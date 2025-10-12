Minune pe Arena Națională. România a răpus-o pe Austria

04:00

Ce minuni a făcut Sfânta Parascheva pentru Iași în cei aproape 400 de ani de când moaștele acesteia se află în oraș? „Ziarul de Iași” publică în aceste zile, pe lângă relatările tuturor evenimentelor care au loc, și un serial de articole în care vom evoca aspecte mai mult sau mai puțin știute despre Sfânta de la Iași. De la un scurt istoric al modului în care domnitorul Vasile Lupu cumpăra cu bani grei aceste valoroase moaște, la mijlocul anilor secolului al XVII-lea, la transformarea unei sărbători ortodoxe din 14 octombrie ce avea loc până la începutul anilor ’90 doar în curtea Mitropoliei la o sărbătoare a Iașului. Articolul CALEA MINUNILOR – Viața, călătoriile și binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.