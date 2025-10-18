Bernadette Szocs, set decisiv fabulos în duelul cu Li Jie din semifinala România – Olanda de la European!

22:00

Gigi Becali (67 de ani) l-a sunat pe finul lui, Mirel Rădoi (44 de ani), după ce antrenorul Universităţii Craiova l-a atacat pe selecţionerul naţionalei României, Mircea Lucescu (80 de ani). Rădoi a fost deranjat de faptul că Mircea Lucescu l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes în derby-ul cu Universitatea Craiova. Acest […] The post Gigi Becali l-a sunat pe Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a atacat pe Lucescu: “Finule, uite care-i treaba” appeared first on Antena Sport.