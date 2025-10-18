“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
Antena Sport, 18 octombrie 2025 12:30
S-a aflat greşeala uriaşă comisă de milionarul celebru care a renunţat la cetăţenia română. Arpad Paszkany a pierdut milioane de euro în 2017, cu un an înainte să ia decizia de a nu mai avea paşaport românesc. Orlando Nicoară, directorul companiei care deţine drepturile TV ale Ligii 1, a dezvăluit că în urmă cu opt […] The post “A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
12:30
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla # Antena Sport
S-a aflat greşeala uriaşă comisă de milionarul celebru care a renunţat la cetăţenia română. Arpad Paszkany a pierdut milioane de euro în 2017, cu un an înainte să ia decizia de a nu mai avea paşaport românesc. Orlando Nicoară, directorul companiei care deţine drepturile TV ale Ligii 1, a dezvăluit că în urmă cu opt […] The post “A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
12:10
Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu # Antena Sport
Neluţu Varga pregăteşte două mutări “bombă” la CFR Cluj. Patronul clujenilor i-a găsit înlocuitor lui Cristi Balaj, Marian Copilu fiind foarte aproape să revină în funcţia de preşedinte al clubului. Marian Copilu i-a condus pe clujeni în perioada 2017-2021, atunci când s-a despărţit cu scandal de echipă. La momentul respectiv, şi Marius Şumudică a fost […] The post Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu appeared first on Antena Sport.
12:00
Gigi Becali a spus ce a vorbit, de fapt, cu Mircea Lucescu la telefon înainte de răbufnirea lui Mirel Rădoi: “Ca un prieten” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit, de fapt, la telefon cu Mircea Lucescu înainte de răbufnirea lui Mirel Rădoi. Selecţionerul l-a sunat pe patronul FCSB-ului înaintea meciului câştigat de campioană cu Universitatea Craiova, scor 1-0, în runda precedentă de Liga 1. Mirel Rădoi s-a declarat şocat de gestul făcut de “Il Luce”, având un […] The post Gigi Becali a spus ce a vorbit, de fapt, cu Mircea Lucescu la telefon înainte de răbufnirea lui Mirel Rădoi: “Ca un prieten” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
11:40
Universitatea Craiova – Unirea Slobozia LIVE TEXT (17:30). Oltenii pot reveni pe primul loc în Liga 1. Echipele probabile # Antena Sport
Universitatea Craiova – Unirea Slobozia, duelul din etapa a 13-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport, de la 20:30. Oltenii pot reveni pe primul loc, în cazul unui succes. Universitatea Craiova ocupă locul trei în Liga 1, cu 24 de puncte, la un punct distanţă de […] The post Universitatea Craiova – Unirea Slobozia LIVE TEXT (17:30). Oltenii pot reveni pe primul loc în Liga 1. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
11:30
Jaqueline Cristian a ratat calificarea în finala de la Osaka. Înfrângere în trei seturi în semifinale # Antena Sport
Jaqueline Cristian, locul 47 WTA, a fost eliminată, sâmbătă, în semifinale la turneul de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari. Cristian, în vârstă de 27 de ani, a fost învinsă de sportiva cehă Tereza Valentova, 18 ani şi locul 78 mondial, scor 6-7 (3), 6-4, 6-3. Jaqueline Cristian a […] The post Jaqueline Cristian a ratat calificarea în finala de la Osaka. Înfrângere în trei seturi în semifinale appeared first on Antena Sport.
11:20
Sabin Ilie şi-a ales favorita în derby-ul fostelor lui echipe, Dinamo şi Rapid: “Merg pe mâna lor” # Antena Sport
Sabin Ilie şi-a ales favorita în derby-ul fostelor lui echipe, Dinamo şi Rapid. Partida se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională, şi va fi în format live text, pe as.ro. Sabin Ilie a evoluat la Dinamo timp de două sezoane, între 2001 şi 2003. Fostul internaţional a îmbrăcat tricoul Rapidului din […] The post Sabin Ilie şi-a ales favorita în derby-ul fostelor lui echipe, Dinamo şi Rapid: “Merg pe mâna lor” appeared first on Antena Sport.
11:00
Avertisment pentru Zeljko Kopic înainte de Dinamo – Rapid. Ioan Andone: “Au câştigat multe puncte fără să facă asta” # Antena Sport
Ioan Andone a lansat un avertisment pentru Zeljko Kopic înainte de Dinamo – Rapid, derby-ul etapei a 13-a din Liga 1. Partida “de foc” se va disputa pe Arena Naţională duminică, de la 20:30. Ioan Andone a analizat jocul celor două echipe înaintea duelului direct din Liga 1. Rapid ocupă locul secund, cu 25 de […] The post Avertisment pentru Zeljko Kopic înainte de Dinamo – Rapid. Ioan Andone: “Au câştigat multe puncte fără să facă asta” appeared first on Antena Sport.
10:50
Cristi Chivu, luat la ţintă înainte de AS Roma – Inter. Ce se va întâmpla pe Olimpico: “Umbrit de controverse” # Antena Sport
Cristi Chivu va fi luat la ţintă de fani în meciul dintre AS Roma şi Inter, din etapa a 7-a din Serie A. Italienii au anunţat că antrenorul român va fi huiduit pe Olimpico. Italienii au amintit de momentul în care Cristi Chivu a plecat de la AS Roma pentru a semna cu Inter, el […] The post Cristi Chivu, luat la ţintă înainte de AS Roma – Inter. Ce se va întâmpla pe Olimpico: “Umbrit de controverse” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
10:40
S-a aflat când revine pe teren Vlad Chiricheş. Veteranul din lotul campioanei s-a accidentat şi va rata partida cu Metaloglobus, din etapa a 13-a din Liga 1. Meciul se va disputa azi şi va fi în format live text pe as.ro, de la 20:30. Vlad Chiricheş a fost supus mai multor investigaţii după ce a […] The post Când revine pe teren Vlad Chiricheş. Situaţia fundaşului de la FCSB după accidentare appeared first on Antena Sport.
10:20
Campion european la aruncarea greutăţii, Rareş Toader ridică tone la antrenamente. Cu ajutorul telefonului mobil, se motivează pe cele mai dure ritmuri de muzică rock. Cu ajutorul telefonului mobil, campionul european la aruncarea greutăţii, Rareş Toader, e la curent cu tot ce e nou în atletismul mondial. Tot tehnologia îl ajută să-şi testeze limitele. “Mă […] The post Cu ajutorul telefonului, Rareş Toader se motivează pe cele mai dure ritmuri de rock appeared first on Antena Sport.
10:00
Metaloglobus – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana caută a treia victorie consecutivă în Liga 1. Echipele probabile # Antena Sport
Metaloglobus – FCSB, duelul din etapa a 13-a din Liga 1, se va disputa de la ora 20:30 şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Campioana caută a treia victorie consecutivă după cele cu Oţelul şi Universitatea Craiova. Roş-albaştrii ocupă locul 12 în Liga 1, după tot atâtea meciuri […] The post Metaloglobus – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana caută a treia victorie consecutivă în Liga 1. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
09:50
Veste excelentă pentru FCSB, înaintea meciului cu Metaloglobus. Jucătorul care s-a refăcut şi va fi în lot # Antena Sport
FCSB a primit o veste excelentă înaintea meciului cu Metaloglobus, din etapa a 13-a din Liga 1. Campioana se va putea baza pe Mihai Lixandru, mijlocaşul de 24 de ani, care va fi în lot pentru meciul de la Clinceni. Mihai Lixandru s-a operat de apendicită în Olanda, în urmă cu aproape o lună, atunci […] The post Veste excelentă pentru FCSB, înaintea meciului cu Metaloglobus. Jucătorul care s-a refăcut şi va fi în lot appeared first on Antena Sport.
09:40
Ultimele detalii despre starea lui Alexandru Musi, înainte de Dinamo – Rapid: “La cum îl ştiu…” # Antena Sport
Florentin Petre a oferit ultimele detalii despre starea lui Alexandru Musi, înainte de Dinamo – Rapid, derby-ul etapei a 13-a din Liga 1. Partida “de foc” se va disputa pe Arena Naţională duminică, de la 20:30. Alexandru Musi le-a oferit motive de îngrijorare fanilor lui Dinamo după ce a fost accidentat în meciul României U21 […] The post Ultimele detalii despre starea lui Alexandru Musi, înainte de Dinamo – Rapid: “La cum îl ştiu…” appeared first on Antena Sport.
09:20
Victor Piţurcă, aproape de revenirea la CSA Steaua. Singura condiţie pusă: “De asta depinde” # Antena Sport
Victor Piţurcă e aproape de revenirea la CSA Steaua. Fostul selecţioner a recunoscut faptul că s-ar întoarce pe bancă doar la echipa din Ghencea. Victor Piţurcă a anunţat însă şi care e marea condiţie care trebuie îndeplinită pentru ca el să-i preia pe “militari”, care în prezent sunt antrenaţi de Daniel Opriţa. Victor Piţurcă, aproape […] The post Victor Piţurcă, aproape de revenirea la CSA Steaua. Singura condiţie pusă: “De asta depinde” appeared first on Antena Sport.
09:00
Încă o plecare de la FCSB. Ce se întâmplă cu titularul care rămâne liber de contract: “I-aş propune asta lui Gigi Becali” # Antena Sport
Mihai Stoica a anunţat încă o plecare de la FCSB, la finalul sezonului. Oficialul campioanei a dezvăluit faptul că Valentin Creţu va rămâne liber de contract în vară. MM a transmis însă că şi-ar dori ca fundaşul dreapta ajuns la 36 de ani să ocupe o funcţie în cadrul clubului, fapt pe care i-l va […] The post Încă o plecare de la FCSB. Ce se întâmplă cu titularul care rămâne liber de contract: “I-aş propune asta lui Gigi Becali” appeared first on Antena Sport.
08:50
Ilie Dumitrescu a intervenit în scandalul uriaş dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu: “Aşa ceva nu există” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a intervenit în scandalul uriaş dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu, scandal pornit după ce antrenorul Universităţii Craiova a răbufnit în urma apelului pe care selecţionerul i l-a dat lui Gigi Becali, înainte de FCSB – Universitatea Craiova 1-0. După declaraţiile furibunde din conferinţă ale lui Mirel Rădoi, a reacţionat şi Mihai Rotaru. […] The post Ilie Dumitrescu a intervenit în scandalul uriaş dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu: “Aşa ceva nu există” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
08:40
Sorana Cîrstea, eliminată de la Osaka. A ratat calificarea în finală după ce a condus cu 3-1 în decisiv # Antena Sport
Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, a fost eliminată, sâmbătă, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari. Cîrstea (35 de ani) a fost învinsă de favorita 4, sportiva canadiană Leylah Fernandez (27 WTA). scor 6-1, 2-6, 6-4. Sorana Cîrstea, eliminată în semifinale la Osaka În setul 3, […] The post Sorana Cîrstea, eliminată de la Osaka. A ratat calificarea în finală după ce a condus cu 3-1 în decisiv appeared first on Antena Sport.
08:10
La începutul săptămânii, Mercedes a semnat contracte cu ambii săi piloți, George Russell și Kimi Antonelli, ale căror înțelegeri cu team-ul expirau la finele lui 2025. Pentru cutumele competiției, este o semnare în ultimul moment. O întârziere prea mare După părerea mea, a fost o întârziere mult prea mare în ceea ce-l privește pe George […] The post De ce a așteptat Mercedes atât de mult să semneze cu Russell appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
00:20
România – Olanda (17:00) şi România – Slovenia (20:00), LIVE VIDEO. Tricolorele şi tricolorii, în semifinale la European # Antena Sport
Tricolorele şi tricolorii luptă în semifinale la Campionatul European de tenis de masă de la Zadar (Croaţia). Meciul României cu Olanda e în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 17:00 (ora României). Tricolorii o înfruntă pe Slovenia, de la ora 20:00 (ora României), tot în direct în AntenaPLAY. România a învins Slovacia cu 3-0 […] The post România – Olanda (17:00) şi România – Slovenia (20:00), LIVE VIDEO. Tricolorele şi tricolorii, în semifinale la European appeared first on Antena Sport.
00:00
Bucuria uriaşă a tricolorilor după ce România a învins Suedia şi s-a calificat în semifinale la European! # Antena Sport
The post Bucuria uriaşă a tricolorilor după ce România a învins Suedia şi s-a calificat în semifinale la European! appeared first on Antena Sport.
17 octombrie 2025
23:50
“Ne jigneşte” Gabi Balint, supărat şi el pe Mircea Lucescu! Ce l-a deranjat la selecţionerul naţionalei # Antena Sport
După atacul lui Mirel Rădoi, selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) are parte de un alt mesaj dur transmis de un alt fost fotbalist al României. Gabi Balint (62 de ani), care a cucerit Cupa Campionilor Europeni pe 7 mai 1986 cu Steaua, este deranjat că Mircea Lucescu îi spune “Steaua” FCSB-ului. Gabi Balint, deranjat […] The post “Ne jigneşte” Gabi Balint, supărat şi el pe Mircea Lucescu! Ce l-a deranjat la selecţionerul naţionalei appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:00
Vlad Dragomir, în formă maximă după prestația din meciul cu Austria! Românul a marcat pentru Pafos # Antena Sport
Vlad Dragomir a fost rezervă vineri seară în partida dintre Pafos și Ethnikos Achnas, din etapa cu numărul 7 a primei ligi cipriote. Românul a fost introdus pe teren spre final și a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor. Golul acestuia vine la doar câteva zile după evoluția de excepție din meciul contra Austriei, […] The post Vlad Dragomir, în formă maximă după prestația din meciul cu Austria! Românul a marcat pentru Pafos appeared first on Antena Sport.
22:50
Farul Constanța și FC Argeș au remizat, scor 0-0, în meciul care a deschis etapa cu numărul 13 din Liga 1. Cele două formații au avut câteva oportunități de a marca un gol care să le aducă victoria, însă precizia la finalizare a lipsit de ambele părți. Pentru gruparea antrenată de Ianis Zicu, acesta a […] The post Reacţia lui Bogdan Andone după penalty-ul anulat din meciul Farul – FC Argeş 0-0 appeared first on Antena Sport.
22:20
Reacţia lui Mihai Stoica după ce UEFA i-a şters FCSB-ului Cupa Campionilor din palmares! # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) a reacţionat după ce pe site-ul UEFA s-a operat modificarea în urma căreia FCSB a fost “deposedată” de Cupa Campionilor Europeni. Chiar dacă CSA Steaua a obţinut în instanţă palmaresul de până în 1998 al roş-albaştrilor, pe site-ul UEFA apărea anterior că FCSB a cucerit Cupa Campionilor. Gigi Becali chiar […] The post Reacţia lui Mihai Stoica după ce UEFA i-a şters FCSB-ului Cupa Campionilor din palmares! appeared first on Antena Sport.
22:10
Anunţul lui Mihai Stoica despre transferuri după ce Gigi Becali a spus că va căuta fotbalişti în Portugalia! # Antena Sport
FCSB va avea nevoie de întăriri serioase în perioada de transferuri din iarnă, având în vedere faptul că mulți jucători sunt trași pe liber cu accidentări serioase. Ultimul exemplu este Mihai Popescu, cel care are șanse minime să mai evolueze în acest sezon. Gigi Becali a tot vorbit despre posibilitatea de a transfera jucători din […] The post Anunţul lui Mihai Stoica despre transferuri după ce Gigi Becali a spus că va căuta fotbalişti în Portugalia! appeared first on Antena Sport.
22:00
Gigi Becali l-a sunat pe Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a atacat pe Lucescu: “Finule, uite care-i treaba” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) l-a sunat pe finul lui, Mirel Rădoi (44 de ani), după ce antrenorul Universităţii Craiova l-a atacat pe selecţionerul naţionalei României, Mircea Lucescu (80 de ani). Rădoi a fost deranjat de faptul că Mircea Lucescu l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes în derby-ul cu Universitatea Craiova. Acest […] The post Gigi Becali l-a sunat pe Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a atacat pe Lucescu: “Finule, uite care-i treaba” appeared first on Antena Sport.
21:50
Cristiano Ronaldo, lider în clasamentul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume! Surpriză în Top 10 # Antena Sport
Sunt deja aproape trei ani de când Cristiano Ronaldo a semnat cu Al-Nassr și de când încasează o avere în Arabia Saudită. Starul portughez a semnat vara aceasta și prelungirea contractului, noul angajament fiind valabil până la 30 iunie 2027. Cei de la Forbes au alcătuit un clasament al celor mai bine plătiți fotbaliști pe […] The post Cristiano Ronaldo, lider în clasamentul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume! Surpriză în Top 10 appeared first on Antena Sport.
21:30
Bucuria tricolorelor după ce s-au calificat în semifinale la Campionatul European pe Echipe! # Antena Sport
The post Bucuria tricolorelor după ce s-au calificat în semifinale la Campionatul European pe Echipe! appeared first on Antena Sport.
20:50
Punct de senzaţie reuşit de Bernadette Szocs în primul meci al duelului România – Slovacia! # Antena Sport
The post Punct de senzaţie reuşit de Bernadette Szocs în primul meci al duelului România – Slovacia! appeared first on Antena Sport.
20:50
Mihai Rotaru a lansat un atac devastator la adresa lui Mircea Lucescu: „A câștigat simțul ridicolului” # Antena Sport
Război deschis între selecționerul Mircea Lucescu și cei din cadrul clubului Universitatea Craiova. Gigi Becali a anunțat după meciul cu Austria că „Il Luce” i-a urat noroc în jocul cu Universitatea Craiova, iar dezvăluirea patronului de la FCSB i-a enervat la culme pe oficialii din Bănie. În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu Unirea […] The post Mihai Rotaru a lansat un atac devastator la adresa lui Mircea Lucescu: „A câștigat simțul ridicolului” appeared first on Antena Sport.
20:00
Poli Iaşi – CS Dinamo 1-1. Gazdele au ratat un penalty în minutul 90+5! “Câinii” au ratat şi ei un 11 metri # Antena Sport
Echipa bucureşteană CS Dinamo a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Poli Iaşi, în etapa a zecea din Liga 2. Dinamo a primit un penalty în prima repriză, după ce Farcaş l-a faultat în careu pe Ionuţ Zaharia, dar portarul Jesus Fernandez a apărat lovitura de pedeapsă executată de Morar, […] The post Poli Iaşi – CS Dinamo 1-1. Gazdele au ratat un penalty în minutul 90+5! “Câinii” au ratat şi ei un 11 metri appeared first on Antena Sport.
19:50
FCSB va juca în această etapă contra celor de la Metaloglobus București, iar Gigi Becali a găsit o improvizație pentru a putea acoperi absențele din compartimentul defensiv. Concret, patronul campioanei României a transmis că Ionuț Cercel va juca pe postul de fundaș central, alături de Ngezana. La ultima acțiune a echipei naționale, staff-ul roș-albaștrilor l-a […] The post Gigi Becali, contrazis înaintea meciului cu Metaloglobus: „Asta a fost o găselniță” appeared first on Antena Sport.
19:30
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului! # Antena Sport
Juristul CSA Steaua, Florin Talpan (51 de ani) a ieşit la atac după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor Europeni din palmaresul FCSB-ului. Până acum, UEFA o recunoştea pe FCSB ca deţinătoarea Cupei Campionilor Europeni din 1986, deşi instanţele din România au decis că palmaresul de până în 1998 al roş-albaştrilor îi aparţine clubului […] The post Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului! appeared first on Antena Sport.
19:10
Farul – FC Argeș (LIVE TEXT 20:30), meciul care deschide etapa a 13-a în Liga 1. Echipele de start # Antena Sport
Farul Constanța și FC Argeș deschid etapa cu numărul 13 din Liga 1. Cele două formații se întâlnesc pe stadionul din Ovidiu, iar jocul va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro. Gruparea antrenată de Ianis Zicu este neînvinsă de două etape pe teren propriu, în timp ce formația nou promovată are două victorii […] The post Farul – FC Argeș (LIVE TEXT 20:30), meciul care deschide etapa a 13-a în Liga 1. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
18:50
Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackeăreală” # Antena Sport
O modificare a avut loc pe site-ul UEFA, acolo unde din dreptul celor de la FCSB a fost ștearsă Cupa Campionilor Europeni. Mai mult decât atât, aceștia au trecut-o în contul celor de la Steaua București. Imediat a venit și reacția patronului de la FCSB, care a abordat această temă, după ce a avut o […] The post Gigi Becali a reacționat, după ce UEFA a șters Cupa Campionilor Europeni din dreptul FCSB: „Este o hackeăreală” appeared first on Antena Sport.
18:50
Drama celebrului milionar care şi-a pierdut averea de 15 milioane de euro: “Fiul meu credea că voi fi mort” # Antena Sport
Bradley Wiggins (45 de ani) a trecut rapid de la o avere estimată la 13 milioane de lire sterline (aproximativ 15 milioane de euro) la faliment. Dependenţa de droguri şi alcool, divorţul şi proasta gestionare a banilor l-au dus pe Bradley Wiggins la faliment. Bradley Wiggins a “tocat” o avere de aproape 15 milioane de […] The post Drama celebrului milionar care şi-a pierdut averea de 15 milioane de euro: “Fiul meu credea că voi fi mort” appeared first on Antena Sport.
18:20
Îl cedează CFR pe Louis Munteanu la FCSB? Patronul campioanei pregătește un nou asalt la iarnă # Antena Sport
Louis Munteanu este monitorizat de mai multe cluburi din Europa, iar situația sa rămâne în continuare una incertă. Gigi Becali a înaintat mai multe oferte pentru atacantul în vârstă de 23 de ani, dar acesta s-a lovit de refuzul lui Neluțu Varga. Rămasă și în afara cupelor europene, gruparea din Gruia are nevoie de bani […] The post Îl cedează CFR pe Louis Munteanu la FCSB? Patronul campioanei pregătește un nou asalt la iarnă appeared first on Antena Sport.
18:00
Laurenţiu Reghecampf, la un pas de a o califica pe Al-Hilal Omdurman în grupele Ligii Campionilor Africii # Antena Sport
Echipa sudaneză Al-Hilal Omdurman, antrenată de românul Laurenţiu Reghecampf, a învins echipa Kenya Police FC cu scorul de 1-0, vineri, în deplasare, în prima manşă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor Africii la fotbal. Unicul gol al partidei a fost înscris de atacantul malian Adama Coulibaly (20). Al-Hilal Omdurman a câştigat meciul tur […] The post Laurenţiu Reghecampf, la un pas de a o califica pe Al-Hilal Omdurman în grupele Ligii Campionilor Africii appeared first on Antena Sport.
17:50
Derby-ul Dinamo – Rapid s-ar putea disputa cu casa închisă. Conducerea lui Dinamo a decis să deschidă şi inelul 3 al Arenei Naţionale la derby-ul Dinamo – Rapid. Momentan acesta a fost deschis, treptat, pe sectoare. Peste 20.000 de suporteri dinamovişti şi-au achiziţionat bilete, până acum, la derby-ul cu Rapid. Giuleştenii vor avea şi ei […] The post Câte bilete s-au vândut până acum la derby-ul Dinamo – Rapid! Anunţul “câinilor” appeared first on Antena Sport.
17:50
(P) De la pariuri sportive la mesele de cazinou: cum funcționează cotele, cum se calculează probabilitățile # Antena Sport
După o lungă perioadă în care jocurile de loterie au reprezentat singurele jocuri de noroc disponibile în România pentru publicul larg (cu o formă limitată și de pariere pe evenimente sportive), ultimul deceniu al secolului trecut a adus noi forme de gambling legale. S-au dezvoltat puternic sectoarele de pariuri sportive și jocuri de cazinou, iar […] The post (P) De la pariuri sportive la mesele de cazinou: cum funcționează cotele, cum se calculează probabilitățile appeared first on Antena Sport.
17:30
Spaniolii au reacționat după ce Ionuț Radu a revenit la națională după o pauză de doi ani: „A risipit îndoielile” # Antena Sport
Ionuț Radu a revenit la echipa națională a României după o perioadă lungă de inactivitate sub tricolor, iar evoluțiile sale au confirmat că se află într-o formă excelentă în acest sezon. Spaniolii au reacționat și ei după ce acesta a fost titular în partidele cu Moldova și Austria. Aceștia l-au lăudat pe goakeeperul român și […] The post Spaniolii au reacționat după ce Ionuț Radu a revenit la națională după o pauză de doi ani: „A risipit îndoielile” appeared first on Antena Sport.
17:20
Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă # Antena Sport
Site-ul oficial al UEFA a produs modificări legate de câştigătoara Cupei Campionilor din 1986. Până recent, FCSB apărea ca deţinătoare a trofeului suprem al fotbalului de club european. Lucrurile s-au schimbat şi în dreptul câştigătoarei din 1986 apare Steaua Bucureşti, club care şi deţine în muzeul de la Ghencea preţiosul trofeu adjudecat de militari cu […] The post Site-ul UEFA a trecut-o pe Steaua Bucureşti câştigătoarea Cupei Campionilor 1986. Fotbal Club FCSB a rămas fără cupă appeared first on Antena Sport.
17:00
Mihai Stoica l-a desființat pe George Găman, după erorile din Csikszereda – CFR: „Ar trebui să se lase” # Antena Sport
Csikszereda și CFR Cluj au disputat joi seară restanța din etapa cu numărul 5 a Ligii 1, iar partida a fost una plină de dramatism. George Găman a fost la centrul acestei partide, acesta fiind aspru criticat pentru deciziile luate în timpul partidei. Acesta a luat o decizie eronată în finalul jocului de la Miercurea […] The post Mihai Stoica l-a desființat pe George Găman, după erorile din Csikszereda – CFR: „Ar trebui să se lase” appeared first on Antena Sport.
17:00
Jurgen Klopp (58 de ani) s-a implicat într-o nouă activitate. Pe lângă funcţia de şef al departamentului de fotbal global de la Red Bull, Jurgen Klopp a semnat un contract şi cu Liga Profesionistă de Fotbal din Germania, urmând să facă parte dintr-o echipă de experţi care să se ocupe de dezvoltarea fotbalului în ţara […] The post Jurgen Klopp a semnat după ce a fost jignit incalificabil de Florin Prunea! appeared first on Antena Sport.
16:40
Ce cotă are Interul lui Cristi Chivu la câştigarea titlului în Serie A! Napoli e favorita specialiştilor # Antena Sport
Inter e pe locul patru în Serie A, după primele şase etape disputate, dar în opinia specialiştilor este a doua favorită la câştigarea titlului din Italia. Cea mai mică cotă o are campioana de anul trecut, Napoli. Echipa lui Antonio Conte este pe primul loc, cu 15 puncte, la egalitate cu Roma şi la două […] The post Ce cotă are Interul lui Cristi Chivu la câştigarea titlului în Serie A! Napoli e favorita specialiştilor appeared first on Antena Sport.
16:30
Mihai Stoica, replică pentru Mirel Rădoi, după atacul la Mircea Lucescu: „Sunt niște discuții fără sens” # Antena Sport
Mircea Lucescu l-a sunat pe Gigi Becali înaintea meciului cu Universitatea Craiova pentru a-i ura succes, iar declarația selecționerului nu a fost deloc pe placul lui Mirel Rădoi, care a lansat un atac exploziv la adresa acestuia. Antrenorul din Bănie a primit o replică pe măsură chiar din partea tehnicianului echipei naționale. Mihai Stoica a […] The post Mihai Stoica, replică pentru Mirel Rădoi, după atacul la Mircea Lucescu: „Sunt niște discuții fără sens” appeared first on Antena Sport.
16:30
Florin Prunea, atac şocant la adresa lui Jurgen Klopp: “Papagal”! Presa internaţională a reacţionat după derapaj # Antena Sport
Florin Prunea (57 de ani) l-a atacat într-un mod incredibil pe fostul antrenor al lui Liverpool, Jurgen Klopp (58 de ani), care în prezent este şeful departamentului global de fotbal de la Red Bull. Fostul portar al naţionalei, în prezent oficial UEFA, s-a legat şi de aspectul fizic al lui Jurgen Klopp. Florin Prunea l-a […] The post Florin Prunea, atac şocant la adresa lui Jurgen Klopp: “Papagal”! Presa internaţională a reacţionat după derapaj appeared first on Antena Sport.
15:50
Forul de conducere al Formulei 1 a declarat risc termic pentru a doua cursă consecutivă, la Marele Premiu al Statelor Unite, care se va desfăşura la Austin, în Universul Antena. Directorul cursei, Rui Marques, a precizat într-un comunicat trimis echipelor că, potrivit prognozei oficiale, indicele de căldură va depăşi 31 de grade Celsius la un […] The post Risc termin la Marele Premiu al Statelor Unite appeared first on Antena Sport.
15:10
Gigi Becali, intervenţie în scandalul dintre finul Rădoi şi Mircea Lucescu: “Nu te mai face atotștiutorul, vezi-ți de curtea ta!” # Antena Sport
Gigi Becali a avut şi el o reacţie imediat în scandalul dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu, pornit chiar de la nişte declaraţii făcute de patronul de la FCSB, care anunţase că Il Luce s-a sunat pentru a-i ura succes înainte de duelul cu Universitatea Craiova. Mirel Rădoi a luat foc la conferinţa de presă […] The post Gigi Becali, intervenţie în scandalul dintre finul Rădoi şi Mircea Lucescu: “Nu te mai face atotștiutorul, vezi-ți de curtea ta!” appeared first on Antena Sport.
15:00
Momentul în care Ion Ţiriac nu a mai ţinut cont de nimic şi a trecut şi peste rugămintea fiicei sale, Ioana # Antena Sport
Ion Ţiriac a dezvăluit care a fost principalul motiv pentru care a ajuns să vândă turneul de la Madrid, competiţie pe care fiica sa, Ioana, îl rugase în mai multe rânduri să nu se despartă. În 2021, Ţiriac a primit 400 de milioane de euro de la americanii de la IMG, dar altul a fost […] The post Momentul în care Ion Ţiriac nu a mai ţinut cont de nimic şi a trecut şi peste rugămintea fiicei sale, Ioana appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.