Zi de 13 cu ghinion pentru doi șoferi care s-au urcat băuți la volan. Au rămas fără permise și urmează să se întâlnească cu judecătorii
BizBrasov.ro, 14 octombrie 2025 14:50
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează cercetări în cadrul unor dosare penale, după ce au identificat, în trafic, persoane care au condus în timp ce se aflau sub influența alcoolului.
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum o oră
14:50
Zi de 13 cu ghinion pentru doi șoferi care s-au urcat băuți la volan. Au rămas fără permise și urmează să se întâlnească cu judecătorii # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează cercetări în cadrul unor dosare penale, după ce au identificat, în trafic, persoane care au condus în timp ce se aflau sub influența alcoolului.
14:30
Un procuror din „vechea gardă” a Laurei Kövesi, care a cercetat și cazul Elodia, a murit # BizBrasov.ro
Lumea justiției din România a pierdut un magistrat cu o carieră marcată de anchete complexe și cazuri care au făcut istorie. Procurorul Marian Gherman, fost anchetator în cadrul DNA și DIICOT, parte din „vechea gardă” de procurori formată în perioada Laurei Codruța Kövesi, a încetat din viață la doar 51 de ani. Numele său este legat de [...]
Acum 2 ore
14:00
Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Bunești au fost sesizați, de către o femeie de 42 de ani, din localitatea Bunești, cu privire la faptul că soțul său ar fi amenințat-o cu acte de violență, prin intermediul unui mesaj. „După ce au întocmit formularul de evaluare a riscului, din care a rezultat că există un [...]
13:50
Uraniul produs la Feldioara, exportat în Argentina. Este o premieră pentru industria nucleară din România # BizBrasov.ro
S.N. Nuclearelectrica S.A. anunță că fililala sa, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, va livra combustibil nuclear sub formă de dioxid de uraniu (UO2) către Argentina, o premieră pentru industria nucleară românească.
13:30
15 angajatori din județul Brașov cu activități în domeniul industriei alimentare, verificați de ITM Brașov. Ce nereguli au fost descoperite # BizBrasov.ro
În perioada 29.09.2025 – 03.10.2025 Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov a desfășurat acțiuni de control la angajatorii care desfășoară activitate în domeniul industriei alimentare: fabricarea produselor de morărit, a amidonului și a produselor din amidon, producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne, prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor, prelucrarea și conservarea [...]
Acum 4 ore
13:10
Altercație pe B-dul Gării din Brașov. Un vârstnic a ajuns în spital, iar tânărul recalcitrant a fost reținut de către polițiști # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, constituit pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe, după o altercație între un bărbat, care a fost împins de un tânăr și a suferit mai multe leziuni. VIneri, în jurul orei 18.00, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Brașov au fost [...]
13:10
Șoferii vor putea fi amendați cu ajutorul camerelor de supraveghere din orașe/ Noi reguli anunțate de MAI și în ceea ce privește amenzile # BizBrasov.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat, astăzi, noi reguli importante pe care toți șoferii români trebuie să le afle. De departe, cele mai importante modificări din Codul Rutier se vor referi la amenzi, la metodele de sancționare și la digitalizare. Șoferii vor putea fi amendați cu ajutorul camerelor de supraveghere din orașe Bogdan Despescu, secretar [...]
12:50
Serverele de date din Brașov în care Ministerului Finanțelor îți ține „secretele”, protejate împotriva atacurilor cibernetice. Peste 27 de milioane de lei pentru 3 luni de „protecție” # BizBrasov.ro
Logic Computer a câștigat o licitație organizată de Ministerul Finanțelor pentru achiziționarea unei platforme de protecție a serviciilor și aplicațiilor web din cadrul centrului secundar de date al instituției, situat în Brașov, în vederea preîntâmpinării atacurilor cibernetice
12:40
Trei școli din județul Brașov vor primi aproape 185.000 de euro, în cadrul programului Fondul Școlilor Active # BizBrasov.ro
Cele trei școli finanțate sunt: Școala Gimnazială Budila, Școala Gimnazială “Bethlen Samuel” Racoș și Școala Gimnazială Crizbav
12:20
O magistrată de la Tribunalul București a fost trimisă în judecată, după ce nu a motivat 821 de hotărâri judecătorești. Astfel a „rezolvat” eliberarea a mai mulți infractori condamnați # BizBrasov.ro
Parchetul General a anunțat trimiterea în judecată a magistratului Monica Claudia Cipariu de la tribunalul București. Judecătoarea este acuzată că nu a motivat 821 de hotărâri, conform Inspecției Judiciară.
12:10
Brașovenii de la Dental Elite mizează pe extinderea națională și vor să deschidă încă 15 clinici stomatologice în următorii cinci ani # BizBrasov.ro
Brașovenii de la Dental Elite mizează pe extinderea națională și vor să deschidă încă 15 clinici stomatologice în următorii cinci ani
11:50
Electric Castle: Organizatorii au anunțat trupele care vor fi cap de afiș la ediția din 2026/ Prețuri speciale pentru abonamente # BizBrasov.ro
Electric Castle: Organizatorii au anunțat trupele care vor fi cap de afiș la ediția din 2026/ Prețuri speciale pentru abonamente
11:50
Investiție de aproximativ 8 milioane de lei, din bani europeni, într-o grădină urbană modernă la Codlea # BizBrasov.ro
Peste trei ani, municipiul Codlea va avea finalizată o investiție într-un spațiu natural, cu locuri de recreere și sport, într-un mediu natural. Primăria Codlea a depus la Agenția pentru Dezvoltare Centru o cerere de finanțare ce vizează modernizarea și revitalizarea grădinii urbane din partea de Nord a Municipiului. Crearea de zone care să satisfacă toate [...]
11:40
SRI intră în lupta împotriva corupției. Președintele Nicușor Dan anunță „schimbări majore” în strategia națională de apărare # BizBrasov.ro
Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat și se află în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, a declarat luni seară președintele Nicușor Dan, într-un interviu acordat Știrilor Pro TV. Conform șefului statului, documentul va cuprinde „două schimbări majore” pentru țara noastră: corupția și războiul hibrid.
11:40
Legea RCA se schimbă: Rate la toți asiguratorii, negocieri directe păgubit-asigurător, fără service, „tribunal RCA” # BizBrasov.ro
Proiectul de modificare a legii 132/2017 privind asigurările auto (legea RCA) mai face un pas către adoptarea în plenul Parlamentului. Ieri, a fost discutat în comisia de politici economice, astăzi, ajunge în comisia de buget-finanțe. Pe traseu urmează comisia de transporturi, cea juridică și apoi plenul. Proiectul vine cu schimbări majore, de departe cele mai [...]
11:30
Procesul de fuziune dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank a intrat în etapa finală. Fuziunea este programată să se finalizeze in 31 oct
Acum 6 ore
11:10
Urmează două săptămâni de toamnă frumoasă, cu temperaturi peste cele specifice, în toată ţara # BizBrasov.ro
Conform prognozei pe 4 săptămâni publicată astăzi de ANM, temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obişnuite în săptămâna 13 - 20 octombrie, însă din 20 octombrie, urmează două săptămâni cu temperaturi peste cele specifice acestei perioade, în toate regiunile ţării.
10:50
Sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 18.30, în Sala Operei Brașov, este programat spectacolul de balet „Dama cu camelii”, pe muzică de J.S. Bach, R. Schumann, C. Saint-Saëns, Fr. Chopin, Fr. Liszt, cea mai recentă premieră de balet a instituției. Giselle şi Marguerite au în comun puterea de sacrificiu Supranumit „Giselle al secolului XX”, [...]
10:50
Silnef continuă investițiile la topitoria din Codlea: un nou cuptor de 630.000 de euro va ridica producția la 88 de tone pe zi # BizBrasov.ro
Compania Silnef își extinde capacitățile de producție la topitoria de metale neferoase ușoare din Codlea. Operatorul a depus la Direcția Județeană de Mediu Brașov (fosta Agenție pentru Protecția Mediului) o cerere pentru obținerea acordului de mediu, necesar instalării unui nou cuptor de topire, potrivit Bzb.ro. Potrivit documentației tehnice, noul echipament va avea o capacitate de [...]
10:20
În parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov, Organizaţia GeoEcologică ACCENT a inițiat schimbarea afișajului panouri informative de pe și din jurul ariei protejate Muntele Tâmpa, contribuția oranizației constând în editarea textului şi layoutului noilor panouri informative. Direcția Județeană de Mediu Brașov, în calitate de custode și partener a acordat consultanță pentru finalizarea conținutului panourilor. Conținutul panourilor [...]
09:50
Credincioșii ortodocși o sărbătoresc în data de 14 octombrie pe Sfânta Cuvioasa Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte ale tradiției românești. Ziua de 14 octombrie este marcată cu cruce roșie în calendarul bisericesc, iar mii de pelerini merg la Iași ca să se închine la racla cu sfintele moaște.
09:50
Bărbatul care a rănit cu o seceră un copil în parcul din Centrul Civic al Brașovului susține că a fost provocat: „Era o secera micuță. L-am înțepat un pic în fund” # BizBrasov.ro
Bărbatul de 74 de ani care a rănit cu o seceră un minor de 13 ani, într-un parc de distracții din Brașov, a avut o primă reacție care a șocat comunitatea locală. Agresorul susține că nu a avut intenția să-l rănească grav pe copil, afirmând că doar l-a înțepat un pic” pe băiat. Incidentul șocant [...]
Acum 12 ore
05:50
Pietonii, mutați „prin pământ” în zona Calea București – Poienelor. 126.050 lei pentru proiectul preliminar al unui pasaj pietonal # BizBrasov.ro
Primăria Brașov vrea să amenajeze un pasaj subteran pentru pietoni, în locul actualei „zebre” care traversează Calea București între Poienelor și Saturn. Pentru început, ar urma să fie realizat proiectul preliminar, iar costul documentațiilor tehnice este estimat la suma de 126.050 lei, fără TVA. Obiectul achiziției include întocmirea tuturor documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor și [...]
05:40
Primăria Brașov nu a găsit încă un „paznic” pentru park & ride-ul din Bartolomeu. În joc sunt peste 52.000 de lei # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a relansat procedura de selecție pentru selecția unei firme de pază care să se ocupe de securitatea parcării de tip park & ride din Bartolomeu, care ar urma să fie deschisă luna aceasta. Primăria Brașov a relansat procedura pentru selectarea unei firme care să asigure serviciile de pază și protecție la noul Park [...]
05:40
Ghimbavul plătește 250.000 de lei pentru a proiecta „arena” unde se va desfășura începând de anul viitor Rockstadt Extreme Fest # BizBrasov.ro
După ani în care a crescut de la un eveniment local la un festival european major, organizatorii Rockstadt Extreme Fest au decis că infrastructura din Râșnov nu mai poate susține o ediție de o asemenea amploare. Astfel, evenimentul ar urma să se mute la Ghimbav. Acum, edilii din Ghimbav au demarat partea de proiectare pentru amenajarea corespunzătoare [...]
05:30
Mulți moștenitori se întreabă dacă pot obține certificatul de moștenitor fără să treacă prin procedura completă de succesiune
04:50
Producătorul brașovean Bilka vrea să își extindă afacerile în Canada. „Mă gândesc să facem o fabrică (…)” # BizBrasov.ro
Toată lumea a auzit de Bilka din reclamele de la televizor, din panourile publicitare de pe marginea şoselelor, dar mai puţini sunt cei care ştiu cine este în spatele acestui brand, în spatele acestui business 100% românesc: brașoveanul Horaţiu Ţepeş.
04:00
Ce case îți poți ridica cu 30.000 de euro, dacă îți cumperi teren în provincie sau la marginea comunelor # BizBrasov.ro
Construirea unei case implică anumite costuri mari în general, dar există în continuare și variante accesibile. În 2025, soluțiile fezabile sunt două: case modulare/prefabricate sau case mici „la roșu” în zone ieftine. Totul depinde de prețul terenului, de costurile materialelor și de taxele administrative. Cât costă terenul, în medie Prețurile terenurilor variază foarte mult: în [...]
03:30
Șoferii care nu trag frâna de mână riscă o amendă de peste 1.000 de lei, conform Codului Rutier # BizBrasov.ro
De multe ori, șoferii parchează în zone relativ drepte și uită să se asigure că mașina nu o ia din loc, iar această omisiune îi poate costa scump.
Acum 24 ore
23:50
Doi bărbaţi, arestaţi preventiv după o noapte de violențe, în Covasna: Aceștia au înjunghiat două persoane, una dintre victime fiind în stare gravă # BizBrasov.ro
Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv după ce au provocat scandal într-un local din Covasna, au înjunghiat o persoană şi au bătut-o pe alta.
23:10
La Predeal, mai scump ca la Cannes: Oana Roman a făcut o comparație între prețurile la cazare din cele două destinații # BizBrasov.ro
Oana Roman și-a surprins urmăritorii cu o comparație neașteptată între două destinații turistice: Predeal și Cannes.
22:30
Pieton de 16 ani, accidentat de o mașină condusă de un vârstnic, pe strada 13 Decembrie # BizBrasov.ro
Un accident rutier a avut loc, cu puțin timp în urmă, pe strada 13 Decembrie din Brașov. Pieton de 16 ani, lovit de mașină „În accident a fost implicat un autovehicul, condus de un bărbat în vârstă de 78 de ani, care ar fi surprins și accidentat un pieton, de 16 ani, aflat în traversarea [...]
22:30
Polițiștii locali din Brașov au făcut „încasări” de 2,24 milioane de lei, în trei luni. Au eliberat străzile de peste 700 de mașini parcate neregulamentar # BizBrasov.ro
În perioada iulie – septembrie, polițiștii locali au aplicat 4.798 sancțiuni contravenționale aplicate, în cuantum de 2.248.173 lei și au rezolvat peste 2.000 de sesizări primite telefonic la numărul de urgență 0268.954 sau pe în scris. Cele mai mari amenzi au fost aplicate pentru încălcarea legislației rutiere, în special parcare neregulamentară. Potrivit unui raport al [...]
22:30
Black Friday 2025: Când intră Altex, Media Galaxy și Brico Depot în campania reducerilor # BizBrasov.ro
Altex, liderul pieței de retail din România, va organiza campania Black Friday 2025 în perioada 30 octombrie - 19 noiembrie
21:40
O întâmplare de la un magazin Lidl din orașul Victoria, județul Brașov, a devenit rapid virală pe TikTok. Un porc a încercat să intre în magazin, stârnind hohote de râs printre clienți și angajați, dar și o reacție savuroasă din partea paznicului. Incidentul s-a petrecut vineri, când porcul a apărut în fața ușilor automate ale [...]
21:30
„Brasov Marathon Night Challenge”: 500 de persoane vor alerga pe Tâmpa pe 25 octombrie # BizBrasov.ro
„Brasov Marathon Night Challenge”: 500 de persoane vor alerga pe Tâmpa pe 25 octombrie
21:00
Un camion s-a răsturnat în urmă cu puțin timp pe curbele dintre Vlădeni și Codlea.
20:10
Anvelopele de iarnă s-au scumpit. Cererea a început cu aproape o lună mai devreme față de anul trecut # BizBrasov.ro
Prețurile pentru anvelopele de iarnă au crescut, în medie, cu 5 - 8% în acest sezon rece, comparativ cu perioada similară din 2024
20:10
Cei doi bărbați găsiți lați în curtea unei case din Șercăița băuseră metanol. Unul dintre ei a murit # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș, după ce, ieri, în jurul orei 17.20, au fost sesizați cu privire la faptul că doi bărbați s-ar afla în stare de inconștiență, în curtea unui imobil [...]
19:50
Brașovul, pe locul al doilea în topul celor mai scumpe orașe din România la capitolul imobiliare. Cu cât se vinde metrul pătrat # BizBrasov.ro
La capitolul imobiliare, cel mai scump oraş din România este Cluj-Napoca, iar pe locurile următoare în acest clasament se află Braşov și București
17:40
Doi bărbaţi, arestaţi preventiv după o noapte de violențe, în Covasna: Aceștia au înjunghiat două persoane, una dintre victime fiind în stare gravă # BizBrasov.ro
Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv după ce au provocat scandal într-un local din Covasna, au înjunghiat o persoană şi au bătut-o pe alta. Apoi au oprit o maşină care trecea prin zonă şi l-au ameninţat pe şofer pentru a-i plimba în localitate. Ulterior, ei au văzut un bărbat pe marginea drumului, au coborât din [...]
17:00
La Predeal, mai scump ca la Cannes: Oana Roman a făcut o comparație între prețurile la cazare din cele două destinații # BizBrasov.ro
Oana Roman și-a surprins urmăritorii cu o comparație neașteptată între două destinații turistice: Predeal și Cannes.
16:30
Black Friday 2025: Când intră Altex, Media Galaxy și Brico Depot în campania reducerilor # BizBrasov.ro
Altex, liderul pieței de retail din România, va organiza campania Black Friday 2025 în perioada 30 octombrie - 19 noiembrie
16:20
Pieton de 16 ani, accidentat de o mașină condusă de un vârstnic, pe strada 13 Decembrie # BizBrasov.ro
Un accident rutier a avut loc, cu puțin timp în urmă, pe strada 13 Decembrie din Brașov. Pieton de 16 ani, lovit de mașină „În accident a fost implicat un autovehicul, condus de un bărbat în vârstă de 78 de ani, care ar fi surprins și accidentat un pieton, de 16 ani, aflat în traversarea [...]
16:20
Polițiștii locali din Brașov au făcut „încasări” de 2,24 milioane de lei, în trei luni. Au eliberat străzile de peste 700 de mașini parcate neregulamentar # BizBrasov.ro
În perioada iulie – septembrie, polițiștii locali au aplicat 4.798 sancțiuni contravenționale aplicate, în cuantum de 2.248.173 lei și au rezolvat peste 2.000 de sesizări primite telefonic la numărul de urgență 0268.954 sau pe în scris. Cele mai mari amenzi au fost aplicate pentru încălcarea legislației rutiere, în special parcare neregulamentară. Potrivit unui raport al [...]
15:30
O întâmplare de la un magazin Lidl din orașul Victoria, județul Brașov, a devenit rapid virală pe TikTok. Un porc a încercat să intre în magazin, stârnind hohote de râs printre clienți și angajați, dar și o reacție savuroasă din partea paznicului. Incidentul s-a petrecut vineri, când porcul a apărut în fața ușilor automate ale [...]
Ieri
14:50
Un camion s-a răsturnat în urmă cu puțin timp pe curbele dintre Vlădeni și Codlea.
14:00
Anvelopele de iarnă s-au scumpit. Cererea a început cu aproape o lună mai devreme față de anul trecut # BizBrasov.ro
Prețurile pentru anvelopele de iarnă au crescut, în medie, cu 5 - 8% în acest sezon rece, comparativ cu perioada similară din 2024
14:00
Cei doi bărbați găsiți lați în curtea unei case din Șercăița băuseră metanol. Unul dintre ei a murit # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș, după ce, ieri, în jurul orei 17.20, au fost sesizați cu privire la faptul că doi bărbați s-ar afla în stare de inconștiență, în curtea unui imobil [...]
13:00
Brașovul, pe locul al doilea în topul celor mai scumpe orașe din România la capitolul imobiliare. Cu cât se vinde metrul pătrat # BizBrasov.ro
La capitolul imobiliare, cel mai scump oraş din România este Cluj-Napoca, iar pe locurile următoare în acest clasament se află Braşov și București
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.