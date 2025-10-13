Muzică, drone și artificii: Ziua Oradiei s-a încheiat cu concertul Hooverphonic și un grandios spectacol pe cer (FOTO/VIDEO)

12:20

Volumul lucrărilor pentru construirea lotului dintre Chiribiș și Biharia al Autostrăzii Transilvania s-a triplat, iar antreprenorul este foarte bine mobilizat. Aceasta este concluzia unei inspecții făcute vineri dimineață pe șantier de către directorul general al CNIR și de un secretar de stat din Ministerul Transporturilor. Tot de vineri dimineață, lucrările pot fi urmărite de oricine în direct, datorită unor camere video amplasate în puncte diferite ale șantierului.