Sindromul de care suferă Robbie Williams: „În orice alt loc, mă simt inconfortabil”

În spatele Cortinei de Fier, când Eisenhüttenstadt, situat la 120 de kilometri sud-est de Berlin, se numea Stalinstadt, trebuia să reprezinte un plan pentru viața utopică în Germania de Est comunistă — un oraș socialist model construit în jurul unei oțelării. Astăzi, Germania de Est nu mai este o țară independentă, iar locuitorii din regiune sunt în urma Vestului în aproape fiecare categorie, inclusiv în ceea ce privește speranța de viață, averea, ocuparea forței de muncă și populația.