Charlie Ottley, mesaj dur despre pana de curent din stațiunile montane: „În Marea Britanie s-ar aplica amenzi mari”

Sprijinul acordat de premierul israelian Benjamin Netanyahu planului lui Donald Trump pentru Gaza reprezintă o miză riscantă, care ar putea să-i readucă oficialului de la Tel Aviv aprobarea aliaților occidentali, dar riscă să provoace o luptă cu partenerii săi din Coaliție, care se opun oricărei sugestii privind crearea unui stat palestinian, arată, într-o analiză, Reuters. Între timp, Forțele de Apărare Israeliene au anunțat că se pregătesc pentru punerea în aplicare a primei faze a acordului agreat de Trump, dar că ar putea fi necesară o „reacție rapidă pentru neutralizarea oricărei amenințări”. Măsura vine după ce Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni.