Cristi Chivu, luat la ţintă înainte de AS Roma – Inter. Ce se va întâmpla pe Olimpico: “Umbrit de controverse”

Mirel Rădoi a fost taxat de Robert Niţă după răbufnirea la adresa lui Mircea Lucescu. Antrenorul Universităţii Craiova l-a atacat pe selecţioner pentru faptul că l-a sunat pe Gigi Becali înainte de FCSB – Universitatea Craiova 1-0, meci disputat înaintea pauzei pentru echipele naţionale. Robert Niţă consideră însă că Mirel Rădoi a dat dovadă de […] "E imatur. Nu trebuia să se bage". Mirel Rădoi, taxat după răbufnirea la adresa lui Mircea Lucescu