Un singur glas, o singură țară: Hai România, la Mondial! Susține și tu Naționala! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia – România, LIVE pe Prima TV. Câștigăm împreună!

13:20

După un an agricol plin de încercări, fermierii români așteaptă cu sufletul la gură să-și primească plățile în avans de la APIA pentru Campania 2025. Cum era de așteptat, pentru a mai dezamorsa puțin din nerăbdarea fermierilor, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură preferă să înceapă campania cu plăți mici, dar cât mai multe. […]