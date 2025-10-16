“Nici nu mai calc pe Giuleşti”. Anunţul uluitor făcut de Marius Şumudică la 5 luni după plecarea de la Rapid

12:00

Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, s-a calificat miercuri în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari. Cîrstea a învins-o în optimi pe Katie Boulter (Marea Britanie, 59 WTA), scor 6-3, 6-1, într-o oră şi nouă minute. Peste cine poate da Sorana Cîrstea în sferturi […] The post Sorana Cîrstea s-a calificat și ea în sferturi la Osaka. Două românce, între ultimele opt de la Japan Open appeared first on Antena Sport.