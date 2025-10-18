Victor Piţurcă, aproape de revenirea la CSA Steaua. Singura condiţie pusă: “De asta depinde”

13:10

Mirel Rădoi a lansat o serie de atacuri la adresa lui Mircea Lucescu, după ce selecţionerul de 80 de ani l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes în meciul cu Universitatea Craiova, câştigat de FCSB, cu 1-0. Il Luce s-a scuzat ulterior, susţinând că s-a gândit doar la moralul jucătorilor pe care FCSB […] The post Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă” appeared first on Antena Sport.