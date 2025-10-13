Târgul Gusturi și tradiții de Bihor ajunge la Marghita
Bihoreanul, 13 octombrie 2025 20:20
Sâmbătă și duminică, 18-19 octombrie, Marghita devine gazda unei noi ediții a evenimentului „Gusturi și tradiții de Bihor”. Târgul se desfășoară în Parcul Primăriei, între orele 13:00 și 21:30, iar intrarea este liberă.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum o oră
20:20
Sâmbătă și duminică, 18-19 octombrie, Marghita devine gazda unei noi ediții a evenimentului „Gusturi și tradiții de Bihor”. Târgul se desfășoară în Parcul Primăriei, între orele 13:00 și 21:30, iar intrarea este liberă.
Acum 2 ore
19:30
Miroase malul Crişului Repede! Remedierea avariei din vecinătatea podului Decebal va mai dura încă două săptămâni (FOTO) # Bihoreanul
Locuitorii zonelor Sovata şi Splaiul Crişanei, de pe ambele maluri ale Crişului Repede, din vecinătatea podului Decebal, se plâng de mirosul de canalizare degajat de reţelele în lucru. Situaţia, generată de o avarie produsă luna trecută, va persista încă două săptămâni, până când constructorii vor finaliza înlocuirea conductelor de canalizare surpate la începutul lunii septembrie. Lucrările de pe malul râului vor continua însă şi după înlăturarea acestora.
Acum 4 ore
18:30
Mai multe lumânări vor străluci în grădina din fața Catedralei Romano-Catolice din Oradea, unde joi va avea loc o nouă ediție a evenimentului „Un milion de stele”, prin care vor fi susținute persoanele cu dizabilități. Vor fi prezenți și se vor ruga alături de participanți episcopii Böcskei László și Virgil Bercea, vor fi momente muzicale, iar voluntarii vor oferi ceai cald și lumânări.
17:30
Night at the Lake: O nouă petrecere RIVO LOCO, într-o locație spectaculoasă lângă Oradea # Bihoreanul
O nouă ediţie a evenimentului RIVO LOCO va avea loc sâmbătă, într-o locaţie deosebită aflată la doar 10 minute de Oradea, spre Husasău de Criş. Petrecerea, intitulată „Night at the Lake”, promite o atmosferă specială, la MAO Events, o sală amenajată pe malul apei
Acum 6 ore
16:40
Tribunalul Bihor: Preotul ortodox din Şuncuiuş, anchetat pentru agresiune sexuală asupra unei minore, rămâne liber # Bihoreanul
Preotul ortodox Valentin Borbel, fostul paroh al Bisericii din Şuncuiuş, anchetat pentru agresiune sexuală în formă continuată asupra unei minore, rămâne în libertate, dar sub control judiciar. Tribunalul Bihor a respins contestaţia procurorilor, care îl voiau după gratii, dar şi contestaţia preotului, care cerea revocarea măsurii controlului judiciar.
15:50
Vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni: răcire la mijlocul săptămânii și ploi spre weekend # Bihoreanul
Vremea va avea oscilații semnificative în următoarea perioadă, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele două săptămâni. În regiunea Crișana, deci inclusiv în Bihor, temperaturile maxime vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru mijlocul lunii octombrie, însă mijlocul săptămânii va aduce o răcire accentuată.
15:40
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează 1 sudor în cadrul Secției Rețele Secundare – Zona 3, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Căutăm o persoană cu o atitudine pozitivă, organizată, care să dea dovadă de promptitudine și simț de răspundere în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, disponibilă la efort suplimentar când este cazul, capabilă să lucreze în echipă.
15:10
Polițistul bihorean Bogdan Gug, campion mondial la Taekwon-do ITF în Croația. România, cea mai bună echipă din lume! # Bihoreanul
Un polițist din Bihor a adus României un nou titlu mondial la Taekwon-do ITF. Inspectorul principal Bogdan Gug, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, a devenit campion mondial la proba de spargeri de forță pe echipe, în cadrul competiţiei desfăşurate în Croația.
15:10
Peste 4.300 de bihoreni au primit tichetele de energie pentru plata facturilor din iulie și august # Bihoreanul
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Bihor a anunțat că a efectuat plata celei de-a treia tranșe de sprijin pentru energie, aferente lunilor iulie și august 2025. În total, 4.321 de conturi au fost alimentate, suma totală virată fiind de 431.900 lei.
Acum 8 ore
14:40
Primăria Oradea a amenajat un sens giratoriu provizoriu pe strada Tudor Vladimirescu, în apropierea pasajului subteran (FOTO) # Bihoreanul
Comisia tehnică pe probleme de circulaţie din cadrul Primăriei Oradea a aprobat vineri, la propunerea unui orădean, înfiinţarea unui sens giratoriu provizoriu pe Tudor Vladimirescu, în apropierea noului pasaj. Din weekend, şoferii care circulă dinspre centrul oraşului către strada Oneştilor pot vira la stânga în faţa fostului sediu al RER Vest, imediat după ieşirea din pasajul subteran, pentru a ajunge pe Bulevardul Decebal. Până acum, pentru a putea întoarce, erau obligaţi să circule până în giraţia provizorie amenajată în dreptul blocurilor Ared.
14:10
Inflația, în creștere ușoară spre 10% în luna septembrie, după majorarea TVA și eliminarea plafonărilor. În ultimul an, electricitatea s-a scumpit cel mai mult # Bihoreanul
Inflația a urcat cu 0,03% în luna septembrie, urcând la 9,88% de la 9,85% cât a fost în august, luna în care a intrat în vigoare creșterea TVA, potrivit celor mai recente informații date publicității de Institutul Național de Statistică. În clasamentul scumpirilor conduce energia electrică, scumpită în septembrie cu 69,10% în septembrie anul acesta față de aceeași lună a anului trecut. În ce privește produsele alimentare, cel mai mult s-au scumpit legumele și fructele proaspete.
13:30
Raoul Luca de la Clubul orădean ACS Moga Răzvan luptă la Naţionalele de box pentru juniori # Bihoreanul
La întrecerile Campionatului Naţional de box pentru juniori, competiţie care are loc în această săptămână la sala de sport a Colegiului „Traian Vuia” din Oradea, participă cu un reprezentant şi Clubul orădean ACS Moga Răzvan. Este vorba despre pugilistul Raoul Luca, care ia startul la întrecerile categoriei 54 kg şi care îşi propune să facă o figură cât mai frumoasă, la o categorie ce reuneşte 18 sportivi.
13:20
Termoficare Oradea: căldură și apă caldă la parametri mai scăzuți pe mai multe străzi, în contextul lucrărilor din zona T. Vladimirescu - Oneștilor # Bihoreanul
În perioada 14 - 23 octombrie 2025, furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii pentru consumatorii arondați PT 521, PT 701, PT 702, PT 703, PT 705, PT 710, PT 718, PT 720, PT 801, PT 802, PT 807, PT 808, PT 809, PT 816, PT 819, PT 820, PT 821, PT 826, PT 831, PT 849, PT 850, PT 868, PT 871, PT 872, PT 875, PT 887 cât și MT care deservesc blocurile situate pe str. V. Alecsandri, Ciheiului, Grigore Moisil, Th. Sandor va fi asigurată la parametri mai scăzuți decât cei normali...
Acum 12 ore
12:30
O cabană din satul de vacanţă Boga, comuna Pietroasa, a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de vineri spre sâmbătă, din cauza coşului de fum. Incendiul a fost stins după o intervenţie de aproximativ trei ore a pompierilor. Pompierii s-au luptat cu focul timp de trei ore, însă flăcările au distrus mansarda şi acoperişul imobilului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
12:10
Termoficare Oradea: se întrerupe apa caldă și căldura pentru 4 puncte termice. Calea Aradului și Oneștilor, printre străzile afectate # Bihoreanul
În vederea asigurării condițiilor de lucru necesare pentru devierea magistralei II de termoficare (DN 700), ca urmare a lucrărilor de investiții derulate de Primăria Muncipiului Oradea, la proiectul "Amenajare intersecţie denivelată aferentă DJ 797H, intersecţie cu strada Oneştilor", începând de marți, 14 octombrie 2025, ora 08.00, se va întrerupe furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii, pentru toți consumatorii alimentați din punctele termice PT 509, PT 910, PT 911, PT 913 cât și la MT aferente blocurilor situate pe str. Oneștilor, Calea Aradului, precum și consumatorii alimentați prin intermediul punctelor termice proprii.
11:50
AUR, primul în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, cu 40% intenție de vot. Niciun alt partid nu depășește 20% # Bihoreanul
AUR este pe primul loc în preferințele electorale ale românilor pentru alegerilee parlamentare, arată un sondaj realizat de INSCOP Research, ale cărui rezultate au fost publicate luni. Partidul condus de George Simion adună 40% din intenția de vot, în timp ce restul partidelor nu reușesc să depășească pragul de 20%.
11:00
TERMOFICARE ORADEA SA angajează Instalator încălzire centrală PT pentru Secția Rețele Secundare, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Căutăm o persoană cu o atitudine pozitivă, organizată, care să dea dovadă de promptitudine și simț de răspundere în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, disponibilă pentru efectuarea serviciului în ture (cu atribuții de operator rondier), disponibilă la efort suplimentar atunci când este cazul și capabilă să lucreze în echipă.
10:40
Se clatină turismul! Sezonul turistic estival a fost în Oradea mai slab decât cel de anul trecut # Bihoreanul
Pentru prima oară după pandemie, în pofida promovării, sezonul turistic estival a fost în Oradea cu 7% mai slab decât cel de anul trecut. Scăderea puterii de cumpărare, amenințarea recesiunii, reducerea valorii voucherelor de vacanță și turismul la negru, care numără în Oradea peste 500 de unități, au făcut să scadă cifra turiștilor înregistrați, în timp ce stațiunile Băile Felix și 1 Mai sunt încă pe creștere.
09:50
Unde ieșim săptămâna aceasta în Oradea: Se deschide Galeria de sticlă din Piața Independenței # Bihoreanul
Chiar dacă Oradea Festifall s-a încheiat, doritorii au în continuare de unde să aleagă în lista evenimentelor din orașul de pe Criș. Unul dintre cele mai așteptate este inaugurarea NOCA, New Oradea Contemporary Art, centrul dedicat artei vizuale contemporane din Piața Independenției. Vezi lista evenimentelor!
09:00
Aici sunt banii dvs.! În loc să elimine gunoaiele, Primăria Ineu plătește amenzi din banii tuturor locuitorilor # Bihoreanul
Investiția făcută de Ministerul Mediului în dronele cu care i-a dotat pe comisarii de mediu va fi recuperată din amenzi foarte rapid. De fiecare dată când înalță în aer drona capabilă să descopere gropi de gunoi clandestine și să evalueze volumul lor, comisarii bihoreni de mediu au ocazia să scrie și un proces verbal de contravenție.
08:40
AVE ROMÂNIA continuă acțiunile de curățare și dezinfectare a platformelor de colectare a deșeurilor, având ca prioritate menținerea unui mediu curat și sigur pentru locuitorii municipiului Marghita.
08:20
Muzică, drone și artificii: Ziua Oradiei s-a încheiat cu concertul Hooverphonic și un grandios spectacol pe cer (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Ediția din acest an a FestiFall, sărbătoarea dedicată zilei Oradiei, s-a încheiat duminică, la miezul nopții, cu zeci de mii de orădeni adunați în centrul orașului. După concertele trupelor Byron&Muse Quartet, Carla’s Dreams și Hooverphonic, aceasta din urmă lăsându-se așteptată 40 de minute, dar totuși rechemată pe scenă la final, pe cer a avut loc un dublu spectacol de lumini: animații colorate create de drone și un impresionant foc de artificii.
Acum 24 ore
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Șeful Gărzii de Mediu ar vrea ca dronele instituției să aibă rachete # Bihoreanul
Ca de obicei, Bihorel are propria versiune legată de evenimentele săptămânii trecute. Șeful Gărzii de Mediu, despre noile dotări: „Am primit niște drone foarte faine, acum vedem unde depozitează gunoaiele, pe unde apucă, deșeurile umane”. „Deci furnitura e de calitate...”. „Da, dar din păcate nu sunt dotate și cu rachete...
07:10
După ce au învins Dinamo, poloiştii de la CSM Oradea au făcut instrucţie, duminică, cu cei de la Sportul Studenţesc, într-un joc care a avut loc tot la Bazinul Ioan Alexandrescu şi care a contat pentru Superliga Naţională. Roş-albaştrii au marcat 26 de goluri şi au primit doar 6, reuşind astfel o utilă repetiţie înainte de debutul în cupele europene în noul sezon.
02:40
Muzică, drone și artificii: Ziua Oradiei s-a încheiat cu concertul Hooverphonics și un grandios spectacol pe cer (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Ediția din acest an a FestiFall, sărbătoarea dedicată zilei Oradiei, s-a încheiat duminică, la miezul nopții, cu zeci de mii de orădeni adunați în centrul orașului. După concertele trupelor Byron&Muse Quartet, Carla’s Dreams și Hooverphonic, aceasta din urmă lăsându-se așteptată 40 de minute, dar totuși rechemată pe scenă la final, pe cer a avut loc un dublu spectacol de lumini: animații colorate create de drone și un impresionant foc de artificii.
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit! Detalii revoltătoare din cazul preotului care a agresat sexual o fetiță de 13 ani # Bihoreanul
Luni, 13 octombrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: Cum a fost protejat preotul pedofil de oamenii legii și de Episcopie; Un șef din Poliția Bihor și o fostă judecătoare recidivează în șantiere ilegale; Primarul Sorban Levente, expert în a arunca banii publici pe apa Sâmbetei; În Oradea, sezonul turistic de vara aceasta este mai slab decât cel precedent; Momiți să joace remi pe bani, trei bărbați au fost bătuți crunt și jefuiți...
Ieri
20:10
Medaliat cu aur, luptătorul orădean Vlad Trip a devenit primul român campion balcanic la U17 (FOTO) # Bihoreanul
Sportivii secţiei de lupte de la LPS Bihorul Oradea au reuşit să cucerească o medalie preţioasă la întrecerile Campionatului Balcanic care s-a desfăşurat în această săptămână la Cluj Napoca. Vlad Trip a impresionat din nou prin evoluţii, şi-a învins prin superioritate tehnică și tuș toți adversarii şi a terminat pe primul loc, adjudecându-şi astfel și titlul balcanic. El este primul luptător român care a cucerit aurul la categoria de vârstă de U17.
19:30
Afaceri cu firme-fantomă și milioane de lei „evaporate”. Cosmin Bonica, afaceristul „racordat” la bani publici, trimis din nou în judecată # Bihoreanul
Omul de afaceri Cosmin Bonica, cunoscut pentru contractele cu bani publici și implicarea în mai multe dosare de evaziune fiscală, a fost trimis din nou în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Procurorii îl acuză că, prin firme-fantomă și facturi fictive, ar fi prejudiciat statul și propriile companii cu sume importante de bani.
18:40
Liga a III-a: Lotus Băile Felix a fost egalată în prelungiri, în timp ce Crişul Sântandrei s-a impus cu 2-0 în derby-ul judeţean cu Bihorul Beiuş # Bihoreanul
Etapa din acest weekend a Ligii a III-a la fotbal a adus doar un rezultat de egalitate pentru Lotus Băile Felix, care a evoluat pe teren propriu şi care a condus până în minutul 90+6, când a fost egalată de Viitorul Cluj. În schimb, la Sântandrei, în derby-ul bihorean dintre Crişul şi Bihorul Beiuş, gazdele s-au impus cu 2-0, prin două goluri din penalty înscris în primele 16 minute de joc.
17:50
Cele două momente importante din istoria Oradiei, care în mod întâmplător s-au petrecut în ziua de 12 octombrie, dar în ani diferiți - 1918 și 1944 - au fost marcate duminică, printr-o ședință festivă a Consiliului Local și un ceremonial militar organizat în Piața Unirii și la Muzeul Memorial Aurel Lazăr. Festivitățile n-au strâns un public prea numeros și s-au consemnat absențe notabile și în rândul politicienilor: liderii și aleșii UDMR Bihor au lipsit atât de la ședința de la Primărie, cât și de la manifestările din centru.
17:20
Pe cea mai nouă promenadă de pe Criș, cea care trece pe sub Podul Sf. Ladislau, orădenii trebuie să fie cu băgare de seamă. Dintr-un tablou electric montat pe perete iese un cablu care se termină cu o priză.
16:00
Iată că după 35 de ani de învățământ superior în libertate a avut loc cea mai importantă decizie pentru mediul universitar. Mai exact a fost creat Imnul Universității din Oradea. Măsura e binevenită pentru că, până a fost rector regretatul Unchiu Maghiar, nici nu putea fi vorba de imn, ci exclusiv de ode.
14:50
Deținuți pe scena Teatrului Arcadia din Oradea: Vor juca teatru, vor cânta și își vor expune obiectele artizanale create # Bihoreanul
Spectacol inedit de teatru la Oradea: trupa „Deconectații”, formată din persoane private de libertate aflate în Penitenciarul Oradea, va urca marți pe scena Teatrului Arcadia, cu piesa „Ceai de tei. O poveste despre viață, moarte și un strop de vin”. Cu același prilej, va avea loc și un concert ținut de o trupă formată tot din deținuți, „Ecou de celulă”, și o expoziție de obiecte artizanale realizate în atelierele din închisoare.
14:00
Premierul Ilie Bolojan, discurs în Piața Unirii, de Ziua Oradiei: „Cât voi sta în această funcție, o zi, o lună, voi face tot ceea ce este posibil pentru țara noastră și pentru orașul nostru” (VIDEO) # Bihoreanul
Prim-ministrul Ilie Bolojan se află duminică la Oradea - municipiu pe care l-a condus vreme de trei mandate de primar -, unde participă la festivitățile dedicate zilei orașului, alături de actualul edil, Florin Birta, și de alte oficialități. În fața mulțimii, Ilie Bolojan a transmis...
12:50
Caii putere s-au turat în Oradea: peste 200 de motociclişti au închis sezonul cu o paradă spectaculoasă (VIDEO) # Bihoreanul
Zgomot de motoare, piele, culori vii și sute de cai putere pe două roți s-au văzut și auzit, sâmbătă, pe străzile din Oradea. Peste 200 de motociclişti au participat la parada care a închis oficial sezonul moto 2025, străbătând principalele artere ale oraşului. La final, s-au distrat ca adevăraţii bikeri – cu o petrecere rock și un concert live al trupei Wild Angels.
12:00
Oradea ieri, Oradea azi: De la Conservatorul orădean la Școala de Arte „Francisc Hubic” # Bihoreanul
În Oradea interbelică, un deziderat era înființarea unei școli de muzică. Astfel de cursuri existau în oraș, dar nu organizate într-o instituție publică. Ideea creării unui Conservator a fost susținută, la jumătatea anilor 1920, de Ștefan Mărcuș, inspector al artelor pentru Oradea, și de profesorul Francisc Hubic, care i-a adunat pe muzicienii locali pentru consultări.
10:50
Excelență răsplătită: Sărbătoarea Oradiei a început cu premierea elevilor performanți și a profesorilor care i-au pregătit (FOTO) # Bihoreanul
Programul festiv dedicat zilei Oradiei a început duminică, la Filarmonica de Stat, cu premierea elevilor merituoși și a profesorilor care i-au pregătit. Aproape 300 de elevi și cadre didactice au primit diplome și premii în bani din partea Primăriei Oradea, răsplată pentru rezultatele foarte bune la examenele naționale sau la olimpiade.
10:10
Din vara anului 2022, Universitatea din Oradea face parte dintr-un club select. Alături de alte opt universități europene - Universitatea din Gavle (Suedia), Universitatea Wroclaw de Mediu şi Ştiinţele Vieţii (Polonia), Universitatea din Parma (Italia), Universitatea D’Angers (Franţa), Universitatea Évora (Portugalia), Universitatea Otto von Guericke din Magdeburg (Germania), Institutul de Tehnologie Carlow (Irlanda) şi Universitatea din Extremadura (Spania) - UO formează alianța EU Green, un consorțiu ce promovează sustenabilitatea și dezvoltarea cu grijă față de mediu și resursele lui.
09:20
Actrița americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din „Tatăl miresei” și „Clubul mireselor părăsite”, a murit la vârsta de 79 de ani, potrivit anunțului făcut de revista People, citând un purtător de cuvânt al familiei.
08:10
Victorie reconfortantă pentru handbaliştii de la CSM Oradea în derby-ul etapei cu SCM Politehnica II Timişoara # Bihoreanul
Echipa de handbal masculin CSM Oradea a făcut un joc bun şi-a s-a impus clar, la o diferenţă de zece goluri, în derby-ul etapei din Divizia A. Meciul susţinut la Arena Antonio Alexe, în faţa timişorenilor de la SCM Politehnica II, s-a încheiat cu scorul de 31-21, iar elevii antrenorului Cosmin Liberţ şi-au consolidat prima poziţie a clasamentului.
01:00
După un joc dificil, CSM CSU Raiffeisen Oradea s-a impus cu 85-83 în faţa celor de la CS Vâlcea 1924 # Bihoreanul
La capătul unui joc foarte dificil, echipa orădeană CSM CSU Raiffeisen a reuşit să se impună, sâmbătă seara, la două puncte diferenţă, în confruntarea de la Oradea Arena, cu CS Vâlcea 1924. Derby-ul etapei a 4-a a Ligii Naţionale a consemnat mai multe schimbări la conducere pe tabelă, dar la final victoria a fost a roş-albaştrilor cu 85-83, fapt care le aduce cea de-a treia reușită în campionat din tot atâtea posibile.
00:40
Spectacol impresionant la FestiFall: O balerină ținută în aer de baloane cu heliu i-a cucerit pe orădeni (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Cu ochii spre cer și cu fețele pline de uimire și admirare, mii de orădeni au urmărit, sâmbătă seară, un spectacol stradal uluitor. „The Molecule Show”, un număr de balet aerian susținut de baloane uriașe umplute cu heliu și legate laolaltă ca mai multe molecule, a fost atracția serii. De altfel, a doua seară a FestiFall a atras un public numeros, toate zonele în care au avut loc evenimente fiind foarte aglomerate.
11 octombrie 2025
23:40
Formaţia de polo CSM Oradea s-a impus sâmbătă în faţa celor de la Dinamo Bucureşti, la o diferenţă de trei goluri, cu scorul de 12-9, în primul joc mai dificil din actualul sezon al Superligii Naţionale. Bihorenii au început foarte bine jocul şi au ajuns să conducă cu 7-1, dar apoi au mai redus tempoul, permiţând dinamoviştilor să recupereze din handicap. CSM Oradea mai are un joc duminică, tot la Bazinul Ioan Alexandrescu, cu Sportul Studenţesc.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Nu știam de ce, de la o vreme, prefectul Marcel Dragoș și colegii săi de muncă, fie ploaie, fie soare, vin la serviciu înfofoliți cu niște pelerine de mușama. M-am gândit că poate asta e noua uniformă a funcționarilor publici, gata să iasă în teritoriu indiferent de vremea de afară.
17:30
Ziua Persoanelor fără Adăpost, marcată la Centrul Comunitar Gutenberg din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor fără Adăpost, Direcția de Asistență Socială Oradea a organizat o activitate specială pentru beneficiarii Centrului Comunitar Gutenberg. Oamenii au luat masa de prânz împreună și au dialogat cu cei care încearcă să-i ajute.
16:20
Renumitul violoncelist Jan Sekaci, originar din Oradea, este protagonistul unui concert de muzică clasică care va avea loc în miercuri, 15 octombrie, de la ora 17, în biserica „Sfânta Treime” din Nufărul.
15:00
Finanțare de 24,3 milioane de lei pentru modernizarea secţiei de îngrijiri paliative din cadrul Centrului Oncologic # Bihoreanul
Pacienţii care suferă de boli cronice incurabile vor beneficia de condiţii de îngrijire mai bune, adaptate nevoilor lor medicale şi altor nevoi specifice. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor, în parteneriat cu Primăria Oradea, a câştigat un proiect cu finanţare europeană în valoare de 24,3 milioane de lei pentru modernizarea Secţiei de Îngrijiri Paliative din cadrul Centrului Oncologic Oradea.
13:30
Și-a găsit nașul! Ăsta da botez: nașul l-a bătut pe tatăl copilului până l-a lăsat fără dinți # Bihoreanul
Un botez, altminteri prilej de bucurie, lacrimi și poze cu bebelușul în hăinuțe albe, s-a transformat într-un circ în sala de judecată după ce tatăl unui copil l-a pârât pe naşul micuţului, cerându-i daune morale de 12.000 lei. Motivul? În loc să rămână cu amintiri frumoase, omul s-a ales cu buza spartă şi doi dinți fisurați după ce nașul, deranjat că a plătit singur toate cheltuielile cu botezul, i-a aplicat o corecţie în plină stradă.
12:00
Cum va arăta presa viitorului? Specialiști din cinci țări au căutat răspunsul, la Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Înconjurați de informații care abundă din mediul digital, vor mai avea oamenii dorința să urmărească jurnaliștii din redacții? Și cum vor reuși ei să capteze atenția publicului, într-o lume în care aceasta pare că devine cea mai râvnită „marfă”? Sunt întrebări la care zeci de specialiști în comunicare, jurnalism și nu numai au încercat să răspundă, reuniți la o conferință de specialitate organizată de Departamentul de Științe Politice și Științele Comunicării al Universității din Oradea.
11:10
Noi dotări pentru SMURD Bihor - autospeciale cu aparate automate de compresii toracice și monitorizare în timp real # Bihoreanul
SMURD Bihor a primit recent trei noi autospeciale dotate cu echipamente medicale de ultimă generație, menite să îmbunătățească intervențiile în cazurile critice și să crească șansele de supraviețuire ale pacienților. Toate cele trei autospeciale de prim ajutor calificat, care intervin în Oradea, Aleșd și Marghita, sunt echipate cu trei dispozitive moderne: un aparat de compresii toracice, un monitor defibrilator cu transmisie în timp real către Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) și un sistem de monitorizare video.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.