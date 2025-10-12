Cipru a învins San Marino, scor 4-0, în grupa H, unde este și România
Ziarul de Iasi, 13 octombrie 2025 00:20
Echipa naţională din Cipru a dispus duminică, în deplasare, scor 4-0, de echipa naţională din San Marino, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026, scrie News.ro.
• • •
România a reușit o victorie importantă pe Arena Națională, în cursa calificării la Campionatul Mondial. Naționala a înscris la ultima fază, prin Ghiţă.
UEFA vrea să schimbe sistemul de calificare la Campionatul European, din cauză că „preliminariile sunt prea plictisitoare” # Ziarul de Iasi
Cu ocazia unui summit dedicat fotbalului, care a avut loc în acest weekend în Portugalia, preşedintele UEFA, Alexander Ceferin, a recunoscut că actualul model de calificare pentru Campionatul European ar putea fi modificat pentru a-l face mai atractiv, scrie rmcsport.fr, citat de News.ro.
Un alai impresionant, format din zeci de preoți, printre care și Mitropolitul Teofan, a pornit de la Catedrala Mitropolitană, purtând moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama pe străzile orașului pentru închinare.
Trei persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs astăzi în localitatea Popricani, județul Iași, implicând două autoturisme.
Atletul Nicolae Soare a doborât recordul naţional la maraton, duminică, în cadrul Campionatului Naţional, desfăşurat în cadrul Raiffeisen Bucharest Marathon. Recordul naţional doborât de Soare data din 1978 şi a fost stabilit la CE de la Praga de Cătălin Andreica, scrie News.ro.
Imagine emoționantă, creată de o voluntară ca mesaj de la stâlpul „fără număr” în rând la Sfânta Parascheva: „Firicele de nădejde în fiecare pas” # Ziarul de Iasi
O voluntară care a stat la unul dintre cele mai lungi rânduri din istoria pelerinajului organizat de hramul Sfintei Parascheva a trimis o pictură personalizată preoților Mitropoliei. Aceasta a fost impresionată de faptul că, atunci când s-a așezat la rând, în ziua de 10 octombrie, pe malul Bahluiului, dincoace de Podu Roș, a fost pentru prima dată când stâlpii nu au fost numerotați.
Se reface „tripleta de vis” Messi – Suarez – Neymar? Inter Miami ar intenţiona să-l aducă pe brazilian în MLS # Ziarul de Iasi
Inter Miami, echipă din liga nord-americană de fotbal (MLS), ar intenţiona să-l aducă pe Neymar, care va rămâne liber de contract la sfârşitul sezonului, pentru a reuni astfel legendarul trio format împreună cu Lionel Messi şi Luis Suarez, cunoscut şi sub numele de „MSN, scrie News.ro.
Ruben Neves a marcat golul vieții purtând numărul prietenului său dispărut, Diogo Jota # Ziarul de Iasi
Mijlocaşul Ruben Neves a marcat pentru prima dată în echipa naţională şi a adus victoria Portugaliei în prelungiri împotriva Irlandei, sâmbătă (1-0), ca un nou omagiu adus prietenului său Diogo Jota, scrie News.ro.
Meci crucial pentru „Tricolori”, în cursa către Mondial. Naționala înfruntă astăzi Austria # Ziarul de Iasi
Reprezentativa României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026, potrivit News.ro.
Echipele de fotbal din județul Iași care activează în Liga a III-a s-au făcut de râs pe teren propriu în etapa a VIII-a.
FOTO/ VIDEO | De noaptea trecută, sutele de mii de pelerini așteptați la Iași se pot închina la doi sfinți. Au sosit moaștele Sf. Grigorie Palama # Ziarul de Iasi
Moaștele au ajuns azi-noaptea la Aeroport, aduse cu un alai la Catedrala Mitropolitană, unde a avut loc o slujbă ținută de IPS Teofan, mitropolit al Moldovei și Bucovinei, fiind apoi scoase la închinare.
LIVE TEXT | Pelerinajul de la Iași continuă: zeci de mii de oameni la rând pentru Sfânta Parascheva # Ziarul de Iasi
Deși afară este frig credincioșii nu încetează să sosească la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Rândul este în continuare lung, dar amenii spun că nici oboseala, nici vremea nu îi pot opri atunci când vin cu credință.
De la „Dragon Ball Z” la Family Market: câți bani a făcut în Iași texanul de la Hollywood care a investit în retailul local # Ziarul de Iasi
Parteneriatul dintre grupul IULIUS și compania W&E Assets, fondată de antreprenorul ieșean Ilie Ghiciuc și producătorul texan de film Daniel Cocanougher, a generat anul trecut afaceri de aproape 19 milioane de lei în Iași (3,8 milioane euro) și un profit net de peste 1 milion lei (200.000 euro), prin operarea centrelor comerciale Family Market Bucium și Family Market Miroslava.
Efectele incompetenței crase: trei puncte penalizare pentru echipa Primăriei Iași! Azi, un nou meci cu o trupă modestă # Ziarul de Iasi
Echipa de handbal feminin CSM Iași 2020 continuă să aibă noi oportunități de a se distra în ultimul eșalon intern, unde nivelul este foarte scăzut. Astăzi, de la ora 16:00, în Sala Liceului cu Program Sportiv, CSM 2020 va primi vizita unei alte formații modeste, CSM Făgăraș.
Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Un provocator interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași (III) # Ziarul de Iasi
Continuăm dialogul nostru în compania doamnei Beatrice-Aurelia Abalașei, decan al Facultății de Educație Fizică și Sport, profesor universitar și îndrumător de doctorat în Știința Sportului și Educației Fizice despre relația, din ce în ce mai profundă dintre sport și inteligența artificială.
Minunea imposibilă pentru Sfânta Parascheva, minune pe care doar oamenii o pot face # Ziarul de Iasi
Suntem dezbinați. Profund. Paletarul vieții mai are doar două culori: alb și negru. Griul nu există.
Cine se scoală de dimineață, departe ajunge… în spațiu
Iașul urcă în topul industriei muzicale: două firme locale în primele 5 la nivel național, cu portofolii de artiști și cifre spectaculoase # Ziarul de Iasi
Știați că două dintre cele mai influente case de discuri din România au sediul în Iași? Roton SRL și Schubert Music Publishing SRL au generat împreună, în 2024, peste 9 milioane de euro cifră de afaceri. Și nici nu e de mirare, având în vedere portofoliile pe care le gestionează: artiști precum Inna și Alexandra Stan se află sub umbrela companiilor ieșene. Cu astfel de performanțe, Iașul urcă decis în topul industriei muzicale naționale.
Să zicem că Moldova nu-i Kosovo, dar cu Israel și Portugalia cum rămâne?
Politehnica Iași a început cu brio faza play-off a Diviziei Naționale de Seniori la rugby, pe terenul câștigătoarei grupeiA, CSM Galați.
Echipa de baschet masculin Politehnica Iași dispută astăzi un nou meci în ultimul eșalon intern.
Avocatul Ion Mogoș, fost decan al Baroului Iași și deputat în legislatura 1996-2000, pe listele PNL Iași, a încetat din viață.
Fotbalul românesc e în doliu. A murit Flavius Domide, „copilul teribil al fotbalului arădean” # Ziarul de Iasi
Fostul jucător de fotbal Flavius Domide s-a stins din viaţă sâmbătă, la 79 de ani, a anunţat clubul UTA Arad într-un comunicat pe pagina de FB a grupării, scrie News.ro.
Mircea Lucescu s-a enervat la conferinţa de presă de dinaintea meciului cu Austria: Haideţi, mă lăsaţi? Toţi sunteţi selecţioneri # Ziarul de Iasi
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Austria este unul de orgoliu naţional şi trebuie ca la final jucătorii să nu se simtă ruşinaţi la ieşirea din teren. Lucescu a fost iritat de o întrebare şi a plecat de la conferinţa de presă spunând: „Toţi sunteţi selecţioneri!", scrie News.ro.
De la 30 la 3.000 de lei. Cât costă blănurile, gecile și șepcile din piele la târgul de Sărbătorile Iașului # Ziarul de Iasi
Zeci de comercianți de articole vestimentare din blănuri și piele naturală s-au reunit la Iași, în cadrul Târgului de Blănuri și Haine de Piele, eveniment care se desfășoară până pe 15 octombrie, în cadrul Sărbătorilor Iașului. Târgul este amplasat pe Esplanada Costache Negri și în zona Halei Centrale.
Italianul Davide Massa arbitrează meciul România - Austria, care se va disputa, duminică, de la ora21.45 din preliminariile CM-2026.
Politehnica Iași a disputat astăzi două meciuri amicale la Tiraspol, în Republica Moldova. De la ora 11:00, pe terenul III al Complexului Șerif, Poli s-a confruntat cu liderul primei ligi moldovene, Șerif Tiraspol.
Sunt evocate, într‑o manieră nostalgică și ficțională, primele avataruri sentimentale ale autorului serialului.
LIVE TEXT | Pelerinajul de la Sfânta Parascheva se apropie de un record. Toate detaliile # Ziarul de Iasi
Rândul pelerinilor care vin să se închine la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iași, continuă să crească de la o oră la alta. Deși temperaturile sunt scăzute, oamenii așteaptă răbdători ore întregi, spunând că „merită orice efort pentru binecuvântarea Sfintei".
Moaștele Sfântului Grigorie Palama ajung astăzi la Iași. Pelerinii se vor putea închina la doi mari sfinți # Ziarul de Iasi
Un moment de mare încărcătură spirituală va avea loc în această seară, în a patra zi de pelerinaj, când la Iași vor sosi moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse din Tesalonic (Grecia). Pelerinii vor avea astfel binecuvântata ocazie de a se închina la doi mari sfinți ai Ortodoxiei: Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, și Sfântul Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului.
Drogurile au pătruns adânc și în mediul rural din județ. Traficanții transportau marfa sub nasul poliției. „Deja s-au panicat” # Ziarul de Iasi
Statul român pare să fi pierdut războiul cu drogurile până și în mediul rural. Un tânăr din Boscoteni, județul Botoșani, și complicii săi au fost condamnați după ce puseseră pe roți o afacere profitabilă cu cannabis. Unul trimitea drogurile din Spania la Hârlău, unde erau ridicate de sora sa, minoră.
Ce minuni a făcut Sfânta Parascheva pentru Iași în cei aproape 400 de ani de când moaștele acesteia se află în oraș? „Ziarul de Iași" publică în aceste zile, pe lângă relatările tuturor evenimentelor care au loc, și un serial de articole în care vom evoca aspecte mai mult sau mai puțin știute despre Sfânta de la Iași. De la un scurt istoric al modului în care domnitorul Vasile Lupu cumpăra cu bani grei aceste valoroase moaște, la mijlocul anilor secolului al XVII-lea, la transformarea unei sărbători ortodoxe din 14 octombrie ce avea loc până la începutul anilor '90 doar în curtea Mitropoliei la o sărbătoare a Iașului.
Rugăciunile hotelierilor ieșeni au fost ascultate și în acest an: aproape 80% din locuri de cazare sunt deja rezervate # Ziarul de Iasi
Gradul de ocupare al spațiilor de cazare din Iași se apropie de 100%, în perioada pelerinajului de Sfânta Parascheva. Până și hotelurile de lux, precum Pleiada, nu mai au camere disponibile, iar pe platforma Booking 78% dintre opțiunile de cazare sunt deja epuizate.
Cum au contribuit angajările pe ochi frumoși de la Spitalul de Copii Iași la deficitul bugetar # Ziarul de Iasi
Ca să scăpăm din această capcană și să nu ajungem periodic în situații aparent fără ieșire, avem nevoie de disciplină, de voință și de empatie față de cei care-și rup lunar, în majoritatea timpului fără voia lor, o sumă mai mare sau mai mică de bani și o plătesc către Guvern pentru întreținerea bu
Cât câștigă pensionarii din Iași comparativ cu restul țării: pensia medie rămâne sub nivelul național și al orașelor mari # Ziarul de Iasi
Cu 150.552 de pensionari luna trecută, Iașul este unul dintre județele cu cea mai numeroasă populație aflată la pensie, un volum comparabil cu cel al marilor centre urbane, precum Cluj (177.772), Timiș (152.095) sau Dolj (142.947). În septembrie 2025, conform datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite în județ a ajuns la 404,3 milioane lei, iar pensia medie s-a ridicat la 2.686 lei. Articolul Cât câștigă pensionarii din Iași comparativ cu restul țării: pensia medie rămâne sub nivelul național și al orașelor mari apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Închisoare pentru un tânăr de 18 ani care s-a trezit cu doi vecini la poartă, unul cu un cuțit și celălalt cu o furcă. „Nu știu altceva în afară de școală, cal și trompetă” # Ziarul de Iasi
Un tânăr din Pârcovaci și-ar putea începe viața de adult cu 5 ani de închisoare. În urma unui conflict născut din furtul unui vițel, a bătut doi consăteni până i-a băgat în spital. A fost trimis în judecată pentru tentativă la omor, iar încercarea avocatului de a obține achitarea sau măcar schimbarea încadrării juridice a eșuat. În ultimul său cuvânt din fața instanței, băiatul nu a putut spune decât că incidentul i-a distrus viața, când aceasta abia începea. Articolul Închisoare pentru un tânăr de 18 ani care s-a trezit cu doi vecini la poartă, unul cu un cuțit și celălalt cu o furcă. „Nu știu altceva în afară de școală, cal și trompetă” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
A8: greu de făcut. O companie din India cere „prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor” pentru un lot din drumul rapid # Ziarul de Iasi
Încă o contestație a fost depusă pe unul din loturile ieșene. Autorul ei cere suspendarea procedurii până la soluționarea plângerii. Articolul A8: greu de făcut. O companie din India cere „prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor” pentru un lot din drumul rapid apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Amical: Chivu şi Inter Milano au pierdut la penaltiuri amicalul cu Atletico Madrid, scor 2-4 # Ziarul de Iasi
Echipa spaniolă Atletico Madrid a învins vineri, în Libia, la lovituri de departajare, formaţia italiană Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu. Scorul a fost 4-2 pentru spanioli. După 90 de minute tabela arăta un egal, 1-1. Articolul Amical: Chivu şi Inter Milano au pierdut la penaltiuri amicalul cu Atletico Madrid, scor 2-4 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Echipa naţională U21 a României a pierdut vineri, pe teren propriu, scor 0-1, meciul amical disputat în compania naţionalei U21 a Serbiei. Articolul Amical: România U21 – Serbia U21 0-1 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Peste 20.000 oameni așteaptă să se închine la Sfânta Parascheva. Rândul a trecut de Podu Roș # Ziarul de Iasi
Șirul pelerinilor care vin să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva din Iași continuă să crească semnificativ. Capătul rândului a depășit Biserica Lipovenească din zona Podu Roș și se întinde acum până în dreptul Parcului Regina Maria. Articolul Peste 20.000 oameni așteaptă să se închine la Sfânta Parascheva. Rândul a trecut de Podu Roș apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Tenis: Jucătorul care a spus că un sărut a fost cauza unui test pozitiv la metamfetamină a primit o suspendare de 4 ani # Ziarul de Iasi
Un jucător profesionist de tenis care a spus că un sărut i-a cauzat un test antidoping pozitiv la metamfetamină a fost suspendat vineri, pentru patru ani, de către Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului, scrie news.ro. Articolul Tenis: Jucătorul care a spus că un sărut a fost cauza unui test pozitiv la metamfetamină a primit o suspendare de 4 ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Echipa naţionala U20 a României a încheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 2-2, cu selecţionata U20 a Cehiei, într-un meci din Elite League. Articolul Fotbal U20: România – Cehia 2-2 în Elite League apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Căldură sufocantă în saloanele Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași. „Caloriferele ard și pacienții stau cu geamurile deschise” # Ziarul de Iasi
Pacienții internați la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași se plâng că în saloane este mult prea cald. Oamenii spun că au ajuns să stea cu geamurile deschise și îmbrăcați sumar, după ce căldura a fost dată prea tare, deși afară temperaturile au urcat până la 17 grade. Articolul Căldură sufocantă în saloanele Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași. „Caloriferele ard și pacienții stau cu geamurile deschise” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Un miliard de euro în bancnote false, cât pe ce să invadeze România. Banii au fost descoperiți în cutii, la vamă # Ziarul de Iasi
Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute, fiind, în total, 4,8 milioane de bancnote. Valoarea însumată a bancnotelor false depăşea 960 de milioane de euro. Articolul Un miliard de euro în bancnote false, cât pe ce să invadeze România. Banii au fost descoperiți în cutii, la vamă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Un cunoscut microbiolog ieșean, ce lucrează în SUA, tranșează situația amplasării chiuvetelor în secțiile ATI: „Nu trebuie să existe” # Ziarul de Iasi
Profesorul ieșean Cristian Apetrei, specialist în boli infecțioase la Universitatea din Pittsburgh, a explicat pentru „Ziarul de Iași” că, potrivit standardelor internaționale, chiuvetele nu ar trebui să fie prezente în saloanele de Terapie Intensivă, ci în afara lor, pentru a preveni răspândirea bacteriilor. Articolul Un cunoscut microbiolog ieșean, ce lucrează în SUA, tranșează situația amplasării chiuvetelor în secțiile ATI: „Nu trebuie să existe” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
„Ce țară veselă”, ar putea exclama cineva, neștiind câtă tristețe ascunde de fapt această veselie de fațadă și de prost gust. Articolul Să râdem, să plângem? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Atlasul lui Asachi n-a existat! Au existat doar mai multe hărți care au apărut la Institutul Albinei între 1838 și 1853, care ar fi putut sta la baza unei astfel de lucrări, în forma pe care o știm, adică o carte de mari dimensiuni, cu planșe frumos colorate, reprezentând planiglobul, continentele, țări etc. Articolul Atlasul lui Asachi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
El a anunțat că și-a încheiat mandatul de coordonator județean. Bucureștiul urmează să facă cunoscut numele persoanei care va prelua șefia filialei ieșene a partidului. Articolul Marius Ostaficiuc nu mai conduce filiala AUR Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Patru gimnaste vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2025, competiţie care se va desfăşura în perioada 19–25 octombrie, la Jakarta (Indonezia), scrie News.ro. Articolul Patru gimnaste vor reprezenta România la Campionatele Mondiale din Indonezia apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
