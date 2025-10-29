Finanțare de 200.000 EURO/fermă pentru tinerii fermieri – Condițiile principale
Agro-TV.ro, 29 octombrie 2025 08:40
Fonduri europene pentru tinerii fermieri! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) se pregătește să lanseze în luna decembrie 2025 una dintre cele mai așteptate linii de finanțare din Planul Strategic PAC 2023–2027 – DR-12 „Sprijin pentru consolidarea tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați”. Măsura este destinată sprijinirii noii generații de agricultori care vor […]
• • •
Acum 30 minute
08:40
Acum 2 ore
07:40
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) intră în linie dreaptă cu procesul de închidere a vechiului Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), termenul limită pentru depunerea cererilor de rambursare fiind 31 octombrie 2025. Pentru a asigura finalizarea la timp a proiectelor finanțate prin PNDR 2014–2020 (cu prelungire pe perioada de tranziție), instituția a adoptat o […]
Acum 4 ore
06:30
Lansare fonduri europene în noiembrie 2025! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pregătește lansarea a două linii de finanțare extrem de așteptate de mediul de afaceri agricol – DR-23, dedicată investițiilor pentru procesarea produselor agricole și creșterea valorii adăugate, precum și și DR-16, dedicată investițiilor în legumicultură și cartofi. Cele două măsuri fac parte din Planul […]
Acum 24 ore
17:30
Vânzările de terenuri agricole în România au înregistrat din nou o creștere semnificativă, de la 9.155 de tranzacții în luna august la 11.994 de tranzacții în luna septembrie, potrivit statisticii publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). De data aceasta, bătălia pentru întâietate în topul vânzărilor de terenuri agricole s-a dat între […]
15:20
Fermierii din România se confruntă tot mai des cu efectele secetei și ale degradării solului. Solurile acide își pierd structura, rețin tot mai puțină apă și, în timp, duc la scăderea producțiilor agricole. Puțini știu însă că nutrientul strategic care poate face diferența este calciul. Calciul – mai mult decât un corector de pH Calciul […]
14:40
Mâine se deschide INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025 — cel mai mare eveniment agricol și alimentar din România! # Agro-TV.ro
Mâine se deschide INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025 — cel mai mare eveniment agricol și alimentar din România! Ediția din acest an reunește instituții, profesioniști șicompanii din 20 de țări, într-un format orientat sprerezultate, dialog și colaborare reală. INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025, cel mai important concept agricol și alimentar din România, are loc în […]
13:40
Publicaţia Cotidianul.ro se relansează, aducând în faţa cititorilor o nouă interfaţă, o nouă echipă editorială şi un angajament ferm pentru jurnalismul obiectiv şi relevant. Cu o istorie solidă în presa românească, Cotidianul îşi propune să fie o voce de referinţă în peisajul media, oferind zilnic informaţii de ultimă oră, analize echilibrate şi interviuri cu personalităţi din toate domeniile vieţii […]
13:10
De la începutul acestui an, Direcția Județeană de Mediu (DJM) Gorj a aprobat acordarea a circa 160.000 de lei drept despăgubiri pentru atacurile urșilor și lupilor asupra animalelor domestice de pe raza județului, se arată într-o informare a instituției dată marți publicității prin intermediul AGERPRES. „DJM Gorj a emis, de la începutul acestui an, 25 […]
10:40
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale introduce o nouă modificare a procedurilor ce vizează plățile AFIR. Astfel, pentru proiectele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014–2020, contractele de cesiune de creanță pot face referire și la transferul dreptului de rambursare a TVA de către beneficiar în favoarea furnizorului, în baza prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. […]
Ieri
08:40
Taxa pe stâlp, sau impozitul aplicat construcțiilor speciale, a fost reintrodusă anul acesta, în încercarea de a duce venituri suplimentare la bugetul de stat, generând îngrijorări semnificative în rândul fermierilor, care se aflau deja în dificultate. Fermierii se temeau că taxa pe stâlp va crește costurile de producţie şi va eroda și mai mult competitivitatea […]
07:30
Piața utilajelor agricole traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimul deceniu. După pandemie, care a perturbat lanțurile globale de aprovizionare și a dublat prețurile echipamentelor, industria agricolă s-a confruntat cu un nou șoc – războiul din Ucraina. Deși fluxurile comerciale s-au reechilibrat parțial, costurile mașinilor agricole au rămas la niveluri foarte ridicate, iar […]
06:30
Prețul grâului și prețul porumbului ACUM la poarta fermei – ”Nimeni nu vrea să cumpere” # Agro-TV.ro
Piața cerealelor din România traversează un blocaj, spun fermierii. Prețul grâului și cel al porumbului sunt sub așteptările fermierilor, însă chiar și în aceste condiții, marfa nu dispare cu ușurință din hambare. Potrivit lui Ștefan Moraru, fermier din județul Călărași, după toate costurile de uscare, prețul porumbului ajunge undeva la 75 de bani/kg net în […]
27 octombrie 2025
18:30
Încă 18 ferme mixte vor de veni deveni „ferme model” la nivel național, prin schema de granturi „Sprijin pentru investiții de mediu în ferme model cu rol demonstrativ”, a anunțat, luni, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP). Inițiativa face parte din programul RAPID – „Prevenirea și Reducerea Poluării din Spațiul Rural în România”, iar valoarea […]
17:20
6 mari lanțuri de retail suspectate de practici comerciale neloiale în sectorul lactatelor. Ce transmite Consiliul Concurenței # Agro-TV.ro
Sediile a șase mari lanțuri de retail din România au făcut obiectul unor inspecții inopinate ale Consiliului Concurenței, într-o anchetă aplicarea unor practici comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar (Legea nr. 81/2022) în relațiile cu producătorii de lapte și produse lactate. Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenței remis luni redacției AgroTV, retailerii […]
14:00
Consiliul AgriFish, reunit în perioada 27-28 octombrie 2025 la Luxemburg, va lua în discuție teme de interes major pentru pentru viitorul agriculturii și al pescuitului european, cu impact asupra fermierilor și producătorilor români. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale remis luni redacției AgroTV, în cadrul reuniunii AGriFish, România va fi reprezentată de […]
12:10
Pentru fermierii care încă mai au de semănat și se întreabă ce vreme ne aduce luna noiembrie, veștile venite de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) par încurajatoare. Potrivit meteorologilor, în săptămâna 27 octombrie-3 noiembrie, temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele specifice pentru această periooadă în cea mai mare […]
12:00
10:40
Tragedie în orașul prahovean Băicoi: o persoană a fost găsită carbonizată în urma unui incendiu violent izbucnit luni dimineață la un saivan situat în apropiere de cartierul Țintea, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova. Potrivit primelor informații venite de la reprezentații forțelor de intervenție, incendiul se manifestă generalizat la un saivan de aproximativ […]
09:40
Piața cerealelor aduce o schimbare neașteptată în această toamnă: orzul depășește pentru prima dată prețul grâului de panificație în paritatea CPT Constanța. Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole Cezar Gheorghe, prețul orzului a urcat la 192–193 euro/tonă, cu 2–3 euro peste grâul de panificație, o situație pe care nimeni nu o prevedea cu câteva […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Schimbările climatice îi îndeamnă pe fermieri să recurgă la soluții radicale în încercarea de a-și menține afacerile pe o pantă ascendentă din punct de vedere al profitului. Având în vedere că porumbul și floarea soarelui au dus la pierderi considerabile în ultimii ani, unii fermieri au ales să renunțe cu totul la aceste culturi, optând […]
08:30
Cu cât se vinde porumbul boabe, în plină campanie de recoltare? Fermierul Ștefan Moraru, din județul Călărași, spune că a primit oferte de până la 90 de bani/kg din partea traderilor în această perioadă. Pentru fermierii care au avut acces la irigații și au obținut cantități mari, acest preț poate asigura un oarecare profit, însă […]
07:40
Fermierii care caută un model de afacere profitabilă în agricultură pot privi exemplul lui Alexandru Popa din Brăila, care deține o fermă modernă cu aproximativ 600 de capete pentru aboterizare. Investiția a început în 2019, iar trei ani mai târziu ferma a fost populată pentru prima dată. Alexandru Popa deține aproximativ 600 de capete pentru […]
07:40
Sezonul însămânțărilor și recoltărilor de toamnă se apropie de final, însă fermierii adevărați încă nu au timp de odihnă, pregătirea solului pentru iarnă continuă. În agricultură se vorbește despre triada „Casa – Masa – Rasa”, care determină în mare măsură succesul recoltelor: Casa reprezintă mediul și solul – parametrii naturali ai acestuia și lucrările de […]
26 octombrie 2025
23:40
Hidroterapia cu lapte, altădată un răsfăț al regilor, poate fi testată în stațiunea Vața Băi # Agro-TV.ro
Pentru o piele mai catifelată încercați o baie în lapte. Este o metodă ideală de relaxare, iar cu puțină ciocolată cosmetică, experiența devine una cu adevărat specială. Poate fi testată în stațiunea Vața Băi, alături de vinoterapie și alte proceduri menite să restabilească echilibrul interior și să încetinească procesul de îmbătrânire. Hidroterapia cu lapte este […]
16:10
Pericol pe rafturile magazinelor care putea ajunge în farfuriile consumatorilor! Asta au găsit inspectorii sanitar veterinari din Buzău, în timpul controalelor efectuate în județ: tone întregi de carne posibil infestată cu virusul pestei porcine africane, sute de ouă cu salmonella, dar și cantități importante de pește neconform. Toate detaliile, în jurnalul de știri AGRO TV:
14:10
Ploile abundente din prima jumătate a lunii octombrie au fost o adevărată gură de oxigen pentru fermierii din sudul țării. Totuși, nu toate problemele s-au rezolvat odată cu venirea apei, iar culturile de toamnă se confruntă în continuare cu anumite fenomene care pun în pericol recolta viitoare. ”Ploaia a fost foarte binevenită, a fost din […]
12:10
O fermă de lactate a fost amendată și obligată să plătească cheltuieli de judecată după ce s-a constatat că deversările de gunoi de grajd au poluat un râu din apropiere. Incidentul a atras atenția autorităților de mediu și a subliniat importanța gestionării corespunzătoare a deșeurilor agricole. O fermă de produse lactate din Dorset, Anglia, a […]
08:10
Însămânțările de primăvară efectuate corect vor asigura o producție maximă fermierilor care au fost atenți asupra detaliilor. Deși pregătirea culturilor de primăvară începe cu stabilirea unui pat germinativ uniform și bine afânat, aceștia nu trebuie să uite și de cantitatea de azot administrată. Totodată trebuie să acorde atenție adâncimii de semănat, care trebuie să fie […]
25 octombrie 2025
17:10
Sezonul însămânțărilor și recoltărilor de toamnă se apropie de final, însă fermierii adevărați încă nu au timp de odihnă, pregătirea solului pentru iarnă continuă. În agricultură se vorbește despre triada „Casa – Masa – Rasa”, care determină în mare măsură succesul recoltelor: Casa reprezintă mediul și solul – parametrii naturali ai acestuia și lucrările de […]
15:00
Fermierii care caută un model de afacere profitabilă în agricultură pot privi exemplul lui Alexandru Popa din Brăila, care deține o fermă modernă cu aproximativ 600 de capete pentru aboterizare. Investiția a început în 2019, iar trei ani mai târziu ferma a fost populată pentru prima dată. Alexandru Popa deține aproximativ 600 de capete pentru […]
13:50
Un bărbat a ajuns după gratii după ce a agresat un consătean și i-a furat o furcă. Din primele investigații, se pare că cei doi au avut o ceartă aprinsă. Un bărbat în vârstă de 35 de ani din zona Hârlău, județul Iași, a ajuns în arest după ce a agresat un consătean și i-a […]
08:10
Pompierii au fost chemați să intervină de urgentă în ziua de vineri, într-o fermă de animale după ce aceasta a luat foc. Focul a pornit în satul Țuțora din județul Iași, de la un tablou electric și s-a extins rapid la acoperișul construcției, amenințând să cuprindă și adăposturile de animale din apropiere. Două autospeciale de […]
24 octombrie 2025
11:40
Soia din belșug, dar cine s-o ia? O problemă gravă pentru fermierii care au mizat pe această cultură # Agro-TV.ro
Recolta de soia obținută în această toamnă de fermierii americani este atât de mare încât ar putea acoperi o suprafață mai mare decât New Mexico, însă aceștia nu prea au motive de bucurie după ce China, cel mai mare cumpărător de produse agricole americane, a renunțat să le mai cumpere, transmite Bloomberg, citată de AGERPRES. […]
10:00
Ai dat foc la frunzele și resturile vegetale din propria gospodărie? Ești bun de plată! Garda de Mediu atrage atenția cetățenilor că arderea resturilor vegetale, precum frunzele, crengile sau iarba uscată, nu este doar o sursă majoră de poluare, ci și o infracțiune sancționată sever de lege, cu amenzi uriașe. Potrivit O.U.G. nr. 92/2021 privind […]
08:40
Pregătirea pământului din solar este primul pas către o cultură sănătoasă și productivă. Într-un nou material video, dr. ing. Horia Ghibu explică cum trebuie pregătit solul înainte de înființarea noilor culturi, astfel încât solul să fie aerisit, curat, bogat în substanțe nutritive și lipsit de boli sau dăunători.
07:30
Fermierul Florin Ciurdariu: ”Dacă îmi iau combină pentru 200 de hectare, înseamnă că sunt un prost” # Agro-TV.ro
Tot mai mulți fermieri români se confruntă cu aceeași problemă: costurile uriașe pentru inputuri și utilaje agricole moderne, care fac marjele de profit din ce în ce mai mici. În timp ce în alte țări europene fermierii se asociază pentru a împărți cheltuielile și a lucra eficient, în România individualismul continuă să domine agricultura. Fermierul […]
06:30
Epoca optimă de semănat pentru grâu și orz – Ce recomandă specialiștii pentru a evita virozele în culturi # Agro-TV.ro
Schimbările climatice, temperaturile ridicate din lunile octombrie și noiembrie și atacurile de afide și cicade pun în pericol sănătatea culturilor încă din faza de răsărire. În acest context, specialiștii avertizează că nu mai putem vorbi despre o epocă optimă de semănat așa cum scrie în cărțile de specialitate, ci despre adaptare în funcție de condițiile […]
23 octombrie 2025
18:30
Subvențiile pentru apicultori rămân o temă importantă pe agenda Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), însă oficialii avertizează că o nouă schemă de sprijin nu poate fi lansată până la finalul anului 2025. Secretarul de stat Emil Dumitru a explicat că, deși există discuții la nivel parlamentar privind introducerea unor ajutoare pentru asigurarea hranei la […]
17:10
Pentru a face sectorul agricol cât mai atractiv pentru noile generații, Comisia Europeană propune noi măsuri pentru tinerii fermieri, anunță europarlamentarul Dan Motreanu. „Comisia a lansat o strategie privind reînnoirea generațiilor în agricultură, un obiectiv pentru care am pledat în ultimii ani în Parlamentul European. Doar așa vom asigura viitorul alimentar, agricol și rural al […]
16:10
Meteo 23 octombrie – Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi mai multe avertizări Cod galben de vânt puternic, valabile până vineri seara. Potrivit meteorologilor, în intervalul 23 octombrie, ora 21:00 – 24 octombrie, ora 10:00, va intra în vigoare o avertizare Cod galben potrivit căreia, în Banat și în Crișana, vântul va avea […]
15:30
Pregătește-te pentru cel mai mare eveniment agro din țară – INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025! # Agro-TV.ro
Se apropie cel mai mare eveniment agro din țară. INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025 își deschide porțile pe 29 octombrie. Startul celei mai importante platforme de business pentru industria agro-alimentară din România este la doar o săptămână distanță! Evenimentul INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025 revine cu o ediție regândită și concentrată pe publicul B2B și […]
15:10
Fermierii români pot privi cu speranță spre viitor, inovațiile din domeniul geneticii plantelor deschid drumul către o agricultură mai eficientă. În ultimii ani, s-au înregistrat progrese semnificative în tehnologia agricolă, precum platformele digitale și inteligența artificială, care permit monitorizarea în timp real și utilizarea mai precisă a resurselor. În plus, practicile regenerative contribuie la sănătatea […]
11:20
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a inițiat un proiect de Hotărâre de Guvern care să permită solicitarea unor sume în avans pentru plățile AFIR. Astfel, în proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr. 640/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgență a […]
08:40
Măsurile de sprijin pentru sectorul bovin, implementate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în ultimii ani, încep să-și facă efectul prin dezvoltarea sectorului, spune Ionuț Lupu, director executiv Holstein Ro. Într-un interviu pentru AGRO TV, acesta a precizat că foarte multe s-au dezvoltat cu ajutorul banilor suplimentari de care au beneficiat, iar cele mai […]
07:30
2025, cel mai greu an agricol pentru Dimitrie Muscă: ”Niciodată nu am pățit ce am pățit acum” # Agro-TV.ro
Anul 2025 a fost, fără îndoială, cel mai greu an agricol pentru mulți fermieri din vestul țării. Chiar și Dimitrie Muscă, unul dintre cei mai performanți agricultori din România, recunoaște că nu s-a mai confruntat niciodată cu o asemenea succesiune de fenomene extreme. De la înghețuri severe în primăvară până la secetă în plină vară, […]
06:30
Anul 2025 a fost unul cu totul atipic pentru Dimitrie Muscă. Dacă în anii precedenți îi făcea invidioși pe fermierii din restul țării cu producțiile sale, anul acesta situația s-a schimbat radical pentru agricultorul de la Curtici. După o producție de doar 400 kg de porumb la hectar, Dimitrie Muscă a fost nevoit să cumpere […]
22 octombrie 2025
20:00
Fonduri europene 2025. Fermierii care vor să depună proiecte pentru finanțare nerambursabilă trebuie să înceapă pregătirile din timp, pentru a evita blocajele birocratice și pentru a-și asigura eligibilitatea la momentul lansării sesiunilor AFIR. Pe lângă elaborarea efectivă a proiectului, fermierii trebuie să se asigure că urmează câțiva pași esențiali în pregătirea pentru depunere. Consultantul în […]
19:00
16:20
O fermă de vaci din județul Arad va intra în atenția organelor de cercetare în urma unei sesizări penale depuse de Garda de Mediu pentru nerespectarea legislației sanitar-veterinare. În urma unei sesizări telefonice privind incendiarea unor cadavre de animale, comisarii din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Arad s-au deplasat marți dimineață la […]
15:30
După încheierea campaniei de recoltare, vița de vie și pomii fructiferi intră într-o etapă extrem de importantă pentru menținerea sănătății lor. În această perioadă, plantele sunt mai vulnerabile la atacul bolilor și dăunătorilor, iar agenții patogeni – precum ciupercile și bacteriile – pot provoca infecții care se vor manifesta puternic în primăvară, ducând la pierderi […]
