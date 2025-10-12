Sărbătoarea Oradiei: Cum au decurs festivitățile dedicate zilei orașului (FOTO/VIDEO)

20:20

Tânăra sportivă a clubului LPS - Champions Oradea, Vanessa Rogojan, a avut evoluţii foarte bune la întrecerile competiţiei de judo din Cehia, „European Hopes Cup Brno 2025”, unde a reuşit să-şi învingă toate adversarele şi să-şi adjudece medalia de aur la categoria –40 kg, U13 feminin. Este al doilea rezultat de acest fel reuşit de judoka orădeană la un interval de două luni, după ce, în august, a terminat pe primul loc şi la concursul din Ungaria, de la Gyor.