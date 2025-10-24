Epoca optimă de semănat pentru grâu și orz – Ce recomandă specialiștii pentru a evita virozele în culturi
Agro-TV.ro, 24 octombrie 2025 06:30
Schimbările climatice, temperaturile ridicate din lunile octombrie și noiembrie și atacurile de afide și cicade pun în pericol sănătatea culturilor încă din faza de răsărire. În acest context, specialiștii avertizează că nu mai putem vorbi despre o epocă optimă de semănat așa cum scrie în cărțile de specialitate, ci despre adaptare în funcție de condițiile […]
Acum 30 minute
06:30
Acum 12 ore
18:30
Subvențiile pentru apicultori rămân o temă importantă pe agenda Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), însă oficialii avertizează că o nouă schemă de sprijin nu poate fi lansată până la finalul anului 2025. Secretarul de stat Emil Dumitru a explicat că, deși există discuții la nivel parlamentar privind introducerea unor ajutoare pentru asigurarea hranei la […]
Acum 24 ore
17:10
Pentru a face sectorul agricol cât mai atractiv pentru noile generații, Comisia Europeană propune noi măsuri pentru tinerii fermieri, anunță europarlamentarul Dan Motreanu. „Comisia a lansat o strategie privind reînnoirea generațiilor în agricultură, un obiectiv pentru care am pledat în ultimii ani în Parlamentul European. Doar așa vom asigura viitorul alimentar, agricol și rural al […]
16:10
Meteo 23 octombrie – Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi mai multe avertizări Cod galben de vânt puternic, valabile până vineri seara. Potrivit meteorologilor, în intervalul 23 octombrie, ora 21:00 – 24 octombrie, ora 10:00, va intra în vigoare o avertizare Cod galben potrivit căreia, în Banat și în Crișana, vântul va avea […]
15:30
Pregătește-te pentru cel mai mare eveniment agro din țară – INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025! # Agro-TV.ro
Se apropie cel mai mare eveniment agro din țară. INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025 își deschide porțile pe 29 octombrie. Startul celei mai importante platforme de business pentru industria agro-alimentară din România este la doar o săptămână distanță! Evenimentul INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025 revine cu o ediție regândită și concentrată pe publicul B2B și […]
15:10
Fermierii români pot privi cu speranță spre viitor, inovațiile din domeniul geneticii plantelor deschid drumul către o agricultură mai eficientă. În ultimii ani, s-au înregistrat progrese semnificative în tehnologia agricolă, precum platformele digitale și inteligența artificială, care permit monitorizarea în timp real și utilizarea mai precisă a resurselor. În plus, practicile regenerative contribuie la sănătatea […]
11:20
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a inițiat un proiect de Hotărâre de Guvern care să permită solicitarea unor sume în avans pentru plățile AFIR. Astfel, în proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr. 640/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgență a […]
08:40
Măsurile de sprijin pentru sectorul bovin, implementate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în ultimii ani, încep să-și facă efectul prin dezvoltarea sectorului, spune Ionuț Lupu, director executiv Holstein Ro. Într-un interviu pentru AGRO TV, acesta a precizat că foarte multe s-au dezvoltat cu ajutorul banilor suplimentari de care au beneficiat, iar cele mai […]
07:30
2025, cel mai greu an agricol pentru Dimitrie Muscă: ”Niciodată nu am pățit ce am pățit acum” # Agro-TV.ro
Anul 2025 a fost, fără îndoială, cel mai greu an agricol pentru mulți fermieri din vestul țării. Chiar și Dimitrie Muscă, unul dintre cei mai performanți agricultori din România, recunoaște că nu s-a mai confruntat niciodată cu o asemenea succesiune de fenomene extreme. De la înghețuri severe în primăvară până la secetă în plină vară, […]
Ieri
06:30
Anul 2025 a fost unul cu totul atipic pentru Dimitrie Muscă. Dacă în anii precedenți îi făcea invidioși pe fermierii din restul țării cu producțiile sale, anul acesta situația s-a schimbat radical pentru agricultorul de la Curtici. După o producție de doar 400 kg de porumb la hectar, Dimitrie Muscă a fost nevoit să cumpere […]
22 octombrie 2025
20:00
Fonduri europene 2025. Fermierii care vor să depună proiecte pentru finanțare nerambursabilă trebuie să înceapă pregătirile din timp, pentru a evita blocajele birocratice și pentru a-și asigura eligibilitatea la momentul lansării sesiunilor AFIR. Pe lângă elaborarea efectivă a proiectului, fermierii trebuie să se asigure că urmează câțiva pași esențiali în pregătirea pentru depunere. Consultantul în […]
19:00
Legendele susțin România. Fă-o și tu! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia – România, LIVE pe Prima TV. Câștigăm împreună! # Agro-TV.ro
Zenica, Bosnia și Herțegovina. Fotbalul românesc este în fața unui moment crucial! Legendele noastre – Nadia Comaneci, Leonard Doroftei, Lucian Bute, Gheorghe Muresan – susțin echipa națională. Bosnia – România este în meciul decisiv. Victoria ne duce la barajul pentru Cupa Mondială 2026. Partida va avea loc sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe […]
16:20
O fermă de vaci din județul Arad va intra în atenția organelor de cercetare în urma unei sesizări penale depuse de Garda de Mediu pentru nerespectarea legislației sanitar-veterinare. În urma unei sesizări telefonice privind incendiarea unor cadavre de animale, comisarii din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Arad s-au deplasat marți dimineață la […]
15:30
După încheierea campaniei de recoltare, vița de vie și pomii fructiferi intră într-o etapă extrem de importantă pentru menținerea sănătății lor. În această perioadă, plantele sunt mai vulnerabile la atacul bolilor și dăunătorilor, iar agenții patogeni – precum ciupercile și bacteriile – pot provoca infecții care se vor manifesta puternic în primăvară, ducând la pierderi […]
13:20
Moțiunea simplă îndreptată împotriva ministrului agriculturii, Florin Barbu, intitulată „Când cultivi minciuni, culegi rușine. Un strigăt pentru salvarea agriculturii românești din mâinile incompetenței”, inițiată de grupul parlamentar al AUR, a fost respinsă, miercuri, de plenul Camerei Deputaților. În favoarea moțiunii au votat 92 de deputați, în timp ce pentru respingerea acesteia s-au înregistrat 187 de […]
12:00
Pași importanți în legătură cu Legea pesticidelor: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală din Senat a votat marți un raport de admitere asupra proiectului de lege care reglementează comercializarea și utilizarea produselor de protecție a plantelor și aduce modificări importante pentru sănătatea publică și mediul înconjurător ( L346/2025). Potrivit noului proiect de lege, […]
10:50
Două tone de carne de porc posibil infectată cu virusul PPA, retrase de la comercializare! # Agro-TV.ro
Aproximativ două tone de carne de porc posibil infectată cu virusul PPA (pesta porcină africană), în urma unor controale desfășurate de către inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău, se arată într-un comunicat al instituției. Potrivit DSVSA Buzău, în luna septembrie, inspectorii sanitar-veterinari au efectuat verificări la 425 de operatori economici, pe […]
09:40
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va vira în conturile fermierilor peste 1 miliard de euro până în 1 decembrie, anunță secretarul de stat Emil Dumitru, care a preluat recent responsabilitatea pentru activitatea APIA, în cadrul Ministerului Agriculturii. Mai precis, bugetul total alocat plăților în avans este de 1,25 miliarde de euro, iar […]
08:40
Dezinfectarea solului este una dintre cele mai importante lucrări pe care le pot face grădinarii și legumicultorii înainte de înființarea unei noi culturi, mai ales acolo unde solul a fost infestat cu boli și dăunători care pot pune în pericol culturile viitoare. Într-un nou videoclip publicat pe canalul AGRO TV, dr. ing. Horia Ghibu explică […]
07:40
Finanțări cu fonduri europene în 2025 – Câți bani trebuie să cheltuie fermierii din propriul buzunar # Agro-TV.ro
Accesarea de fonduri europene rămâne una dintre principalele oportunități pentru dezvoltarea fermelor românești, însă puțini fermieri conștientizează că sprijinul nerambursabil nu acoperă întotdeauna 100% din valoarea proiectului. Cu excepția a câteva linii de finanțare, fiecare beneficiar trebuie să contribuie cu o parte din investiție, iar procentul variază în funcție de măsura accesată și de diverse […]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:30
Avansul APIA continuă în ritm accelerat! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a autorizat deja la plată peste 400.000 de fermieri în campania 2025, anunță secretarul de stat Emil Dumitru, care a preluat acum două zile responsabilitatea pentru activitatea APIA în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Potrivit oficialului, dacă avansul APIA […]
21 octombrie 2025
20:00
Ordin MADR – Ce se schimbă în legislația care îi vizează pe crescătorii de porci și păsări # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii a pus în dezbatere publică un nou proiect de Ordin MADR ce îi vizează pe crescătorii de porci și păsări. Noul act normativ prevede abrogarea articolului 131 din „Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie” aprobate prin Ordinul ministrului […]
17:40
Vești excelente pentru crescătorii de ovine și caprine din România! Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat deschiderea de noi piețe de export pentru produsele de origine animală românești, în Albania și Azerbaidjan. Potrivit instituției, noile certificate sanitare veterinare de export au fost aprobate și publicate pe site-ul ANSVSA, în secțiunea […]
16:30
Toamna este anotimpul care separă fermierii pregătiți de restul. În această perioadă, pământul trebuie lucrat corect, semințele semănate uniform și utilajele puse la treabă pentru a asigura un start perfect culturilor de grâu, orz, rapiță sau lucernă. Iar în spatele oricărei recolte bogate stau două lucruri esențiale: un tractor fiabil și o semănătoare de calitate. […]
15:00
Cu doar o zi înainte de votul din Parlament asupra moțiunii depuse împotriva sa, ministrul agriculturii, Florin Barbu s-a întâlnit la sediul MADR cu celebrul realizator de televiziune britanic Charlie Ottley, cunoscut publicului românesc pentru seriile de documentare „Wild Carpathia”, „Wild Danube” și „Flavours of Romania” prin care promovează cultura și frumusețile țării noastre. Potrivit […]
14:50
O nouă etapă începe pentru Grupul ALCEDO. Marcel Sîrghiac preia funcția de Președinte al Grupului AlCEDO cu o experiență vastă în agribusiness și o înțelegere profundă a nevoilor fermierilor. Marcel Sîrghiac aduce în noul rol o viziune strategică și o abordare orientată către performanță, inovație și parteneriate durabile. De-a lungul carierei sale, a coordonat proiecte […]
13:20
După un an agricol plin de încercări, fermierii români așteaptă cu sufletul la gură să-și primească plățile în avans de la APIA pentru Campania 2025. Cum era de așteptat, pentru a mai dezamorsa puțin din nerăbdarea fermierilor, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură preferă să înceapă campania cu plăți mici, dar cât mai multe. […]
11:10
Finanțarea AFIR de 200.000 de euro ce poate fi obținută prin Schema de energie regenerabilă destinată fermierilor și producătorilor din industria alimentară urmează să fie reluată în curând. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) reamintește că, în vederea lansării noii sesiuni de depunere a cererilor de finanțare, a fost pus în consultare publică Ghidul solicitantului […]
08:40
Nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă agricultura europeană, peste 50 de fermieri români au plecat astăzi la Strasbourg, pentru a participa la un protest european organizat împotriva reformei Politicii Agricole Comune (PAC). Președintele Federației Naționale Pro Agro, Ionel Arion, a explicat că fermierii români și cei europeni au încercat în repetate rânduri să dialogheze […]
07:40
Hoții de porumb, arestați! Ce au pățit cei care i-au furat marfa fermierului Bogdan Soare # Agro-TV.ro
După ce hoții de porumb i-au devastat, la începutul lunii trecute, aproximativ 30 de hectare din suprafața irigată, fermierul Bogdan Soare, din județul Ialomița, și-a făcut dreptate cu ajutorul poliției. Hoții, 11 la număr, au fost găsiți de către oamenii legii, iar o parte dintre aceștia au fost arestați preventiv pe o perioadă de 30 […]
06:30
Cât costă arenda pentru un hectar de teren agricol – Arenda pentru terenurile agricole continuă să crească în România, iar în unele zone, situația a ajuns greu de suportat pentru fermieri. În județele Ialomița și Giurgiu, fermierii plătesc adesea peste 1.500 de kilograme de grâu pe hectar, iar acolo unde suprafața se află într-o zonă […]
20 octombrie 2025
19:50
Schimbare la APIA, în plină campanie de plăți – Activitatea trece în subordinea lui Emil Dumitru # Agro-TV.ro
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a fost trecută oficial în coordonarea secretarului de stat Emil Dumitru, potrivit unei noi reorganizări dispuse în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), a dezvăluit jurnalistul Ovidiu Ghinea. Până acum, instituția s-a aflat în subordinea secretarului de stat Adrian Pintea, cel care a condus APIA timp […]
18:50
Românii ar putea beneficia de o nouă lege care să le asigure prețuri plafonate pentru lemnul de foc pe o perioadă de trei ani. Pentru a oferi protecție financiară gospodăriilor vulnerabile în pragul sezonului rece, recent, la Senat, a fost înregistrat un nou proiect de lege prin care se propune plafonarea prețurilor finale pentru o […]
16:30
Scandal în familie soldat cu doi morți: unul aruncat într-o fântână, altul atârnat de grindă! # Agro-TV.ro
Comuna doljeană Unirea a fost, duminică, scena unui teribil scandal în familie, soldat cu doi morți: unul aruncat într-o fântână, altul atârnat de o grindă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj, în dimineața zilei de 19 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Calafat au fost sesizaţi de un tânăr de 26 de ani, din […]
15:40
Recolta de struguri din 2025 s-a încheiat, iar specialiștii în vinuri din întreaga țară spun că anul viticol se anunță unul promițător pentru calitatea vinurilor românești. În ciuda provocărilor climatice, strugurii au ajuns sănătoși și bine dezvoltați. S-a încheiat campania de recoltare a anului 2025, iar membrii Asociației Degustătorilor Autorizați din România (ADAR) – oenologi, […]
14:30
ANIF, prima pe „lista rușinii” întocmită de ANAF! Cum răspunde instituția în privința restanțelor la plata obligațiilor fiscale # Agro-TV.ro
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) se află pe primul loc în „lista rușinii” publicată de ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) cu privire la instituțiile publice cu datorii la bugetul de stat. Datoria care apare în dreptul ANIF se ridică la peste 136, 5 milioane de lei, adică aproape un sfert din totalul obligațiilor […]
13:30
Tulburări pe piața de mărfuri agricole – Cu cât se vând semințele de rapiță în acest sezon # Agro-TV.ro
Cu cât se vând semințele de rapiță – Rapița traversează o perioadă dificilă pe piețele europene, cu un recul semnificativ al cotațiilor. Conform analistului Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, rapița a pierdut teren în ultimele zile, coborând în jurul valorii de 465 de euro/tonă pentru indicația februarie. „Rapița este tributară schimbărilor care […]
11:10
Azi, moțiunea împotriva ministrului agriculturii, Florin Barbu: „Când cultivi minciuni, culegi rușine” # Agro-TV.ro
Moțiunea împotriva ministrului agriculturii, Florin Barbu, depusă de parlamentarii AUR, va fi citită și dezbătută luni în plenul Camerei Deputaților. Intitulată „Când cultivi minciuni, culegi rușine. Un strigăt pentru salvarea agriculturii românești din mâinile incompetenței”, această moțiune este un semnal de alarmă pentru întreaga coaliție de guvernare, „un apel la responsabilitate și la redarea respectului […]
10:00
Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni pare în linii mari una bună pentru fermieri, în special pentru cei care încă nu au intrat la semănat. Potrivit Admnistrației Naționale de Meteorologie (ANM), în săptămâna 20-27 octombrie, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar […]
07:30
Se rescrie sprijinul pentru tinerii fermieri – Cum vor arăta măsurile din viitoarea PAC # Agro-TV.ro
Sprijinul pentru tinerii fermieri, una dintre cele mai populare și mediatizate măsuri din Politica Agricolă Comună (PAC), ar putea fi complet reconfigurat în perioada următoare. Potrivit senatorului Sorin Moise, membru al Comisiei de Agricultură din Senat, la nivelul decidenților români se analizează o nouă abordare pentru exercițiul financiar european 2028-2034, care să pună accent nu […]
06:30
Recolta uriașă de porumb din Statele Unite ale Americii începe să pună din ce în ce mai multă presiune pe prețul porumbului, care și-a început traiectoria descendentă pe burse. Deși prețul din piața internă se menține ceva mai bun, fermierii care vor să trimită marfa la export primesc în acest moment prețuri care au coborât […]
19 octombrie 2025
16:10
Un urs a fost văzut în curtea unei școli. Localnicii speriați, au semnalat autoritățile să acționeze de urgență. Vineri noapte, un urs a fost observat în satul Biia, comuna Șona. Echipele de intervenție s-au deplasat imediat la fața locului pentru a evalua situația și a preveni orice pericol pentru localnici. Ajunși la fața locului, jandarmii […]
12:10
Grâul devine pe poziția de lider pe piața mondială a cerealelor, în timp ce comerțul cu orez începe să piardă teren. Sezonul 2025 – 2026 aduce o reconfigurare semnificativă a balanței globale pe fondul recoltelor bogate și al cererii tot mai mari pentru grâu. Potrivit celor mai recente estimări ale FAO, comerțul mondial cu cereale […]
18 octombrie 2025
14:10
Fondurile europene pentru agricultură din România sunt adesea utilizate ineficient, ajutăm agricultori care nu contribuie efectiv la economia locală. Subvențiile sunt acordate superficial, cum ar fi deținerea unui număr de animale sau cultivarea unor terenuri, fără legătura cu cantitatea de produse valorificate pe piața internă. „Oferim ajutoare către agricultori care nu aduc un cent înapoi […]
11:10
Panică într-o localitate după ce un urs a apărut din senin la doar câțiva metri de un cimitir. Este pentru prima dată când un urs este văzut atât de aproape de gospodării, într-o zonă unde nimeni nu se aștepta. Specialiștii spun că ursul – un exemplar tânăr de aproximativ trei–patru ani, ar fi venit dintr-o […]
08:10
Șacalii au devenit în ultimii ani o problemă tot mai gravă pentru mulți localnici, în special pentru fermieri care se confruntă cu pagube considerabile. „În fiecare seară, mai ales când erau culturile mari de rapiță, floarea-soarelui sau grâu, intrau câte 30-40 de șacali. Cred că mi-au mâncat peste 15 viței și în jur de 30 […]
17 octombrie 2025
21:30
Hidroterapia cu fân, o binefacere cu efect relaxant, practicată acum și în centrele wellness de la Vața Băi # Agro-TV.ro
O baie călduță cu plante este o binefacere după fiecare zi răcoroasă de toamnă. Pe lângă efectul de relaxare, are beneficii asupra pielii, calmează durerile și favorizează circulația sanguină. Hidroterapia cu fân este o formă tradițională de terapie, practicată acum și în centrele moderne de wellness, precum în județul Hunedoara, la Vața Băi. Hidroterapia cu […]
18:10
Directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu, anunță că Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a deblocat plățile către beneficiarii Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) care au depus solicitări de plată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (prelungit cu perioada de tranziție 2021 – 2022) și prin Planul Strategic PAC 2023 – […]
15:00
România se pregătește pentru o schimbare semnificativă în structura culturilor agricole în sezonul 2026, care confirmă trendul din ultimii ani. Datele analizate de AGRI Column arată că fermierii români își modifică tot mai mult strategiile de semănat, orientându-se spre culturile de toamnă – grâu, orz și rapiță – în detrimentul celor de primăvară, în special […]
13:40
Într-o perioadă în care tuturor fermierilor europeni le intră în conturi sumele venite ca sprijin din partea Unuiunii Europene, plata subvențiilor a fost blocată, momentan, pentru fermierii din Grecia, după o nouă acțiune a procurorilor europeni legată de celebrul scandal privind fraudarea fondurilor europene din această țară. O inspecție neanunțată a procurorilor de la Oficiul European […]
