Prețul grâului și prețul porumbului ACUM la poarta fermei – ”Nimeni nu vrea să cumpere”

Cu doar o zi înainte de votul din Parlament asupra moțiunii depuse împotriva sa, ministrul agriculturii, Florin Barbu s-a întâlnit la sediul MADR cu celebrul realizator de televiziune britanic Charlie Ottley, cunoscut publicului românesc pentru seriile de documentare „Wild Carpathia”, „Wild Danube” și „Flavours of Romania” prin care promovează cultura și frumusețile țării noastre. Potrivit […]