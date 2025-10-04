Băluţă: Decizia organizării alegerilor în Bucureşti e a premierului Bolojan. Nu PSD hotărăşte
Digi24.ro, 4 octombrie 2025 14:50
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, prim-vicepreşedinte al PSD, a declarat, sâmbătă, că decizia organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei aparţine exclusiv premierului Ilie Bolojan. El adaugă că nu Partidul Social Democrat hotărăşte care este data alegerilor în Bucureşti.
Acum 30 minute
14:50
Robbie Williams a dezvăluit într-un podcast că suferă de sindromul Tourette, care se manifestă în interiorul său. Artistul, în vârstă de 51 de ani, a precizat că are „gânduri intruzive”.
14:50
Acum o oră
14:20
Două persoane au fost împuşcate mortal şi alte cinci au fost rănite, între care unele grav, într-un incident armat produs vineri seara în oraşul de coastă Nisa, în sudul Franţei, au declarat sâmbătă oficiali, relatează dpa.
Acum 2 ore
14:10
Cristian Diaconescu, despre dronele rusești: „Soft power-ul în acest moment este insuficient, trebuie să se treacă la hot power” # Digi24.ro
Cristian Diaconescu a vorbit în emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, despre actele de ostilitate ale Rusiei, reprezentate de violarea spațiului aerian al țărilor NATO, afirmând că această atitudine este conștienizată la nivelul decidentului politic al alianței nord-atlantice. De asemenea, consilierul prezidențial a spus în legătură cu acest subiect că „soft powerul în acest moment este insuficient, trebuie să se treacă la hot power”.
14:10
Noi restricții de circulație, timp de șase luni, pentru refacerea Planșeului Unirii. Băluţă: Lucrările s-ar putea încheia mai devreme # Digi24.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat sâmbătă noi măsuri şi restricţii de circulaţie care vor intra în vigoare de luni pentru următoarele şase luni, pentru lucrările de refacere a Planșeului Unirii. El a adăugat că lucrările sunt atât de avansate, încât trebuie reconfigurat calendarul de lucru şi există şanse ca lucrările să se încheie mai devreme decât a fost stabilit.
13:40
Rușii au atacat cu drone un tren de pasageri din Sumî: cel puțin 30 de răniți. Zelenski: „Nu puteau să nu știe că loveau civili” # Digi24.ro
Rușii au lansat sâmbătă, 4 octombrie, un atac cu drone asupra unei gări din regiunea Sumî. Cel puțin 30 de oameni au fost răniți, a anunțat președintele ucreainean Volodimir Zelenski.
13:30
Mircea Abrudean (PNL): „Alegerile din Capitală ar trebui făcute cât mai repede”. Ce spune de un candidat comun al Coaliției # Digi24.ro
Președintele Senatului Mircea Abrudean (PNL) a declarat sâmbătă 4 octombrie, că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate „cât mai repede”. Liberalul a vorbit apoi și despre scenariul unui candidat comun al Coaliției pentru București.
Acum 4 ore
13:10
Preşedintele Senatului: Actuala coaliţie va rezista până la termenul de expirare. Trece şi de rotativă, în ciuda tensiunilor # Digi24.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, spune că actuala coaliţie va rezista „până la termenul de expirare”, adică în 2028, şi că va trece şi de rocada premierilor în ciuda tensiunilor. El nu vede nimic deosebit în faptul că „unii se mai supără” şi critică în spaţiul public deciziile luate în coaliţie.
13:10
Alexandru Rogobete și Costel Alexe se contrazic pe tema dotărilor din Spitalul ”Sf. Maria” Iași: „Poate există în planuri” # Digi24.ro
Subiectul dotărilor Spitalului „Sf. Maria” din Iași, unde mai mulți bebeluși au murit din cauza bacteriei Serratia Marcescens, a stârnit o reacție dură din partea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Aceasta vine după ce Costel Alexe, președintele CJ Iași, a prezentat planuri de reabilitare care includ grupuri sanitare și chiuvete în fiecare salon ATI.
12:30
Israelul continuă ofensiva în Gaza, deși Donald Trump a cerut oprirea bombardamentelor: „Este extrem de periculos să vă întoarceţi” # Digi24.ro
Israelul a anunțat sâmbătă, 4 octombrie, că nu abandonează ofensiva în orașul Gaza și i-a atenționat pe locuitori să nu revină în zonă. Declarația vine în contextul în care președintele american Donald Trump a cerut oprirea atacurilor.
12:20
Aeroportul din München a fost închis pentru a doua oară în tot atâtea zile după ce mai multe drone neidentificate au survolat spațiul aerian din regiune. Operațiunile au fost reluate câteva ore mai târziu, însă călătorii au fost avertizaţi să se aştepte în continuare la întârzieri.
12:10
Operațiune de salvare periculoasă pe munte. Patru turiști din Plonia au fost salvați de jandarmi după o operațiune de cinci ore # Digi24.ro
Patru cetăţeni din Polonia au rămas blocaţi, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în zona montană de la limita judeţelor Hunedoara - Vâlcea - Alba. La operațiune au intervenit jandarmii montani din Hunedoara și Vâlcea, iar turiștii au fost salvați după o operațiune de cinci ore.
12:00
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu” # Digi24.ro
Aleksandr Dughin, cunoscut ca „ideologul lui Putin”, reia din nou amenințările la adresa Occidentului, într-un articol publicat pe Tsargrad.tv, o instituție de propagandă, apropiată de regimul de la Kremlin. Dughin, cunoscut pentru declarațiile lui alarmiste, este printre cei care îl lăudau pe Călin Georgescu înaintea alegerilor din 2024.
11:40
Cristian Diaconescu: Lucrăm pentru o întâlnire Donald Trump – Nicușor Dan. Președintele dorește o vizită de substanță, nu de imagine # Digi24.ro
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a spus în cadrul emisiunii „În fața ta”, de la Digi24, că se lucrează pentru o întâlnire a lui Nicușor Dan cu Donald Trump la Washington. Acesta a sublliniat faptul că președintele României își dorește ca această vizită să fie una de substanță, nu una de imagine. Dialogul bilateral ar urma să includă subiecte economice, militare, precum și discuții despre programul Visa Waiver.
11:30
Cum arată moneda de 1 dolar cu Donald Trump, pe care Trezoreria SUA are în vedere să o producă: „Nu sunt știri false aici” # Digi24.ro
Pentru a comemora 250 de ani de la independența Statelor Unite, Departamentul Trezoreriei are în vedere să emită o monedă de 1 dolar cu Donald Trump. Conform designului preliminar, liderul de la Casa Albă apare cu pumnul strâns sub steagul american și cuvintele „luptă, luptă, luptă”.
Acum 6 ore
11:10
Furtuna Amy face ravagii în Regatul Unit: un mort și sute de mii de oameni fără curent. „A lovit mult mai puternic decât se aștepta” # Digi24.ro
Furtuna Amy a lovit Regatul Unit, aducând ploi torențiale și vânturi puternice. O avertizare de vânt de nivel portocaliu este în vigoare pentru unele zone din nordul și vestul Scoției.
11:10
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok # Digi24.ro
Balin Miller, un american în vârstă de 23 de ani, a murit în această săptămână în timp ce escalada Sea of Dreams, una dintre cele mai periculoase trasee din El Capitain, un impresionant bloc stâncos situat în Parcul Naţional Yosemite. Ascensiunea și căderea lui au fost filmate și difuzate live pe TikTok.
10:40
Cum au căzut dronele subacvatice „invizibile” ale Chinei în plasele pescarilor filipinezi. Tehnologia care le-a dat de gol # Digi24.ro
Pescarii filipinezi au descoperit o dronă subacvatică de 3,6 metri lungime în timp ce pescuiau în apele din apropierea orașului Palawan. Garda de Coastă Filipineză a declarat că senzorul dronei era etichetat în chineză. Cel puțin alte trei drone „legate de desfășurarea chineză” au fost recuperate din 2022, relatează Business Insider.
10:20
În 1957, URSS a pus pe orbită primul satelit al planetei - Sputnik. Era o sferă de metal de 83 kg. Două transmițătoare din interior dădeau către Pământ 3 bipuri pe secundă.
09:50
Suma pe care administrația Trump vrea să o ofere copiilor imigranți pentru a pleca din SUA: „O formă de constrângere a minorilor” # Digi24.ro
Administrația Trump ar intenționa să ofere copiilor imigranți 2.500 de dolari pentru a pleca din Statele Unite, conform unei note obținute de The Guardian.
09:40
Accident grav în Câmpia Turzii între un microbuz și un autoturism. Opt persoane au ajuns la spital # Digi24.ro
Un accident grav a avut loc sâmbătă dimineață în municipiul Câmpia Turzii Câmpia Turzii. Au fost implicate un microbuz și un autoturism. Conform autorităților, opt persoane au fost rănite și duse la spital.
09:30
Cum arată „orașul magic 8D” al Chinei, unde metroul îți trece prin casă și parterul clădirilor se află la 22 de etaje deasupra solului # Digi24.ro
China i-a uimit de mult timp pe turiști cu atracții precum Marele Zid Chinezesc sau armata de teracotă, dar acum vizitatorii pot vedea și un adevărat oraș al viitorului în stil „cyberpunk”. Peste un milion de turiști străini au vizitat Chongqing anul trecut, iar mulți dintre ei au fost atrași de videoclipurile virale postate pe internet care prezintă arhitectura incredibilă a acestui uriaș labirint urban.
09:20
VIDEO Vijelia din București a făcut prăpăd. Pompierii au fost chemați să intervină de 350 de ori # Digi24.ro
Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov au gestionat de joi seara până în noaptea de vineri spre sâmbătă, cât a durat codul portocaliu de fenomene meteo extreme, 351 de intervenţii pentru copaci căzuţi, elemente de construcţie desprinse, cablu electrice afectate sau acumulări de apă.
Acum 8 ore
09:00
Von der Leyen vrea o strategie pentru maşini autonome bazate pe AI: „Automobilele viitorului trebuie să fie construite în Europa” # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel la o strategie europeană pentru dezvoltarea maşinilor autonome, subliniind că inteligenţa artificială poate revigora sectorul auto european şi poate îmbunătăţi siguranţa rutieră.
09:00
Val de reacții internaționale după ce Hamas a fost de acord să elibereze toți ostaticii israelieni: „Cea mai bună șansă pentru pace” # Digi24.ro
Anunțul grupării islamiste palestiniene Hamas privind eliberarea tuturor ostaticilor israelieni a stârnit reacții din partea liderilor mondiali. Președintele american Donald Trump a îndemnat Israelul să pună capăt atacurilor asupra Gaza, iar biroul premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis că Israelul se pregătește pentru „punerea în aplicare imediată” a primei etape a planului de eliberare imediată a tuturor ostaticilor.
08:40
VIDEO Imaginile dezastrului din Constanța, după ploile torențiale. Apă de jumătate de metru pe străzi, mașini blocate # Digi24.ro
Imagini uluitoare vin din Constanța, unde ieri a plouat torențial și mai multe străzi au fost inundate. Canalizarea nu a făcut față volumului mare de apă care a căzut într-un timp scurt. Șoferii care s-au încumetat să treacă prin apa care în unele locuri atingea jumătate de metru au rămas cu mașinile blocate.
08:10
Meteorologii anunță schimbări ale vremii de la o zi la alta. Zonele în care va mai ploua # Digi24.ro
Meteorologii anunță că vremea se va încălzi abia de săptămâna viitoare, pentru a ajunge la temperaturile normale pentru această perioadă a anului. Totuși, vor fi la alternanțe termice de la o zi la alta, iar săptămâna viitoare se întorc ploile, deși cantitățile de apă vor fi mai mici, a spus la Digi24 Oana Păduraru, meteorolog ANM.
07:40
Jeff Bezos: „Inteligenţa artificială este într-o bulă speculativă, dar beneficiile pentru societate vor fi gigantice” # Digi24.ro
Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a pus vineri, la Italian Tech Week, că inteligenţa artificială se află în prezent într-o „într-o bulă speculativă”, însă tehnologia este „reală” şi va aduce beneficii uriaşe pentru societate.
07:30
Nouă încercare eșuată de a debloca activitatea guvernului SUA. Trump ameninţă cu noi tăieri de locuri de muncă la nivel federal # Digi24.ro
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a îngheţat vineri 2,1 miliarde de dolari din fondurile destinate transportului public din Chicago, privând astfel un alt oraş democrat de finanţare, în contextul în care o propunere de a pune capăt blocajului guvernamental a eşuat din nou în Senat.
Acum 12 ore
07:10
VIDEO Slalom cu TIR-ul printre mașini. Șoferul a fost prins și i s-a reținut permisul de conducere # Digi24.ro
Un șofer de TIR din Bistrița-Năsăud, suprins că făcea depășiri periculoase, a rămas fără permis și a fost amendat. În imagini se vede cum șoferul depășește neregulamentar și pune în pericol viața celorlalți șoferi care sunt nevoiți să îi facă loc, pentru a evita o tragedie. Individul a depășit un autovehicul chiar pe o trecere de pietoni.
07:10
„Scenariul românesc” în Cehia. Cum încearcă Putin să pună mâna pe puterea politică de la Praga # Digi24.ro
Sute de conturi anonime de pe platforma de partajare video TikTok devin din ce în ce mai active în răspândirea narativelor pro-ruse și în susținerea partidelor radicale înaintea alegerilor din Cehia din 3 și 4 octombrie, a raportat un grup neguvernamental, ceea ce amintește despre ce s-a întâmplat în România la alegerile prezidențiale de anul trecut.
07:10
Ce este Clostridioides difficile, bacteria răspândită frecvent și în România. Medicii explică: „Infecția se transmite foarte ușor” # Digi24.ro
Clostridioides difficile (cunoscută și sub denumirea de Clostridium difficile, ICD) este o bacterie patogenă responsabilă de infecții ale intestinului gros, cu un impact semnificativ asupra sănătății publice. Infecția se poate transmite prin contact direct cu persoane infectate.
07:10
O schimbare majoră a politicii SUA: Cum ar putea Xi Jinping să îl convingă pe Donald Trump să se opună independenței Taiwanului # Digi24.ro
După ce Donald Trump s-a arătat interesat să ajungă la un acord economic cu China, liderul chinez Xi Jinping plănuiește să îl convingă pe președintele american să anunțe oficial că Statele Unite se opun independenței Taiwanului – o schimbare majoră a politicii SUA cu care Beijingul speră că va putea izola Taipeiul.
07:10
Când este cel mai bun moment să faci vaccinul gripal, potrivit specialiștilor. Medicii confirmă: „Sunt deja cazuri de gripă în România” # Digi24.ro
Vaccinare antigripală pentru sezonul 2025-2026 a început deja în cabinetele medicale din întreaga țară, inclusiv în București și Ilfov. Specialiștii atrag atenția că vaccinul rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva gripei, efectele instalându-se la aproximativ două săptămâni după administrare.
07:10
Lista echipamentelor auto obligatorii pe timp de iarnă. Ce sancțiuni riscă șoferii nepregătiți # Digi24.ro
Pe drumurile publice din România, fiecare șofer are obligația de a echipa mașina cu dotări esențiale, menite să prevină accidentele și să permită intervenția rapidă în situații de urgență. Ce echipamente auto sunt obligatorii pe timp de iarnă.
07:10
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului populației. Cum e viața în Eisenhüttenstadt # Digi24.ro
În spatele Cortinei de Fier, când Eisenhüttenstadt, situat la 120 de kilometri sud-est de Berlin, se numea Stalinstadt, trebuia să reprezinte un plan pentru viața utopică în Germania de Est comunistă — un oraș socialist model construit în jurul unei oțelării. Astăzi, Germania de Est nu mai este o țară independentă, iar locuitorii din regiune sunt în urma Vestului în aproape fiecare categorie, inclusiv în ceea ce privește speranța de viață, averea, ocuparea forței de muncă și populația.
Acum 24 ore
00:30
Sean „Diddy” Combs, condamnat la puțin peste 4 ani de închisoare. El risca până la 20 de ani în spatele gratiilor # Digi24.ro
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat vineri la peste patru ani de închisoare pentru infracțiuni legate de prostituție, relatează Reuters.
00:00
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia, acuzată că pregătea atacuri în Polonia și alte state europene # Digi24.ro
Autoritățile poloneze investighează un complot atribuit serviciilor secrete ruse, după ce explozibili ascunși în conserve de porumb au fost introduși în țară. Potrivit presei de la Varșovia, încărcăturile urmau să fie folosite pentru atacuri cu drone în Polonia și alte state europene.
3 octombrie 2025
23:40
Protest cu sute de mii de oameni, în Italia. Manifestanții, revoltați că flota de ajutor umanitar pentru Gaza a fost respinsă de Israel # Digi24.ro
Peste 200.000 de persoane au manifestat vineri în toată Italia, în semn de solidaritate cu cauza palestiniană și de sprijin pentru flota de ajutor umanitar destinată Gazei. Navele au încercat fără succes să spargă blocada israeliană. Revoltați, manifestanții italieni au instaurat o grevă la nivel național, aspru condamnată de către premierul Georgia Meloni, anunță France24.
23:30
Șeful DNA se plânge că primește prea puține sesizări pe evaziune de la Fisc. Zeci de angajați de la Vama si ANAF, anchetați # Digi24.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, afirmă că, anul trecut, doar patru sesizări s-au primit din partea funcţionarilor ANAF cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu prejudiciu mai mare de 10 milioane de lei, ceea ce a fost o „surpriză neplăcută”, întrucât se aştepta la mai multe astfel de informări. În schimb, Voineag anunţă că, în ultimii doi ani, procurorii DNA au fosmulat acuzaţii faţă de „undeva la 70 de persoane” din cadrul ANAF şi Vamă.
23:30
Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, după ce Donald Trump a amenințat cu „dezlănțuirea iadului” # Digi24.ro
Gruparea islamistă palestiniană Hamas a anunțat vineri, 3 octombrie 2025, că este de acord să elibereze toți ostaticii israelieni, precum și cadavrele, ca răspuns la planul de pace prezentat de președintele american Donald Trump, relatează Reuters și The New York Times.
23:10
Modernizarea Armatei SUA și filosofia Silicon Valley. Dezvăluiri despre serviciile Palantir și Anduril, conduse de aliații lui Trump # Digi24.ro
Modernizarea atât de necesară a rețelei de comunicații pe câmpul de luptă a Armatei SUA, realizată de companiile Anduril, Palantir și alții, este plină de probleme și vulnerabilități „fundamentale de securitate” și ar trebui tratată ca un „risc foarte ridicat”, potrivit unui memorandum intern recent al Armatei DUA, transmite Reuters.
23:10
Atacantul român Valentin Mihăilă a marcat primul său gol, unul de senzaţie, pentru Rizespor, care a învins-o pe Antalyaspor cu scorul de 5-2, vineri seara, în deplasare, într-un meci din etapa a opta a campionatului de fotbal al Turciei.
22:40
Operațiune de salvare în Munții Bucegi, unde doi turiști au rămas blocați în zăpadă. Intervenție și în Parâng # Digi24.ro
Stratul de zăpadă măsoară peste 50 de centimetri în Munții Bucegi, iar doi turiști au rămas blocați pe un traseu din zona Poiana Prepeleac, după ce au pierdut traseul. Alți cinci oameni au rămas înzăpeziți în Parâng.
22:30
Tehnologia din Ucraina devenită platforma principală de comandă în exercițiile NATO: unele componente sunt găzduite în afara țării # Digi24.ro
DELTA, un sistem de luptă ucrainean, a devenit sistemul principal de comandă pentru echipa comună a țărilor participante la exercițiile NATO REPMUS 2025, scrie Ukrainska Pravda, care îl citează pe ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmîhal.
22:10
Spionaj pentru China la Bruxelles: un ofițer al serviciilor de securitate belgiene, pus sub acuzare # Digi24.ro
Un ofițer al serviciilor de securitate belgiene a fost arestat și pus sub acuzare pentru spionaj în favoarea Chinei. Potrivit Politico, bărbatul a fost recrutat pentru accesul său la cercurile diplomatice internaționale din Bruxelles, oraș care găzduiește instituțiile UE, sediul NATO, peste 100 de organizații internaționale și 300 de misiuni diplomatice.
22:00
Nou atac al SUA asupra unei ambarcațiuni care transporta droguri. Pete Hegseth: „Aceste lovituri vor continua” # Digi24.ro
Forțele armate americane au ucis patru oameni într-un atac asupra unei ambarcațiuni în largul coastelor Venezuelei, care se presupune că transporta droguri, a declarat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, relatează BBC.
21:50
Mihaela Cambei a câştigat o medalie de aur şi două de argint la Campionatul Mondial de haltere din Norvegia # Digi24.ro
Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur şi două de argint la cat. 53 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia), potrivit site-ului competiţiei.
21:50
Merz și Macron avertizează asupra „iluminismul întunecat” din Europa. Cei doi lideri susțin contracararea partidelor iliberale # Digi24.ro
Liderii Germaniei şi Franţei au marcat vineri cea de-a 35-a aniversare a reunificării democratice a Germaniei, cerând mai multă hotărâre pentru a ţine sub control atracţia în creştere a ceea ce au numit „iluminismul întunecat” al autoritarismului, relatează Reuters.
21:50
Fotojurnalist francez, ucis de un atac cu dronă în estul Ucrainei. Armata rusă, acuzată că l-a „vânat deliberat” pe Antoni Lallican # Digi24.ro
Antoni Lallican, un fotojurnalist experimentat, stabilit la Paris, a fost ucis de o dronă în regiunea Donbas din estul Ucrainei, vineri dimineață, în timp ce se afla în misiune, au anunțat Federațiile Europeană și Internațională ale Jurnaliștilor și Uniunea Națională a Jurnaliștilor din Franța, potrivit France 24.
