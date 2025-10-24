Șoferul unui TIR cu numere de Galați a făcut PRAF un monument istoric din Spania

15:10

Lucrurile nu sunt ceea ce par. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 25 octombrie 2025. Berbec Vizitatorii surpriză ar putea duce la o mică petrecere improvizată, dacă este posibil. Acest lucru ar putea fi distractiv pentru tine, dar ar putea fi și puțin iritant. Ar putea interfera cu ceva ce aveai planificat. […]