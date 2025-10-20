Valentin Stan: ROMÂNIA ar trebui să fie atentă la situația din UE. Riscăm să ne fie încălcate drepturile
Gândul, 21 octombrie 2025 01:10
În ediția din 20 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Valentin Stan a adus în discuție o serie de declarații alarmante venite dinspre conducerea Uniunii Europene, ilustrate în special prin intervențiile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și ale fostului ministru ungar. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum o oră
01:10
Valentin Stan: ROMÂNIA ar trebui să fie atentă la situația din UE. Riscăm să ne fie încălcate drepturile # Gândul
În ediția din 20 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Valentin Stan a adus în discuție o serie de declarații alarmante venite dinspre conducerea Uniunii Europene, ilustrate în special prin intervențiile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și ale fostului ministru ungar. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a […]
01:00
Trump șochează din nou: Dărâmă aripa Casei Albe ca să își facă SALĂ DE BAL de 250 de milioane de dolari. „Vor fi petreceri grandioase”, anunță el # Gândul
La Washington a început demolarea unei părți a aripii estice a Casei Albe, pentru a construi o sală de bal la ordinul președintelui Trump. Anterior, președintele a promis că nu va modifica planificarea existentă a clădirii, scrie The Washington Post, care a citat surse apropiate președinției americane. Președintele s-a declarat încântat pe platforma de socializare […]
Acum 2 ore
00:40
Valentin Stan: Orban strică planurile de război din UNIUNEA Europeană. De aceea l-a ales Trump pentru summitul cu Putin # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat de ce premierul ungar Viktor Orban a devenit un personaj incomod pentru liderii occidentali. El spune că Orban le strică planurile de război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Viktor Orban le strică planurile Stan a spus că Viktor […]
00:40
JD Vance ajunge în Israel, în contextul reluării ostilităților dintre Hamas și IDF. Ce se întâmplă cu pacea lui Trump? # Gândul
Vicepreședintele SUA JD Vance efectuează o vizită în Israel, în timp ce preeșdintele Donald Trump a avertizat gruparea Hamas că armistițiul mediat de SUA în Fâșia Gaza trebuie respectat. Pe durata întâlnirii cu premierul australian Anthony Albanese de luni, Trump a amenințat gruparea Hamas cu „eradicarea”. „Îi vom eradica. Dacă trebuie să o facem, ei […]
00:10
I-a fost milă de ea pentru că cerșea, dar românca o storcea de bani și o amenința. Coșmarul trăit de o bătrână din Italia timp de 2 ani # Gândul
O româncă în vârstă de 48 de ani a fost arestată în Mentana, provincia Roma, acuzată fiind de estorcare în dauna unei femei de 80 de ani din Italia. Arestarea a avut loc chiar în timpul unui flagrant, după un apel la numărul de urgență, făcut chiar de pensionară. Incidentul s-a petrecut în dimineața zilei […]
00:10
În ediția din 20 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Valentin Stan, a abordat teme sensibile legate de percepția publică asupra magistraților și implicațiile reformelor în sistemul judiciar din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a exprimat convingerea că majoritatea românilor sunt supărați pe magistrați, în special din cauza pensionărilor […]
Acum 4 ore
23:50
Tinerii între 18 și 35 de ani pot urma stagiu „militar voluntar în termen”. Anunțul lui Ionuț Moșteanu # Gândul
Ministrul Apărării anunță că așa cum arată cel mai recent sondaj al INSCOP că 74% dintre români susțin stagiul militar voluntar, Legea privind pregătirea populației pentru apărare a trecut luni de Comisia pentru Apărare a Camerei Deputaților. Ionuț Moșteanu mai menționează, pe Facebook, că este vorba despre legea care introduce, pentru prima dată, conceptul […]
23:30
Valentin Stan: Dacă vrei să dai o șansă societății, ai nevoie de JUSTIȚIE. Nu poți să umbli cu toporul în legea pensiilor magistraților # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat de ce statutul magistraților nu poate fi schimbat la repezeală fără a distruge fundația juridică a statului. Acesta avertizează că unele decizii pun în pericol chiar ideea de dreptate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. CSM-ul a demontat minciuna […]
23:30
Românii vor trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie 2025. Atunci, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00. Ne pregătim să trecem din nou la ora de iarnă. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie […]
23:20
Revoluție în medicină. Oamenii de știință au inventat un implant ocular pentru ca pacienții orbi să poată vedea din nou # Gândul
Oamenii care au devenit nevăzători din cauza afecțiunii oculare de degenerescență maculară pot vedea din nou. Oamenii de știință au inventat un implant ocular care le poate reda vederea. Dispozitivul i-a ajutat pe 81% dintre participanții la testare, care sufereau de degenerescență maculară legată de vârsta progresivă. „Este primul caz în care o încercare de […]
23:00
Cât a crescut valoarea coșului de consum în 2025, pentru o familie cu doi copii. Câți bani ar trebui să cheltuie pentru un trai decent în România # Gândul
În România, valoarea coșului minim de consum a crescut, pentru un trai decent în anul 2025, la o familie formată din doi copii și doi adulți, a crescut cu aproape 9 procente față de 2024. A fost actualizată valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru anul 2025, în baza datelor oferite de […]
22:50
Ministrul Sănătății: Istoricul medical al pacienților va putea fi accesat oricând şi oriunde # Gândul
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, până în august 2026, noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va fi operaţională, astfel că istoricul medical al unei persoane va putea fi accesat oricând şi oriunde de pe telefon sau calculator. „Noua Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este cel mai amplu proiect de […]
22:30
Pușcăria cu condiții de lux, mai ceva ca la hotel, există. Ce trebuie să faci ca să ai parte de camere duble cu baie, grădină, iazuri, teren de fotbal # Gândul
Da, ați citit bine, căci o țară europeană investește peste 350 de milioane de euro pentru construirea celei mai mari închisori, unde deținuții vor avea dormitoare cu băi proprii, teren de fotbal și facilități ultra-moderne pentru educație și sănătate mintală. Este vorba despre proiectul HMP Highpoint din Suffolk, din Regatul Unit, supranumit și „mega-închisoarea”. Aceasta […]
22:20
Ce crede Trump despre șansele Ucrainei în războiul cu Rusia: ”Nu am spus că îl vor câștiga, am spus că îl pot câștiga, se poate întâmpla orice” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, luni, că el nu a susținut niciodată că Ucraina poate câștiga războiul cu Rusia, subliniind însă că va continua eforturile diplomatice pentru oprirea conflictului. ”Nu cred că Ucraina poate câștiga războiul, încă l-ar putea câștiga, eu nu am spus niciodată că îl vor câștiga. Am spus că îl […]
22:10
De ce a fost declarat NECONSTITUȚIONAL pachetul lui Bolojan. Bulgărele aroganței premierului s-a rostogolit la Înalta Curte de Casație și Justiție și, mai apoi, la CCR. Culisele unui meci între PUTERILE STATULUI, câștigat de ȘEFA JUSTIȚIEI # Gândul
Atunci când faci legi pe repede înainte, lucrurile se complică. Ilie Bolojan a riscat enorm când a lansat proiectul de lege privind modificările la pensiile magistraților, calcul și vârstă. Și nu numai Bolojan. Toată Coaliția. Puterea judecătorească, spre deosebire de celelalte, cunoaște cel mai bine cum stau lucrurile când e vorba de legislație. Ce-i drept, […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 21 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta # Gândul
Invitatul zilei este Victor Ponta, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Spectacol pe cer susținut de două comete. Una dintre ele poate fi admirată și cu ochiul liber # Gândul
Zilele acestea, pământenii vor avea ocazia să admire două comete care străbat simultan cerul nopții. Una dintre ele poate fi observată și cu ochiul liber, fără binoclu sau telescop, dintr-o zonă fără poluare luminoasă. Cometa vizibilă a fost botezată „C2025/A6 Lemmon” și se va deplasa cu o viteză de 200.000 km/oră, la o distanță de […]
22:10
Ministrul Muncii DECLARĂ că nu are ce să-și reproșeze. Premierul știa că avizul CSM a fost „doar” solicitat # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus luni seara, la Antena 3 CNN, că a transmis cancelariei premierului că avizul CSM a fost doar solicitat, însă nu s-a primit și decizia. „Ministerul Muncii nu are ce să-și reproșeze nicio secundă din punct de vedere al conduitei și al lucrurilor pe acest proiect și am văzut și […]
22:00
Ce amendă primești dacă execuți lucrări la casă fără să ai autorizație de construire și când se transformă fapta în infracțiune # Gândul
Tot mai mulți români își doresc modernizarea locuinței, fie prin schimbarea acoperișului, fie prin transformarea podului în mansardă. Dar puțini oameni știu că astfel de lucrări pot să fie considerate ilegale dacă nu există și o autorizație de construire. De altfel, lipsa acestei autorizații poate să atragă amenzi uriașe, de până la 100.000 de lei, […]
Acum 6 ore
21:50
Fata de 9 ani din București dată dispărută de familie a fost găsită. Poliția Capitalei: Minora a fost găsită și se află în afara oricărui pericol # Gândul
Nicola Elena, o fată în vârstă de 9 ani, a dispărut fără urmă în seara zilei de 20 octombrie. Oamenii legii au început căutările și a fost emis RO-ALERT prin telefoanele bucureștenilor. Fata a fost dată dispărută de familie. Danciu Nicola Elena a plecat voluntar de acasă în cursul zilei de astăzi. „La data de […]
21:30
Uniunea Europeană ia în considerare impunerea unor sancțiuni ISRAELULUI. Kaja Kallas insistă asupra furnizării ajutorului umanitar către Fâșia Gaza # Gândul
Uniunea Europeană ia în considerare impunerea unor sancțiuni împotriva Israelului, a declarat, luni Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas. „Încetarea focului a schimbat contextul, acest lucru este clar pentru toată lumea. Cu toate acestea, până când nu vom vedea schimbări tangibile și durabile pe teren, în special acordarea mai multor ajutoare Fâșiei Gaza, amenințarea […]
21:20
UE vrea să accepte noi membri fără a le acorda drepturi depline de vot. Republica Moldova și Ucraina ar putea profita de ocazie # Gândul
Noi state ar putea adera la Uniunea Europeană fără drept de vot deplin, o mișcare care ar putea facilita extinderea Blocului comunitar în pofida opoziției unor lideri precum premierl Ungariei, Viktor Orbán. Propunerea de modificare a regulilor de apartenență la UE se află într-un stadiu incipient și ar trebui aprobată de toate statele membre, potrivit […]
21:10
Într-un mesaj plin de greșeli de scriere, mâna dreaptă a lui Bolojan spune că vrea referendum ca să tranșeze problema pensiilor speciale # Gândul
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a gafat într-o postare pe Facebook, printr-un text plin de greșeli, prin care își exprima ideea de referendum în cazul pensiilor magistraților. Așa cum poate fi văzut în fotografia atașată mai jos, primarul Sectorului 6 a avut câteva scăpări în postarea sa. Este vorba despre litere greșite, sărite sau cuvântul „privilegilor” […]
20:50
Bulgaria este pregătită să își deschidă spațiul aerian pentru președintele rus, Vladimir Putin, dacă acesta decide să călătorească la Budapesta pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, a confirmat luni ministrul de Externe Georg Georgiev în cadrul Consiliului Afaceri Externe al UE de la Luxemburg. Georgiev a declarat că astfel de chestiuni logistice vor […]
20:40
Ilie Bolojan NU demisionează. Premierul își încalcă promisiunea făcută înainte de decizia CCR. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat în această seară că „a luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4”. El susține că „reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția […]
20:30
Primarul care a demolat un STADION cu pistă de atletism a îndatorat orașul pentru unul nou, fără pistă. Banii erau meniți pentru renovarea școlilor # Gândul
Primarul Piteștiului, Cristian Gentea de la PSD, s-a împrumutat să reabiliteze școli, dar a îngropat banii în stadion. Pitești este sufocat din cauza traficului rutier fiindcă administrația locală nu a putut să construiască rute ocolitoare. Este printre puținele orașe care nu are un parc industrial. Școlile și grădinițele sunt în stare precară. Nu există un […]
20:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 21 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga # Gândul
Invitatul emisiunii este Andrei Marga. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
20:30
După ce guvernul lui a băgat economia în corzi, Nicușor Dan vine cu „soluția”, dar din 2026. Multe vorbe, nicio acțiune concretă # Gândul
După ce a guvernul Bolojan, girat de Nicușor Dan a băgat economia în groapă, președintele vine cu soluții pentru salvarea economiei. Pentru cei mai mulți dintre cetățenii României, democrația nu mai funcționează în beneficiul lor, ci în ciuda lor. Președintele crede că problema principală a României este evaziunea fiscală, asta după ce Guvernul Bolojan a […]
20:20
COREEA DE SUD se pregătește pentru găzduirea summitului APEC. Autoritățile au desfășurat exerciții de securitate în orașul Gyeongju # Gândul
Coreea de Sud își intensifică măsurile de securitate în orașul Gyeongju din sud-estul țării, care va găzdui săptămâna viitoare summitul anual al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Până la 18.500 de ofițeri de poliție, echipe de SWAT și personal al gărzii de coastă, precum și vehicul blindate și elicoptere, vor fi mobilizate în timp ce liderii […]
20:20
Primarul care a îndatorat orașul pentru stadion, deși banii erau meniți pentru reabilitarea școlilor # Gândul
Primarul Piteștiului, Cristian Gentea de la PSD, s-a împrumutat să reabiliteze școli, dar a îngropat banii în stadion. Pitești este sufocat din cauza traficului rutier fiindcă administrația locală nu a putut să construiască rute ocolitoare. Este printre puținele orașe care nu are un parc industrial. Școlile și grădinițele sunt în stare precară. Nu există un […]
20:10
Veronica, românca ucisă în Italia de concubinul mai tânăr, va avea parte de o înmormântare demnă. Modul în care a murit femeia i-a șocat pe italieni # Gândul
Veronica, românca ucisă în Italia de concubinul român, va avea parte de o înmormântare demnă, în Italia, în ciuda condiției de vulnerabilitate socială. De altfel, modul în care a murit femeia i-a șocat pe italieni. Prin urmare, Veronica Abaza, românca ucisă în Italia la vârsta de 64 de ani, va fi înmormântată în cimitirul Farello […]
20:10
Șeful statului consideră că în trecut nu s-a respectat legea și că de acum încolo vrea să lucrurile să fie clar stabilite cu privire la activitatea Parchetului și a SRI-ului. Nicușor Dan a declarat, luni, la Antena 1,că trebuie făcută o separare foarte bună între ce este Parchet, judecător și ofițer de informație. „Rolul […]
20:00
„Nu m-am gândit până în momentul acesta. Știu că are un mandat la Parchetul European. Nu m-am gândit”, a răspuns Nicușor Dan la Antena 1, întrebat dacă ar numi-o pe Laura Codruța Kovesi la șefia SRI. Președintele Nicușor Dan spune că o cunoaște, dar nu a mai văzut-o de mai bine de 10 ani. „Ultima […]
Acum 8 ore
19:50
De ce nu este suficientă doar asigurarea obligatorie în caz de explozie. Zeci de familii ar putea rămâne fără despăgubiri după tragedia din Rahova # Gândul
Asigurarea obligatorie PAD nu acoperă toate pierderile. Iată cine riscă să rămână fără nimic și ce trebuie să știe proprietarii, după explozia din Rahova. Explozia din Rahova a lăsat zeci de familii în fața unei realități crunte: asigurarea obligatorie PAD nu te ptrotejează în totalitate. Unii deja încasează despăgubirile, în timp ce alții se confruntă […]
19:50
Nicușor Dan a prins gustul puterii. După doar câteva luni în funcție, deja visează la al DOILEA mandat # Gândul
Deși este în funcție de doar câteva luni, Nicușor Dan pare să fi prins gustul puterii. Șeful statului a recunoscut în cadrul unei emisiuni TV că își dorește un al doilea mandat, explicând că marile schimbări în societate nu se pot face într-un singur ciclu de guvernare. „E devreme, dar în principiu îmi doresc. Sunt […]
19:40
Nicușor Dan anunță că declarația șefului fiscului a fost una deplasată, dar susține că ANAF-ul ar putea să performeze, fiind convins de faptul că la ministerul Finanțelor există voință. „Asta a fost o declarație total …”, a declarat Nicușor Dan, despre șeful ANAF care a scăaot porumbelul. „Bineînțeles că parte din TVA care nu […]
19:30
Oana Roman a oferit detalii despre viața sa sentimentală. Aceasta a mărturisit că își dorește să fie mai atentă înainte de a intra într-o relație. Oana Roman este fiica Mioarei Roman și a lui Petre Roman, fost premier al României. Oana Roman a format o familie cu Marius Elisei. Din mariajul celor doi a […]
19:20
Nicușor Dan a avansat, luni seara, un nou termen de rezolvare a pensiilor magistraților, respectiv anul 2025. Șeful statului a declarat la Antena 1 că este un moment emoțional. „Ce e important, în opinia mea, este că există voință la nivelul coaliție de guvernare. CCR a găsit o problemă si respectăm deciziile”. Nicușor […]
19:20
Originile Horoscopului: Legenda din spatele semnului zodiacal Racului. Mulți nativi nu știu ce mare erou grec a fost implicat în apariția constelației # Gândul
Racul este cel de-al patrulea semn zodiacal din astrologia occidentală. Între 22 iunie și 22 iulie, anual, Soarele tranzitează sub cea de-a patra constelație zodiacală de la începutul solstițiului de vară în Emisfera Nordică. Este patronată de Lună și este semn de apă, la fel ca Peștii și Scorpion. În artă, este ilustrat ca un […]
19:20
Bolojan, pe scut sau sub scut? Cristoiu: „Nu a ținut cont că e președinte de coaliție. A fost ca un zbir” # Gândul
Ediția de luni a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache a abordat pe larg, alături de invitatul său Ion Cristoiu, cel mai arzător subiect al zilei: respingerea pe bandă rulantă, de către CCR, a reformelor propuse de guvernul Bolojan. În viziunea lui Cristoiu, premierul ar trebui să își dea demisia de onoare într-un context politic […]
19:20
După mai mulți ani cu ierni blânde și temperaturi peste media normal, Crăciunul 2025 înseamnă o revenire la atmosfera autentică de sărbătoare. Astfel, meteorologii prognozează o lună decembrie rece, cu ninsori, episode de ploaie înghețată și valori negative în majoritatea regiunilor din țară. Așadar, România se pregătește de un Crăciun adevărat de iarnă. Luna decembrie […]
19:20
Președintele Nicușor Dan spune că premierul Bolojan nu ar trebui să DEMISIONEZE după decizia CCR: „Nu e o chestiune atât de importantă” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat că nu consideră că există motive pentru ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze în urma deciziei Curții Constituționale privind pensiile magistraților. Întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze după decizia CCR, șeful statului a răspuns ferm: „Nu, nicidecum. Am spus asta de mai multe ori. Dreptul e o știință […]
19:20
SUA și Australia au convenit asupra unui acord privind mineralele rare. TRUMP încearcă să reducă dependența de China # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un acord cu premierul australian, Anthony Albanese, în sensul intensificării accesului la minerale rare, în contextul eforturilor Washingtonului de reducere a dependenței de rețelele chineze de aprovizionare. Știre în curs de actualizare
19:00
Suveranismul, compromis de Diana Șoșoacă. Ion Cristoiu: „Nu merge că tu ești grădina Maicii Domnului” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, invitatul său, jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu, a explicat de ce partidele suveraniste din România nu au șanse reale să acceadă la guvernare, deși domină detașat în cele mai recente sondaje de opinie. Studiu de caz: Diana Șoșoacă. Desantul Dianei Șoșoacă la Moscova, la gala […]
19:00
Cod Rutier 2025: Ce tip de echipamente trebuie să ai de-acum în mașină, în mod obligatoriu, atât vara, cât și iarna # Gândul
Sunt noi actualizări în Codul Rutier 2025, în ce privește siguranța rutieră și dotările obligatorii pentru orice șofer ce circulă pe drumurile publice din România. Chiar dacă ești la volanul unei mașini personale sau al unei mașini de serviciu. este deci important să știi ce trebuie să ai în mașină, în mod obligatoriu, atât în […]
19:00
Liderii Partidului Comunist din China se reunesc săptămâna aceasta la Beijing pentru a decide obiectivele și aspirațiile cheie ale țării pentru restul deceniului. Aceștia sunt așteptați să acorde prioritate creșterii investițiilor în industria prelucrătoare avansată, potrivit Financial Times. Aproximativ în fiecare an, cel mai înalt organism politic al țării, Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez, […]
19:00
Judecătorii comunică public în această seară motivele pentru care modificările legea privind statutul procurorilor și judecătorilor au fost declarate neconstituționale de către CCR. CCR: Guvernul trebuia să aștepte și să respecte avizul CSM Așa cum Gândul a anunțat de aseară, Constituțională confirmă că proiectul de lege privind pensionarea magistraților pentru care a insistat Ilie Bolojan […]
19:00
Primele contacte între Administrația Trump și echipa lui Putin pentru SUMMITUL din Ungaria. Rubio a vorbit cu Lavrov. Care a fost conținutul discuției # Gândul
Statele Unite și Rusia trebuie să intensifice contactele diplomatice pentru a rezolva conflictul din Ucraina printr-o modalitate ”durabilă”, anunță Administrația Donald Trump, după discuția telefonică pe care secretarul de Stat Marco Rubio a avut-o cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
18:50
China insistă pentru REUNIFICAREA cu Taiwanul. Mesajul trimis de Xi Jinping noului lider al opoziției din insulă # Gândul
Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut din nou eforturi pentru a avansa „reunificarea” cu Taiwanul într-un mesaj de felicitare adresat noului lider al principalului partid de opoziție din insulă. Mesajul vine pe fondul alegerii lui Cheng Li-wun în funcția de președinte al Kuomintang (KMT), într-un proces electoral marcat de acuzații de interferență din partea Beijingului, […]
18:40
CRBL, în vârstă de 47 de ani, a dezvășlit care este relația din prezent cu fiica sa, Alessia, după ce el a divorțat de soție. Eduard Mihail Andreianu, cunoscut sub numele de scenă CRBL, este un cântăreț, coregraf, dansator, actor și producător muzical. Artistul a devenit cunoscut în anul 2000 ca membru al trupei […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.