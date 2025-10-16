Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, mai puternice decât sancțiunile internaționale, arată șeful spionilor ucraineni
Adevarul.ro, 16 octombrie 2025 22:00
Șeful serviciului de informații militare din Ucraina (HUR), Kirilo Budanov, a declarat că loviturile asupra rafinăriilor de petrol au provocat mai multe daune economiei ruse decât sancțiunile internaționale.
Acum 10 minute
22:15
Ce este GAP-ul de TVA: unde are dreptate si unde greșește șeful ANAF. Economist: „Acești bani nici nu ar putea să fie colectați” # Adevarul.ro
Economistul Christian Năsulea a comentat recent includerea produselor de autoconsum, cum ar fi gemul făcut de bunica sau cozonacii preparați acasă, în calculul deficitului de TVA (gap-ul de TVA) al României.
Acum 30 minute
22:00
22:00
Trump vrea să construiască un arc de triumf în Washington D.C. „Cred că va fi fantastic” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a anunțat că intenţionează să construiască un arc de triumf pe una dintre arterele de acces în capitala Washington, cu ocazia aniversării a 250 de ani de independenţă a SUA, care va fi sărbătorită pe 4 iulie anul viitor.
Acum o oră
21:45
„A fost dificil în intersecțiile cu sens giratoriu”. Livratorii străini, derutați de traficul din România # Adevarul.ro
Lucrătorii străini care vin în România se confruntă adesea cu traficul, fiind diferit de cel din țara de unde vin. Mulți dintre ei spun că regulile de circulație le dau mari bătăi de cap.
21:30
„Survivor România” se mută, în cursul anului viitor, la un alt post de televiziune Se pregăteşte deja un sezon impresionant al reality show-ului.
21:30
Cauțiune de 1 milion de lei pentru șefa Spitalului Militar. Florentina Ioniță-Radu, plasată sub control judiciar # Adevarul.ro
Florentina Ioniță-Radu, comandantul Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”, a fost plasată, joi, 16 octombrie, de procurorii DNA, sub control judiciar cu o cauțiune de 1 milion de lei.
Acum 2 ore
21:00
Cătălin Drulă: „Eu îmi doresc să fiu primar, nu mă interesează altă funcţie / Nu mă place deloc domnul Grindeanu” # Adevarul.ro
Cătălin Drulă a declarat joi, la Europa FM, că își dorește să fie primar al Capitalei și că nu îl interesează altă funcție, explicând astfel că nu i-ar face concurență lui Nicușor Dan dacă ar câștiga Primăria Municipiului București.
21:00
Cine sunt cele 28 de naționale calificate la Campionatul Mondial de fotbal din 2026. O singură țară din Europa are biletele asigurate # Adevarul.ro
În acest moment se cunosc numele a peste jumătate dintre participantele la Campionatul Mondial de fotbal de anul viitor.
20:45
După Pițurcă, și Boloni îl laudă pe fiul fostului dictator Nicolae Ceaușescu: „Mie să nu îmi spună nimeni lucruri” # Adevarul.ro
Loți Boloni este momentan antrenor fără contract.
20:45
Trump, după discuția cu Putin: Ne vom întâlni la Budapesta pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război # Adevarul.ro
Președintele SUA Donald Trump a declarat că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.
20:45
Horațiu Potra, vizat de un nou dosar: armele și banii ar fi fost introduși în țară cu ajutorul unor funcționari # Adevarul.ro
Un nou dosar deschis de Parchetul Genera îl vizează pe Horațiu Potra. Mai exact mosul în care armamentul și sumele de bani cash găsiți la perchezițiile de la domiciliul acestuia au fost introduse în România.
20:30
Zacusca și dulceața făcute acasă nu sunt purtătoare de TVA. Liderul „Solidaritatea” îl contrazice pe șeful ANAF # Adevarul.ro
Declarațiile șefului ANAF privind gemul de casă care ar influența colectarea TVA stârnesc controverse. Dorin Modure, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală „Solidaritatea”, susține că produsele realizate în gospodărie pentru autoconsum nu au niciun efect asupra colectării TVA
20:30
Țările membre NATO sunt principalele ținte ale atacurilor cibernetice ruse. Avertismentul Microsoft # Adevarul.ro
Atacurile cibernetice ale Rusiei sau ale unor grupuri ruse s-au concentrat în 2025 asupra Ucrainei şi ţărilor membre ale NATO, potrivit unui raport anual al Microsoft publicat joi.
20:30
Mai mulți secretari generali ai Guvernului obțin venituri uriașe din pensie și salariu. „Dacă nu se mai acceptă cumul, am plecat acasă” # Adevarul.ro
Mai mulți angajați ai Secretariatului General al Guvernului (SGG) primesc atât pensie, cât și salariu de la stat, iar printre ei se numără foști militari sau consilieri cu venituri lunare care depășesc zeci de mii de lei.
20:30
„Am încălcat legea”. Hunor îl ironizează pe șeful ANAF: „Am făcut gem. Aș fi făcut și pălincă, dar prunele nu au fost suficiente” # Adevarul.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat ironic la declarațiile făcute de șeful ANAF, Adrian Nica, privind gap-ul de TVA și impactul produselor de consum propriu asupra colectării taxelor.
20:30
Programul ediției 2025 a Festivalului Național de Teatru, desfășurat la București în perioada 17-26 octombrie, include, pe lângă multe spectacole și evenimente așteptate de public, un modul dedicat artistului asociat FNT35 – „Focus: RADU AFRIM”.
Acum 4 ore
19:45
Haos în Kenya: mulțimea adunată la priveghiul fostului premier Odinga, dispersată cu gloanțe și gaze. „Putem ști că el este în sicriu?” # Adevarul.ro
Scene de haos la Nairobi. Poliţia din Kenya trage cu gloanţe şi gaze lacrimogene asupra mulţimii adunate pentru a vedea trupul fostului prim-ministru Odinga - VIDEO
19:30
Dezvăluiri din dosarul în care e vizată șefa Spitalului Militar: semna ilegal documente în locul ministrului Apărării # Adevarul.ro
Noi dezvăluiri au apărut în cazul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, Florentina Ioniță-Radu, vizată într-un dosar penal pentru uzurparea funcției și abuz în serviciu.
19:15
O companie din Emiratele Arabe Unite (EAU) a vizitat Portul Constanța joi, 16 octombrie, manifestându-și astfel interesul de a investi în zonă.
19:00
Momentul în care un agent de pază salvează în ultima secundă o femeie din fața tramvaiului # Adevarul.ro
O femeie din Kayseri, Turcia, a fost salvată în ultima clipă de un agent de pază, după ce a pășit pe liniile de tramvai purtând căști. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere și publicat de operatorul local de transport.
19:00
Judecătorii ÎCCJ consideră că situația lui Bănicioiu este „parțial asemănătoare” cu cea a lui Aleksei Navalnîi. Cum argumentează # Adevarul.ro
ÎCCJ compară situația fostului ministru al Sănătăţii Nicolae Bănicioiu, achitat pentru luare de mită şi trafic de influenţă, cu cea a lui Aleksei Navalnîi, opozantul rus care a murit în condiţii suspecte într-o închisoare aflată la Cercul Polar Arctic.
19:00
O capodoperă de Picasso, evaluată la 600.000 de euro, a dispărut în timpul unui transfer spre expoziție, de la Madrid la Granada # Adevarul.ro
O pictură rară a lui Pablo Picasso, evaluată la 600.000 de euro, a dispărut în timpul transportului de la Madrid la Granada, chiar înainte de a fi expusă într-o nouă expoziție.
18:45
Nu despre postul de radio Europa Liberă va fi vorba în acest articol. Totuși, se cuvine a fi menționată în context legendara companie de radiodifuziune creată de SUA în 1949, în primii ani ai Războiului Rece.
18:45
ANCOM trage un semnal de alarmă privind pierderile de zeci de milioane de euro din cauza evenimentelor sportive transmise ilegal # Adevarul.ro
Pentru un singur eveniment sportiv difuzat în direct, între 25% şi 75% dintre streaming-urile online asociate sunt ilegale, pierderile pe care acest fenomen le produce în economia naţională fiind estimate la valori care depăşesc 50 milioane de euro anual.
18:45
Comisia Europeană a prezentat un plan de apărare pentru a proteja „fiecare centimetru” al Europei # Adevarul.ro
Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat, joi, „Foaia de parcurs pentru 2030 privind menținerea păcii – pregătirea pentru apărare”, un plan cuprinzător de consolidare a capabilităților europene de apărare.
18:30
Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a anunțat joi, 16 octombrie, că folosirea câinilor din rasele Kangal, ciobănesc caucazian şi ciobănesc de Asia Centrală pentru păzirea turmelor de oi va fi interzisă pe teritoriul localității.
18:30
Cardiologul fotbaliștilor de la Universitatea Craiova și-a lansat cartea „Cum poți ajunge președinte” # Adevarul.ro
Lansare de carte în Bănie.
18:30
Irina Deleanu, puntea Rusiei în gimnastica românească? De la sprijinul pentru Trikomiti la Tokyo 2025: o continuitate a complicității # Adevarul.ro
Președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, își confirmă vechile legături cu rețeaua pro-rusă din gimnastica mondială.
18:30
Ludovic Orban: „Sa ne uităm cine zice că Bolojan e inflexibil, unii care vin cu idei trasnite” # Adevarul.ro
Ludovic Orban, fost premier și actual consilier al președintelui Nicușor Dan, a precizat la Interviurile „Adevărul” că actualul șef al Executivului, Ilie Bolojan, este atacat sistemic.
Acum 6 ore
18:15
Peste 10.000 de rezerviști din București și județul Ilfov au fost citați să participe la exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25 care are loc în aceste zile.
18:15
CCA nu i-a dat pe mână lui Istvan Kovacs să abitreze derby-ul Dinamo - Rapid. Cel mai valoros arbitru român trage ponoasele după prestația de etapa trecută # Adevarul.ro
Echipele Dinamo și Rapid se înfruntă duminică, de la ora 20:30, în derby-ul etapei a 13-a din Superliga de fotbal.
18:15
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: „Trebuie să creștem capacitățile și să echilibrăm industria de apărare” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a participat miercuri, 15 octombrie, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, subliniind angajamentul României pentru întărirea capacităților de apărare europene.
18:00
Ucraina cere acces la activele rusești înghețate pentru acoperirea deficitului bugetar, începând din 2026 # Adevarul.ro
Ministrul ucrainean de finanțe Serghei Marcenko le-a cerut miniștrilor de finanțe ai Grupului celor Șapte (G7) să pună la dispoziția Ucrainei rezervele bancare rusești imobilizate, începând de la începutul anului 2026.
18:00
România mai face un pas spre aderarea la OCDE. Legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini a fost promulgată # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea prin care România introduce sancțiuni clare pentru coruperea funcționarilor publici străini, o condiție importantă pentru aderarea la OCDE. Actul normativ înăsprește pedepsele și extinde atribuțiile DNA în anchetarea acestor fapte.
18:00
Donald Trump va discuta la telefon cu Vladimir Putin, înainte de întâlnirea cu Zelenski # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump urmează să aibă joi, 16 octombrie, o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, pentru a discuta despre situația războiului din Ucraina.
17:45
Moșteanu, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar: „În iunie am decis să nu mai prelungesc mandatul generalului Florentina Ioniță” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis joi, în legătură cu ancheta DNA de la Spitalul Militar Central, că în luna iunie a decis să nu mai prelungească mandatul managerului Florentina Ioniță.
17:45
Boris Johnson a admis că a folosit inteligența artificială pentru a scrie unele dintre cărțile sale. „ChatGPT este, sincer, fantastic” # Adevarul.ro
Fostul premier al Marii Britanii, Boris Johnson, a recunoscut că a folosit inteligența artificială (AI) pentru a-și scrie cărțile. Într-un interviu pentru Al Arabiya English, acesta a declarat că ChatGPT, deținut de OpenAI, este „fantastic”.
17:45
Directorul CNAIR, despre Lotul 2 al autostrăzii Ploiești - Buzău, care va fi deschis vineri: „Va prelua și traficul rutier de tranzit care trece prin Mizil” # Adevarul.ro
Cristian Pistol, directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a precizat că lotul 2 al autostrăzii A7 Ploieşti - Buzău, care va fi deschis circulației vineri, va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil.
17:30
Adrian Streinu-Cercel: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Ca cetăţean, mă simt oprimat” # Adevarul.ro
Adrian Streinu-Cercel, președinte al comisiei pentru Sănătate din Senat și fost ministru al Sănătății (PSD), a afirmat joi, la Profit Health.forum, că nu îl interesează deficitul bugetar și că e nevoie de investiții pentru dezvoltarea României.
17:30
"Boloş i-a avertizat pe Ciolacu și Iohannis în legătură cu deficitul. I-a durut la bască”. Ludovic Orban îi acuză pe cei doi de iresponsabilitate # Adevarul.ro
Ludovic Orban, fost premier și actual consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a vorbit la Interviurile „Adevărul” despre greșelile guvernării anterioare, care au condus la situația economică grea din prezent.
17:15
Conflict pe tema salariului minim. Guvernul nu ia în calcul majorarea lui, Câciu reacționează ferm: „E jalon PNRR” # Adevarul.ro
Guvernul analizează înghețarea salariului minim în 2026, însă PSD contrazice poziția oficială. Fostul ministru Adrian Câciu spune că majorarea este obligatorie prin PNRR și directiva europeană, acuzând-o pe Ioana Dogioiu că „vorbește fără să cunoască legea”.
17:15
Rusia, în spatele propagandei care a vizat România. Procurorul general: „Vorbim de sute de canale pe rețelele sociale și zeci de site-uri” # Adevarul.ro
Procurorul general Alex Florența a afirmat, într-un interviu publicat joi, că întreaga infrastructură online folosită pentru dezinformare, analizată după declasificarea rapoartelor din CSAT, indică Rusia ca sursă a campaniei desfășurate în România.
17:15
RetuRO anunță un nou sistem de colectare a PET-urilor, inspirat din Ungaria. Funcționează deja în nouă județe # Adevarul.ro
RetuRO, compania care gestionează sistemul de garanție-returnare (SGR), a anunțat că va fi implementat un nou sistem de colectare a PET-urilor, inspirat din Ungaria.
17:15
Tânăra muziciană din Sankt Petersburg care a cântat un cântec interzis, arestată pentru 13 zile. Ce spun versurile care-l deranjează pe Putin # Adevarul.ro
O instanță din Sankt Petersburg a decis arestarea administrativă pentru 13 zile a unei tinere muziciene stradale, acuzată că a organizat o adunare publică neautorizată, unde a interpretat un cântec interzis de autorități.
17:15
Consilierul lui Nicușor Dan conturează portretul viitorilor sefi de servicii secrete. Ce criterii trebuie să îndeplinească directorii SRI şi SIE # Adevarul.ro
Ludovic Orban, consilierul pe probleme politice interne al președintelui Nicușor Dan, spune ce criterii ar trebui sa îndeplinească viitorii șefi ai serviciilor de informații.
17:15
Un deputat PSD vrea ca pălinca să devină simbol național. „E o istorie care se bea cu respect. Nu e doar o băutură, e o parte din sufletul românesc” # Adevarul.ro
Deputatul PSD Mircea Vasile Govor a cerut joi, 16 octombrie, în plenul Parlamentului, ca toate partidele politice să susțină demersul prin care pălinca să fie recunoscută drept simbol național al României.
17:00
Soluția lui Viktor Orban pentru a pune capăt războiului din Ucraina: Europa trebuie să înceapă negocieri proprii cu Rusia # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat joi, 16 octombrie, că Europa ar trebui să deschidă negocieri directe cu Rusia pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului din Ucraina.
16:45
CSM: Declarațiile lui Stelian Ion după achitarea lui Bănicioiu încalcă independența judecătorilor Înaltei Curți # Adevarul.ro
CSM spune că fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, a încălcat independența judecătorilor Înaltei Curți prin declarațiile făcute după achitarea lui Nicolae Bănicioiu. CSM acuză „presiune directă și inadmisibilă” asupra magistraților ICCJ.
16:30
Cancelarul Germaniei avertizează că Europa riscă să devină un pion economic al SUA și al Chinei # Adevarul.ro
Europa își va pierde independența în fața giganților economici globali dacă liderii săi nu acționează rapid pentru a restabili competitivitatea, a avertizat cancelarul german Friedrich Merz.
16:30
Caz șocant în Prahova: Un tânăr a fost arestat după ce și-a violat surorile vitrege. Una dintre ele este minoră # Adevarul.ro
Un bărbat de 30 de ani, din comuna Dumbrava, județul Prahova, a fost arestat preventiv pentru viol, victimele fiind surorile sale vitrege, una dintre ele minoră.
