Doi minori de 15 ani, reţinuţi după ce ar fi sustras 400 litri de motorină. Cercetări extinse după descoperirile de la percheziții

Recentele incursiuni ale dronelor rusești în Polonia și România au declanșat alarma în Europa. Pentru Bruxelles, acest lucru a părut un semnal politic al dorinței Moscovei de a escalada conflictul. Dar episodul a scos la iveală și dezavantajul tehnologic al Occidentului. Din cele aproximativ 20 de drone rusești Gerbera, care au trecut granița cu Polonia, 15-17 nu au fost interceptate și pur și simplu au căzut din cer atunci când au epuizat combustibilul. Cele câteva care au fost doborâte au costat NATO foarte scump, fiind schimbate cu rachete aer-aer AMRAAM, care costă cu mult mai mult decât dronele în sine - fără a lua în calcul costul lansării avioanelor de vânătoare, arată, într-o analiză, jurnaliștii Meduza.