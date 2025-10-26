Important! Ce să nu ratezi la însămânțările de primăvară

06:30

Recolta uriașă de porumb din Statele Unite ale Americii începe să pună din ce în ce mai multă presiune pe prețul porumbului, care și-a început traiectoria descendentă pe burse. Deși prețul din piața internă se menține ceva mai bun, fermierii care vor să trimită marfa la export primesc în acest moment prețuri care au coborât […]