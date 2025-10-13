CALEA MINUNILOR – Poate Sfânta Parascheva să devină un brand pentru Iași? „Nu cunosc, la nivel de Iași și de România, nimic comparabil”
Ziarul de Iasi, 13 octombrie 2025 05:20
Salzburgul are Mozart. Viena are valsul. Verona are iubirea tragică a lui Romeo și Julieta. Dar Iașul se distinge prin ceva unic în Europa — o poveste trăită, nu construită. În fiecare an, orașul devine centrul celui mai mare eveniment spiritual din Europa de Est: pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. Un fenomen care nu se vinde, dar se simte. Care nu are slogan sau campanie de promovare, însă se face auzit.
• • •
Acum 30 minute
05:20
Rândul credincioșilor veniți la pelerinajul Sfintei Parascheva a atins aproape 4 kilometri: peste 100.000 au trecut pe la raclă # Ziarul de Iasi
Pelerinajul de la Iași a atins, în weekend, cel mai intens moment de până acum. Potrivit estimărilor oficiale, de la debutul evenimentului peste 100.000 de pelerini s-au închinat la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Oamenii au stat ore întregi la coadă, răbdători și liniștiți, purtând în mâini busuioc, icoane și flori, semne ale credinței și speranței lor.
05:20
Cauți un loc de muncă? În Olanda se caută acum culegători de pere, care pot câștiga peste 12.000 de lei brut lunar, prin rețeaua EURES. Oferta de angajare din județul Iași se diversifică în această perioadă, cu 948 de posturi vacante anunțate oficial de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 71 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, iar 877 se adresează celor cu studii medii, semnalând o cerere crescută pentru meserii tehnice și servicii directe.
05:20
Direcția Județeană de Drumuri, amendată din cauza stării jalnice a DJ 208R pod Șcheia – Mircești. Instituția a dat vina pe CJ Iași # Ziarul de Iasi
Felul în care sunt întreținute drumurile județene a început să aducă amenzi autorităților publice. Poliția a amendat Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor pentru starea jalnică a DJ 208R pod Șcheia – Mircești. Reprezentanții Direcției s-au apărat, invocând faptul că nu li s-au alocat de către Consiliul Județean fondurile necesare reparării drumului, dar argumentul nu a fost acceptat de judecători.
05:20
Acum 2 ore
04:20
Bilanțul bursei locurilor de muncă pentru absolvenți: 40 de firme participante, 755 de posturi și 950 de participanți # Ziarul de Iasi
Peste 950 de persoane au participat la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți organizată de AJOFM Iași. Angajatorii au oferit 755 de posturi pentru toate nivelurile de studii.
04:20
Două hoațe minore din Iași au primit drept pedeapsă din partea judecătorilor obligația de a merge la școală # Ziarul de Iasi
Doi elevi ai Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă" au fost jefuiți în plină zi, în centrul Iașului, la doi pași de școală. Fapta a fost comisă de două surori, sub amenințarea unui spray lacrimogen. Cum fetele erau minore, judecătorii nu au putut decât să le trimită la școală, cea mai dură măsură neprivativă de libertate ce putea fi luată.
04:20
Un ieșean gelos care și-a spionat soția cu ajutorul unei aplicații instalate pe telefon a scăpat basma curată din cauză că procurorii s-au mișcat în ritmul melcului # Ziarul de Iasi
Un bărbat care și-a spionat soția va scăpa nepedepsit, după ce procurorii au uitat ani de zile dosarul său prin sertare. În momentul în care dosarul a fost până la urmă înaintat instanței, se apropia deja prescripția răspunderii penale. Bărbatul nu a mai avut altceva de făcut decât să nege faptele, pentru a-i obliga pe judecători să supună dezbaterii fiecare probă. Timpul a făcut restul. Victima va primi doar o sumă simbolică drept despăgubiri.
04:20
TRANSPORT PUBLIC IEȘEAN LA CONTROL! Analiză multicriterială privind accesibilitatea transportului public în cartierele municipiului Iași # Ziarul de Iasi
Mobilitatea urbană din municipiul Iași rămâne una dintre cele mai mari provocări ale administrației locale. Creșterea rapidă a traficului auto, dezvoltarea haotică a zonelor rezidențiale și lipsa unor conexiuni multimodale coerente între cartiere au condus, în ultimul deceniu, la supraaglomerarea arterelor principale și la scăderea atractivității transportului public.
Acum 4 ore
03:20
Agenția S&P – notele care dau ratingul de țară al României: corigenți la situația fiscal-bugetară, evoluția datoriei și capacitate instituțională. Notele de trecere # Ziarul de Iasi
Agenția internațională de rating S&P Global Ratings a finalizat și publicat vineri seară revizuirea anuală privind bonitatea României, revizuire pe care o face tuturor emitenților suverani de datorie.
03:20
Mai există echipe mici? Insulele Feroe au învins cu 2-1 Cehia, în calificările Cupei Mondiale # Ziarul de Iasi
Echipa naţională a Insulelor Feroe a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, echipa naţională a Cehiei, în grupa L a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026, scrie News.ro.
03:20
România înfruntă Austria pe Arena Națională, în lupta pentru calificarea la Mondial. Echipa trimisă în teren de Lucescu # Ziarul de Iasi
Naționala României continuă în această seară drumul spre Campionatul Mondial, într-un meci crucial disputat pe Arena Națională, împotriva liderului grupei, Austria. Partida începe la ora 21:45 și va fi transmisă în direct de Antena 1 și Radio România Actualități.
03:20
Un sătean din Belcești va ajunge la închisoare din cauză că s-a încăpățânat să mai conducă odată beat și fără permis # Ziarul de Iasi
Un sătean din Belcești va ajunge în spatele gratiilor dintr-o prostie, concretizată într-un dosar penal de-a dreptul banal. În trei săptămâni de la comiterea faptelor, a fost trimis în judecată, iar magistrații Judecătoriei Hârlău l-au condamnat de la primul termen. Și Curtea de Apel s-ar fi putut pronunța asupra contestației tot într-un singur termen, dar judecătorii se află în grevă, așa că au suspendat dezbaterile.
03:20
Politehnica Iași a suferit un nou eșec în ultimul eșalon intern de baschet masculin. Duminică, la Ploiești, Poli a cedat în fața „satelitului" grupării locale Petrolul. Scorul final a fost 101-85.
Acum 6 ore
00:20
Echipa naţională din Cipru a dispus duminică, în deplasare, scor 4-0, de echipa naţională din San Marino, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026, scrie News.ro.
00:20
România a reușit o victorie importantă pe Arena Națională, în cursa calificării la Campionatul Mondial. Naționala a înscris la ultima fază, prin Ghiţă.
Acum 12 ore
21:20
UEFA vrea să schimbe sistemul de calificare la Campionatul European, din cauză că „preliminariile sunt prea plictisitoare” # Ziarul de Iasi
Cu ocazia unui summit dedicat fotbalului, care a avut loc în acest weekend în Portugalia, preşedintele UEFA, Alexander Ceferin, a recunoscut că actualul model de calificare pentru Campionatul European ar putea fi modificat pentru a-l face mai atractiv, scrie rmcsport.fr, citat de News.ro.
19:20
Un alai impresionant, format din zeci de preoți, printre care și Mitropolitul Teofan, a pornit de la Catedrala Mitropolitană, purtând moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama pe străzile orașului pentru închinare.
18:20
Trei persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs astăzi în localitatea Popricani, județul Iași, implicând două autoturisme.
17:20
Atletul Nicolae Soare a doborât recordul naţional la maraton, duminică, în cadrul Campionatului Naţional, desfăşurat în cadrul Raiffeisen Bucharest Marathon. Recordul naţional doborât de Soare data din 1978 şi a fost stabilit la CE de la Praga de Cătălin Andreica, scrie News.ro.
Acum 24 ore
16:20
Imagine emoționantă, creată de o voluntară ca mesaj de la stâlpul „fără număr” în rând la Sfânta Parascheva: „Firicele de nădejde în fiecare pas” # Ziarul de Iasi
O voluntară care a stat la unul dintre cele mai lungi rânduri din istoria pelerinajului organizat de hramul Sfintei Parascheva a trimis o pictură personalizată preoților Mitropoliei. Aceasta a fost impresionată de faptul că, atunci când s-a așezat la rând, în ziua de 10 octombrie, pe malul Bahluiului, dincoace de Podu Roș, a fost pentru prima dată când stâlpii nu au fost numerotați.
15:20
Se reface „tripleta de vis” Messi – Suarez – Neymar? Inter Miami ar intenţiona să-l aducă pe brazilian în MLS # Ziarul de Iasi
Inter Miami, echipă din liga nord-americană de fotbal (MLS), ar intenţiona să-l aducă pe Neymar, care va rămâne liber de contract la sfârşitul sezonului, pentru a reuni astfel legendarul trio format împreună cu Lionel Messi şi Luis Suarez, cunoscut şi sub numele de „MSN, scrie News.ro.
14:20
Ruben Neves a marcat golul vieții purtând numărul prietenului său dispărut, Diogo Jota # Ziarul de Iasi
Mijlocaşul Ruben Neves a marcat pentru prima dată în echipa naţională şi a adus victoria Portugaliei în prelungiri împotriva Irlandei, sâmbătă (1-0), ca un nou omagiu adus prietenului său Diogo Jota, scrie News.ro.
13:20
Meci crucial pentru „Tricolori”, în cursa către Mondial. Naționala înfruntă astăzi Austria # Ziarul de Iasi
Reprezentativa României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026, potrivit News.ro.
10:20
Echipele de fotbal din județul Iași care activează în Liga a III-a s-au făcut de râs pe teren propriu în etapa a VIII-a.
09:20
FOTO/ VIDEO | De noaptea trecută, sutele de mii de pelerini așteptați la Iași se pot închina la doi sfinți. Au sosit moaștele Sf. Grigorie Palama # Ziarul de Iasi
Moaștele au ajuns azi-noaptea la Aeroport, aduse cu un alai la Catedrala Mitropolitană, unde a avut loc o slujbă ținută de IPS Teofan, mitropolit al Moldovei și Bucovinei, fiind apoi scoase la închinare.
09:20
LIVE TEXT | Pelerinajul de la Iași continuă: zeci de mii de oameni la rând pentru Sfânta Parascheva # Ziarul de Iasi
Deși afară este frig credincioșii nu încetează să sosească la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Rândul este în continuare lung, dar amenii spun că nici oboseala, nici vremea nu îi pot opri atunci când vin cu credință.
Ieri
05:20
De la „Dragon Ball Z” la Family Market: câți bani a făcut în Iași texanul de la Hollywood care a investit în retailul local # Ziarul de Iasi
Parteneriatul dintre grupul IULIUS și compania W&E Assets, fondată de antreprenorul ieșean Ilie Ghiciuc și producătorul texan de film Daniel Cocanougher, a generat anul trecut afaceri de aproape 19 milioane de lei în Iași (3,8 milioane euro) și un profit net de peste 1 milion lei (200.000 euro), prin operarea centrelor comerciale Family Market Bucium și Family Market Miroslava.
04:20
Efectele incompetenței crase: trei puncte penalizare pentru echipa Primăriei Iași! Azi, un nou meci cu o trupă modestă # Ziarul de Iasi
Echipa de handbal feminin CSM Iași 2020 continuă să aibă noi oportunități de a se distra în ultimul eșalon intern, unde nivelul este foarte scăzut. Astăzi, de la ora 16:00, în Sala Liceului cu Program Sportiv, CSM 2020 va primi vizita unei alte formații modeste, CSM Făgăraș.
04:20
Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Un provocator interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași (III) # Ziarul de Iasi
Continuăm dialogul nostru în compania doamnei Beatrice-Aurelia Abalașei, decan al Facultății de Educație Fizică și Sport, profesor universitar și îndrumător de doctorat în Știința Sportului și Educației Fizice despre relația, din ce în ce mai profundă dintre sport și inteligența artificială.
04:20
Minunea imposibilă pentru Sfânta Parascheva, minune pe care doar oamenii o pot face # Ziarul de Iasi
Suntem dezbinați. Profund. Paletarul vieții mai are doar două culori: alb și negru. Griul nu există.
04:20
Cine se scoală de dimineață, departe ajunge… în spațiu
04:20
Iașul urcă în topul industriei muzicale: două firme locale în primele 5 la nivel național, cu portofolii de artiști și cifre spectaculoase # Ziarul de Iasi
Știați că două dintre cele mai influente case de discuri din România au sediul în Iași? Roton SRL și Schubert Music Publishing SRL au generat împreună, în 2024, peste 9 milioane de euro cifră de afaceri. Și nici nu e de mirare, având în vedere portofoliile pe care le gestionează: artiști precum Inna și Alexandra Stan se află sub umbrela companiilor ieșene. Cu astfel de performanțe, Iașul urcă decis în topul industriei muzicale naționale.
03:20
Să zicem că Moldova nu-i Kosovo, dar cu Israel și Portugalia cum rămâne?
03:20
Politehnica Iași a început cu brio faza play-off a Diviziei Naționale de Seniori la rugby, pe terenul câștigătoarei grupeiA, CSM Galați.
03:20
Echipa de baschet masculin Politehnica Iași dispută astăzi un nou meci în ultimul eșalon intern.
11 octombrie 2025
23:20
Avocatul Ion Mogoș, fost decan al Baroului Iași și deputat în legislatura 1996-2000, pe listele PNL Iași, a încetat din viață.
22:20
Fotbalul românesc e în doliu. A murit Flavius Domide, „copilul teribil al fotbalului arădean” # Ziarul de Iasi
Fostul jucător de fotbal Flavius Domide s-a stins din viaţă sâmbătă, la 79 de ani, a anunţat clubul UTA Arad într-un comunicat pe pagina de FB a grupării, scrie News.ro.
16:20
Mircea Lucescu s-a enervat la conferinţa de presă de dinaintea meciului cu Austria: Haideţi, mă lăsaţi? Toţi sunteţi selecţioneri # Ziarul de Iasi
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Austria este unul de orgoliu naţional şi trebuie ca la final jucătorii să nu se simtă ruşinaţi la ieşirea din teren. Lucescu a fost iritat de o întrebare şi a plecat de la conferinţa de presă spunând: „Toţi sunteţi selecţioneri!", scrie News.ro.
16:20
De la 30 la 3.000 de lei. Cât costă blănurile, gecile și șepcile din piele la târgul de Sărbătorile Iașului # Ziarul de Iasi
Zeci de comercianți de articole vestimentare din blănuri și piele naturală s-au reunit la Iași, în cadrul Târgului de Blănuri și Haine de
15:20
Italianul Davide Massa arbitrează meciul România - Austria, care se va disputa, duminică, de la ora21.45 din preliminariile CM-2026. Articolul Cine va arbitra meciul România – Austria, din preliminariile CM-2026? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Politehnica Iași a disputat astăzi două meciuri amicale la Tiraspol, în Republica Moldova. De la ora 11:00, pe terenul III al Complexului Șerif, Poli s-a confruntat cu liderul primei ligi moldovene, Șerif Tiraspol. Articolul Una rece, alta caldă pentru Politehnica Iași în testele de azi de peste Prut apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Sunt evocate, într‑o manieră nostalgică și ficțională, primele avataruri sentimentale ale autorului serialului. Articolul Din nou despre Seimeni. On n’oublie jamais ses premiers amours apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
LIVE TEXT | Pelerinajul de la Sfânta Parascheva se apropie de un record. Toate detaliile # Ziarul de Iasi
Rândul pelerinilor care vin să se închine la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iași, continuă să crească de la o oră la alta. Deși temperaturile sunt scăzute, oamenii așteaptă răbdători ore întregi, spunând că „merită orice efort pentru binecuvântarea Sfintei”. Articolul LIVE TEXT | Pelerinajul de la Sfânta Parascheva se apropie de un record. Toate detaliile apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:00
Moaștele Sfântului Grigorie Palama ajung astăzi la Iași. Pelerinii se vor putea închina la doi mari sfinți # Ziarul de Iasi
Un moment de mare încărcătură spirituală va avea loc în această seară, în a patra zi de pelerinaj, când la Iași vor sosi moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse din Tesalonic (Grecia). Pelerinii vor avea astfel binecuvântata ocazie de a se închina la doi mari sfinți ai Ortodoxiei: Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, și Sfântul Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului. Articolul Moaștele Sfântului Grigorie Palama ajung astăzi la Iași. Pelerinii se vor putea închina la doi mari sfinți apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:00
Drogurile au pătruns adânc și în mediul rural din județ. Traficanții transportau marfa sub nasul poliției. „Deja s-au panicat” # Ziarul de Iasi
Statul român pare să fi pierdut războiul cu drogurile până și în mediul rural. Un tânăr din Boscoteni, județul Botoșani, și complicii săi au fost condamnați după ce puseseră pe roți o afacere profitabilă cu cannabis. Unul trimitea drogurile din Spania la Hârlău, unde erau ridicate de sora sa, minoră. Articolul Drogurile au pătruns adânc și în mediul rural din județ. Traficanții transportau marfa sub nasul poliției. „Deja s-au panicat” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:00
Ce minuni a făcut Sfânta Parascheva pentru Iași în cei aproape 400 de ani de când moaștele acesteia se află în oraș? „Ziarul de Iași” publică în aceste zile, pe lângă relatările tuturor evenimentelor care au loc, și un serial de articole în care vom evoca aspecte mai mult sau mai puțin știute despre Sfânta de la Iași. De la un scurt istoric al modului în care domnitorul Vasile Lupu cumpăra cu bani grei aceste valoroase moaște, la mijlocul anilor secolului al XVII-lea, la transformarea unei sărbători ortodoxe din 14 octombrie ce avea loc până la începutul anilor ’90 doar în curtea Mitropoliei la o sărbătoare a Iașului. Articolul CALEA MINUNILOR – Viața, călătoriile și binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:00
Rugăciunile hotelierilor ieșeni au fost ascultate și în acest an: aproape 80% din locuri de cazare sunt deja rezervate # Ziarul de Iasi
Gradul de ocupare al spațiilor de cazare din Iași se apropie de 100%, în perioada pelerinajului de Sfânta Parascheva. Până și hotelurile de lux, precum Pleiada, nu mai au camere disponibile, iar pe platforma Booking 78% dintre opțiunile de cazare sunt deja epuizate. Articolul Rugăciunile hotelierilor ieșeni au fost ascultate și în acest an: aproape 80% din locuri de cazare sunt deja rezervate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Cum au contribuit angajările pe ochi frumoși de la Spitalul de Copii Iași la deficitul bugetar # Ziarul de Iasi
Ca să scăpăm din această capcană și să nu ajungem periodic în situații aparent fără ieșire, avem nevoie de disciplină, de voință și de empatie față de cei care-și rup lunar, în majoritatea timpului fără voia lor, o sumă mai mare sau mai mică de bani și o plătesc către Guvern pentru întreținerea bugetului de stat. Articolul Cum au contribuit angajările pe ochi frumoși de la Spitalul de Copii Iași la deficitul bugetar apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Cât câștigă pensionarii din Iași comparativ cu restul țării: pensia medie rămâne sub nivelul național și al orașelor mari # Ziarul de Iasi
Cu 150.552 de pensionari luna trecută, Iașul este unul dintre județele cu cea mai numeroasă populație aflată la pensie, un volum comparabil cu cel al marilor centre urbane, precum Cluj (177.772), Timiș (152.095) sau Dolj (142.947). În septembrie 2025, conform datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite în județ a ajuns la 404,3 milioane lei, iar pensia medie s-a ridicat la 2.686 lei. Articolul Cât câștigă pensionarii din Iași comparativ cu restul țării: pensia medie rămâne sub nivelul național și al orașelor mari apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Închisoare pentru un tânăr de 18 ani care s-a trezit cu doi vecini la poartă, unul cu un cuțit și celălalt cu o furcă. „Nu știu altceva în afară de școală, cal și trompetă” # Ziarul de Iasi
Un tânăr din Pârcovaci și-ar putea începe viața de adult cu 5 ani de închisoare. În urma unui conflict născut din furtul unui vițel, a bătut doi consăteni până i-a băgat în spital. A fost trimis în judecată pentru tentativă la omor, iar încercarea avocatului de a obține achitarea sau măcar schimbarea încadrării juridice a eșuat. În ultimul său cuvânt din fața instanței, băiatul nu a putut spune decât că incidentul i-a distrus viața, când aceasta abia începea. Articolul Închisoare pentru un tânăr de 18 ani care s-a trezit cu doi vecini la poartă, unul cu un cuțit și celălalt cu o furcă. „Nu știu altceva în afară de școală, cal și trompetă” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
