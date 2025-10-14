Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă
Gândul, 14 octombrie 2025 08:50
Sfânta Cuvioasă Parascheva, cunoscută drept Ocrotitoarea Moldovei, este prăznuită, anual, la data de 14 octombrie. În această perioadă, peste 13.000 de credincioși au venit la Iași pentru a se închina la moștele acesteia, la Catedrala Mitropolitană. Astăzi, mulți creștini aleg să respecte o interdicție transmisă de la o generație la alta, pentru a nu atrage […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
09:10
Trump „mută munții” pentru a reveni la Washington la timp pentru a-l onora pe Charlie KIRK. Pe 14 octombrie, Kirk ar fi împlinit 32 de ani # Gândul
Președintele SUA Donald Trump „mută munții” pentru a-și încheia treburile în Orientul Mijlociu și a se întoarce la Washington la timp pentru a-l onora pe regretatul activist conservator Charlie Kirk marți. După vizitele fulger din Israel și Egipt, președintele SUA trebuie să se zorească să se întoarcă la Casa Albă pentru a îi acorda postum […]
Acum 15 minute
09:00
Gândul.ro îți aduce un zâmbet pe chip cu bancul de marți. Tu știi cum o cheamă pe nevasta gâscanului? Vezi mai jos! – Cum o cheamă pe nevasta gâscanului? – Lady Ga-ga… Mesajele gravate pe interiorul verighetelor Când ne-am căsătorit, am stabilit împreună cu soția să ne gravăm pe interiorul verighetelor câte un mesaj simbolic, […]
09:00
Prima reacție a bărbatului de 74 de ani care a atacat un copil de 13 ani cu SECERA în Brașov: „L-am înțepat un pic în fund. Ce mare crimă…” # Gândul
Bărbatul de 74 de ani care a rănit cu o seceră un minor de 13 ani, într-un parc de distracții din Brașov, a avut o primă reacție care a șocat comunitatea locală. Agresorul susține că nu a avut intenția să-l rănească grav pe copil, afirmând că doar l-a înțepat un pic” pe băiat. Incidentul șocant […]
09:00
În timp ce Eximbank se duce de râpă, directorul prosperă. Datoriile neîncasate riscă să adâncească deficitul bugetar al țării # Gândul
În timp ce banca de stat pe care o conduce se duce de râpă, averea directorului Eximbank, Traian Halalai sporește. Din cauza creditelor neperformante, de miliarde de lei, deficitul bugetar ar putea crește. În tot acest timp, directorul refuză să demisioneze. Eximbank este banca deținută în majoritate de stat, prin Ministerul Finanțelor. Aceasta se află […]
09:00
Ce face ACUM Dan Petrescu. A renunțat la antrenorat și anunță. „Nici pentru 10 milioane de euro nu mă întorc” # Gândul
Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj după ce echipa din Gruia a pierdut cu 2-7 meciul cu Hacken din Conference League. A anunțat că are unele probleme medicale și ia o pauză mai lungă, chiar dacă are multe oferte de a antrena în străinătate. Din august e liber de contract. E cel mai […]
09:00
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 739. Președintele Egiptului, despre summit-ul din stațiunea Sharm el Sheikh # Gândul
Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a cerut Israelului să transforme semnarea acordului care pune capăt a peste doi ani de război în Fâșia Gaza „într-o oportunitate de a obține pacea” în Orientul Mijlociu. El a vorbit cu prilejul summit-ului ceremonii care a reunit peste 20 de lideri mondiali la Sharm el-Sheikh, stațiune balneară din Egipt. […]
Acum 30 minute
08:50
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă # Gândul
Sfânta Cuvioasă Parascheva, cunoscută drept Ocrotitoarea Moldovei, este prăznuită, anual, la data de 14 octombrie. În această perioadă, peste 13.000 de credincioși au venit la Iași pentru a se închina la moștele acesteia, la Catedrala Mitropolitană. Astăzi, mulți creștini aleg să respecte o interdicție transmisă de la o generație la alta, pentru a nu atrage […]
08:50
Cristi Balaj a plecat de la CFR Cluj, club unde era președinte din noiembrie 2021. Fostul arbitru, de 54 de ani, plecase atunci de la conducerea Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD) pentru a conduce echipa din Gruia. Balaj nu a spus motivele despărțirii, iar patronul de la CFR Cluj, Nelu Varga, a anunțat că a fost […]
Acum o oră
08:40
Valentin Stan: Unii consideră că Nicușor Dan a fost ales ca să ne APERE de ruși, nu poate să plece la întâlniri internaționale # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre motivul pentru care Nicușor Dan nu merge la diverse întruniri diplomatice externe. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Îți dai seama ce însemna să se ducă la […]
08:40
Rusia vs. NATO, „Faza Zero”. Avertisment ISW: Moscova crește producția de tancuri, iar numărul blindatelor este suficient pentru un război pe scară largă # Gândul
Industria rusă de apărare face eforturi pentru a crește producția de tancuri T-90 și pentru a suplimenta rezervele de tancuri de dinainte de războiul din Ucraina. Demersul militar îngrijorător, potrivit analiștilor militari, indică dorința Rusiei de a reprezenta o amenințare militară pe termen lung pentru Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), avertizează specialiștii de la Institutul […]
08:30
Gigi BECALI joacă alba-neagra cu viitorul lui Vlad Chiricheș. „Doarme pe teren. Iau jucător în locul lui” # Gândul
Scos din lotul echipei în septembrie, dar reprimit după numai câteva zile, din lipsă de soluții tactice, Vlad Chiricheș a ajuns din nou să fie ținta atacurilor lui Gigi Becali. Finanțatorul FCSB joacă alba-neagra cu viitorul jucătorului său – anunță o nouă despărțire de cel mai titrat fotbalist din lotul campioanei. Becali nu este deloc convins […]
08:30
Nadia Comăneci, întâlnire cu premierul Ilie Bolojan. Se pregătește celebrarea „Anului Nadia Comăneci” în 2026 # Gândul
Nadia Comăneci şi Mihai Covaliu s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan şi vicepremierul Tánczos Barna. Scopul discuției a fost legat de pregătirea „Anului Nadia Comăneci” în 2026 şi depsre gala ce va fi dedicată uriașei noastre gimnaste la 29 mai 2026. Va apărea și un film documentar despre Nadia Comăneci și performanța sa de la […]
08:30
Moment neașteptat la summitul din Egipt. Ce i-a cerut președintele Indoneziei „la ureche” lui Trump. Un MICROFON uitat deschis a surprins momentul # Gândul
O conversație neașteptată între președintele indonezian, Prabowo Subianto și Donald Trummp a fost surprinsă de un microfon lăsat deschis la finalul summitului din Egipt, dedicat încheierii războiului din Fâșia Gaza. Prabowo a avut o „cerință” sprecială pentru liderul de la Casa Albă. Un moment surprinzător a avut loc luni, la summitul internațional care a marcat […]
Acum 2 ore
08:10
Valentin Stan: O alianță în afara NATO este în conflict cu prevederile Tratatului de la Washington # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a discutat despre ideea unei posibile alianțe militare între România și Republica Moldova, în afara cadrului NATO, având ca scop apărarea împotriva unei eventuale agresiuni rusești. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan a explicat că articolul 8 din Tratatul de […]
08:10
Cum arată casa Marei Bănică. Obiectul din locuința concurentei de la Asia Express care are o valoare sentimentală uriașă # Gândul
Mara Bănică (49 de ani) deține o casă boierească în București, iar în cadrul unui interviu televizat a arătat câteva elemente care îi întregesc locuința. Printre acestea se numără și obiecte cu o deosebită însemnătate pentru ea, iar locuința a fost amenajată după bunul plac. Mara Bănică și Serghei Mizil au format una dintre echipele […]
08:10
A 9-a zi de CRIZĂ în Franța. Lecornu prezintă declarația de politică generală în fața Adunării Naționale # Gândul
După săptămâni de criză politică, premierul francez Sébastien Lecornu își va prezenta în sfârșit declarația de politică generală în fața Adunării Naționale marți. Angajamentele sale privind pensiile vor dicta comportamentul socialiștilor, care dețin cheia moțiunii de cenzură, notează Le Figaro. Programul lui Lecornu astăzi La ora 10 dimineața, membrii cabinetului se vor reuni mai întâi […]
07:50
Erdogan i-a cerut lui Giorgia Meloni să renunțe la FUMAT. Care a fost REACȚIA premierului italian # Gândul
Cruciada anti-fumat a președintelui turc Recep Tayyip Erdogan are o nouă țintă: nu mai este vorba de marile companii de tutun ci de premierul italian Giorgia Meloni, care a glumit că dacă renunță la tutun ar putea ucide pe cineva. În marja summitului de pace din Egipt menit să pună capăt războiului din Gaza, Erdogan […]
07:50
Când va fi sfințită Catedrala Mântuirii Neamului, din București. Totul despre impresionanta construcție – cifre și date istorice # Gândul
Amplasată pe Dealul Arsenalului, în București, Catedrala Mântuirii Neamului se apropie de momentul sfințirii, care va avea loc în ultima duminică din octombrie, pe 26. Cu acest prilej, basilica.ro a prezentat un amplu material despre principalele etape ale construirii impresionantei catedrale, de la alegerea locului, în 2005, și până la încheierea lucrărilor, 20 de ani […]
07:50
Video. Trump l-a IRONIZAT pe Macron în conferința de după… Moment în care sala a izbucnit în hohote de RÂS # Gândul
La Sharm el-Sheikh, președintele SUA Donald Trump nu a omis să sublinieze discreția omologului francez Emmanuel Macron, absent din grupul de lideri mondiali prezenți în spatele său, atunci când a lăudat eforturile președintelui francez în favoarea planului său de pace. La Sharm el-Sheikh, Donald Trump era înconjurat de mulți lideri mondiali, de la Keir Starmer […]
07:40
Valentin Stan: Dacă România ajunge la război, n-o să ne ajute nimeni din NATO, dar scopul lor a fost atins – războiul se EXTINDE # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre ultimele declarații ale Generalului Gheorghiță Vlad. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Este întrebat dacă amplasăm arme nucleare pe teritoriul României este un risc? Și el zice […]
07:40
Singurele 4 zodii chinezești care renasc din propria cenușă, în 2026, potrivit astrologului Marian Golea # Gândul
Marian Golea, maestru în metafizică chineză, a adus în atenție singurele 4 zodii chinezești care renasc din propria cenușă, în anul 2026. Peste doar câteva luni, va debuta o perioadă benefică pentru anumiți nativi, în care transformările se vor găsi la fiecare pas. De altfel, vor simți eliberare și nu vor ignora procesul de reinventare. […]
07:20
14 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Ralph Lauren împlinește 86 de ani. Se înregistrează cel mai puternic seism din România. Are loc masacrul de la Moisei # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 14 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Născut pe 14 octombrie 1939 în New York, SUA, Ralph Lauren este un designer american de renume mondial, cunoscut pentru crearea unui stil clasic, sofisticat și inconfundabil. Fondator al brandului cu același […]
Acum 4 ore
07:10
Valentin Stan: Legea Apărării Naționale vrea să eludeze anumite paragrafe din CONSTITUȚIE pentru a trimite trupe în afara țării # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat prevederile Legii Apărării Naționale, sugerând că acestea ar putea fi interpretate în sensul angajării forțelor militare și non-militare ale României în acțiuni externe, fără o decizie prealabilă a conducerii NATO. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan susține că […]
07:10
„Piatra adevărului” din Corund. Puterea aragonitului care își ia luciul din mâna nevăzătorilor: „Va scoate la iveală totul” # Gândul
În localitatea Corund, din județul Harghita, timpul se măsoară și se trăiește altfel. Dacă ajungi pentru prima oară pe aceste meleaguri, ți se pare că timpul are parcă mai multă răbdare cu oamenii, că îi ascultă, îi înțelege și îi așteaptă. La Muzeul de Aragonit din Corund, Harghita am descoperit o lume nouă, magică și […]
07:00
Un hoț a reușit o evadare ca în filme din pușcăria Jilava. Înainte să fugă, deținutul i-a salutat respectuos pe gardieni # Gândul
Un hoț în vârstă de 28 de ani a reușit una dintre cele mai spectaculoase evadări din istoria modernă a sistemului penitenciar românesc. Mai bine de un an, incidentul a fost bine ascuns de conducerea Penitenciarului Jilava, mai ales că deținutul a reușit, prin șiretenie și o serie de abilități fizice uluitoare, să ridiculizeze atât […]
06:40
Le Monde anticipează un DEZASTRU pentru Emmanuel Macron: Președintele Franței se agață de putere # Gândul
Refuzul președintelui Emmanuel Macron de recunoaștere a rezultatului alegerilor parlamentare pierdute în 2024 și obstinația de a păstra puterea sub diverse forme a generat o criză guvernamentală de amploare în Franța, iar doi prim-miniștri au suferit eșecuri în 12 luni, comentează cotidianul Le Monde. ”Unii ar fi preferat ca Macron să demisioneze, alții ar fi […]
06:10
Uluitor! Apă plată Perla Moldovei cu fecale. Măsuri drastice luate de ANPC, după sesizarea GÂNDUL: „Amendă, oprirea definitivă de la comercializare și consum a lotului” # Gândul
În data de 25 iulie 2025, Gândul Media Network a achiziționat apă de izvor plată „Perla Moldovei” – la 2 litri și 0,33 litri – de la firma Perla Moldovei Distribution SRL., cantitatea solicitată fiind livrată pe adresa redacției din depozitul aflat în Str. Heliade între Vii din Sectorul 2 al Capitalei. La o primă […]
Acum 12 ore
23:50
Valentin Stan: Nu există ALIAT decât ceea ce este definit în structura politică de angajament în afara Alianței Nord-Atlantice # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre condițiile în care garanțiile de securitate pot fi în vigoare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Stan: Ți-a spus că e aliat cu Moldova? Aliat ești atunci când asupra […]
23:10
În ciuda contextului economic dificil, retailerii se aşteaptă la vânzări record de Black Friday 2025. Avertismentul specialiștilor # Gândul
În ciuda contextului economic dificil, retailerii se aşteaptă la vânzări record de Black Friday 2025. Românii și-au amânat cumpărăturile și urmăresc produsele dorite de luni întregi, în speranța unor reduceri importante. Comercianții s-au adaptat și ei și vin cu tot mai multe opțiuni de plată în rate. Specialiștii avertizează însă: nu cumpărați pe datorie. Și […]
23:00
Doliu în lumea modei. Cesare Paciotti, fondatorul brandului care îi poartă numele, dar și unul dintre cei mai influenți designeri italieni, a murit pe 12 octombrie 2025, la 67 de ani, în orașul natal Civitanova Marche. Creatorul cunoscut pentru încălțămintea sexy și provocatoare a lăsat în urmă o moștenire impresionant, dar și mii de admiratori […]
23:00
Chiriile și apartamentele s-au dublat în acest oraș în ultimii 5 ani. Două camere se vând și cu 200.000 de euro # Gândul
Blocaj major pe piața imobiliară. Locuințele nu au mai fost niciodată atât de scumpe, iar românii sunt tot mai prudenți pe fondul incertitudinilor din economie. În unele zone din București vânzările au scăzut și de patru ori față de lunile normale. Un apartament cu două camere, în Cluj-Napoca, ajunge să coste cât 150 de salarii […]
22:50
Supărat că l-a părăsit femeia, un bărbat din Neamț s-a gândit să se răzbune. Ce a făcut cu crucea soacrei sale # Gândul
Un caz halucinant a avut loc în județul Neamț. O femeie s-a trezit cu un „cadou” de coșmar în fața casei sale, era chiar crucea mamei ei, decedate în urmă cu opt ani. Cel care i-a adus-o a fost nimeni altul decât fostul soț, supărat că femeia îl părăsise. Conform anchetatorilor, bărbatul în vârstă de […]
22:40
Revista TIME îl pune pe TRUMP pe copertă: Acordul din Gaza este TRIUMFUL președintelui SUA, un punct de inflexiune pentru Orientul Mijlociu # Gândul
Acordul pentru oprirea conflictului din Fâșia Gaza ar putea deveni ”semnătura” succesului celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, o turnură strategică pentru Orientul Mijlociu, deși există în continuare riscul unui eșec, comentează revista TIME. ”Ostaticii israelieni aflați în viață în Fâșia Gaza au fost eliberați în prima etapă a planului de pace elaborat […]
22:30
Românii vor plăti taxa universală la orice tranzacție. Câți bani vor scoate din buzunar dacă legea va fi aprobată # Gândul
Românii ar putea plăti taxa universală la orice tranzacție, dacă s-ar aproba propunerea legislativă ce vizează introducerea unei taxe universale pe toate plățile și tranzacțiile din țară. Această propunere a stârnit deja un val de controverse printre cetățeni. Momentan, legea se află în dezbatere, iar guvernanții susțin că o astfel de taxă ar putea să […]
22:30
Papa Leon a cerut un ritual reparatoriu după ce un tânăr a urinat pe altarul Bazilicii Sfântul Petru din Vatican # Gândul
Papa Leon al XIV-lea a cerut personal un „rit penitențial reparatoriu” pentru a „restabili sfințenia Bazilicii Sfântul Petru și iertarea lui Dumnezeu pentru insulta comisă”. Asta se întâmplă după ce un tânăr turist a urinat pe altarul mare al Bazilicii de un turist, scrie Corriere della Sera. Suveranul Pontif a cerut neapărat acest lucru într-o […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 14 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Dan Diaconescu # Gândul
Invitatul zilei este Dan Diaconescu, jurnalist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Andreea și Antonio merg în fiecare zi câte 4 Km prin noroi, până la școală. Povestea înduioșătoare a celor doi copii din Dâmbovița # Gândul
În Dâmbovița, la 100 de kilometri de București, se scrie povestea tristă a doi micuți, Andreea și Antonio. Copiii se trezesc cu noaptea-n cap și străbat drumul spre școală în noroi până la glezne. Primarul comunei care e î fruntea localității de 35 de ani nu a găsit bani ca să asfalteze strada și nici […]
22:00
Un român a fost arestat în Italia după ce a vrut să fure o bicicletă de aproape 15.000 de euro. Reacția lui când proprietarul l-a confruntat # Gândul
Un român a fost prins și arestat în Italia, după ce a încercat să fure o bicicletă electrică. Incidentul s-a petrecut în centrul orașului Cortina d’Ampezzo, iar hoțul este cunoscut cu antecedente penale. Vinerea trecută, bărbatul a intrat în magazinul de închirieri din centrul orașului Cortina d’Ampezzo. El a profitat de neatenția personalului și a […]
21:50
CSO Voluntari devine o adevărată specialistă a Supercupei României la volei, trofeu pe care și l-a adjudecat pentru a doua oară consecutiv. În finală, fetele de la Voluntari au învins cu scorul de 3-1 pe Volei Alba Blaj, chiar la Blaj. În primul meci al sezonului la volei, CSO Voluntari și-a luat o revanșă strălucită […]
21:50
După medierea conflictului din Orientul Mijlociu, Donald Trump trece pe alt continent. Președintele american îl va primi vineri la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a confirmat întrevederea, spunând că cele două convorbiri telefonice pe care le-a avut până acum cu Donald Trump „nu au fost suficiente”. Delegația ucraineană este deja […]
21:40
Românii domină topul constructorilor locali. Constructorul de drumuri și autostrăzi SA&PE Construct, controlat de familia Umbrărescu, este pe primul loc în analiza Top 50 realizată de Termene Business Hub. Firma a avut o cifră de afaceri de 5 mld. lei în 2024. Suma în creștere cu 77% față de anul anterior și un profit net […]
21:40
Ministerul Finanțelor anunță că a atras, pe 2 octombrie 2025, de pe piețele externe, aproximativ 4 miliarde de euro, fiind una dintre cele mai de succes emisiuni de euro-obligațiuni pe piețele internaționale și a patra tranzacție realizată în 2025. Emisiunea s-a realizat în trei tranșe: o tranșă de 2 miliarde EUR cu scadența de 7 […]
21:20
Familia a crezut că a făcut AVC când, de fapt, mâncase fructele din vișinată. Ce a pățit o femeie de 70 de ani care a ajuns de urgență la spital # Gândul
O simplă degustare de vișine din vișinată s-a transformat într-o experiență de coșmar pentru o femeie de 70 de ani: pacienta a ajuns în comă alcoolică și, fără să fie consumatoare de alcool, s-a trezit internată la psihiatrie. „Vă dați seama cât de speriată și neputincioasă s-a simțit”, povestește medicul psihiatru Georgia Mocanu. Pățania unei […]
21:20
DONALD TRUMP este pregătit să se întâlnească cu XI JINPING în Coreea de Sud. Tensiunile comerciale dintre SUA și China persistă # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, este pe cale să se întâlnească cu omologul său chinez, Xi Jinping, în Coreea de Sud, la sfârșitul lunii octombrie, în contextul în care cele două părți încearcă să evite escaladarea tensiunilor privind taxele vamale. China a anunțat, joi, că va extinde controalele la exportul de pământuri rare, provocând o reacție […]
21:20
Scene sfâșietoare la reunirea ostaticilor israelieni cu familiile după doi ani de captivitate în Fâșia Gaza. IMAGINILE stârnesc emoții puternice # Gândul
Reunirea ostaticilor israelieni cu familiile, după captivitatea în Fâșia Gaza, a generat emoții puternice în Israel și pe plan internațional, ținând cont de riscurile și problemele din ultimii ani. Grupul militant Hamas a eliberat luni 20 de ostatici israelieni aflați în viață, dar deține cadavrele altor 28 de israelieni. Printre ostaticii israelieni care se află […]
21:20
Condimentul care conține un compus activ ce te ajută să slăbești și să reduci apetitul. Este bogat în vitamine și minerale # Gândul
Care este condimentul ce conține un compus activ care te ajută să slăbești și să reduci apetitul. De asemenea, este o sursă excelentă de vitamine, minerale și antioxidanți. Un banal condiment ar putea fi aliatul tău secret împotriva kilogramelor în plus. Este vorba despre ardeiul iute cayenne, cunoscut pentru gustul său picant. El a fost […]
21:20
„Depunem moțiune împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. România riscă incapacitatea de plată”, anunță liderul AUR, George Simion. Președintele AUR a anunțat că formațiunea va depune în perioada următoare o nouă moțiune simplă, de această dată împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, acuzând guvernul Bolojan de lipsă de soluții economice și de risc iminent de faliment bugetar. […]
21:10
Egiptul i-a acordat președintelui american Donald Trump cea mai înaltă distincție de stat pentru rolul său în negocierea armistițiului între Hamas și Israel – Ordinul Nilului. Trump va fi al doilea președinte american din istorie care va primi acest ordin, după Jimmy Carter în 1979. Ordinul Nilului Ordinul Nilului este prezentat sub forma unei distincții […]
21:00
Senatul a adoptat cu majoritate de voturi inițiativa legislativă, prin care personalul silvic cu atribuții de pază a pădurilor va putea folosi mijloace de înregistrare audio-video în timpul desfășurării activităților de serviciu. USR transmite că votul din Senat reprezintă un pas concret și necesar în sprijinul celor care, zi de zi, își riscă viața pentru […]
21:00
Calvar pentru pacienții care au nevoie de analize sau investigații imagistice la jumătatea lunii. Sunt amânați chiar și luni bune # Gândul
Calvar pentru pacienții care au nevoie de analize sau investigații imagistice la jumătatea lunii. Copiii și adulții sunt amânați săptămâni sau luni bune, din cauza fondurilor care se epuizează rapid. Deși autoritățile sunt la curent cu disperarea pacienților, oamenii sunt nevoiți să se împrumute sau să–și amâne investigațiile. Președintele Casei de Asigurări de Sănătate recunoaște […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.