După un joc dificil, CSM CSU Raiffeisen Oradea s-a impus cu 85-83 în faţa celor de la CS Vâlcea 1924

Aș fi curios dacă Primăria sau Direcția Județeană de Statistică ar putea oferi numărul vilelor din Oradea de peste - să zicem - 300 metri pătrați utili. E greu de spus cât de utili, într-o perioadă în care majoritatea familiilor nu mai au cinci-șase copii. Dar trăim într-o societate liberă, fiecare are dreptul să se lăfăie locativ după cum îl țin buzunarele și să joace tenis de câmp sau fotbal în sufragerie, dacă are poftă.