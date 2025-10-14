Trei carabinieri au murit și 15 au fost răniți într-o EXPLOZIE. Încercau să evacueze persoane dintr-o fermă, în provincia Verona
Gândul, 14 octombrie 2025 10:20
Trei carabinieri au murit și 15 militari și ofițeri de poliție au fost răniți (dintre care 11 au fost spitalizați) într-o explozie care a avut loc într-o fermă din Castel D’Azzano, în provincia Verona din Italia. Potrivit relatărilor inițiale, carabinierii erau în curs de a evacua casa, care adăpostea trei persoane, când a avut loc […]
• • •
Acum 10 minute
10:40
Valentin Stan: ÎNTÂLNIREA lui Țoiu cu Rubio a fost un eșec. Țoiu avea în agendă două subiecte, nu s- a discutat niciunul # Gândul
Valentin Stan, în emisiunea „Marius Tucă Show ” din 13 octombrie 2025, a comentat cu ironie și critică față de vizita Oanei Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe, în Statele Unite. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a remarcat că, în ciuda aparențelor și a fotografiilor oficiale cu secretarul american de stat […]
10:40
Chiar dacă vremea rece încă ne dă târcoale, să ignorăm frigul de afară și să zâmbim cu un banc bun. „De azi înainte, bărbate, totul este pe bani”, spune soția. Ce face ea peste numai câteva ceasuri te va amuza teribil. – De azi înainte, bărbate, totul este pe bani: Mâncarea – 50 lei; Curățenia […]
10:40
Coaliția de guvernare mai încearcă o dată să deblocheze reforma administrației locale. Ce se întâmplă cu alegerile pentru Capitală # Gândul
Liderii coaliției de guvernare formate din PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale se întâlnesc marți, de la ora 14:00, la Palatul Victoria, spun surse guvernamentale. Pe agenda discuțiilor se află reforma administrației locale și alegerile pentru Capitală. Este a treia ședință a coaliției în care se încearcă deblocarea pachetului privind reducerile din primăriile din […]
Acum 30 minute
10:30
CNAIR cumpără parapete pe rulouri de 350 de milioane de lei. Trei firme au depus deja oferte pentru 70.000 de metri liniari # Gândul
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR) a lansat licitație pentru achiziționarea a 70.000 de metri liniari de parapete pe rulouri. Contractul se ridică la suma de 350 de milioane de lei. Trei firme au depus oferte pentru achiziția, transportul și montarea parapetelor pe rulouri, un sistem de siguranță pentru aproximativ 70 de kilometri de Drumuri […]
10:20
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este singura condiție # Gândul
Autoritățile pregătesc un nou pachet de măsuri sociale pentru pensionari. Dat fiind contextul economic actual, Guvernul vrea să ofere ajutoare financiare seniorilor români și persoanelor cu venituri mici. Banii vor fi destinați acoperirii cheltuielilor cu energia. Iată care este singura condiție de îndeplinit pentru a primi acest ajutor. Ajutorul pentru încălzire este condiționat Cele trei […]
10:20
Trei carabinieri au murit și 15 au fost răniți într-o EXPLOZIE. Încercau să evacueze persoane dintr-o fermă, în provincia Verona # Gândul
Acum o oră
10:10
Au distrus dronele ucrainene 38% din capacitatea Rusiei de rafinare a petrolului? „O mulțime de probleme, dar lucrurile sunt departe de a fi CATASTROFALE”. 3 întrebări esențiale care nu au primit răspuns # Gândul
În ultima perioadă au existat multe speculații referitoare la amploarea pagubelor provocate de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. Astfel, în urma acertor incursiuni, Rusia ar fi pierdut nu mai puțin de 38% din capacitatea sa de rafinare a petrolului. Deși această cifră ar putea avea o bază formală, situația reală […]
10:10
Ion Cristoiu: Incredibil! Mintea lui Nicușor Dan coace o instituție subordonată CSAT de reprimare a libertății pe rețelele sociale # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre strategia de securitate a României. „Într-un interviu acordat unui post de televiziune, în paralel cu cel acordat altui post de televiziune de Ludovic Orban, consilier prezidențial, Nicușor Dan ne-a anunțat că strategia de securitate a României va avea ca […]
10:10
Reacția vedetei din „30 Rock” după ce a scăpat teafăr dintr-un ACCIDENT grav. Range Rover-ul său s-a făcut zob într-un copac: Am strivit mașina soției # Gândul
Actorul american Alec Baldwin a fost implicat, luni 13 octombrie, într-un grav accident rutier în East Hampton, statul New York. SUV-ul pe care îl conducea un Range Rover alb s-a izbit frontal de un copac în timpul unei furtuni puternice. Numai norocul a făcut ca atât Baldwin, cât și fratele lui Stephen să scape fără […]
09:50
Te-ai întrebat vreodată la ce vârstă ai putea să atragi prosperitatea în viața ta, în funcție de zodia sub care te-ai născut? Iată mai jos, în articol, un tabel ce conține atât tendințe financiare generale, cât și vârful estimat de prosperitate. Semnul zodiacal sub care o persoană se naște ar putea să aibă o multitudine […]
09:50
Valentin Stan: Când nu poți să îi dai jos pe cei care distrug ROMÂNIA, ne putem întreba de ce parte a istoriei ne aflăm # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a denunțat incapacitatea managerilor care gestionează companii strategice. Discuția a alternat între ironii și exemple concrete, precum cazul Salinei Praid și mecanismele birocratice care blochează schimbările. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Nu putem să ne atingem de șefii […]
Acum 2 ore
09:40
Meteorologii spun să ne îmbrăcăm mai gros. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Vremea va deveni rece pentru această perioadă” # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două coduri galbene de ceață pentru mai multe zone ale țării, valabile până la ora 09:00 și 10.00. Toamna și-a intrat deja în drepturi, iar temperaturile încep să scadă, mai ales în timpul nopții. În județul Suceava va fi ceață și vor apărea condiții de chiciură. Se va […]
09:40
Deputatul Andrei Gușă avertizează că salariul mediu al unui român s-a dus în jos cu 5,5%, în ultimul an # Gândul
Puterea reală de cumpărare a românilor s-a prăbușit în ultimul an, avertizează deputatul Andrei Gușă. Potrivit parlamentarului, salariul mediu al unui român a scăzut cu 5,5% în ultimul an, din cauza acestei „guvernări toxice”, așa cum numește Andrei Gușă maniera de a conduce țara a actualei coaliții. @andreigusa_♬ sunet original – Andrei Gușă […]
09:30
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1329. Atac cu bombe ghidate asupra Harkovului/Zelenski pleacă la Washington # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 14 octombrie 2025, în a 1.329-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Forțele ruse au atacat Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, cu bombe ghidate, întrerupând alimentarea cu energie electrică a 30.000 de consumatori din trei districte. Guvernatorul regional Oleh Syniehubov a scris […]
09:20
Scandal de proporții în piața auto. Șase dintre cei mai mari constructori de mașini, acuzați că au TRIȘAT la testele de emisii diesel # Gândul
Giganții industriei auto, precum Mercedes-Benz, Ford, Nisan, Renault, Peugeot și Citroen sunt acuzați în fața Înaltei Curți din Londra că au manipulat testele de emisii diesel, preferând să „trișeze decât să respecte legea”. Procesul, considerat unul dintre cele mai mari din istoria juridică britanică, implică peste 1.6 milioane de reclamații ar putea schimba standardele industriei […]
09:20
Proiectul de lege care prevedere reducerea numărului de parlamentari la 300 a fost amânat de Senat, cu 81 de voturi „Pentru” # Gândul
Proiectul de lege supus aprobării Senatului, care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300, a fost amânat. În ședința de ieri, 81 dintre cei prezenți în sală au votat pentru prelungirea termenului de adoptare tacită și doar 12 au votat împotrivă sau s-au abținut. „Clasa politică a îngropat din nou proiectul de reducere a numărului […]
09:20
În ediția din 13 octombrie 2025 a emisiunii realizate de Marius Tucă, jurnalistul și analistul Valentin Stan a criticat dur efectele ordonanței guvernamentale 52, afirmând că aceasta paralizează activitatea administrațiilor locale din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a prezentat exemple concrete, inclusiv neputința primăriilor de a cumpăra certificate de naștere […]
09:10
Trump „mută munții” pentru a reveni la Washington la timp pentru a-l onora pe Charlie KIRK. Pe 14 octombrie, Kirk ar fi împlinit 32 de ani # Gândul
Președintele SUA Donald Trump „mută munții” pentru a-și încheia treburile în Orientul Mijlociu și a se întoarce la Washington la timp pentru a-l onora pe regretatul activist conservator Charlie Kirk marți. După vizitele fulger din Israel și Egipt, președintele SUA trebuie să se zorească să se întoarcă la Casa Albă pentru a îi acorda postum […]
09:00
Gândul.ro îți aduce un zâmbet pe chip cu bancul de marți. Tu știi cum o cheamă pe nevasta gâscanului? Vezi mai jos! – Cum o cheamă pe nevasta gâscanului? – Lady Ga-ga… Mesajele gravate pe interiorul verighetelor Când ne-am căsătorit, am stabilit împreună cu soția să ne gravăm pe interiorul verighetelor câte un mesaj simbolic, […]
09:00
Prima reacție a bărbatului de 74 de ani care a atacat un copil de 13 ani cu SECERA în Brașov: „L-am înțepat un pic în fund. Ce mare crimă…” # Gândul
Bărbatul de 74 de ani care a rănit cu o seceră un minor de 13 ani, într-un parc de distracții din Brașov, a avut o primă reacție care a șocat comunitatea locală. Agresorul susține că nu a avut intenția să-l rănească grav pe copil, afirmând că doar l-a înțepat un pic” pe băiat. Incidentul șocant […]
09:00
În timp ce Eximbank se duce de râpă, directorul prosperă. Datoriile neîncasate riscă să adâncească deficitul bugetar al țării # Gândul
În timp ce banca de stat pe care o conduce se duce de râpă, averea directorului Eximbank, Traian Halalai sporește. Din cauza creditelor neperformante, de miliarde de lei, deficitul bugetar ar putea crește. În tot acest timp, directorul refuză să demisioneze. Eximbank este banca deținută în majoritate de stat, prin Ministerul Finanțelor. Aceasta se află […]
09:00
Ce face ACUM Dan Petrescu. A renunțat la antrenorat și anunță. „Nici pentru 10 milioane de euro nu mă întorc” # Gândul
Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj după ce echipa din Gruia a pierdut cu 2-7 meciul cu Hacken din Conference League. A anunțat că are unele probleme medicale și ia o pauză mai lungă, chiar dacă are multe oferte de a antrena în străinătate. Din august e liber de contract. E cel mai […]
09:00
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 739. Președintele Egiptului, despre summit-ul din stațiunea Sharm el Sheikh # Gândul
Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a cerut Israelului să transforme semnarea acordului care pune capăt a peste doi ani de război în Fâșia Gaza „într-o oportunitate de a obține pacea” în Orientul Mijlociu. El a vorbit cu prilejul summit-ului ceremonii care a reunit peste 20 de lideri mondiali la Sharm el-Sheikh, stațiune balneară din Egipt. […]
08:50
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă # Gândul
Sfânta Cuvioasă Parascheva, cunoscută drept Ocrotitoarea Moldovei, este prăznuită, anual, la data de 14 octombrie. În această perioadă, peste 13.000 de credincioși au venit la Iași pentru a se închina la moștele acesteia, la Catedrala Mitropolitană. Astăzi, mulți creștini aleg să respecte o interdicție transmisă de la o generație la alta, pentru a nu atrage […]
08:50
Cristi Balaj a plecat de la CFR Cluj, club unde era președinte din noiembrie 2021. Fostul arbitru, de 54 de ani, plecase atunci de la conducerea Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD) pentru a conduce echipa din Gruia. Balaj nu a spus motivele despărțirii, iar patronul de la CFR Cluj, Nelu Varga, a anunțat că a fost […]
Acum 4 ore
08:40
Valentin Stan: Unii consideră că Nicușor Dan a fost ales ca să ne APERE de ruși, nu poate să plece la întâlniri internaționale # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre motivul pentru care Nicușor Dan nu merge la diverse întruniri diplomatice externe. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Îți dai seama ce însemna să se ducă la […]
08:40
Rusia vs. NATO, „Faza Zero”. Avertisment ISW: Moscova crește producția de tancuri, iar numărul blindatelor este suficient pentru un război pe scară largă # Gândul
Industria rusă de apărare face eforturi pentru a crește producția de tancuri T-90 și pentru a suplimenta rezervele de tancuri de dinainte de războiul din Ucraina. Demersul militar îngrijorător, potrivit analiștilor militari, indică dorința Rusiei de a reprezenta o amenințare militară pe termen lung pentru Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), avertizează specialiștii de la Institutul […]
08:30
Gigi BECALI joacă alba-neagra cu viitorul lui Vlad Chiricheș. „Doarme pe teren. Iau jucător în locul lui” # Gândul
Scos din lotul echipei în septembrie, dar reprimit după numai câteva zile, din lipsă de soluții tactice, Vlad Chiricheș a ajuns din nou să fie ținta atacurilor lui Gigi Becali. Finanțatorul FCSB joacă alba-neagra cu viitorul jucătorului său – anunță o nouă despărțire de cel mai titrat fotbalist din lotul campioanei. Becali nu este deloc convins […]
08:30
Nadia Comăneci, întâlnire cu premierul Ilie Bolojan. Se pregătește celebrarea „Anului Nadia Comăneci” în 2026 # Gândul
Nadia Comăneci şi Mihai Covaliu s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan şi vicepremierul Tánczos Barna. Scopul discuției a fost legat de pregătirea „Anului Nadia Comăneci” în 2026 şi depsre gala ce va fi dedicată uriașei noastre gimnaste la 29 mai 2026. Va apărea și un film documentar despre Nadia Comăneci și performanța sa de la […]
08:30
Moment neașteptat la summitul din Egipt. Ce i-a cerut președintele Indoneziei „la ureche” lui Trump. Un MICROFON uitat deschis a surprins momentul # Gândul
O conversație neașteptată între președintele indonezian, Prabowo Subianto și Donald Trummp a fost surprinsă de un microfon lăsat deschis la finalul summitului din Egipt, dedicat încheierii războiului din Fâșia Gaza. Prabowo a avut o „cerință” sprecială pentru liderul de la Casa Albă. Un moment surprinzător a avut loc luni, la summitul internațional care a marcat […]
08:10
Valentin Stan: O alianță în afara NATO este în conflict cu prevederile Tratatului de la Washington # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a discutat despre ideea unei posibile alianțe militare între România și Republica Moldova, în afara cadrului NATO, având ca scop apărarea împotriva unei eventuale agresiuni rusești. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan a explicat că articolul 8 din Tratatul de […]
08:10
Cum arată casa Marei Bănică. Obiectul din locuința concurentei de la Asia Express care are o valoare sentimentală uriașă # Gândul
Mara Bănică (49 de ani) deține o casă boierească în București, iar în cadrul unui interviu televizat a arătat câteva elemente care îi întregesc locuința. Printre acestea se numără și obiecte cu o deosebită însemnătate pentru ea, iar locuința a fost amenajată după bunul plac. Mara Bănică și Serghei Mizil au format una dintre echipele […]
08:10
A 9-a zi de CRIZĂ în Franța. Lecornu prezintă declarația de politică generală în fața Adunării Naționale # Gândul
După săptămâni de criză politică, premierul francez Sébastien Lecornu își va prezenta în sfârșit declarația de politică generală în fața Adunării Naționale marți. Angajamentele sale privind pensiile vor dicta comportamentul socialiștilor, care dețin cheia moțiunii de cenzură, notează Le Figaro. Programul lui Lecornu astăzi La ora 10 dimineața, membrii cabinetului se vor reuni mai întâi […]
07:50
Erdogan i-a cerut lui Giorgia Meloni să renunțe la FUMAT. Care a fost REACȚIA premierului italian # Gândul
Cruciada anti-fumat a președintelui turc Recep Tayyip Erdogan are o nouă țintă: nu mai este vorba de marile companii de tutun ci de premierul italian Giorgia Meloni, care a glumit că dacă renunță la tutun ar putea ucide pe cineva. În marja summitului de pace din Egipt menit să pună capăt războiului din Gaza, Erdogan […]
07:50
Când va fi sfințită Catedrala Mântuirii Neamului, din București. Totul despre impresionanta construcție – cifre și date istorice # Gândul
Amplasată pe Dealul Arsenalului, în București, Catedrala Mântuirii Neamului se apropie de momentul sfințirii, care va avea loc în ultima duminică din octombrie, pe 26. Cu acest prilej, basilica.ro a prezentat un amplu material despre principalele etape ale construirii impresionantei catedrale, de la alegerea locului, în 2005, și până la încheierea lucrărilor, 20 de ani […]
07:50
Video. Trump l-a IRONIZAT pe Macron în conferința de după… Moment în care sala a izbucnit în hohote de RÂS # Gândul
La Sharm el-Sheikh, președintele SUA Donald Trump nu a omis să sublinieze discreția omologului francez Emmanuel Macron, absent din grupul de lideri mondiali prezenți în spatele său, atunci când a lăudat eforturile președintelui francez în favoarea planului său de pace. La Sharm el-Sheikh, Donald Trump era înconjurat de mulți lideri mondiali, de la Keir Starmer […]
07:40
Valentin Stan: Dacă România ajunge la război, n-o să ne ajute nimeni din NATO, dar scopul lor a fost atins – războiul se EXTINDE # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre ultimele declarații ale Generalului Gheorghiță Vlad. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Este întrebat dacă amplasăm arme nucleare pe teritoriul României este un risc? Și el zice […]
07:40
Singurele 4 zodii chinezești care renasc din propria cenușă, în 2026, potrivit astrologului Marian Golea # Gândul
Marian Golea, maestru în metafizică chineză, a adus în atenție singurele 4 zodii chinezești care renasc din propria cenușă, în anul 2026. Peste doar câteva luni, va debuta o perioadă benefică pentru anumiți nativi, în care transformările se vor găsi la fiecare pas. De altfel, vor simți eliberare și nu vor ignora procesul de reinventare. […]
07:20
14 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Ralph Lauren împlinește 86 de ani. Se înregistrează cel mai puternic seism din România. Are loc masacrul de la Moisei # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 14 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Născut pe 14 octombrie 1939 în New York, SUA, Ralph Lauren este un designer american de renume mondial, cunoscut pentru crearea unui stil clasic, sofisticat și inconfundabil. Fondator al brandului cu același […]
07:10
Valentin Stan: Legea Apărării Naționale vrea să eludeze anumite paragrafe din CONSTITUȚIE pentru a trimite trupe în afara țării # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat prevederile Legii Apărării Naționale, sugerând că acestea ar putea fi interpretate în sensul angajării forțelor militare și non-militare ale României în acțiuni externe, fără o decizie prealabilă a conducerii NATO. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan susține că […]
07:10
„Piatra adevărului” din Corund. Puterea aragonitului care își ia luciul din mâna nevăzătorilor: „Va scoate la iveală totul” # Gândul
În localitatea Corund, din județul Harghita, timpul se măsoară și se trăiește altfel. Dacă ajungi pentru prima oară pe aceste meleaguri, ți se pare că timpul are parcă mai multă răbdare cu oamenii, că îi ascultă, îi înțelege și îi așteaptă. La Muzeul de Aragonit din Corund, Harghita am descoperit o lume nouă, magică și […]
07:00
Un hoț a reușit o evadare ca în filme din pușcăria Jilava. Înainte să fugă, deținutul i-a salutat respectuos pe gardieni # Gândul
Un hoț în vârstă de 28 de ani a reușit una dintre cele mai spectaculoase evadări din istoria modernă a sistemului penitenciar românesc. Mai bine de un an, incidentul a fost bine ascuns de conducerea Penitenciarului Jilava, mai ales că deținutul a reușit, prin șiretenie și o serie de abilități fizice uluitoare, să ridiculizeze atât […]
Acum 6 ore
06:40
Le Monde anticipează un DEZASTRU pentru Emmanuel Macron: Președintele Franței se agață de putere # Gândul
Refuzul președintelui Emmanuel Macron de recunoaștere a rezultatului alegerilor parlamentare pierdute în 2024 și obstinația de a păstra puterea sub diverse forme a generat o criză guvernamentală de amploare în Franța, iar doi prim-miniștri au suferit eșecuri în 12 luni, comentează cotidianul Le Monde. ”Unii ar fi preferat ca Macron să demisioneze, alții ar fi […]
06:10
Uluitor! Apă plată Perla Moldovei cu fecale. Măsuri drastice luate de ANPC, după sesizarea GÂNDUL: „Amendă, oprirea definitivă de la comercializare și consum a lotului” # Gândul
În data de 25 iulie 2025, Gândul Media Network a achiziționat apă de izvor plată „Perla Moldovei” – la 2 litri și 0,33 litri – de la firma Perla Moldovei Distribution SRL., cantitatea solicitată fiind livrată pe adresa redacției din depozitul aflat în Str. Heliade între Vii din Sectorul 2 al Capitalei. La o primă […]
Acum 12 ore
23:50
Valentin Stan: Nu există ALIAT decât ceea ce este definit în structura politică de angajament în afara Alianței Nord-Atlantice # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre condițiile în care garanțiile de securitate pot fi în vigoare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Stan: Ți-a spus că e aliat cu Moldova? Aliat ești atunci când asupra […]
23:10
În ciuda contextului economic dificil, retailerii se aşteaptă la vânzări record de Black Friday 2025. Avertismentul specialiștilor # Gândul
În ciuda contextului economic dificil, retailerii se aşteaptă la vânzări record de Black Friday 2025. Românii și-au amânat cumpărăturile și urmăresc produsele dorite de luni întregi, în speranța unor reduceri importante. Comercianții s-au adaptat și ei și vin cu tot mai multe opțiuni de plată în rate. Specialiștii avertizează însă: nu cumpărați pe datorie. Și […]
23:00
Doliu în lumea modei. Cesare Paciotti, fondatorul brandului care îi poartă numele, dar și unul dintre cei mai influenți designeri italieni, a murit pe 12 octombrie 2025, la 67 de ani, în orașul natal Civitanova Marche. Creatorul cunoscut pentru încălțămintea sexy și provocatoare a lăsat în urmă o moștenire impresionant, dar și mii de admiratori […]
23:00
Chiriile și apartamentele s-au dublat în acest oraș în ultimii 5 ani. Două camere se vând și cu 200.000 de euro # Gândul
Blocaj major pe piața imobiliară. Locuințele nu au mai fost niciodată atât de scumpe, iar românii sunt tot mai prudenți pe fondul incertitudinilor din economie. În unele zone din București vânzările au scăzut și de patru ori față de lunile normale. Un apartament cu două camere, în Cluj-Napoca, ajunge să coste cât 150 de salarii […]
22:50
Supărat că l-a părăsit femeia, un bărbat din Neamț s-a gândit să se răzbune. Ce a făcut cu crucea soacrei sale # Gândul
Un caz halucinant a avut loc în județul Neamț. O femeie s-a trezit cu un „cadou” de coșmar în fața casei sale, era chiar crucea mamei ei, decedate în urmă cu opt ani. Cel care i-a adus-o a fost nimeni altul decât fostul soț, supărat că femeia îl părăsise. Conform anchetatorilor, bărbatul în vârstă de […]
22:40
Revista TIME îl pune pe TRUMP pe copertă: Acordul din Gaza este TRIUMFUL președintelui SUA, un punct de inflexiune pentru Orientul Mijlociu # Gândul
Acordul pentru oprirea conflictului din Fâșia Gaza ar putea deveni ”semnătura” succesului celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, o turnură strategică pentru Orientul Mijlociu, deși există în continuare riscul unui eșec, comentează revista TIME. ”Ostaticii israelieni aflați în viață în Fâșia Gaza au fost eliberați în prima etapă a planului de pace elaborat […]
