Șoferul unui TIR cu numere de Galați a făcut PRAF un monument istoric din Spania
Gândul, 24 octombrie 2025 20:20
Un șofer de TIR din România, cu un camion înmatriculat în Galați, a distrus o parte dintr-un monument istoric din Spania, după ce a încercat să treacă pe sub o arcadă a apeductului El Cobre, vechi de aproape 250 de ani, aflat în orașul Algeciras, în sudul țării, relatează El País. Incidentul s-a produs joi […]
Acum 10 minute
20:40
Motivul pentru care o îngrijitoare româncă a fost expulzată din Austria. Gestul ei i-a adus sancțiunea drastică # Gândul
O îngrijitoare româncă, în vârstă de 27 de ani, este acuzată că a furat din casa unei femei în vârstă de 74 de ani, mama pacientei paralizate de care avea grijă. S-a întâmplat în orașul Villach din Austria. Astfel, poliția austriacă a reușit să o identifice și să recupereze bunurile furate, iar femeia urmează a […]
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
20:10
Nu mai poți face față datoriilor? Poți cere insolvența personală. Asta a făcut un român cu datorii de jumatate de milion de euro. Ce ai de făcut # Gândul
Câteva sute de români care s-au simțit depășiți de datorii au încercat să intre în insolvență în cei aproape opt ani de la intrarea in vigoare a legii, conform datelor transmise în exclusivitate pentru Mediafax de oficialii Direcției de insolvență a persoanelor fizice din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Unul dintre cazurile recent […]
20:00
Gheorghe Hagi (60 de ani), fostul mare fotbalist acum patron la Farul Constanța, a ținut să transmită un mesaj public prin care anunță că informațiile legate de o posibilă mutare a sa în străinătate nu sunt adevărate. Presa din Turcia a scris că fostul mare internațional ar intenționa să se stabilească pe malurile Bosforului. Hagi […]
19:50
Grindeanu nu-l iartă pe Bolojan: „Când te ții de orgoliu, nu știu dacă e cea mai bună soluție” # Gândul
După ce dimineață s-a întâlnit cu capii Justiției încercând să tempereze scandalul legat de pensiile speciale, ajuns în Dâmbovița, liderul PSD, Sorin Grindeanu, din nou a fost întrebat de jurnaliști de Ilie Bolojan. Șeful interimar al PSD crede că omologul său din PNL – care este și șef al Executivului – dă dovadă de inflexibilitate […]
19:50
Pompa de înaltă presiune este una dintre cele mai importante componente ale sistemului de injecție al unui motor diesel modern. Ea are rolul de a trimite combustibilul către injectoare la presiuni extrem de ridicate, asigurând o ardere eficientă și performanțe optime ale motorului. Când această piesă începe să cedeze, efectele se simt imediat: motorul nu […]
Acum 2 ore
19:40
Caju crud este o sursă valoroasă de energie, grăsimi sănătoase și substanțe nutritive care pot susține buna funcționare a organismului. Aceste nuci moi, cu gust fin și dulceag, sunt preferate atât de vegetarieni, cât și de persoanele care caută o alimentație echilibrată. Caju crud aduce beneficii multiple pentru inimă, piele, oase și sistemul nervos, datorită […]
19:40
Tăcerea care-l incriminează. NICIO REACȚIE din partea lui Ilie Bolojan după DEZVĂLUIREA Gândul cu privire la vila din Gogol, ocupată ABUZIV. Premierul și Guvernul REFUZĂ să ofere explicații cu privire la ILEGALITATEA comisă # Gândul
Tăcere completă la Guvern, asta după ce Gândul a dezvăluit, în exclusivitate, cum Ilie Bolojan a locuit ilegal aproape 4 luni în fosta vilă a lui Traian Băsescu din strada Nikolai Gogol. Redacția Gândul a cerut o reacție din partea Ioanei Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, dar fără răspuns. Întrebările publice la care ar […]
19:30
Amichai Chikli, ministrul israelian al Diasporei evreiești, l-a înjurat pe președintele turc Recep Tayyip Erdoğan pe platforma X. Ministrul a reacționat dur la acuzațiile președintelui turc la adresa Israelului. „În lumina amenințărilor neobosite din partea dictatorului jihadist Erdogan,cred că am ajuns la un punct în care avem nevoie să adăugăm în minunatul slogan: „F*k Hamas, […]
19:30
Un șobolan uriaș în vitrina cu pâine a unei brutării din București: „Hai că poate sare pe noi!” # Gândul
ANPC – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a închis temporar, vineri, o brutărie din București, după ce un șobolan uriaș a fost văzut plimbându-se printre pâinile expuse într-o vitrină. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale, iar pe video se poate auzi vocea unei femei care îi spune copilului ei: „Hai că poate sare pe […]
19:30
Grindeanu nu-l slăbește pe Bolojan: „Când te ții de orgoliu, nu știu dacă e cea mai bună soluție” # Gândul
După ce de dimineață s-a întâlnit cu magistrații, ajuns la Dâmbovița, Sorin Grindeanu l-a certat pe Ilie Bolojan, din nou, acuzându-l că, din cauza poziției rigide privind pensiile magistraților, România riscă să piardă sute de milioane de euro din PNRR și să agraveze criza din justiție. Referindu-se la premierul Ilie Bolojan, președintele PSD spune: „Să […]
19:10
Necunoscute sunt căile politicii, mai ales într-un an al austerității bugetare, presărat cu multe paradoxuri. La capitolul paradox ar putea fi trecută și vizita președintelui României, Nicușor Dan, la Teatrul Naţional din Iaşi, una dintre instituțiile de cultură lovite, ironia sorții, de măsurile impuse de Ordonanța 52 a premierului Ilie Bolojan. Despre situația culturii românești […]
19:10
Iată care este țara care revine la serviciul militar obligatoriu și care sunt condițiile impuse de stat. Parlamentul croat, căci despre Croația este vorba, a aprobat vineri restabilirea serviciului militar obligatoriu, care a fost eliminat în anul 2008. Noul serviciu a constat în două luni de instrucție militară pentru tinerii care au împlinit vârsta de […]
19:00
Acum 4 ore
18:40
Un consilier local a ameninţat cu bătaia mai mulți copii, într-o cameră de hotel. Ulterior și-a cerut scuze pe Facebook # Gândul
Un consilier local din Floreşti-Cluj a intrat peste mai mulți copii, într-o cameră de hotel din Deva, şi i-a ameninţat cu bătaia. Daniel Meze a fost deranjat din somn de gălăgia elevilor, din cauza căreia nu putea să doarmă. Unul dintre copii a filmat episodul, iar acum consilierul este anchetat. Elevii de la liceul de […]
18:40
Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a explicat ce stil de viață a adoptat pentru a se simți și a arăta bine. ”Am eliminat obiceiurile proaste”, a afirmat vedeta. În ultima vreme, Andrrea Marin a slăbit și afișează o siluetă de invidiat. Vedeta a explicat, pentru revista Viva, ce stil de viață a […]
18:40
Andrzej Duda, judecat pentru un comentariu despre spectatorii filmului „Granița verde”. Sentința va fi dată pe 6 noiembrie # Gândul
Curtea districtuală din Varșovia se pregătește să ia o decizie în cazul fostului președinte al Poloniei, Andrzej Duda, care acum doi ani, după premiera filmului Agnieszka Holland, a declarat: „Doar porcii stau la cinema”. Procesul împotriva fostului președinte a fost intentat de Konrad Dulkowski, șeful Centrului de monitorizare a comportamentului rasist și xenofob (OMZRiK). Potrivit […]
18:40
Ambasadorul României în Commonwealth-ul Bahamas cu rezidență în Havana a inaugurat oficial Consulatul Onorific al României la Nassau # Gândul
Ambasada României la Havana a publicat pe Facebook faptul că Theodora Mircea, ambasadorul României în Commonwealth-ul Bahamas cu rezidență în Havana, a inaugurat oficial Consulatul Onorific al României la Nassau. Acest eveniment a avut loc în prezența lui Frederick A. Mitchell, Ministrul Afacerilor Externe al Bahamasului, și al lui Jerusa Ali, Director General, a căror […]
18:40
India îl abandonează pe Putin. Cel mai mare cumpărător indian de petrol din Rusia trece în tabăra lui Trump # Gândul
Mutare-surpriză pe piața globală a energiei: Reliance Industries, cel mai mare importator indian de petrol rusesc, a anunțat că se conformează sancțiunilor impuse de președintele american Donald Trump împotriva companiilor petroliere din Rusia. Altfel spus, India începe să se retragă din „afacerea petrolului rusesc” pentru a nu intra în conflict cu Washingtonul. Reliance, compania miliardarului […]
18:30
Noul premier al Republicii Moldova, urmărit de CONTROVERSE. Deține trei cetățenii, printre care și cea română, plus conturi în offshore-uri # Gândul
Preşedinta pro-UE a Moldovei, Maia Sandu, l-a numit vineri pe economistul şi omul de afaceri Alexandru Munteanu în funcţia de prim-ministru. Munteanu figurează în cinci companii offshore înregistrate în Insulele Virgine Britanice, administrate de firma unui avocat cipriot aflat sub sancțiuni internaționale, potrivit unei investigații realizate de jurnaliști din Republica Moldova. De asemenea, Munteanu ar fi […]
18:30
AVEREA Simonei Halep s-a redus considerabil. Cum a pierdut fosta sportivă câteva milioane de dolari # Gândul
Simona Halep, fosta campioană de Grand Slam, ar fi pierdut aproximativ 18 milioane de dolari din avere în doar câteva luni, potrivit estimărilor făcute de publicația americană Celebrity Net Worth. Dacă în perioada de glorie a carierei sale sportive Halep avea o avere estimată la 48 de milioane de dolari, acum, la aproape un an […]
18:20
Accident cu doi morți, în Suceava: momentul în care un TIR a derapat pe șoseaua umedă și a spulberat o mașină de pe sensul opus # Gândul
Un grav accident rutier s-a produs vineri după-amiază la ieșirea din localitatea Drăgușeni spre Cristești. Acest incident a implicat un TIR și un autoturism. Două personae aflate în autoturism au rămas incarcerate și, din păcate, și-au pierdut viața, a precizat locotenent Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al ISU Suceava. La locul acestui accident au intervenit […]
18:20
Spune-mi ce mașină conduci, ca să-ți spun cu ce partid votezi. Un sondaj INSCOP arată ce mașini preferă fiecare grup politic # Gândul
Preferințele auto ale românilor nu mai țin doar de buget, confort sau tehnologie. Ele reflectă tot mai des identitatea politică. Conform ultimului Barometru al Securității Energetice, realizat de INSCOP, alegerile privind tipul de automobil s-au transformat într-un veritabil indicator electoral. Cine cu ce votează și ce conduce Dacă ar avea suficienți bani, 30,9% dintre români […]
18:10
Donald Trump pleacă în Malaysia. Care sunt motivele pentru care președintele SUA se duce la summitul din Asia de Sud-Est # Gândul
Între 26 și 28 octombrie 2025, Kuala Lumpur din Malaysia (sau Malaezia), capitala cu o populație de peste 2 milioane de locuitori, va găzdui cel de-al 47-lea Summit ASEAN (Asociația națiunilor din sud-estul Asiei,) și al doilea din anul 2025. Subiectul summitului va fi „Incluziune și sustenabilitate” și ar putea fi cea mai mare întrunire […]
18:00
Motivele pentru care Trump participă la Summitul ASEAN din Kuala Lumpur. Președintele manifestă un interes crescut pentru Asia de Sud-Est # Gândul
18:00
Un consilier USR din Floreşti-Cluj a intrat peste mai mulți copii, într-o cameră de hotel din Deva, şi i-a ameninţat cu bătaia. Daniel Meze a fost deranjat din somn de gălăgia elevilor, din cauza căreia nu putea să doarmă. Unul dintre copii a filmat episodul, iar acum consilierul este anchetat. Elevii de la liceul de […]
17:50
Motivele pentru care Donald Trump participă la Summitul ASEAN din Kuala Lumpur. Este pentru prima oară când manifestă interes crescut # Gândul
17:40
Dan Alexa, în vârstă de 45 de ani, a vorbit despre cei trei copii ai săi, mărturisind că de-a lungul anilor a fost un tată absent. Dan Alexa este un fost jucător de fotbal, în prezent antrenor. În plan personal, Dan Alexa a fost căsătorit de două ori. Acesta are trei copii – Casiana, în […]
17:40
BULETINUL clasic, doar pentru câțiva români. MAI a explicat în ce situații se mai poate elibera vechea carte de identitate # Gândul
Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), a precizat pentru știripesurse că, în prezent, românii pot opta între eliberarea unei cărți electronice de identitate și a unei cărți de identitate simple. Totuși, vechiul model de buletin, emis din 1997, mai poate fi eliberat doar în anumite situații speciale. Potrivit explicațiilor, actele […]
17:30
Politica scârțâie, afacerile merg unse. Întâlnirea de la Budapesta e în aer, nu și discuțiile despre bani. Pușculița lui Putin se întâlnește cu negociatorul lui Trump # Gândul
Kirill Dmitriev,reprezentantul Special al Președintelui Rusiei și șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), va purta discuții cu emisarul special al Președintelui SUA, Steve Witkoff, pe 25 octombrie, relatează Axios. Întâlnirea va avea loc în cadrul vizitei lui Dmitriev în SUA. Sursele CNN au relatat anterior că trimisul special al președintelui rus va sosi în […]
17:30
ISC a primit aproape 1400 de dosare la examenul de autorizare a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții # Gândul
Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), singura instituție din România care poate organiza examene pentru a autoriza responsabili tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, a primit peste o mie de dosare la sesiunea organizată în perioada 22-26 septembrie 2025. Din totalul de 1.390 dosare primite și analizate de specialiștii ISC, 1.114 candidați au îndeplinit condițiile […]
17:30
Am făcut calculul! Cât te costă, lunar, să încălzești un apartament cu centrală pe gaz la 21°C # Gândul
Menținerea unui apartament confortabil, la temperatura constantă de 21 de grade C, presupune un consum atent de energie și o planificare corectă a cheltuielilor. De altfel, costul lunar depinde de mai mulți factori, printre care suprafața locuinței, eficiența centralei termice, izolația și prețul gazului în regiunea respectivă. Dar, printr-un calcul realistic, proprietarii pot să estimeze […]
17:10
A fost găsită cea mai ieftină chirie din România. Cu câți bani închiriază un proprietar o garsonieră de 12 metri pătrați # Gândul
A fost găsită cea mai ieftină chirie din România. Iată cu câți bani închiriază un proprietar o garsonieră de 12 metri pătrați. Garsoniera se află în Călărași și este compusă din cameră, hol și baie. Nu are bucătărie, iar încălzirea este electrică, cu boiler electric. Pentru chiria acestei garsoniere, proprietarul cere 500 de lei pe […]
17:10
Axios: Kirill Dmitriev se va întâlni cu Witkoff în SUA pe 25 octombri. Șeful Fondului Rus va discuta cu emisarul american despre relațiile SUA-Rusia # Gândul
Kirill Dmitriev, Reprezentantul Special al Președintelui Rusiei și șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), va purta discuții cu Trimisul Special al Președintelui SUA, Steve Witkoff, pe 25 octombrie, relatează Axios. Întâlnirea va avea loc în cadrul vizitei domnului Dmitriev în SUA. Surse CNN au relatat anterior că trimisul special al președintelui rus a sosit […]
16:50
Pentru Brigitte Macron, soția președintelui francez Emmanuel Macron, scandalul legat de identitatea sa sexuală s-a transformat într-un adevărat coșmar. Prima Doamnă a Franței nu numai că trebuie să aducă dovezi în instanța americană că este femeie, dar – mai nou – s-a trezit și cu un documentar pe influentul post de știri al Franței, BFMTV, […]
Acum 6 ore
16:40
Cântăreața Roxana Nemeș, în vârstă de 36 de ani, a vorbit despre viața de mămică. Artista a mărturisit că vrea să petreacă cât mai mult timp alături de gemenii săi. Roxana Nemeș s-a căsătorit în data de 17 septembrie 2021 cu Călin Hagima. Roxana Nemeș a fost cerută de soție de Călin Hagima pe 7 […]
16:40
Au trecut ani de zile de când Brigitte Macron, soția președintelui francez Emmanuel Macron, este ținta unor zvonuri care susțin că s-a născut bărbat. Conspiraționiștii susțin că numele ei real este Jean-Michel Trogneux, iar acest lucru a început să devină din ce în ce mai prezent în viața atât personală, cât și profesională. Recent, canalul […]
16:40
Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție # Gândul
Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este însă singura condiție. Acest telefon pus la dispoziție de către Digi RCS-RDS are cameră de 50 MP pentru detalii clare, ecran Super AMOLED pentru culori vibrante și o baterie de 5000 mAh. „Când vrei un telefon care să țină pasul cu tine, ai nevoie […]
16:30
Ministrul de Externe al Germaniei își anulează călătoria în China. „Nimeni nu vrea să se întâlnească cu mine” # Gândul
Ministrul de Externe german, Johann Wadephul, urma să plece duminică în China, dar călătoria a fost anulată în ultimul moment. Motivul? Se pare că nimeni din China nu dorește să se întâlnească cu ministrul german, scrie Bild. „Amânăm călătoria pentru o dată ulterioară”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Federal de Externe. Ea a […]
16:10
Vineri, Gândul.ro vine cu o nouă provocare: un nou test de inteligență în care trebuie să mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8 + 7 = 3, într-o operație corectă. Dacă nu ați găsit încă răspunsul corect, varianta bună se află mai jos, în articol. Și de această dată, trebuie să mutați un singur […]
16:00
Maduro cere țării să intre în grevă generală dacă Trump îl va da jos de la putere. CIA desfășoară acțiuni militare „pe teren” # Gândul
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a cerut joi țării să intre în „grevă generală, insurecțională și revoluționară” dacă va fi dat jos de la putere de Donald Trump. Îndemnul lui Maduro a venit după ce președintele american a declarat că a autorizat acțiuni secrete împotriva națiunii sud-americane, în cadrul unei campanii militare care vizează ceea ce […]
16:00
Lui Ilie Bolojan i se pregăteşte, la Carei, o primire asemănătoare cu a lui Nicuşor Dan, la Iaşi: „Vei da socoteală!” # Gândul
Ilie Bolojan este aşteptat la Carei cu mare scandal, de către localnici. Aceştia îi reproşează premierului liberal faptul că, pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern din 23 octombrie, nu a avut ” niciun proiect pentru eliminarea discriminării românilor și aplicarea Legii 154/2021″. Premierul România a anunțat deja că sâmbătă va ajunge în Carei […]
16:00
Sorin Grindeanu se pune contra lui Bolojan și insistă pentru majorarea salariului minim: „România riscă să intre în infringement” # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, avertizează asupra înghețarea salariului minim. Acest lucru ar putea duce spre infringement, spune el. Liderul PSD a explicat că i-a rugat pe cei de la Ministerul Finanţelor să calculeze care este impactul unui asemenea demers şi speră ca săptămâna viitoare să fie închis acest subiect. ”Am avut săptămâna trecută […]
15:50
Un copac a căzut peste două mașini în zona de nord a Capitalei. Alertați, pompierii au ajuns în scurt timp la fața locului. Cel mai probabil, vântul a bătut puternic, iar arborele a fost smuls din rădăcină. Știre în curs de actualizare…
15:40
FOTO. Cătălin Măruță, despre cariera sa la TV. ”Au fost zile în care am intrat în platou după PIERDERI personale” # Gândul
Cătălin Măruță, în vârstă de 47 de ani, a făcut câteva declarații despre cariera sa în televiziune.”Au fost zile în care am intrat în platou după pierderi personale” , a dezvăluit el. Cătălin Măruță este prezent pe micile ecrane de foarte mulți ani. Acesta a moderat emisiuni la mai multe posturi TV, dar de mulți […]
15:40
Pentru că numărătoarea inversă până la weekend a început, Gândul.ro vă propune un banc al cărui personaj principal este, desigur, celebrul Bulă. Într-o zi, Bulă prinde peștișorul de aur. – Bulă, dacă îmi dai drumul, îți îndeplinesc o dorință. – Doar una? Hmm, să mă gândesc. Știi, peștișorule, de mult vreau să ajung în Hawaii. […]
15:20
Cele șase ZODII care dau lovitura până de Crăciun, în 2025. Pe acești nativi îi așteaptă mult noroc, bani şi surprize neașteptate # Gândul
Toamna acestui a venit cu schimbări majore în plan astrologic, iar odată cu începutul acestei luni, astrele au deschis un nou capitol pentru şase zodii, care astfel au devenit privilegiate. Banii, iubirea şi recunoaşterea publică le poate schimba viaţa radical. Până de Crăciun, nativii respectivi vor resimţi cum norocul le surâde, problemele se rezolvă, iar […]
15:20
Ce salariu are o badantă în România, de fapt. Câți bani primește pentru a avea grijă de un bătrân, în 2025 # Gândul
Salariul pentru îngrijirea bătrânilor la domiciliu variază în funcție de experiență, program și atribuții. Este o meserie tot mai căutată, dar puțin reglementată în România. Este important de reținut că îngrijirea bătrânilor necesită empatie, răbdare și seriozitate, fiind calități necesare în acest domeniu. Îngrijirea bătrânilor la domiciliu reprezintă o activitate esențială într-o societate în curs […]
15:10
Preşedinte Nicuşor Dan huiduit la Iaşi: „Huo! Așa se reprezintă România? Trădătorule! …Bolojane…Trădătorule! Rușine! Rușine” # Gândul
Nicuşor Dan a fost huiduit de zeci de persoane aflate în faţa Teatrului Naţional din Iaşi. Şeful statului participă la ceremonia aniversară comună a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) şi a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu” (UNAGE). Cele două instituţii de învăţământ împlinesc 165 de ani de existenţă. Nicuşor Dan a fost […]
15:10
Lucrurile nu sunt ceea ce par. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 25 octombrie 2025. Berbec Vizitatorii surpriză ar putea duce la o mică petrecere improvizată, dacă este posibil. Acest lucru ar putea fi distractiv pentru tine, dar ar putea fi și puțin iritant. Ar putea interfera cu ceva ce aveai planificat. […]
