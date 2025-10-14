Succes în 25 de țări, eșec la Iași. Un cunoscut brand spaniol, cu peste 180 de magazine în lume, renunță la singura locație din România
Deși nu este la fel de cunoscut ca marile lanțuri internaționale, Muy Mucho are o prezență extinsă în Europa și America Latină, fiind unul dintre brandurile spaniole care au mizat pe design mediteranean și produse accesibile.
Cazuri ieșite din comun – două ieșence au ajuns la Infecțioase cu mușcături: una de la o cămilă, alta de la un babuin. Unde s-a întâmplat?
Două ieșence sunt internate la spital, una mușcată de cămilă, alta de babuin, în timpul unei vacanțe. Potrivit dr. Florin Roșu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva" Iași, tinerele s-au prezentat la spital imediat după ce au revenit în țară, pentru evaluare și tratament de specialitate. Din fericire, intervenția medicală a făcut ca situația să se finalizeze fără complicații.
Reportaj din „împărăția sarmalelor". Am fost să vedem cum se fac cele 60.000 de sarmale pentru pelerinii Sfintei. Care este rețeta? – FOTO
Ieri am pășit în bucătăria Cantinei Sociale din Iași, unde forfota și mirosul îmbietor de sarmale anunțau apropierea hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. În oale uriașe, o primă serie de sarmale deja clocotea pe foc, în timp ce aburii ridicau aroma ce pătrundea în fiecare colț al încăperii. În jur, bucătari și zeci de voluntari lucrau neobosiți, în mănuși, bonete și măști, modelând sarmale cu atenție.
FOTBAL De ce nu trebuie ca obiectivul Politehnicii Iași să fie doar calificarea în play-off?
Retrogradată rușinos în vară în Liga a II-a de fotbal, după ce a pierdut barajul cu Metaloglobus București, echipă care se face de băcănie în Liga I, Politehnica Iași a anunțat imediat că vrea să-și spele rapid obrazul.
Deși nu este la fel de cunoscut ca marile lanțuri internaționale, Muy Mucho are o prezență extinsă în Europa și America Latină, fiind unul dintre brandurile spaniole care au mizat pe design mediteranean și produse accesibile.
Exasperați de Primărie, 40 de ieșeni bat la ușa DNA. Acuză blocaj administrativ și tratament discriminatoriu la autorizarea unui proiect imobiliar din Copou
Un grup de ieșeni solicită Primăriei Iași să autorizeze un proiect imobiliar din Copou. Petiționarii reclamă un „blocaj administrativ" și spun că vor declanșa o acțiune în instanță.
Socoteală nouă la CJ Iași: cinci microbuze în loc de trei. În banii în care încăpeau până astă-vară trei microbuze electrice, la ultima licitație lansată încap cinci
După scandalul mașinilor de un milion de lei, Consiliul Județean a revizuit datele unei licitații de 3,8 milioane de lei.
CALEA MINUNILOR – În zi de hram, despre relația tensionată dintre sărbătoarea Sfintei Parascheva și ieșenii care simt că le este confiscat orașul
Cred că suntem în punctul în care ieșenii au început să asimileze acest pelerinaj ca fiind parte dintr-o cusătură fundamentală ce creează orașul de astăzi. Și chiar dacă asta nu i-a apropiat neapărat de credință, i-a adus într-o zonă de comuniune și acceptare. Cuvinte grele și noțiuni greu de atins astăzi. Mai cred și că, astăzi, de ziua hramului, își îndreaptă și ei un gând către Sfânta Parascheva. Iar într-o societate atât de divizată și conflictuală e o minune în sine.
Ploile au blocat campania de toamnă la Iași. Porumbul e încă pe câmp, grâul a rămas nesemănat, iar fermierii vor mai multă căldură și soare
Campania de recoltare din județul Iași este blocată de ploi, iar fermierii nu pot intra pe terenuri pentru a finaliza porumbul și a începe semănatul grâului și orzului. Lucrările de toamnă sunt în întârziere, iar o fereastră de vreme bună este poate mai necesară ca niciodată.
Afaceri și politichie pe meleagurile ieșene. Iacătă ce se mai aude prin piață despre nenea Felu: o mare clapă de la ucraineni!
Iote că ne-am luat cu năzbâtiile noului val de politicieni tineri de la Iași dar am uitat să vă mai spunem una sau alta despre politicienii vechi ai Iașului, stimați telespectatori!
Azi, apogeul Sărbătorilor Iașului: este hramul Sfintei Parascheva. Programul zilei. Slujba centrală de pe Pietonal începe la ora 9 – FOTO
Pelerinajul la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva ajunge astăzi, 14 octombrie, la momentul central al sărbătorii, când Înaltpreasfinţitul Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va oficia slujba de pe scena amenajată în dreptul bulevardului Ştefan cel Mare din Iași.
Se pregătește încă un concurs secret la Iași. Cine va conduce Aeroportul? Competiție acerbă: în conducere vor fi mai puține locuri
Concurența va fi mai acerbă pentru conducerea Aeroportului ieșean, pentru că în viitorul Consiliu de Administrație al instituției vor fi mai puține mandate.
Tenis de masă: Echipa feminină, vicecampioană en titre, a învins Luxemburg, scor 3-1, şi s-a calificat pe tabloul principal la Europenele de la Zadar
Echipa feminină de tenis de masă a României, vicecampioană en titre, şi-a asigurat calificarea pe tabloul principal, printre primele 16 echipe ale Campionatului European Echipe Seniori 2025.
Capul Verde a devenit cea mai mică ţară calificată la Cupa Mondială, iar Joao Paulo (Oţelul) este primul fotbalist din Superligă care s-a calificat pentru CM-2026
Echipa naţională din Capul Verde a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-0, echipa naţională din Eswatini şi a devenit cea mai mică ţară din lume care s-a calificat la turneul final al unei Cupe Mondiale, scrie news.ro.
Fotbal – Elite League U20: Echipa României a pierdut al doilea meci disputat împotriva Cehiei, 1-5
Echipa naţională U20 a României a fost învinsă luni, pe teren propriu, scor 1-5, de echipa naţională a Cehiei, într-un meci contând pentru noua ediţie a Elite League.
Un septuagenar din județul Iași și-a ucis un vecin din cauză că l-ar fi trezit din somn. Ucigașul nu și-a recunoscut nici până acum faptele
Un septuagenar ar putea muri după gratii. El și-a ucis cu brutalitate un consătean, anchetatorii nereușind să găsească motivul.
Joan Laporta spune că s-a împăcat cu Messi. Intenţionează să organizeze un omagiu pentru argentinian
Preşedintele FC Barcelona, Joan Laporta, a asigurat că are o relaţie bună cu Lionel Messi şi că intenţionează să organizeze un omagiu pentru octuplul câştigător al Balonului de Aur, cu care povestea s-a încheiat neplăcut în 2021, scrie News.ro.
Ce le-a spus Mircea Lucescu „tricolorilor" în vestiar, după victoria cu Austria – VIDEO
Selecţionerul Mircea Lucescu le-a transmis jucătorilor naţionalei României că au evoluat cu o inteligenţă extraordinară la meciul cu Austria, din preliminariile CM-2026, scrie News.ro.
Începând de astăzi și până joi, arbitrii internaționali ieșeni de fotbal în sală Vlad Ciobanu și Bogdan Hanceariuc vor participa la cursul de instruire organizat de UEFA pentru arbitrii care vor fi selectați la Campionatul European de futsal 2026. Cursul în urma căruia vor fi alese persoanele care vor oficia la Euro are loc în Ljubljana (Slovenia).
Primele măsuri luate de Spitalul de Copii după tragedia de la ATI. Dr. Veronica Leonte: „Cei găsiți vinovați de abateri grave vor fi trimiși în Comisia de Disciplină"
Conducerea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria" din Iași a anunțat, printr-un comunicat, că a decis înființarea unei comisii speciale pentru a analiza evenimentele recente și a stabili cauzele și persoanele responsabile. Comunicatul poartă semnătura noului manager al spitalului, dr. Veronica Leonte, și vorbește de noi demiteri și schimbări de responsabilitate pe zona ATI.
Transport județean public: CJ Iași pierde recursul la Tribunal. Licitația pentru concesionarea celor 92 de trasee din județ rămâne înghețată
Recursul Consiliului Județean la decizia Tribunalului Iași de suspendare a procedurii a fost respins. Începe judecarea fondului.
Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale a României, ştie că victoria cu Austria, scor 1-0, nu va avea valoare dacă nu e completată de victorii în ultimele două meciuri ale grupei, scrie news.ro.
E o mare nedreptate care li s-a făcut confraților noștri de peste Prut. Meritau să aibă o altă soartă. Și azi, am spus-o și mai repet, există un fir nevăzut de sârmă ghimpată care desparte literatura noastră de aici, de cea de dincolo de Prut. Din păcate, vrem, nu vrem, asta e realitatea pe care trebuie s-o acceptăm.
Abia după ce discutăm despre reorganizarea administrativ-teritorială a țări, eventual după un model de regionalizare, putem trece și la reforma administrației publice centrale și locale. Orice proiect de reformare a administrației trebuie să se bazeze pe principiile descentralizării și subsidiarității – transferul de competențe către autoritățile locale.
Un grav accident rutier petrecut duminică seară pe drumul județean din Frătăuții Vechi, județul Suceava, s-a soldat cu moartea unei femei de 35 de ani
Victoria obținută aseară de România, 1-0 cu Austria, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal, păstrează șansele tricolorilor de a câștiga grupa H și a se califica direct la turneul final. Articolul Toate calculele calificării tricolorilor. Avem șanse teoretice și la locul I! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Însemnări mai mult sau mai puțin (ne)însemnate Articolul Ești un trandamanda! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
VIDEO – „Ziarul de Iași” a intrat în bucătaria unde se pregătesc sarmalele pentru hramul Sfintei Parascheva # Ziarul de Iasi
În bucătăria Cantinei Sociale din Iași este forfotă mare. Bucătarii și voluntarii pregătesc mii de sarmale, special pentru masa tradițională oferită pelerinilor cu ocazia hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Articolul VIDEO – „Ziarul de Iași” a intrat în bucătaria unde se pregătesc sarmalele pentru hramul Sfintei Parascheva apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
LIVE-TEXT: A trecut weekendul, a scăzut numărul de pelerini la Sfânta Parascheva. A fost redeschisă complet circulația pe ambele maluri ale Bahlului # Ziarul de Iasi
Luni a fost redeschisă complet circulația autovehiculelor pe ambele maluri ale Bahlului între Podu-Roș și Podul de Piatră, inclusiv pe Podul Cantemir și stradela Sf. Andrei (cea cu sens unic, pe două benzi înguste, dinspre str. Palat spre bd. Regele Ferdinand). Articolul LIVE-TEXT: A trecut weekendul, a scăzut numărul de pelerini la Sfânta Parascheva. A fost redeschisă complet circulația pe ambele maluri ale Bahlului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Rândul credincioșilor veniți la pelerinajul Sfintei Parascheva a atins aproape 4 kilometri: peste 100.000 au trecut pe la raclă # Ziarul de Iasi
Pelerinajul de la Iași a atins, în weekend, cel mai intens moment de până acum. Potrivit estimărilor oficiale, de la debutul evenimentului peste 100.000 de pelerini s-au închinat la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Oamenii au stat ore întregi la coadă, răbdători și liniștiți, purtând în mâini busuioc, icoane și flori, semne ale credinței și speranței lor. Articolul Rândul credincioșilor veniți la pelerinajul Sfintei Parascheva a atins aproape 4 kilometri: peste 100.000 au trecut pe la raclă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Cauți un loc de muncă? În Olanda se caută acum culegători de pere, care pot câștiga peste 12.000 de lei brut lunar, prin rețeaua EURES. Oferta de angajare din județul Iași se diversifică în această perioadă, cu 948 de posturi vacante anunțate oficial de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 71 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, iar 877 se adresează celor cu studii medii, semnalând o cerere crescută pentru meserii tehnice și servicii directe. Articolul Salarii de 12.000 de lei brut lunar pentru culegătorii de pere, în Olanda apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Direcția Județeană de Drumuri, amendată din cauza stării jalnice a DJ 208R pod Șcheia – Mircești. Instituția a dat vina pe CJ Iași # Ziarul de Iasi
Felul în care sunt întreținute drumurile județene a început să aducă amenzi autorităților publice. Poliția a amendat Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor pentru starea jalnică a DJ 208R pod Șcheia – Mircești. Reprezentanții Direcției s-au apărat, invocând faptul că nu li s-au alocat de către Consiliul Județean fondurile necesare reparării drumului, dar argumentul nu a fost acceptat de judecători. Articolul Direcția Județeană de Drumuri, amendată din cauza stării jalnice a DJ 208R pod Șcheia – Mircești. Instituția a dat vina pe CJ Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
CALEA MINUNILOR – Poate Sfânta Parascheva să devină un brand pentru Iași? „Nu cunosc, la nivel de Iași și de România, nimic comparabil” # Ziarul de Iasi
Salzburgul are Mozart. Viena are valsul. Verona are iubirea tragică a lui Romeo și Julieta. Dar Iașul se distinge prin ceva unic în Europa — o poveste trăită, nu construită. În fiecare an, orașul devine centrul celui mai mare eveniment spiritual din Europa de Est: pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. Un fenomen care nu se vinde, dar se simte. Care nu are slogan sau campanie de promovare, însă se face auzit. Articolul CALEA MINUNILOR – Poate Sfânta Parascheva să devină un brand pentru Iași? „Nu cunosc, la nivel de Iași și de România, nimic comparabil” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Bilanțul bursei locurilor de muncă pentru absolvenți: 40 de firme participante, 755 de posturi și 950 de participanți # Ziarul de Iasi
Peste 950 de persoane au participat la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți organizată de AJOFM Iași. Angajatorii au oferit 755 de posturi pentru toate nivelurile de studii. Articolul Bilanțul bursei locurilor de muncă pentru absolvenți: 40 de firme participante, 755 de posturi și 950 de participanți apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Două hoațe minore din Iași au primit drept pedeapsă din partea judecătorilor obligația de a merge la școală # Ziarul de Iasi
Doi elevi ai Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” au fost jefuiți în plină zi, în centrul Iașului, la doi pași de școală. Fapta a fost comisă de două surori, sub amenințarea unui spray lacrimogen. Cum fetele erau minore, judecătorii nu au putut decât să le trimită la școală, cea mai dură măsură neprivativă de libertate ce putea fi luată. Articolul Două hoațe minore din Iași au primit drept pedeapsă din partea judecătorilor obligația de a merge la școală apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Un ieșean gelos care și-a spionat soția cu ajutorul unei aplicații instalate pe telefon a scăpat basma curată din cauză că procurorii s-au mișcat în ritmul melcului # Ziarul de Iasi
Un bărbat care și-a spionat soția va scăpa nepedepsit, după ce procurorii au uitat ani de zile dosarul său prin sertare. În momentul în care dosarul a fost până la urmă înaintat instanței, se apropia deja prescripția răspunderii penale. Bărbatul nu a mai avut altceva de făcut decât să nege faptele, pentru a-i obliga pe judecători să supună dezbaterii fiecare probă. Timpul a făcut restul. Victima va primi doar o sumă simbolică drept despăgubiri. Articolul Un ieșean gelos care și-a spionat soția cu ajutorul unei aplicații instalate pe telefon a scăpat basma curată din cauză că procurorii s-au mișcat în ritmul melcului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
TRANSPORT PUBLIC IEȘEAN LA CONTROL! Analiză multicriterială privind accesibilitatea transportului public în cartierele municipiului Iași # Ziarul de Iasi
Mobilitatea urbană din municipiul Iași rămâne una dintre cele mai mari provocări ale administrației locale. Creșterea rapidă a traficului auto, dezvoltarea haotică a zonelor rezidențiale și lipsa unor conexiuni multimodale coerente între cartiere au condus, în ultimul deceniu, la supraaglomerarea arterelor principale și la scăderea atractivității transportului public. Articolul TRANSPORT PUBLIC IEȘEAN LA CONTROL! Analiză multicriterială privind accesibilitatea transportului public în cartierele municipiului Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Agenția S&P – notele care dau ratingul de țară al României: corigenți la situația fiscal-bugetară, evoluția datoriei și capacitate instituțională. Notele de trecere # Ziarul de Iasi
Agenția internațională de rating S&P Global Ratings a finalizat și publicat vineri seară revizuirea anuală privind bonitatea României, revizuire pe care o face tuturor emitenților suverani de datorie. Articolul Agenția S&P – notele care dau ratingul de țară al României: corigenți la situația fiscal-bugetară, evoluția datoriei și capacitate instituțională. Notele de trecere apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai există echipe mici? Insulele Feroe au învins cu 2-1 Cehia, în calificările Cupei Mondiale # Ziarul de Iasi
Echipa naţională a Insulelor Feroe a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, echipa naţională a Cehiei, în grupa L a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026, scrie News.ro. Articolul Mai există echipe mici? Insulele Feroe au învins cu 2-1 Cehia, în calificările Cupei Mondiale apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
România înfruntă Austria pe Arena Națională, în lupta pentru calificarea la Mondial. Echipa trimisă în teren de Lucescu # Ziarul de Iasi
Naționala României continuă în această seară drumul spre Campionatul Mondial, într-un meci crucial disputat pe Arena Națională, împotriva liderului grupei, Austria. Partida începe la ora 21:45 și va fi transmisă în direct de Antena 1 și Radio România Actualități. Articolul România înfruntă Austria pe Arena Națională, în lupta pentru calificarea la Mondial. Echipa trimisă în teren de Lucescu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Un sătean din Belcești va ajunge la închisoare din cauză că s-a încăpățânat să mai conducă odată beat și fără permis # Ziarul de Iasi
Un sătean din Belcești va ajunge în spatele gratiilor dintr-o prostie, concretizată într-un dosar penal de-a dreptul banal. În trei săptămâni de la comiterea faptelor, a fost trimis în judecată, iar magistrații Judecătoriei Hârlău l-au condamnat de la primul termen. Și Curtea de Apel s-ar fi putut pronunța asupra contestației tot într-un singur termen, dar judecătorii se află în grevă, așa că au suspendat dezbaterile. Articolul Un sătean din Belcești va ajunge la închisoare din cauză că s-a încăpățânat să mai conducă odată beat și fără permis apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Politehnica Iași a suferit un nou eșec în ultimul eșalon intern de baschet masculin. Duminică, la Ploiești, Poli a cedat în fața „satelitului” grupării locale Petrolul. Scorul final a fost 101-85. Articolul Politehnica Iași nu face față nici „sateliților”. Două meciuri, două înfrângeri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Echipa naţională din Cipru a dispus duminică, în deplasare, scor 4-0, de echipa naţională din San Marino, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026, scrie News.ro. Articolul Cipru a învins San Marino, scor 4-0, în grupa H, unde este și România apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
România a reușit o victorie importantă pe Arena Națională, în cursa calificării la Campionatul Mondial. Naționala a înscris la ultima fază, prin Ghiţă. Articolul Minune pe Arena Națională. România a răpus-o pe Austria apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
UEFA vrea să schimbe sistemul de calificare la Campionatul European, din cauză că „preliminariile sunt prea plictisitoare” # Ziarul de Iasi
Cu ocazia unui summit dedicat fotbalului, care a avut loc în acest weekend în Portugalia, preşedintele UEFA, Alexander Ceferin, a recunoscut că actualul model de calificare pentru Campionatul European ar putea fi modificat pentru a-l face mai atractiv, scrie rmcsport.fr, citat de News.ro. Articolul UEFA vrea să schimbe sistemul de calificare la Campionatul European, din cauză că „preliminariile sunt prea plictisitoare” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Un alai impresionant, format din zeci de preoți, printre care și Mitropolitul Teofan, a pornit de la Catedrala Mitropolitană, purtând moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama pe străzile orașului pentru închinare. Articolul FOTO/ VIDEO | A început procesiunea „Calea Sfinților” în centrul Iașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Trei persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs astăzi în localitatea Popricani, județul Iași, implicând două autoturisme. Articolul Accident grav la Popricani. Trei persoane au fost rănite apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Atletul Nicolae Soare a doborât recordul naţional la maraton, duminică, în cadrul Campionatului Naţional, desfăşurat în cadrul Raiffeisen Bucharest Marathon. Recordul naţional doborât de Soare data din 1978 şi a fost stabilit la CE de la Praga de Cătălin Andreica, scrie News.ro. Articolul Recordul naţional la maraton, doborât după 47 de ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Imagine emoționantă, creată de o voluntară ca mesaj de la stâlpul „fără număr” în rând la Sfânta Parascheva: „Firicele de nădejde în fiecare pas” # Ziarul de Iasi
O voluntară care a stat la unul dintre cele mai lungi rânduri din istoria pelerinajului organizat de hramul Sfintei Parascheva a trimis o pictură personalizată preoților Mitropoliei. Aceasta a fost impresionată de faptul că, atunci când s-a așezat la rând, în ziua de 10 octombrie, pe malul Bahluiului, dincoace de Podu Roș, a fost pentru prima dată când stâlpii nu au fost numerotați. Articolul Imagine emoționantă, creată de o voluntară ca mesaj de la stâlpul „fără număr” în rând la Sfânta Parascheva: „Firicele de nădejde în fiecare pas” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Se reface „tripleta de vis” Messi – Suarez – Neymar? Inter Miami ar intenţiona să-l aducă pe brazilian în MLS # Ziarul de Iasi
Inter Miami, echipă din liga nord-americană de fotbal (MLS), ar intenţiona să-l aducă pe Neymar, care va rămâne liber de contract la sfârşitul sezonului, pentru a reuni astfel legendarul trio format împreună cu Lionel Messi şi Luis Suarez, cunoscut şi sub numele de „MSN, scrie News.ro. Articolul Se reface „tripleta de vis” Messi – Suarez – Neymar? Inter Miami ar intenţiona să-l aducă pe brazilian în MLS apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ruben Neves a marcat golul vieții purtând numărul prietenului său dispărut, Diogo Jota # Ziarul de Iasi
Mijlocaşul Ruben Neves a marcat pentru prima dată în echipa naţională şi a adus victoria Portugaliei în prelungiri împotriva Irlandei, sâmbătă (1-0), ca un nou omagiu adus prietenului său Diogo Jota, scrie News.ro. Articolul Ruben Neves a marcat golul vieții purtând numărul prietenului său dispărut, Diogo Jota apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
