Lovitura de Stat din România – 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025”, în care reia tezele promovate de AUR în legătură cu anularea alegerilor: România nu este o democrație, influența așa-zișilor lideri globaliști, implicarea unor mecanisme ilegale din cadrul instituțiilor UE. Președintele AUR, George Simion, a anunțat că documentul va fi tradus și trimis tuturor cancelariilor occidentale. De asemenea, Simion a spus că președintele Nicușor Dan „întrunește toate condițiile necesare ca să fie suspendat din funcție”
18:30
Ciclon în România: explicația meteorologilor pentru valul de frig și de ploi puternice. Vremea se ameliorează din weekend # Digi24.ro
Ciclon în România: explicația meteorologilor pentru valul de frig și de ploi puternice. Vremea se ameliorează din weekend
18:20
Donald Trump, ultimatum pentru Hamas: Eliberați toți ostaticii și semnați acordul până duminică sau „se va dezlănțui iadul” # Digi24.ro
Donald Trump a dat un ultimatum pentru Hamas, cerând eliberarea tuturor ostaticilor și semnarea unui acord de pace până duminică, ora 18:00. Președinte american a afirmat că „peste 25.000 de soldați au fost deja eliminați” și a avertizat că, în cazul unui refuz, „se va dezlănțui iadul”, iar liderii grupării „vor fi vânați și uciși”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.