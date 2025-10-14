VIDEO Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic vor fi deschise sâmbătă, 19 octombrie, după mai bine de un an de renovări și modernizări

17:40

Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv după ce au provocat scandal într-un local din Covasna, au înjunghiat o persoană şi au bătut-o pe alta. Apoi au oprit o maşină care trecea prin zonă şi l-au ameninţat pe şofer pentru a-i plimba în localitate. Ulterior, ei au văzut un bărbat pe marginea drumului, au coborât din [...]