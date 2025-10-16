Liderul român care a ajuns faimos în tot Occidentul. Care au fost cu adevărat cele mai importante fapte de arme ale lui Mihai Viteazul, devenit spaima turcilor

Una dintre cele mai glorioase pagini de istorie militară medievală a românilor le-a scris Mihai Viteazul. Acesta a fost singurul voievod român care a reușit să ajungă cu trupele sale la Munții Balcani, făcând ravagii în provinciile otomane de la sud de Dunăre. A fost cel mai mare coșmar al turcilor.

