Vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni: răcire la mijlocul săptămânii și ploi spre weekend

Formaţia de polo CSM Oradea s-a impus sâmbătă în faţa celor de la Dinamo Bucureşti, la o diferenţă de trei goluri, cu scorul de 12-9, în primul joc mai dificil din actualul sezon al Superligii Naţionale. Bihorenii au început foarte bine jocul şi au ajuns să conducă cu 7-1, dar apoi au mai redus tempoul, permiţând dinamoviştilor să recupereze din handicap. CSM Oradea mai are un joc duminică, tot la Bazinul Ioan Alexandrescu, cu Sportul Studenţesc.