Victor Angelescu, tranșant privind scoaterea la licitație a mărcii Steaua: “Ireal. E Real Madrid?”
Antena Sport, 16 octombrie 2025 11:20
Victor Angelescu a vorbit și el despre subiectul lansat de Gigi Becali, care a cerut ca marca Steaua să fie scoasă la licitație de MApN pentru a o putea cumpăra legal. Oficialul Rapidului a dezvăluit că și el a fost în aceeași situație atunci când a cumpărat palmaresul giuleștenilor, însă sumele cerute de minister pentru
• • •
Acum 15 minute
11:30
Premier League poate suferi o modificare majoră pe plan financiar. Manchester City și United se opun # Antena Sport
Prima ligă engleză de fotbal va decide în următoarele luni dacă va introduce un plafon salarial care ar restricţiona cheltuielile salariale ale cluburilor, informează AFP. Această propunere ar însemna că echipele ar putea cheltui pe salarii doar de cinci ori mai mult decât câştigă echipa de pe ultimul loc din Premier League din drepturile televizate
Acum 30 minute
11:20
Victor Angelescu, tranșant privind scoaterea la licitație a mărcii Steaua: “Ireal. E Real Madrid?” # Antena Sport
Victor Angelescu a vorbit și el despre subiectul lansat de Gigi Becali, care a cerut ca marca Steaua să fie scoasă la licitație de MApN pentru a o putea cumpăra legal. Oficialul Rapidului a dezvăluit că și el a fost în aceeași situație atunci când a cumpărat palmaresul giuleștenilor, însă sumele cerute de minister pentru
Acum 2 ore
10:40
“Dinamo intră în Cartea Recordurilor”. Inițiativa fabuloasă în care se implică alb-roșiii la derby-ul cu Rapid # Antena Sport
Dinamo se implică într-o campanie socială pe care o promovează cu ocazia meciului cu Rapid de duminică. Alb-roșiii, alături de cei de la Us For Books, își doresc să stângă cât mai multe cărți pentru copii din medii defavorizate, iar astăzi, 16 octombrie, au făcut un anunț prin care au oferit mai multe detalii legate
10:00
Daniel Pancu a intervenit în scandalul dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Marin: “Eu sunt şeful aici” # Antena Sport
Mircea Lucescu a recunoscut că a profitat de micile probleme medicale avute de Răzvan Marin pentru a nu-l folosi în meciul extrem de important disputat de România contra Austriei, încheiat cu un dramatic 1-0. Il Luce fusese nemulţumit de evoluţia lui Marin din meciurile cu Austria (1-2) şi Cipru (2-2) şi nu l-a dorit pe
10:00
Zeljko Kopic surprinde. Croatul a numit cel mai dificil stadion pe care a jucat de când e antrenor la Dinamo # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit un răspuns la care nu se așteptau probabil pasionații din fotbal atunci când a fost întrebat care e cel mai dificil stadion pe care a fost de când a preluat-o pe Dinamo. Antrenorul croat a mizat pe terenul celor de la Oțelul Galați, unde nu s-a impus niciodată de când a
Acum 4 ore
09:30
Nebunie la Mondialul U20. Cartonaș verde, al 3-lea portar introdus în minutul 120+5 și calificare la penalty-uri # Antena Sport
Dramatismul din fotbal poate veni și de la turnee care nu ies atât de mult în evidență, iar Campionatul Mondial Under-20 demonstrează asta. La partida din semifinalele competiției dintre Maroc și Franța, selecționerul "leilor din Atlas" a folosit cartonașul verde, după care a avut inspirația de a-și schimba goalkeeper-ul înainte de loviturile de departajare, iar
09:30
Au loc Louis Munteanu şi Daniel Bîrligea într-un atac de vis la FCSB? Răspunsul lui Mihai Stoica # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat în mai multe rânduri că e interesat de Louis Munteanu, pe care e dispus să plătească 4.5 milioane de euro către prietenul Neluţu Varga, patronul de la CFR Cluj. Varga are însă alte intenţii şi vrea o sumă mult mai mare pentru atacantul de 23 de ani cotat la 5 milioane
09:10
Mama lui Ousmane Dembele a solicitat miercuri tribunalului administrativ din Rennes anularea impozitării unui transfer de 200.000 de euro efectuat de fiul său în 2017, prezentat ca fiind "un cadou" cu ocazia zilei de naştere, a declarat avocatul său, potrivit AFP. "Domnul Dembele i-a făcut un cadou mamei sale, iar administraţia fiscală consideră că acesta
08:50
Patrick Kluivert, omul care a pregătit naționala Indoneziei de la începutul anului 2025, s-a despărțit amiabil de reprezentativa din Asia, anunț făcut în urmă cu puțin timp de federația de fotbal a țării respective. Decizia luată de cele două părți vine la cinci zile după partida dintre Iraq și echipa olandezului care a stârnit extrem
08:40
Gigi Becali susţine că FCSB va transfera un nou fundaş, după accidentarea lui Mihai Popescu. Internaţionalul român nu va mai evolua în acest sezon, unul la capătul căruia îi expiră şi contractul cu roş-albaştrii. Chiar dacă nu a oferit nume, Becali a anunţat că fundaşul va veni din Portugalia, acolo unde Mihai Stoica a început
08:20
Adrian Mutu a dat o reală lovitură! Fostul mare internaţional român a reuşit să încheie un parteneriat între Academia de Fotbal Adrian Mutu şi fostul său club, Fiorentina. "Briliantul" a investit deja 1.5 milioane de euro în şcoala sa de fotbal şi acum va avea parte şi de ajutorul clubului viola, colaborarea aducând sesiune de
08:20
“Nici nu mai calc pe Giuleşti”. Anunţul uluitor făcut de Marius Şumudică la 5 luni după plecarea de la Rapid # Antena Sport
Marius Şumudică a făcut un anunţ total surprinzător în cadrul unei emisiuni în care a participat recent. Fostul antrenor al Rapidului din sezonul trecut a dezvăluit că de când s-a despărțit de alb-vișinii, nu a mai fost pe stadionul giuleștenilor și nici nu plănuiește să o mai facă. Tehnicianul de 54 de ani a mărturisit
Acum 12 ore
23:40
Ianis Hagi, lăudat după ce a preluat banderola naţionalei României: “Se comportă ca un adevărat căpitan” # Antena Sport
Ianis Hagi a purtat banderola de căpitan la cele două meciuri disputate de România în luna octombrie, din preliminariile World Cup 2026, în absenţa lui Nicolae Stanciu. Dacă la meciul amical cu Moldova a marcat, în partida oficială cu Austria, Ianis Hagi a centrat la golul marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, aducând trei
23:20
Mihai Stoica l-a aprobat pe Gigi Becali și a confirmat plecarea jucătorului de la FCSB: „Ce poți să faci?” # Antena Sport
Titularizat de Mircea Lucescu în meciul cu Austria din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor, Mihai Popescu a suferit o accidentare gravă și a fost scos în minutul 72. Sezonul e ca și încheiat pentru fundașul de la FCSB, care a fost deja operat la Roma. Gigi Becali a vorbit despre situația fotbalistului al
23:10
Aalborg – Dinamo 34-28! A cincea înfrângere la rând în Liga Campionilor pentru campioana României # Antena Sport
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Aalborg Handball, scor 34-28 (18-14), în meci contând pentru etapa a V-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al cincilea eşec consecutiv pentru Dinamo, care se află în continuare pe ultimul loc în grupă, cu 0 puncte. Principalii marcatori ai partidei au fost
23:00
Verdictul lui Victor Piţurcă în disputa Mircea Lucescu – Răzvan Marin: “Mai calcă şi el greşit” # Antena Sport
Victor Piţurcă, fostul selecţioner al României, a comentat dalogul de la distanţă dintre Mircea Lucescu, actualul selecţioner al tricolorilor, şi Răzvan Marin. Lăsat pe bancă de Mircea Lucescu pentru meciul cu Austria, după ce selecţionerul a spus iniţial că este vorba despre o accidentare, mijlocaşul lui AEK Atena i-a dat replica lui "Il Luce", după
Acum 24 ore
22:30
Dinamo a primit o lovitură grea cu câteva zile înaintea derby-ului cu Rapid. Titular în disputa dintre România U21 și Cipru U21, acesta a fost faultat de un adversar și a părăsit terenul pe targă. Costin Curelea a transmis la finalul partidei că ar fi vorba despre o entorsă, însă pentru momentul staff-ul „câinilor" nu
22:00
Gigi Becali şi Marius Lăcătuş, dialog tensionat: “Am fost un prost că am crezut în tine! Îmi eşti dator” # Antena Sport
Gigi Becali şi Marius Lăcătuş au avut o discuţie în contradictoriu miercuri seară. Totul a plecat de la o întrebare primită de patronul FCSB-ului legată de plata la negru a anumitor angajaţi. Adrian Bumbescu a fost cel care a declarat că Gigi Becali plătea mai mulţi oameni la negru pe vremuri la FCSB, iar patronul
21:40
The post Jurnal Antena Sport | Peste 30.000 de fani sunt aşteptaţi la Dinamo – Rapid appeared first on Antena Sport.
21:40
The post Jurnal Antena Sport | Mihai Teja vrea să dea lovitura la Metaloglobus appeared first on Antena Sport.
21:40
The post Jurnal Antena Sport | Varga vrea să dea lovitura cu Louis Munteanu appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Emoţii pentru Nicolae Stanciu şi Răzvan Marin appeared first on Antena Sport.
21:20
Sancțiune pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Ce penalitate a primit clubul lui Dan Șucu # Antena Sport
Rapid București va întâlni Dinamo în cel mai tare meci al etapei cu numărul 13 din Liga 1, iar la partida de pe Arena Națională sunt așteptați peste 25.000 de suporteri, care vor încinge atmosfera în tribunele celui mai mare stadion din țară. Cu câteva zile înaintea derby-ului cu rivala locală, giuleștenii au primit o
21:10
Sub comanda unui nou selecționer, naționala de handbal feminin a României a disputat primul meci din cadrul EHF EuroCup. Selecționata pregătită de Ovidiu Mihăilă a fost învinsă de echipa Norvegiei, la diferență de doar două goluri. A fost debutul noului selecționer al României, care l-a înlocuit pe banca tehnică pe Florentin Pera, cel care a
21:00
Controale la Steaua: se pregătește terenul pentru promovare? Ionuț Moșteanu: „Asocierea se va face corect!” # Antena Sport
Secția de fotbal a clubului Steaua București este blocată de cinci sezoane în Liga 2, dar lucrurile s-ar putea schimba spectaculos în viitorul apropiat. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a susținut încă de la numirea în funcție că Steaua trebuie să facă un parteneriat privat pentru a putea promova în Liga 1, dar marca să rămână
20:50
Gigi Becali a anunţat că Mihai Popescu va pleca de la FCSB. Accidentat grav în meciul România – Austria, scor 1-0, fundaşul campioanei a suferit o ruptură de ligamente încrucişate şi va lipsi cel puţin 6 luni de pe teren. Contractul lui Mihai Popescu cu FCSB expiră la finalul acestui sezon, iar Gigi Becali a
20:10
Cosmin Contra revine pe banca tehnică a unei formaţii importante. Românul a semnat cu formația din Qatar, Al Arabi. „Conducerea clubului sportiv Al Arabi a încheiat un contract cu staff-ul tehnic condus de antrenorul român Cosmin Contra, pentru a prelua în perioada următoare conducerea primei echipe de fotbal. Le dorim succes și mult noroc", a
19:50
Italienii de la Tuttosport au publicat lista celor 20 de fotbaliști care se bat pentru titlul de "Golden Boy 2025". Trofeul este acordat celui mai bun jucător sub 21 de ani, bazat pe voturile jurnaliștilor din lumea întreagă și nu numai. Distincția este similară cu trofeul "Kopa", acordat de francezii de la France Football, în
19:30
Cupa Mondială din 2026 va marca o premieră în istoria fotbalului: prima ediție organizată simultan de trei țări – Canada, Mexic și Statele Unite. Această competiție va fi și prima cu 48 de echipe participante, în loc de 32 cum am fost obișnuiți, promițând să fie cel mai spectaculos turneu din istoria fotbalului mondial. Programată
19:30
Cât costă să petreci Revelionul pe Arena Națională. Ce evenimente vor avea loc la stadion # Antena Sport
Petrecere inedită pe Arena Națională la trecerea dintre ani. De Revelion, cel mai mare stadion din România va găzdui un eveniment, la care vor cânta formaţii de muzică lăutărească. Mai exact, pe Arena Națională se va organiza un eveniment intitulat „Retrovelion Balkanika". Cei care aleg să treacă în 2026 pe Arena Naţională vor asculta piese
19:20
Ireal! Jucătorul FCSB-ului a luat 200.000 de euro pentru calificarea în Europa League, deși nu este pe lista UEFA # Antena Sport
Jucătorii FCSB-ului au încasat prime consistente după calificarea echipei în faza principală a UEFA Europa League, iar printre cei premiați de patron se află și Vlad Chiricheș. Ce este și mai ciudat este faptul că fotbalistul în vârstă de 35 de ani nici măcar nu a fost trecut pe lista UEFA de către conducerea campioanei
19:10
România a câştigat meciul cu Austria, scor 1-0, din preliminariile World Cup 2026, dar toate gândurile se îndreaptă acum către partida de pe 15 noiembrie, din Bosnia. Tricolorii vor să îşi ia revanşa după înfrângerea din martie şi, mai ales, vor să rămână în cursa pentru locul 2 al grupei. Toată lumea aşteaptă acum din
19:00
Turcii au oficializat mutarea la câteva zile după ce Gică Hagi a fost propus antrenor # Antena Sport
Gică Hagi a fost propus la mai multe echipe din Turcia, iar de curând a apărut informaţia că "Regele" este foarte aproape de o mutare la Eyupspor. Chiar şi oficialii formaţiei turce au confirmat că Hagi se afla în cărţi. Gică Hagi rămâne totuşi fără angajamen, pentru că Eyupspor l-a anunțat oficial pe Orhan Ak
18:40
Curtea Penală din Rio îi dă bătăi de cap lui Vinicius! Plângere împotriva starului de la Real Madrid # Antena Sport
Atacantul echip
18:30
Interes uriaș din partea suporterilor pentru Dinamo – Rapid! Câte bilete s-au vândut la derby-ul rundei # Antena Sport
Dinamo București – Rapid este capul de afiș al etapei cu numărul 13 din Liga 1. Partida dintre cele două rivale bucureștene va avea loc pe Arena Națională din București, iar suporterii au luat cu asalt casele de bilete, cu câteva zile înainte de marele meci. Giuleștenii aproape că au epuizat biletele puse la dispoziție […] The post Interes uriaș din partea suporterilor pentru Dinamo – Rapid! Câte bilete s-au vândut la derby-ul rundei appeared first on Antena Sport.
18:00
Atletico Madrid pregătește o super-lovitură pe piața transferurilor! Jucătorul va veni gratis # Antena Sport
Contractul lui Robert Lewandowski la Barcelona expiră la finalul acestui sezon, iar clubul catalan a anunțat deja că acesta nu va primi propunere de prelungire, principala problemă fiind vârsta atacantului. Ajuns la vârsta de 37 de ani, polonezul nu ia în calcul retragerea din activitate, ba mai mult, are șanse mari să continue tot în […] The post Atletico Madrid pregătește o super-lovitură pe piața transferurilor! Jucătorul va veni gratis appeared first on Antena Sport.
18:00
Mihai Stoica a lăudat o rivală din campionat: “Mi se pare echipa primului sfert de sezon! Când vor fi sub presiune, vom vedea” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, i-a lăudat pe rivalii de la Dinamo, pentru acest început de sezon. Chiar dacă şi-a adus aminte de greşelile de arbitraj din meciul câştigat de “câini” împotriva campioanei României, în luna august, Stoica a recunoscut că a fost o victorie meritată. De asemenea, oficialul […] The post Mihai Stoica a lăudat o rivală din campionat: “Mi se pare echipa primului sfert de sezon! Când vor fi sub presiune, vom vedea” appeared first on Antena Sport.
18:00
Locul din România unde George Copos a investit 20 de milioane de euro. Fostul patron al Rapidului nu s-a uitat la bani # Antena Sport
George Copos a ieşit din lumea fotbalului, dar continuă să prospere cu afacerile pe care le deţine. El a făcut o investiţie impresionantă într-un celebru loc din România, unde turiştii roiesc. Telecabina Tâmpa şi restaurantul Panoramic, două simboluri arhitecturale şi turistice ale Braşovului, vor fi redeschise pe 19 octombrie, după un proces de modernizare realizat […] The post Locul din România unde George Copos a investit 20 de milioane de euro. Fostul patron al Rapidului nu s-a uitat la bani appeared first on Antena Sport.
17:30
George Russell şi Kimi Antonelli vor pilota pentru Mercedes şi în 2026. Cei doi piloţi sunt crescuţi de către echipa cu opt titluri mondiale la constructori, iar Mercedes are în continuare încredere în cei doi. În prezent, Mercedes luptă pentru locul 2 în clasamentul constructorilor, loc pe care se şi află, graţie lui Russell şi […] The post George Russell şi Kimi Antonelli vor pilota pentru Mercedes şi în 2026 appeared first on Antena Sport.
17:20
Cristi Chivu vrea să întinerească lotul de la Inter, iar primul component din lot care părăseşte echipa este Yann Sommer. Ajuns la 37 de ani, portarul se află şi la sfârşit de contract. Tuttosport, citat de Tuttomercatoweb.com, scrie că Yann Sommer a fost anunţat deja de Cristi Chivu că nu mai intră în vederile lui […] The post Cristi Chivu l-a anunţat deja de plecare. Românul, prima măsură radicală la Inter appeared first on Antena Sport.
17:10
Răzvan Marin a fost rezervă neutilizată duminică în meciul dintre România și Austria, asta după ce selecționerul a fost nemulțumit de faptul că jucătorul a acuzat ceva probleme medicale, cu câteva zile înaintea partidei. Mircea Lucescu l-a criticat imediat după joc pe mijlocașul celor de la AEK Atena, iar replica acestuia a venit imediat, precizând […] The post Marius Șumudică intervine în conflictul Marin – Lucescu: „M-a dezamăgit” appeared first on Antena Sport.
17:10
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 15 octombrie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce decizie a luat FCSB după accidentarea lui Mihai Popescu. Roș-albaștrii l-au înlocuit de pe lista UEFA pe fundașul care are ruptură de ligament încrucișat. 1. Chiricheș revine FCSB îl pune pe lista UEFA pentru meciurile […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 octombrie appeared first on Antena Sport.
16:50
Jucătorul de Liga Campionilor cu care Gigi Becali a negociat să-l aducă la FCSB: “E o poveste” # Antena Sport
Numele surpriză din primul 11 al naţionalei României cu Austria a fost cu siguranţă cel al lui Vlad Dragomir. Fotbalistul a făcut un meci bun şi a fost lăudat de toată lumea. Gigi Becali a recunoscut că şi FCSB a fost în tratative cu el. Gigi Becali, finanțatorul campioanei SuperLigii, a dezvăluit că transferul a […] The post Jucătorul de Liga Campionilor cu care Gigi Becali a negociat să-l aducă la FCSB: “E o poveste” appeared first on Antena Sport.
16:30
Andrei Coubiș a refuzat să vină la Dinamo București în vară, iar fundașul român a fost împrumutat de AC Milan tot în Italia. Legitimat în prezent la Sampdoria, acesta este în continuare o prioritate pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic. Antrenorul „câinilor” a vorbit înaintea meciului cu Rapid București despre posibilitatea de a relua negocierile […] The post Andrei Coubiș la Dinamo din iarnă? Zeljko Kopic, verdict clar în cazul fundașului appeared first on Antena Sport.
16:30
Marius Șumudică a anunţat oficial ce echipă va prelua din ianuarie. Fostul antrenor al Rapidului a ajuns la un acord cu Yunnan Yukun, formaţie din China la care evoluează doi români, Alexandru Ioniță și Andrei Burcă. „Eu sunt înțeles cu o echipă din China”, a confirmat Marius Șumudică, pentru GSP.ro. Formaţia din China, Yunnan, e […] The post Marius Şumudică a anunţat cu ce echipă semnează: “M-am înțeles” appeared first on Antena Sport.
15:50
“Marca Steaua să fie scoasă la licitaţie!” Victor Piţurcă, de partea lui Gigi Becali în războiul cu MApN # Antena Sport
Gigi Becali se bucură de un aliat surpriză în lupta lui pentru a pune mâna pe marca Steaua. Victor Piţurcă crede că MApN ar trebui să scoată la licitaţie marca, iar Gigi Becali, dacă are bani, să o cumpere! „Nu sunt în temă foarte bine cu legislația. Dacă așa spune legea, sunt de acord (n.r. […] The post “Marca Steaua să fie scoasă la licitaţie!” Victor Piţurcă, de partea lui Gigi Becali în războiul cu MApN appeared first on Antena Sport.
15:20
Gigi Becali s-a ambalat degeaba. Câți bani ar primi de fapt patronul de la FCSB de pe urma Cupei Mondiale # Antena Sport
Gigi Becali ar urma să nu primească patru milioane de euro de pe urma jucătorilor FCSB-ului care ar putea fi prezenți la Cupa Mondială, așa cum susținea patronul după victoria României cu Austria. De fapt, finanțatorul roș-albaștrilor ar putea să încaseze maxim 1,5 milioane de euro, într-un caz extrem de favorabil, care presupune în mod […] The post Gigi Becali s-a ambalat degeaba. Câți bani ar primi de fapt patronul de la FCSB de pe urma Cupei Mondiale appeared first on Antena Sport.
15:20
Răzvan Marin a făcut o nouă serie de declaraţii care par să adâncească disputa cu Mircea Lucescu. El i-a transmis selecţionerului că, din punctul lui de vedere, trebuie să fie titular la echipa naţională a României. ”Mă aștept să fiu. Cumva ne-am și câștigat acest statut în timp, nu suntem doar noi (n.r. el și […] The post “Mă aștept să fiu titular!” Răzvan Marin continuă disputa cu Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
14:30
Ilie Năstase divorţează de a cincea soţie. Ce se întâmplă la partaj cu averea fostului tenismen al României # Antena Sport
Un nou divorţ în lumea sportului românesc. Ilie Năstase şi soţia Ioana au decis să meargă pe căi separate. Cei doi au decis să divorţeze după şase ani de căsnicie. Anunţul a fost făcut chiar de Ioana, care a decis să pună capăt relaţiei după ce de ani buni relaţia lor a cunoscut mai multe […] The post Ilie Năstase divorţează de a cincea soţie. Ce se întâmplă la partaj cu averea fostului tenismen al României appeared first on Antena Sport.
14:10
Cristiano Ronaldo a reacționat după ce a doborât un nou record în fotbal: “Nu e un secret” # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a postat un mesaj pe conturile sale de rețele sociale după ce a devenit aseară golgheterul all-time al preliminariilor de Cupa Mondială. În meciul dintre Portugalia și Ungaria de pe Jose Alvalade, încheiat cu scorul de 2-2, “CR7” a marcat două goluri și a devenit lider solitar în ierarhia menționată anterior. Atacantul de […] The post Cristiano Ronaldo a reacționat după ce a doborât un nou record în fotbal: “Nu e un secret” appeared first on Antena Sport.
