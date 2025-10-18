CFR, transferul momentului. Ce fotbalist a “furat” de la Rapid!
Mutare importantă făcută de CFR Cluj. Neluțu Varga a reuşit să ajungă la un acord cu Alin Fică, iar fotbalistul a semnat un nou angajament pe 3 ani, anunţă Fanatik.ro. El se afla şi în vizorul Rapidului, cu care a negociat şi în vară. Alin Fică este cotat acum la 3 milioane de euro
• • •
Acum 15 minute
17:10
Ange Postecoglou a fost concediat de Nottingham Forest, imediat după ce a pierdut meciul cu Chelsea, cu 3-0. Cu Ange Postecoglou antrenor, Nottingham Forest se află chiar deasupra liniei retrogradării, pe locul 17, cu doar 5 puncte, la un singur punct distanță de Burnley, aflată pe poziția 18. Ange Postecoglou rămâne singurul antrenor din Istoria
Acum o oră
16:50
16:30
FCSB are parte de un meci extrem de important cu Metaloglobus, iar bucureştenii trebuie să se impună pentru a continua lupta pentru a reveni în cursa pentru câştigarea campionatului. David Miculescu a vorbit desre inportanta celor trei puncte, cu toate că echipa se confruntă cu accidentări. "Avem multe accidentări, dar până la urmă, toți jucătorii
Acum 2 ore
15:50
Florida Panthers – Buffalo Sabres LIVE VIDEO (20:00). Campioana caută primul succes după trei înfrângeri consecutive # Antena Sport
Florida Panthers – Buffalo Sabres, duelul din noul sezon de NHL, va fi live video în AntenaPLAY de la ora 20:00. Campioana Florida Panthers caută prima victorie după trei înfrângeri consecutive, cu Philadelphia Flyers, Detroit Red Wings şi New Jersey Devils. Abonaţii AntenaPLAY pot vedea AICI meciurile din NHL. Florida Panthers – Buffalo Sabres LIVE
15:40
Florentin Petre, ferm după ce Alexandru Dobre a înjurat-o pe Dinamo înainte de derby: “Nu poţi decât să te duci şi să-i baţi” # Antena Sport
Florentin Petre a oferit o reacţie fermă după ce Alexandru Dobre a înjurat-o pe Dinamo, în faţa suporterilor de la Rapid, înainte de derby. Partida din etapa a 13-a a Ligii 1 se va juca duminică, de la 20:30, pe Arena Naţională. Înaintea acestui meci, Alexandru Dobre a trecut prin momente dificile cu suporterii Rapidului,
Acum 4 ore
15:10
AS Roma – Inter, partida din etapa a şaptea din Serie A, va fi în format live score, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport, de la ora 21:45. Echipa lui Cristi Chivu (44 de ani) are parte de un duel "de foc" pe Olimpico. Inter ţinteşte a şasea victorie consecutivă, în toate competiţiile. Nerazzurrii s-au
15:00
Cele două nume luate în calcul de Neluţu Varga pentru postul de preşedinte la CFR Cluj: “Încă nu am decis” # Antena Sport
Neluţu Varga a dezvăluit cele două nume luate în calcul pentru postul de preşedinte la CFR Cluj, după demisia lui Cristi Balaj. Patronul clujenilor a dezvăluit că se gândeşte să-l readucă fie pe Marian Copilu, fie pe Iuliu Mureşan. Numele lui Marian Copilu a fost cel mai vehiculat în ultima perioadă. Acesta a fost preşedintele
14:50
Zeljko Kopic a anunţat ce se întâmplă cu Alexandru Musi înainte de Dinamo – Rapid: “Nu e nimic grav” # Antena Sport
Zeljko Kopic a anunţat ce se întâmplă cu Alexandru Musi înainte de Dinamo – Rapid, derby-ul etapei a 13-a din Liga 1. Antrenorul "câinilor" a dat veşti îmbucurătoare despre tânărul mijlocaş al echipei sale. Musi a ieşit accidentat din meciul România U21 cu Cipru U21. Kopic a transmis însă că accidentarea jucătorului său under nu
14:30
Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea: “Mi-aş dori să facă acelaşi efort şi când joacă pentru FCSB” # Antena Sport
Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Bîrligea (25 de ani), după prestaţia atacantului din victoria României cu Austria, scor 1-0, din preliminariile World Cup 2026. Oficialul campioanei a recunoscut că şi-ar dori ca atacantul să facă acelaşi efort şi când joacă pentru echipa de club. Daniel Bîrligea a fost titular în duelul "de foc" cu
14:10
Măsurile anunţate de Jandarmerie înainte de Dinamo – Rapid. 70 de suporteri, interzişi pe Arena Naţională # Antena Sport
Jandarmeria anunţă că 39 de suporteri ai echipei gazdă şi 31 de suporteri ai echipei oaspete se află sub interdicţia participării la meciurile de fotbal. Derby-ul dintre Dinamo şi Rapid se va disputa duminică, de la 20:30, pe Arena Naţională. Spectatorii vor avea acces în stadion începând cu ora 18:30, doar pe baza biletelor sau
14:00
Costel Gâlcă, cu ochii în lacrimi la conferinţă după tragedia din Rahova: “O parte din copilăria mea a fost acolo” # Antena Sport
Costel Gâlcă a fost surprins cu lacrimi în ochi la conferinţa de presă a Rapidului, înaintea meciului cu Dinamo. Antrenorul giuleştenilor a oferit declaraţii despre tragedia petrecută vineri în cartierul Rahova, acolo unde a avut loc o explozie puternică într-un bloc. Costel Gâlcă a copilărit chiar în acel cartier, iar tatăl lui este administratorul scării
13:30
Ion Ţiriac, poveste uluitoare cu David Popovici, la trei ani după ce i-a propus să lase România pentru America # Antena Sport
Ion Ţiriac a dezvăluit cum l-a cunoscut pe David Popovici. Miliardarul român, ajuns la vârsta de 86, a povestit cum a ajuns să-l cunoască pe campionul olimpic de 21 de ani. În urmă cu trei ani, Ion Ţiriac dezvăluia faptul că i-a propus lui David Popovici să lase România şi să plece în Statele Unite
Acum 6 ore
13:20
“Asta e arma secretă”. Costel Gâlcă, mesaj categoric înainte de Dinamo – Rapid: “Nu există favorită” # Antena Sport
Costel Gâlcă a prefaţat derby-ul dintre Dinamo şi Rapid, din etapa a 13-a a Ligii 1. Partida se anunţă a fi una "de foc" şi se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. Costel Gâlcă a dezvăluit că "arma secretă" pentru meciul cu rivalii din Ştefan cel Mare este întreaga echipă. Antrenorul
12:50
Cu ce antrenor din Liga 1 a vorbit la telefon Mircea Lucescu, după discuţia cu Gigi Becali: “Mi-a mulţumit” # Antena Sport
S-a aflat cu ce antrenor din Liga 1 a vorbit la telefon Mircea Lucescu, după ce l-a sunat şi pe Gigi Becali. Selecţionerul a discutat cu patronul FCSB-ului înaintea victoriei campioanei cu Universitatea Craiova, fapt ce a provocat furia lui Mirel Rădoi. Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit că şi el a discutat cu selecţionerul, imediat
12:30
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla # Antena Sport
S-a aflat greşeala uriaşă comisă de milionarul celebru care a renunţat la cetăţenia română. Arpad Paszkany a pierdut milioane de euro în 2017, cu un an înainte să ia decizia de a nu mai avea paşaport românesc. Orlando Nicoară, directorul companiei care deţine drepturile TV ale Ligii 1, a dezvăluit că în urmă cu opt
12:10
Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu # Antena Sport
Neluţu Varga pregăteşte două mutări "bombă" la CFR Cluj. Patronul clujenilor i-a găsit înlocuitor lui Cristi Balaj, Marian Copilu fiind foarte aproape să revină în funcţia de preşedinte al clubului. Marian Copilu i-a condus pe clujeni în perioada 2017-2021, atunci când s-a despărţit cu scandal de echipă. La momentul respectiv, şi Marius Şumudică a fost
12:00
Gigi Becali a spus ce a vorbit, de fapt, cu Mircea Lucescu la telefon înainte de răbufnirea lui Mirel Rădoi: “Ca un prieten” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit, de fapt, la telefon cu Mircea Lucescu înainte de răbufnirea lui Mirel Rădoi. Selecţionerul l-a sunat pe patronul FCSB-ului înaintea meciului câştigat de campioană cu Universitatea Craiova, scor 1-0, în runda precedentă de Liga 1. Mirel Rădoi s-a declarat şocat de gestul făcut de "Il Luce", având un
11:40
Universitatea Craiova – Unirea Slobozia LIVE TEXT (17:30). Oltenii pot reveni pe primul loc în Liga 1. Echipele probabile # Antena Sport
Universitatea Craiova – Unirea Slobozia, duelul din etapa a 13-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport, de la 20:30. Oltenii pot reveni pe primul loc, în cazul unui succes. Universitatea Craiova ocupă locul trei în Liga 1, cu 24 de puncte, la un punct distanţă de
11:30
Jaqueline Cristian a ratat calificarea în finala de la Osaka. Înfrângere în trei seturi în semifinale # Antena Sport
Jaqueline Cristian, locul 47 WTA, a fost eliminată, sâmbătă, în semifinale la turneul de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari. Cristian, în vârstă de 27 de ani, a fost învinsă de sportiva cehă Tereza Valentova, 18 ani şi locul 78 mondial, scor 6-7 (3), 6-4, 6-3. Jaqueline Cristian a
Acum 8 ore
11:20
Sabin Ilie şi-a ales favorita în derby-ul fostelor lui echipe, Dinamo şi Rapid: “Merg pe mâna lor” # Antena Sport
Sabin Ilie şi-a ales favorita în derby-ul fostelor lui echipe, Dinamo şi Rapid. Partida se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională, şi va fi în format live text, pe as.ro. Sabin Ilie a evoluat la Dinamo timp de două sezoane, între 2001 şi 2003. Fostul internaţional a îmbrăcat tricoul Rapidului din
11:00
Avertisment pentru Zeljko Kopic înainte de Dinamo – Rapid. Ioan Andone: “Au câştigat multe puncte fără să facă asta” # Antena Sport
Ioan Andone a lansat un avertisment pentru Zeljko Kopic înainte de Dinamo – Rapid, derby-ul etapei a 13-a din Liga 1. Partida "de foc" se va disputa pe Arena Naţională duminică, de la 20:30. Ioan Andone a analizat jocul celor două echipe înaintea duelului direct din Liga 1. Rapid ocupă locul secund, cu 25 de
10:50
Cristi Chivu, luat la ţintă înainte de AS Roma – Inter. Ce se va întâmpla pe Olimpico: “Umbrit de controverse” # Antena Sport
Cristi Chivu va fi luat la ţintă de fani în meciul dintre AS Roma şi Inter, din etapa a 7-a din Serie A. Italienii au anunţat că antrenorul român va fi huiduit pe Olimpico. Italienii au amintit de momentul în care Cristi Chivu a plecat de la AS Roma pentru a semna cu Inter, el
10:40
S-a aflat când revine pe teren Vlad Chiricheş. Veteranul din lotul campioanei s-a accidentat şi va rata partida cu Metaloglobus, din etapa a 13-a din Liga 1. Meciul se va disputa azi şi va fi în format live text pe as.ro, de la 20:30. Vlad Chiricheş a fost supus mai multor investigaţii după ce a
10:20
Campion european la aruncarea greutăţii, Rareş Toader ridică tone la antrenamente. Cu ajutorul telefonului mobil, se motivează pe cele mai dure ritmuri de muzică rock. Cu ajutorul telefonului mobil, campionul european la aruncarea greutăţii, Rareş Toader, e la curent cu tot ce e nou în atletismul mondial. Tot tehnologia îl ajută să-şi testeze limitele. "Mă
10:00
Metaloglobus – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana caută a treia victorie consecutivă în Liga 1. Echipele probabile # Antena Sport
Metaloglobus – FCSB, duelul din etapa a 13-a din Liga 1, se va disputa de la ora 20:30 şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Campioana caută a treia victorie consecutivă după cele cu Oţelul şi Universitatea Craiova. Roş-albaştrii ocupă locul 12 în Liga 1, după tot atâtea meciuri
09:50
Veste excelentă pentru FCSB, înaintea meciului cu Metaloglobus. Jucătorul care s-a refăcut şi va fi în lot # Antena Sport
FCSB a primit o veste excelentă înaintea meciului cu Metaloglobus, din etapa a 13-a din Liga 1. Campioana se va putea baza pe Mihai Lixandru, mijlocaşul de 24 de ani, care va fi în lot pentru meciul de la Clinceni. Mihai Lixandru s-a operat de apendicită în Olanda, în urmă cu aproape o lună, atunci
09:40
Ultimele detalii despre starea lui Alexandru Musi, înainte de Dinamo – Rapid: “La cum îl ştiu…” # Antena Sport
Florentin Petre a oferit ultimele detalii despre starea lui Alexandru Musi, înainte de Dinamo – Rapid, derby-ul etapei a 13-a din Liga 1. Partida "de foc" se va disputa pe Arena Naţională duminică, de la 20:30. Alexandru Musi le-a oferit motive de îngrijorare fanilor lui Dinamo după ce a fost accidentat în meciul României U21
Acum 12 ore
09:20
Victor Piţurcă, aproape de revenirea la CSA Steaua. Singura condiţie pusă: “De asta depinde” # Antena Sport
Victor Piţurcă e aproape de revenirea la CSA Steaua. Fostul selecţioner a recunoscut faptul că s-ar întoarce pe bancă doar la echipa din Ghencea. Victor Piţurcă a anunţat însă şi care e marea condiţie care trebuie îndeplinită pentru ca el să-i preia pe "militari", care în prezent sunt antrenaţi de Daniel Opriţa. Victor Piţurcă, aproape
09:00
Încă o plecare de la FCSB. Ce se întâmplă cu titularul care rămâne liber de contract: “I-aş propune asta lui Gigi Becali” # Antena Sport

08:50
Ilie Dumitrescu a intervenit în scandalul uriaş dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu: “Aşa ceva nu există” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a intervenit în scandalul uriaş dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu, scandal pornit după ce antrenorul Universităţii Craiova a răbufnit în urma apelului pe care selecţionerul i l-a dat lui Gigi Becali, înainte de FCSB – Universitatea Craiova 1-0. După declaraţiile furibunde din conferinţă ale lui Mirel Rădoi, a reacţionat şi Mihai Rotaru. […] The post Ilie Dumitrescu a intervenit în scandalul uriaş dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu: “Aşa ceva nu există” appeared first on Antena Sport.
08:40
Sorana Cîrstea, eliminată de la Osaka. A ratat calificarea în finală după ce a condus cu 3-1 în decisiv # Antena Sport
Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, a fost eliminată, sâmbătă, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari. Cîrstea (35 de ani) a fost învinsă de favorita 4, sportiva canadiană Leylah Fernandez (27 WTA). scor 6-1, 2-6, 6-4. Sorana Cîrstea, eliminată în semifinale la Osaka În setul 3, […] The post Sorana Cîrstea, eliminată de la Osaka. A ratat calificarea în finală după ce a condus cu 3-1 în decisiv appeared first on Antena Sport.
08:10
La începutul săptămânii, Mercedes a semnat contracte cu ambii săi piloți, George Russell și Kimi Antonelli, ale căror înțelegeri cu team-ul expirau la finele lui 2025. Pentru cutumele competiției, este o semnare în ultimul moment. O întârziere prea mare După părerea mea, a fost o întârziere mult prea mare în ceea ce-l privește pe George […] The post De ce a așteptat Mercedes atât de mult să semneze cu Russell appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:20
România – Olanda (17:00) şi România – Slovenia (20:00), LIVE VIDEO. Tricolorele şi tricolorii, în semifinale la European # Antena Sport
Tricolorele şi tricolorii luptă în semifinale la Campionatul European de tenis de masă de la Zadar (Croaţia). Meciul României cu Olanda e în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 17:00 (ora României). Tricolorii o înfruntă pe Slovenia, de la ora 20:00 (ora României), tot în direct în AntenaPLAY. România a învins Slovacia cu 3-0 […] The post România – Olanda (17:00) şi România – Slovenia (20:00), LIVE VIDEO. Tricolorele şi tricolorii, în semifinale la European appeared first on Antena Sport.
00:00
Bucuria uriaşă a tricolorilor după ce România a învins Suedia şi s-a calificat în semifinale la European! # Antena Sport
The post Bucuria uriaşă a tricolorilor după ce România a învins Suedia şi s-a calificat în semifinale la European! appeared first on Antena Sport.
17 octombrie 2025
23:50
“Ne jigneşte” Gabi Balint, supărat şi el pe Mircea Lucescu! Ce l-a deranjat la selecţionerul naţionalei # Antena Sport
După atacul lui Mirel Rădoi, selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) are parte de un alt mesaj dur transmis de un alt fost fotbalist al României. Gabi Balint (62 de ani), care a cucerit Cupa Campionilor Europeni pe 7 mai 1986 cu Steaua, este deranjat că Mircea Lucescu îi spune “Steaua” FCSB-ului. Gabi Balint, deranjat […] The post “Ne jigneşte” Gabi Balint, supărat şi el pe Mircea Lucescu! Ce l-a deranjat la selecţionerul naţionalei appeared first on Antena Sport.
23:00
Vlad Dragomir, în formă maximă după prestația din meciul cu Austria! Românul a marcat pentru Pafos # Antena Sport
Vlad Dragomir a fost rezervă vineri seară în partida dintre Pafos și Ethnikos Achnas, din etapa cu numărul 7 a primei ligi cipriote. Românul a fost introdus pe teren spre final și a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor. Golul acestuia vine la doar câteva zile după evoluția de excepție din meciul contra Austriei, […] The post Vlad Dragomir, în formă maximă după prestația din meciul cu Austria! Românul a marcat pentru Pafos appeared first on Antena Sport.
22:50
Farul Constanța și FC Argeș au remizat, scor 0-0, în meciul care a deschis etapa cu numărul 13 din Liga 1. Cele două formații au avut câteva oportunități de a marca un gol care să le aducă victoria, însă precizia la finalizare a lipsit de ambele părți. Pentru gruparea antrenată de Ianis Zicu, acesta a […] The post Reacţia lui Bogdan Andone după penalty-ul anulat din meciul Farul – FC Argeş 0-0 appeared first on Antena Sport.
22:20
Reacţia lui Mihai Stoica după ce UEFA i-a şters FCSB-ului Cupa Campionilor din palmares! # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) a reacţionat după ce pe site-ul UEFA s-a operat modificarea în urma căreia FCSB a fost “deposedată” de Cupa Campionilor Europeni. Chiar dacă CSA Steaua a obţinut în instanţă palmaresul de până în 1998 al roş-albaştrilor, pe site-ul UEFA apărea anterior că FCSB a cucerit Cupa Campionilor. Gigi Becali chiar […] The post Reacţia lui Mihai Stoica după ce UEFA i-a şters FCSB-ului Cupa Campionilor din palmares! appeared first on Antena Sport.
22:10
Anunţul lui Mihai Stoica despre transferuri după ce Gigi Becali a spus că va căuta fotbalişti în Portugalia! # Antena Sport
FCSB va avea nevoie de întăriri serioase în perioada de transferuri din iarnă, având în vedere faptul că mulți jucători sunt trași pe liber cu accidentări serioase. Ultimul exemplu este Mihai Popescu, cel care are șanse minime să mai evolueze în acest sezon. Gigi Becali a tot vorbit despre posibilitatea de a transfera jucători din […] The post Anunţul lui Mihai Stoica despre transferuri după ce Gigi Becali a spus că va căuta fotbalişti în Portugalia! appeared first on Antena Sport.
22:00
Gigi Becali l-a sunat pe Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a atacat pe Lucescu: “Finule, uite care-i treaba” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) l-a sunat pe finul lui, Mirel Rădoi (44 de ani), după ce antrenorul Universităţii Craiova l-a atacat pe selecţionerul naţionalei României, Mircea Lucescu (80 de ani). Rădoi a fost deranjat de faptul că Mircea Lucescu l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes în derby-ul cu Universitatea Craiova. Acest […] The post Gigi Becali l-a sunat pe Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a atacat pe Lucescu: “Finule, uite care-i treaba” appeared first on Antena Sport.
21:50
Cristiano Ronaldo, lider în clasamentul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume! Surpriză în Top 10 # Antena Sport
Sunt deja aproape trei ani de când Cristiano Ronaldo a semnat cu Al-Nassr și de când încasează o avere în Arabia Saudită. Starul portughez a semnat vara aceasta și prelungirea contractului, noul angajament fiind valabil până la 30 iunie 2027. Cei de la Forbes au alcătuit un clasament al celor mai bine plătiți fotbaliști pe […] The post Cristiano Ronaldo, lider în clasamentul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume! Surpriză în Top 10 appeared first on Antena Sport.
21:30
Bucuria tricolorelor după ce s-au calificat în semifinale la Campionatul European pe Echipe! # Antena Sport
The post Bucuria tricolorelor după ce s-au calificat în semifinale la Campionatul European pe Echipe! appeared first on Antena Sport.
20:50
Punct de senzaţie reuşit de Bernadette Szocs în primul meci al duelului România – Slovacia! # Antena Sport
The post Punct de senzaţie reuşit de Bernadette Szocs în primul meci al duelului România – Slovacia! appeared first on Antena Sport.
20:50
Mihai Rotaru a lansat un atac devastator la adresa lui Mircea Lucescu: „A câștigat simțul ridicolului” # Antena Sport
Război deschis între selecționerul Mircea Lucescu și cei din cadrul clubului Universitatea Craiova. Gigi Becali a anunțat după meciul cu Austria că „Il Luce” i-a urat noroc în jocul cu Universitatea Craiova, iar dezvăluirea patronului de la FCSB i-a enervat la culme pe oficialii din Bănie. În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu Unirea […] The post Mihai Rotaru a lansat un atac devastator la adresa lui Mircea Lucescu: „A câștigat simțul ridicolului” appeared first on Antena Sport.
20:00
Poli Iaşi – CS Dinamo 1-1. Gazdele au ratat un penalty în minutul 90+5! “Câinii” au ratat şi ei un 11 metri # Antena Sport
Echipa bucureşteană CS Dinamo a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Poli Iaşi, în etapa a zecea din Liga 2. Dinamo a primit un penalty în prima repriză, după ce Farcaş l-a faultat în careu pe Ionuţ Zaharia, dar portarul Jesus Fernandez a apărat lovitura de pedeapsă executată de Morar, […] The post Poli Iaşi – CS Dinamo 1-1. Gazdele au ratat un penalty în minutul 90+5! “Câinii” au ratat şi ei un 11 metri appeared first on Antena Sport.
19:50
FCSB va juca în această etapă contra celor de la Metaloglobus București, iar Gigi Becali a găsit o improvizație pentru a putea acoperi absențele din compartimentul defensiv. Concret, patronul campioanei României a transmis că Ionuț Cercel va juca pe postul de fundaș central, alături de Ngezana. La ultima acțiune a echipei naționale, staff-ul roș-albaștrilor l-a […] The post Gigi Becali, contrazis înaintea meciului cu Metaloglobus: „Asta a fost o găselniță” appeared first on Antena Sport.
19:30
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului! # Antena Sport
Juristul CSA Steaua, Florin Talpan (51 de ani) a ieşit la atac după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor Europeni din palmaresul FCSB-ului. Până acum, UEFA o recunoştea pe FCSB ca deţinătoarea Cupei Campionilor Europeni din 1986, deşi instanţele din România au decis că palmaresul de până în 1998 al roş-albaştrilor îi aparţine clubului […] The post Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului! appeared first on Antena Sport.
19:10
Farul – FC Argeș (LIVE TEXT 20:30), meciul care deschide etapa a 13-a în Liga 1. Echipele de start # Antena Sport
Farul Constanța și FC Argeș deschid etapa cu numărul 13 din Liga 1. Cele două formații se întâlnesc pe stadionul din Ovidiu, iar jocul va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro. Gruparea antrenată de Ianis Zicu este neînvinsă de două etape pe teren propriu, în timp ce formația nou promovată are două victorii […] The post Farul – FC Argeș (LIVE TEXT 20:30), meciul care deschide etapa a 13-a în Liga 1. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
18:50
Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackeăreală” # Antena Sport
O modificare a avut loc pe site-ul UEFA, acolo unde din dreptul celor de la FCSB a fost ștearsă Cupa Campionilor Europeni. Mai mult decât atât, aceștia au trecut-o în contul celor de la Steaua București. Imediat a venit și reacția patronului de la FCSB, care a abordat această temă, după ce a avut o […] The post Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackeăreală” appeared first on Antena Sport.
18:50
Drama celebrului milionar care şi-a pierdut averea de 15 milioane de euro: “Fiul meu credea că voi fi mort” # Antena Sport
Bradley Wiggins (45 de ani) a trecut rapid de la o avere estimată la 13 milioane de lire sterline (aproximativ 15 milioane de euro) la faliment. Dependenţa de droguri şi alcool, divorţul şi proasta gestionare a banilor l-au dus pe Bradley Wiggins la faliment. Bradley Wiggins a “tocat” o avere de aproape 15 milioane de […] The post Drama celebrului milionar care şi-a pierdut averea de 15 milioane de euro: “Fiul meu credea că voi fi mort” appeared first on Antena Sport.
