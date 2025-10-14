Reportaj din „împărăția sarmalelor”. Am fost să vedem cum se fac cele 60.000 de sarmale pentru pelerinii Sfintei. Care este rețeta? – FOTO

05:20

Salzburgul are Mozart. Viena are valsul. Verona are iubirea tragică a lui Romeo și Julieta. Dar Iașul se distinge prin ceva unic în Europa — o poveste trăită, nu construită. În fiecare an, orașul devine centrul celui mai mare eveniment spiritual din Europa de Est: pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. Un fenomen care nu se vinde, dar se simte. Care nu are slogan sau campanie de promovare, însă se face auzit.