Israelul anunţă că a primit rămăşiţele a încă patru ostatici decedaţi
News.ro, 15 octombrie 2025 02:10
Hamas s-a grăbit marţi să reducă presiunea asupra fragilului armistiţiu în războiul cu Israelul, returnând cadavrele mai multor ostatici decedaţi. Măsura a fost luată după ce o agenţie militară israeliană a declarat că va reduce la jumătate ajutorul acordat Gazei, întrucât gruparea militantă predă rămăşiţele mai lent decât s-a convenit, relatează The Associated Press.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 2 ore
02:10
Hamas s-a grăbit marţi să reducă presiunea asupra fragilului armistiţiu în războiul cu Israelul, returnând cadavrele mai multor ostatici decedaţi. Măsura a fost luată după ce o agenţie militară israeliană a declarat că va reduce la jumătate ajutorul acordat Gazei, întrucât gruparea militantă predă rămăşiţele mai lent decât s-a convenit, relatează The Associated Press.
01:40
Curtea Supremă a SUA respinge ultima cale de atac a conspiraţionistului Alex Jones, condamnat să plătească 1,4 miliarde de dolari # News.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins marţi demersul lui Alex Jones, conspiraţionistul american condamnat să plătească 1,4 miliarde de dolari familiilor victimelor unui masacru dintr-o şcoală, pe care el l-a negat, aceasta fiind ultima cale de atac prin care influencerul îşi putea anula pedeapsa, relatează AFP şi Reuters.
Acum 4 ore
01:10
Armata rusă vrea să poată trimite rezervişti în Ucraina. Care sunt calculele din spatele noului proiect de lege # News.ro
Pentru a înlocui soldaţii ucişi în luptă - al căror număr rămâne incert - Rusia vrea să modifice condiţiile de angajare a rezerviştilor. Un proiect de lege al Ministerului rus al Apărării care a fost aprobat luni de o comisie legislativă „va permite utilizarea rezerviştilor pentru a îndeplini anumite sarcini legate de apărare, în caz de conflicte armate, în timpul operaţiunilor antiteroriste şi în timpul utilizării forţelor armate ruse în afara Federaţiei Ruse, chemându-i pentru o pregătire militară specială”, scrie Le Figaro citând din textul publicat de agenţia de presă rusă TASS.
00:50
Preşedintele sirian se va deplasa miercuri la Moscova pentru prima sa vizită în Rusia de la căderea lui Bashar al-Assad căruia Kremlinul i-a acordat azil # News.ro
Preşedintele sirian Ahmad al-Sharaa se va deplasa miercuri la Moscova, unde ar urma să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin, au declarat pentru AFP un responsabil guvernamental şi un oficial al Ministerului Afacerilor Externe.
00:40
Zelenski le-a retras cetăţenia ucraineană primarului din Odesa, balerinului Serghei Polunin şi unui fost deputat # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a semnat marţi decrete pentru retragerea cetăţeniei ucrainene primarului oraşului Odesa, Hennadi Truhanov, artistului de balet Serghei Polunin şi unui fost deputat prorus, Oleg Ţarev, potrivit televiziunii publice Suspilne, care a primit confirmarea din partea unor surse din cadrul autorităţilor statului, relatează Ukrainska Pravda.
00:00
Cupa Mondială 2026 – calificări: Anglia s-a calificat pentru turneul final din America de Nord / Rezultatele de marţi ale meciurilor din preliminariile europene # News.ro
Echipa naţională a Angliei a învins marţi seara, în deplasare, scor 5-0, echipa naţională a Letoniei, în grupa K a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Englezii s-au calificat la turneul final.
14 octombrie 2025
23:50
Ministrul Cseke Attila anunţă că, în 2026, prioritatea bugetului va fi PNRR: Acesta are un termen clar, august anul viitor / Celelalte tipuri de investiţii - cât mai mult posibil, în funcţie de resursele de care dispunem # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat, marţi seară, că prioritatea bugetului pentru anul viitor va fi PNRR, program de investiţii care trebuie finalizat până în luna august. Restul investiţiilor vor primi ”cât mai mult posibil, în funcţie de resursele de care dispunem”.
Acum 6 ore
23:30
Trei câini au fost capturaţi, în Sectorul 6, cu ajutorul ţarcului-capcană montat în apropierea unei case / ASPA Bucureşti: Pe terenurile virane şi neîngrădite sunt semnalaţi periodic câini care provin din localităţile limitrofe Capitalei - VIDEO # News.ro
Trei câini au fost capturaţi, în Sectorul 6, cu ajutorul ţarcului-capcană montat în apropierea unei case. Folosindu-se de sistemul de supraveghere de pe proprietatea sa, proprietarul imobilului a acţionat sistemul de închidere a ţarcului capcană în momentul în care câinii au intrat în interior, fiind capturaţi în siguranţă şi fără traume.
23:30
Echipa Minaur Baia Mare a fost învinsă marţi, în deplasare, de campioana Sloveniei, Rukometno Slovan, scor 35-29 (20-15), în prima etapă din grupa C a European League.
23:30
Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a devenit marţi seara golgeterul all-time al calificărilor la Cupa Mondială, după ce a înscris de două ori în poarta Ungariei.
23:30
Trump avertizează Hamas: „Dacă nu se dezarmează singuri, îi vom dezarma noi, probabil violent” # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că a transmis grupării Hamas că trebuie să se dezarmeze, altfel vor fi nevoite să o facă Statele Unite, relatează AFP şi Reuters.
23:20
Trump se leagă din nou de bugetul Spaniei pentru apărare şi spune că „ar trebui să fie pedepsită” cu tarife # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că Spania „ar trebui să fie pedepsită” din cauza bugetului său de apărare, pe care îl consideră prea mic în raport cu ceea ce a stabilit NATO, relatează AFP.
23:10
Un fost fotbalist francez vrea să doneze un rinichi fratelui său: Dacă nu sunt compatibil, îl dau unei persoane necunoscute # News.ro
Retras din activitate din 2005, după experienţe la Nancy, Metz, Le Havre sau West Ham şi Portsmouth în Premier League, fotbalistul francez Sébastien Schemmel s-a lansat într-o altă provocare în afara terenurilor de fotbal de la sfârşitul carierei sale sportive. Implicat de aproape doi ani în cauza persoanelor transplantate, fostul fundaş a decis să doneze unul dintre rinichii săi.
23:00
Doi pui de urs care au rămas orfani în urma unei intervenţii realizate în baza ordonanţei 81/2021, în zona Păsăreni, judeţul Mureş, au fost preluaţi de Grădina Zoologică Târgu Mureş.
23:00
Trump anunţă şase morţi în urma unui nou atac al SUA asupra unei ambarcaţiuni în largul Venezeuelei # News.ro
Un atac american asupra unei ambarcaţiuni în largul coastelor Venezuelei a ucis marţi şase persoane suspectate de trafic de droguri, a anunţat preşedintele Donald Trump, aceasta fiind cea mai recentă operaţiune de acest gen din ultimele săptămâni, pe fondul consolidării forţelor militare americane în regiune, relatează Reuters.
22:50
Ciocniri între poliţie şi manifestanţii pro-palestinieni la Udine, unde se desfăşoară meciul Italia-Israel. Huiduieli în timpul intonării imnului naţional israelian # News.ro
Manifestanţii pro-palestinieni au ieşit marţi în stradă în oraşul Udine, din nordul Italiei, şi s-au confruntat cu poliţia înaintea meciului dintre Italia şi Israel de calificare la Cupa Mondială de fotbal, care are loc în condiţii de securitate sporită pentru a împiedica o posibilă infiltrare a grupurilor violente, relatează Reuters şi Gazzetta dello Sport.
22:40
Olguţa Vasilescu: Guvernul ar trebui să treacă toate ordonanţele şi toate ordinele de ministru prin dezbatere publică. Am cerut ca ministrul Finanţelor să fie prezent la toate şedinţele coaliţiei # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, afirmă că toate ordonanţele şi ordinele de ministru ar trebui să fie adoptate de Guvern după o dezbatere publică, ea precizând că s-a ajuns ca primăriile să fie obligate de Ministerul de Finanţe să facă referate la care nu se uită apoi nimeni.
22:40
Cupa Mondială 2026 – calificări: Qatar a învins Emiratele Unite, echipa lui Olăroiu, scor 2-1, şi s-a calificat la turneul final # News.ro
Echipa naţională din Qatar a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa naţională a Emiratelor Unite Arabe, antrenată de românul Cosmin Olăroiu.
22:30
Cupa Mondială 2026 – calificări: În ciuda penalizării de trei puncte, Africa de Sud s-a calificat la turneul final # News.ro
Echipa naţională a Africii de Sud s-a calificat marţi seara la turneul final al Cupei Mondiale 2026, după ce a învins Rwanda, pe teren propriu, scor 3-0.
22:20
Sikorski avertizează Europa că trebuie să se pregătească pentru un atac rusesc „în profunzime” # News.ro
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a avertizat marţi că Europa trebuie să fie pregătită pentru o intervenţie rusă în profunzime în regiune, calificând drept „iresponsabilă” neglijarea construirii unor sisteme de apărare, cum ar fi un „zid anti-drone” pe flancul său estic, relatează Reuters.
22:20
Maramureş: Un tânăr de 24 de ani a murit, după ce a intrat cu ATV-ul într-un stâlp de susţinere a unei bariere / Vehiculul nu era înmatriculat # News.ro
Un tânăr de 24 de ani a murit, marţi seară, în judeţul Maramureş, după ce a intrat cu ATV-ul într-un stâlp de susţinere a unei bariere. Poliţiştii au stabilit că vehiculul nu era înmatriculat.
22:20
Este o chestiune de timp până când Zinedine Zidane va fi numit la conducerea echipei Franţei, afirmă Christophe Dugarry # News.ro
Zinédine Zidane, care a anunţat recent că doreşte să antreneze echipa Franţei, nu a fost încă numit oficial la cârma Les Bleus, dar este doar o chestiune de timp, estimează fostul internaţional Christophe Dugarry.
22:10
Olguţa Vasilescu: Ilie Bolojan a fost un primar bun, dar ca premier a avut foarte multe scăpări pe ordonanţele referitoare la administraţia locală. Nu am încredere în ceea ce se lucrează la Ministerul Finanţelor # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, susţine că Ilie Bolojan a fost un primar bun, dar că a avut ”foarte multe scăpări” ca premier în ceea ce priveşte ordonanţele care se referă la administraţia publică locală.
22:00
Medicul Natalia Pătraşcu: Strict pentru afecţiuni cardiologice, sunt destul de puţine şi clar definite cele care indică cezariana / Ultimul cuvânt îl are obstetricianul # News.ro
Dr. Natalia Pătraşcu, medic primar cardiolog cu expertiză în domeniul sarcinior cu risc şi bolilor cardiovasculare la femeia gravidă, a explicat că, în cazul unor afecţiuni cardiologice, sunt destul de puţine şi clar definite cazurile care indică cezariana, cele la care naştarea naturală ar presupune un risc cardiac vital.
21:50
Perspectivele încetării focului în Gaza se întunecă. Israelul va restricţiona ajutorul şi va menţine graniţa închisă cel puţin până miercuri, în timp ce Hamas îşi întăreşte controlul # News.ro
Israelul a restricţionat ajutorul către Gaza şi a menţinut graniţa enclavei închisă, marţi, în timp ce luptătorii Hamas, care au reapărut, şi-au demonstrat controlul executând bărbaţi în plină stradă, ceea ce întunecă perspectivele planului preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului, relatează Reuters.
21:50
Lia Olguţa Vasilescu nu crede în sondajele de opinie care dau PSD la 20 la sută: Cu siguranţă, dacă mâine ar avea loc alegeri, scorul partidului ar fi undeva între 25 şi 30 la sută # News.ro
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat, marţi seară, că nu crede în sondajele de opinie apărute în ultima vreme care dau PSD la 20 la sută, ea susţinând că, dacă mâine ar fi alegeri, PSD ar obţine între 25 şi 30 la sută, pentru că partidul are o capacitate bună de organizare.
21:40
Juventus Torino: Fundaşul brazilian Gleison Bremer a fost operat şi va fi indisponibil până în decembrie # News.ro
Fundaşul brazilian al echipei Juventus Torino, Gleison Bremer, a fost operat, marţi, la genunchiul stâng, deja grav accidentat în sezonul trecut, a anunţat clubul, iar presa italiană estimează că acesta va fi indisponibil până în decembrie.
Acum 8 ore
21:30
Medicul Natalia Pătraşcu, despre hipertensiunea gestaţională: Este vorba de o afecţiune frecvent întâlnită în sarcină la nivel mondial şi România nu face excepţie # News.ro
Dr. Natalia Pătraşcu, medic primar cardiolog cu expertiză în domeniul sarcinior cu risc şi bolilor cardiovasculare la femeia gravidă, a explicat, marţi seară, că hipertensiunea gestaţională este frecvent întâlnită la femeile însărcinate din România, însă tratamentul pentru această afecţiune nu se găseşte în România. Totuşi, varianta injectabilă poate fi procurată cu acordul Ministerului Sănătăţii.
21:30
Lia Olguţa Vasilescu: Spre disperarea unora, cred că la PSD va fi un congres foarte lin. Claudiu Manda a avut o discuţie cu Sorin Grindeanu ca să fie secretar general pe moţiunea lui # News.ro
Vicepreşedintele PSD, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, marţi seară, că, ”spre disperarea unora”, va fi un congres ”foarte lin” la PSD, ea precizând că, pentru funcţia de secretar general al partidului, Claudiu Manda a avut o discuţie cu liderul PSD Sorin Grindeanu pentru a candida la acest post.
21:30
Medicul Natalia Pătraşcu: Pe data de 8 noiembrie va avea loc cursul de cardio-obstetrică / Cui se adresează şi ce se va dezbate # News.ro
Dr. Natalia Pătraşcu, medic primar cardiolog cu expertiză în domeniul sarcinior cu risc şi bolilor cardiovasculare la femeia gravidă, a anunţat că, în data de 8 noiembrie, va începe, în sistem online, cursul de cardio-obstetrică care se adresează atât cardiologilor, cât şi obstetricienilor, anesteziştilor, specialiştilor de medicină internă şi neonatologilor.
21:20
Volei masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, victorie în amical cu Dunav Ruse şi prezentarea lotului # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti şi-a prezentat oficial lotul pentru stagiunea 2025-2026, marţi, ocazie cu care a disputat şi un meci amical, cu Dunav Ruse. Dinamo şi-a amânat primul meci din Divizia A, în 20 octombrie, aşa că va debuta în noul sezon direct în turul I preliminar al Ligii Campionilor, două zile mai târziu.
21:20
Echipa naţională a Norvegiei a încheiat la egalitate, marţi, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa naţională a Noii Zeelande, într-un amical disputat la Oslo.
21:20
Handbal masculin: Potaissa Turda – Bidasoa Irun, scor 33-34, la debutul în grupa A din European League # News.ro
Vicecampioana Potaissa Turda a debutat cu un eşec marţi, pe teren propriu, scor 33-34 (16-16), cu formaţia spaniolă Bidasoa Irun, în grupa A din European League.
21:10
Lia Olguţa Vasilescu, despre varianta unui candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei: Dacă se întâmplă acest lucru, probabil se va rupe coaliţia. Nu probabil, mai mult ca sigur # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al PSD, susţine că actuala coaliţie de guvernare se va rupe dacă va exista un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei, ea precizând că nu este normal să existe o mini-coaliţie în interiorul coaliţiei.
21:10
Echipa naţională U21 a României a învins marţi, pe teren propriu, scor 2-0, echipa naţională U21 a Ciprului, într-un meci din grupa A a calificărilor Euro U21 2027.
21:00
Bogdan Ivan, criticat pentru declaraţia că avem cea mai scumpă energie din Europa: Cifrele vorbesc de la sine / Nu este o exagerare, ci o realitate confirmată de date oficiale / Este de datoria noastră să recunoaştem problema şi să acţionăm # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Iva, criticat după declaraţia sa potrivit căreia avem cea mai scumpă energie din Europa, raportat la puterea de cumpărare, a afirmat, marţi seară, că ”cifrele vorbesc de la sine”. Prezentând date din surse oficiale, ministrul arată că Bucureştiul se află pe locul 11 între cele 33 de capitale analizate, cu un preţ mediu de 27,5 eurocenţi/kWh, peste media UE de 25,4 eurocenţi/kWh. ”Dacă raportăm aceste preţuri la puterea de cumpărare (PPS) – adică la veniturile reale ale populaţiei – România se află pe primul loc în Europa”, a transmis ministrul, adăugând că ”nu este o exagerare, ci o realitate confirmată de date oficiale”.
21:00
Echipa naţională a Moldovei a încheiat la egalitate marţi, în deplasare, scor 1-1, cu echipa naţională a Estoniei. Este primul punct câştigat de moldoveni în calificările pentru Cupa Mondială 2026.
20:50
Bogdan Ivan, după ce a fost criticat pentru declaraţia că avem cea mai scumpă energie din Europa: Cifrele vorbesc de la sine / Nu este o exagerare, ci o realitate confirmată de date oficiale # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Iva, criticat după declaraţia sa potrivit căreia avem cea mai scumpă energie din Europa, raportat la puterea de cumpărare, a afirmat, marţi seară, că ”cifrele vorbesc de la sine”. Prezentând date din surse oficiale, ministrul arată că Bucureştiul se află pe locul 11 între cele 33 de capitale analizate, cu un preţ mediu de 27,5 eurocenţi/kWh, peste media UE de 25,4 eurocenţi/kWh. ”Dacă raportăm aceste preţuri la puterea de cumpărare (PPS) – adică la veniturile reale ale populaţiei – România se află pe primul loc în Europa”, a transmis ministrul, adăugând că ”nu este o exagerare, ci o realitate confirmată de date oficiale”.
20:50
Televiziunea Hamas difuzează un videoclip cu execuţia sumară a unor „colaboratori” în plină stradă, în oraşul Gaza # News.ro
Televiziunea Hamas a publicat un videoclip care arată ceea ce prezintă ca fiind execuţia în plină stradă, în oraşul Gaza, a opt bărbaţi „colaboratori” ai Israelului, după retragerea armatei israeliene în cadrul armistiţiului sponsorizat de Statele Unite, relatează AFP.
20:40
Echipa CSO Voluntari a învins marţi, pe teren propriu, formaţia Alkar Sinj, scor 92-72 (50-37), în etapa a doua a competiţiei pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.
20:20
Baschet: Valencia a decis ca meciul cu Hapoel Tel Aviv, din Euroligă, să se joace cu porţile închise # News.ro
În urma recomandărilor autorităţilor spaniole, Valencia Basket Club a anunţat marţi că meciul său împotriva clubului israelian Hapoel Tel Aviv, care urmează să se dispute miercuri, se va juca în tribune goale.
20:10
Teleorman: Două maşini şi o căruţă, implicate într-un accident rutier / Dintre cele zece persoane implicate, două au nevoie de asistenţă medicală # News.ro
Două maşini şi o căruţă sunt implicate, marţis eară, într-un accident rutier în judeţul Teleorman. Dintre cele zece persoane implicate, două au nevoie de asistenţă medicală.
20:00
Bujduveanu dă asigurări că iarna aceasta va fi mai bine în privinţa apei calde şi a căldurii: Nu mai dăm drumul la niciun şantier pe perioada iernii. În momentul de faţă, s-a început încărcarea sistemului, toate cele patru CET-uri vor funcţiona # News.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu dă asigurări că iarna aceasta va fi mai bine în privinţa apei calde şi a căldurii, el arătând că nu vor mai da drumul la niciun şantier pe perioada iernii iar în momentul de faţă, s-a început încărcarea sistemului, astfel că toate cele patru CET-uri vor funcţiona.
20:00
Moment de respiro în criza din Franţa? Premierul Lecornu suspendă reforma pensiilor până după alegerile prezidenţiale din 2027. Socialiştii renunţă pentru moment la moţiunea de cenzură # News.ro
Premierul francez Sébastien Lecornu pare să fi reuşit să evite pentru moment „criza regimului Macron”. Prim-ministrul a anunţat marţi în faţa Adunării Naţionale suspendarea reformei pensiilor, simbol al preşedinţiei Macron, obţinând clemenţa, cel puţin temporară, a socialiştilor, care au făcut din aceasta o condiţie sine qua non pentru a scuti guvernul de cenzură şi a amâna astfel dizolvarea parlamentului, relatează AFP.
19:50
Bujduveanu: Primăria Capitalei nu încasează taxele şi impozitele pe proprietate, este singura anomalie din ţară / Trebuie să aşteptăm ca Guvernul, lună de lună, să ne alimenteze conturile # News.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat marţi că este vâlvă mare la nivel de toate primările din ţară, pentru că au scăzut veniturile din impozitul pe venit, el arătând că Primăria Capitalei nu încasează taxele şi impozitele pe proprietate, fiind singura anomalie din ţară, iar aceste taxe se duc la sectoare.
19:40
Belgia a fost paralizată marţi de o grevă generală: zboruri anulate şi transport public blocat în Bruxelles # News.ro
O grevă generală de amploare a paralizat marţi Belgia, ducând la anularea majorităţii zborurilor de pe cele două principale aeroporturi ale ţării şi la întreruperea aproape totală a transportului public în capitală, oamenii demonstrând pentru a contesta reforma pensiilor şi a pieţei muncii, relatează Reuters.
Acum 12 ore
19:30
Stelian Bujduveanu: Alegerile trebuie să se ţină cât mai repede, la nivel de Capitală. Cred că un candidat comun ar rezolva o mare parte din problemele pe care le are oraşul astăzi, pentru că ar stabiliza majoritatea din CGMB până la final de 2028 # News.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat marţi că alegerile trebuie să se ţină cât mai repede, la nivel de Capitală, el apreciind că un candidat comun ar rezolva o mare parte din problemele pe care le are oraşul astăzi, pentru că ar stabiliza majoritatea din CGMB până la final de 2028.
19:30
Conform publicaţiei turceşti Fotomaç, atacantul francez Karim Benzema ar putea fi o ţintă pentru clubul Fenerbahce Istanbul, în următoarea perioadă de transferuri.
19:20
Ministerul Sănătăţii: Te încurajăm să mergi la medicul tău de familie pentru a-ţi verifica sănătatea / Indiferent că eşti asigurat sau nu, beneficiezi gratuit de consultaţii periodice la medicul tău de familie / Tipuri de analize, în funcţie de vârstă # News.ro
Oficialii Ministerului Sănătăţii fac apel, într-un mesaj transmis marţi, că toţi cetăţenii să se adreseze medicului de familie pentru consultaţii preventive.”Indiferent că eşti asigurat sau nu, beneficiezi gratuit de consultaţii periodice la medicul tău de familie”, au transmis oficialii ministerului.
19:10
Handbal masculin: Naţionala se va reuni în 25 octombrie, pentru pregătire centralizată şi Trofeul Carpaţi # News.ro
FR Handbal a anunţat, marţi, lotul României pentru pregătirea centralizată şi Trofeul Carpaţi, de la Baia Mare, la care mai participă Slovacia, Georgia şi Ucraina.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.