Ce spune Robert Negoiță despre Gabriela Firea ca potențial candidat PSD la Primăria Capitalei, în locul lui Băluță: „O figură foarte bună în Parlamentul European”

Una dintre cele mai glorioase pagini de istorie militară medievală a românilor le-a scris Mihai Viteazul. Acesta a fost singurul voievod român care a reușit să ajungă cu trupele sale la Munții Balcani, făcând ravagii în provinciile otomane de la sud de Dunăre. A fost cel mai mare coșmar al turcilor.