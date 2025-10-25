Zelenski se întâlnește cu regele Charles al III-lea pentru a-i mulțumi pentru sprijinul acordat Ucrainei
Gândul, 25 octombrie 2025 05:50
Pe durata vizitei sale din Regatul Unit, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu regele Charles al III-lea. Președintele ucrainean i-a mulțumit monarhului în vârstă de 76 de ani pentru apelurile publice puternice în sprijinul Ucrainei și pentru realizarea păcii. Regele l-a întâmpinat pe președintele Zelenski la Castelul Windsor, în cadrul unei ceremonii regale, abia întors dintr-o […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
05:50
Zelenski se întâlnește cu regele Charles al III-lea pentru a-i mulțumi pentru sprijinul acordat Ucrainei # Gândul
Pe durata vizitei sale din Regatul Unit, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu regele Charles al III-lea. Președintele ucrainean i-a mulțumit monarhului în vârstă de 76 de ani pentru apelurile publice puternice în sprijinul Ucrainei și pentru realizarea păcii. Regele l-a întâmpinat pe președintele Zelenski la Castelul Windsor, în cadrul unei ceremonii regale, abia întors dintr-o […]
Acum o oră
05:10
Cum l-a pedepsit un bătăuș de stradă pe „Tăurașul Emi”, temutul prădător sexual care vâna în lumea mondenă. Bărbatul nu a spus nimănui ce a pățit # Gândul
Emil Munteanu, agresorul sexual care, ani la rând, a terorizat femeile ce frecventau evenimentele mondene organizate la București, ar fi primit „o lecție” de la un temut bătăuș de stradă care ar fi sărit în ajutorul uneia dintre victime. Munteanu nu a vorbit niciodată despre ce i s-a întâmplat la momentul respectiv, însă detaliile legate […]
05:10
Locatarii „blocului groazei” din Rahova se tem că vor ajunge pe străzi: „Cu ce să plătim chiria? Banii sunt în locuințe” # Gândul
Explozia devastatoare din Rahova a lăsat sute de oameni fără case. Locatarii deznădăjduiți nu știu pe ce drum să o apuce. Speriați și cu amintirile pierdute în locuințe își vor lucrurile înapoi. O femeie care locuia în „blocul groazei”, la etajul 1, spune că a rămas fără nimic. Nu are bani de medicamente, nu are […]
05:10
Anul austerității pune pe butuci industria românească. În 2025 s-au închis fabrici emblematice, număr dublu de ȘOMERI față de 2024. Economist: În 2026 va fi adevăratul examen al Guvernului # Gândul
Austeritatea pune industria României pe butuci. Țara noastră traversează o perioadă critică din punct de vedere economic, caracterizată de măsuri fiscale extreme, inflație ridicată și un context global tot mai incert. Au fost concedieri masive în urma închiderii unor unități de producție, care au un impact major asupra economiei, inclusiv asupra PIB-ului. În egală măsură, […]
Acum 4 ore
03:50
Cum vrea Trump să bombardeze rutele de droguri și fabricile de cocaină din Venezuela după ce a „umplut” Marea Caraibilor cu NAVE de război # Gândul
Donald Trump ar lua în considerare să bombardeze fabrici de cocaină de pe teritoriul Venezuelei, spun oficialii. Asta ar explica mobilizarea forțelor navale și aeriene în Marea Caraibilor printr-o demonstrație de forță militară fără precedent, cum nu s-a mai văzut de la invazia Panamei de pe vremea administrației lui George H.W. Bush, un alt președinte […]
02:10
Franța ia măsuri disperate după JAFUL de la Luvru: Bijuteriile prețioase le-a mutat sub escortă în Banca Națională a țării # Gândul
Unele dintre bijuteriile care nu au fost furate din Galeria Apollo de la Luvru au fost transferate sub escortă polițienească strictă la Banca Franței. Bijuteriile de la Luvru au fost mutate la Banca Franței pe durata evaluării situației de securitate din muzeu, informează RTL. Toate bijuteriile au fost plasate în seiful principal al băncii, o […]
Acum 6 ore
02:00
Macron livrează avioane de vânătoare și rachete suplimentare către Kiev: „Este foarte important să sprijinim Ucraina și să punem presiune pe Rusia” # Gândul
Franța va furniza Ucrainei avioanele de vânătoare Mirage suplimentare în următoarele zile, precum și rachete antiaeriene Aster, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron. „În zilele următoare vom livra rachete Aster suplimentare, noi programe de antrenament și noi rachete Mirage”, a anunțat președintele francez. Până acum, Franța a livrat Ucrainei trei avioane Mirage 2000 din cele […]
01:50
Macron livrează Ucrainei avioane de vânătoare și rachete antiaeriene: „Este foarte important să sprijinim Ucraina și să punem presiune pe Rusia” # Gândul
Franța va furniza Ucrainei avioanele de vânătoare Mirage suplimentare în următoarele zile, precum și rachete antiaeriene Aster, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron. „În zilele următoare vom livra rachete Aster suplimentare, noi programe de antrenament și noi rachete Mirage”, a anunțat președintele francez. Până acum, Franța a livrat Ucrainei trei avioane Mirage 2000 din cele […]
01:20
Un laureat Nobel explică de ce Europa pierde cursa tehnologică cu China și SUA: Nu am mai făcut inovații în high-tech. Suntem înțepeniți la mid-tech # Gândul
Europenii nu ar trebui să le permită Statelor Unite și Chinei să devină lideri în materie de tehnologie, a spus laureatul Nobel pentru Economie din acest an, Philippe Aghion. Economistul francez a avertizat că Europa ar putea pierde cursa tehnologică cu cele două puteri, potrivit France24. „Cred că țările europene ar trebui să realizeze că nu […]
Acum 8 ore
00:00
La câte grade trebuie setată temperatura apei care circulă prin calorifere. Este considerată zona optimă pentru confort și economie # Gândul
Pe măsură ce temperaturile de afară sunt în scădere, tot mai mulți români pornesc încălzirea în locuințe, dar puțini știu care este temperatura la care trebuie setată apa care circulă prin calorifere. Specialiștii în eficiență energetică atarg atenția că o setare corectă a temperaturii poate să reducă consumul cu până la 30%, fără a sacrifica […]
24 octombrie 2025
23:40
(Video) Nicușor Dan a avut un nou moment de blocaj. S-a întâmplat la o Conferință de Presă. Președintele și-a pierdut ideea și a înghețat în fața jurnaliștilor, după o întrebare banală # Gândul
Prezent la Iași, la finalul unei zile agitate, cu proteste și activități de tot felul, președintele Nicușor Dan a părut că va claca în conferință de presă de la finalul zilei. Deși a părut jovial în debutul dialogului cu presă, la un moment dat o întrebare i-a pus capac: “Cum veți media discuțiile legate de […]
23:20
Ciocolata românească cu jumări i-a dat gata pe străini. Am dat lovitura pe plan extern și cu pralina cu gorgonzola şi vin roşu # Gândul
Ciocolata românească îi îndulcește pe străini. Avem ciocolată cu jumări, dar și praline cu gorgonzola și vin roșu. De altfel, în ultimii cinci ani, exporturile au crescut cu 65%. Românii produc deci mai mult și sunt tot mai inventivi. Bomboanele de ciocolată produse la Bacău sunt tot mai cerute de clienţi. Şi au ajuns cunoscute […]
23:00
SUA îl sancționează pe președintele Columbiei, considerat vinovat de explozia producției de droguri. Liderii columbieni: Plecați acasă, gringos! # Gândul
Scott Bessent, secretarul Trezoreriei din SUA, a anunțat că SUA au impus sancțiuni președintelui Columbiei, Gustavo Petro, și a familiei sale. Administrația Trump îl acuză pe președintele columbian că de când a ajuns la putere, producția de cocaină a explodat la nivel record. Secretarul mai acuză că președintele columbian a permis cartelurilor de droguri să […]
22:50
Ce a aflat Nicușor Dan despre SERVICIILE de informații. Președintele promite că va face dezvăluiri: „Am pus foarte multe întrebări” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri seara, la Iași, că va face publice concluziile propriei evaluări asupra modului în care funcționează serviciile de informații. Șeful statului a spus că a adresat „foarte multe întrebări” și că urmează să comunice lucrurile pe care le-a aflat. „Am avut în ultima perioadă mai multe interacțiuni cu serviciile și […]
22:50
Consilier AUR și prietenul bolnav de cancer, victimele accidentului de la Suceava, în care un TIR a lovit o mașină din sens opus, pe „Drumul Morții” # Gândul
Un accident cumplit a avut loc azi pe DN2, considerat una dintre cele mai periculoase șosele din România. În acest accident, doi bărbați și-au pierdut viața, după ce un TIR s-a răsturnat peste mașina în care aceștia se aflau. Printre victime se află, deci, Vasile Ungureanu, consilier AUR din județul Suceava, care se întorcea de la […]
22:30
CTP se dezlănțuie la adresa lui Nicușor Dan: Caricatura de Xi Jinping, susținător al mafiei magistraților # Gândul
Gazetarul Cristian Tudor Popescu se dezlănțuie la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl numește „Caricatura de Xi Jinping, susținător al mafiei magistraților”, într-o postare pe Facebook, cu titlul sugestiv: „Întâlnirea de la Budapesta a avut loc la București”. În acestă nouă postare, CTP face o paralelă între situația războiului din Ucraina și situația politică […]
22:30
Nicuşor Dan e optimist. Şeful statului estimează că problemele legate de reforma pensiilor MAGISTRAȚILOR se vor rezolva „în două-trei săptămâni” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat că discuțiile privind reforma pensiilor speciale vor fi finalizate rapid, estimând că partidele din Coaliție vor ajunge la un acord în următoarele două-trei săptămâni, pentru a putea trimite noul proiect de lege în Parlament. „Lucrul cel mai important este că avem o problemă, pensia cât salariul și voință în Coaliție. […]
22:20
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a ordonat desfășurarea portavionului Gerald Ford, crescând drastic numărul navelor în regiunea Americii de Sud # Gândul
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a ordonat desfășurarea portavionului Gerald Ford și a navelor sale de război de sprijin în zona Comandamentului Sudic al SUA, a anunțat Pentagonul, crescând drastic numărul trupelor și aeronavelor în regiunea Americii Latine. Potrivit Reuters, secretarul Războiului a anunțat vineri ultimul atac major asupra unui vas de traficanți de droguri. Șase oameni […]
22:10
Zodiile cu înțelepciune atemporală și har nesfârșit: au o conștientizare și o empatie înnăscute # Gândul
Înțelegerea trecutului este esențială pentru evoluție. Patru dintre zodii din horoscop sunt considerate suflete bătrâne și au o conștientizare și o empatie înnăscute. Scorpion Acești nativi au o capacitate uriașă de se simți ce se întâmplă, înainte ca alții să o facă, iar asta datorită naturii lor intense și perspicace. Influența lui Pluto le sporește […]
22:10
Nicușor Dan a avertizat că majorarea salariului minim pe economie ar putea duce la PIERDEREA locurilor de muncă # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre creșterea salariului minim, în contextul protestelor anunțate săptămâna viitoare. Șeful statului a spus că subiectul trebuie discutat în profunzime între Guvern, patronate și sindicate, pentru a evita decizii pripite care ar putea afecta competitivitatea economiei. „Există un dialog absolut necesar între Guvern, patronate și sindicate. Dincolo de o […]
Acum 12 ore
21:50
Nicușor Dan reacționează la atacurile dintre liderii PSD și premierul Bolojan: „Cred că ar putea să se ABȚINĂ” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a comentat tensiunile din actuala Coaliție de guvernare care s-au perpetuat în ultima vreme între liderii PSD și premierul Ilie Bolojan. „În momentul acesta avem o coaliție care are 65% în Parlament și un guvern care are un prim-ministru. Nu văd de ce această situație trebuie să se schimbe. Bineînțeles că există […]
21:30
Și în timpul vizitei la Iași, Nicușor Dan se gândește la Ucraina. A anunțat liderii europeni că susține sancțiunile împotriva Rusiei # Gândul
Chiar și în timpul vizitei sale la Iași, Nicușor Dan rămâne cu gândul la Ucraina. Prezent la „Coaliția Voinței”, prezidată de premierul britanic Keir Starmer, cu președintele Volodimir Zelenski, el a transmis un mesaj clar: frontierele nu pot fi schimbate prin forță, iar Rusia trebuie determinată prin presiune diplomatică și economică să înceteze agresiunea militară. […]
21:30
Nicolas Maduro spune că nu dorește război cu Statele Unite și îl imploră pe Trump: „Niciun război nebun… vă rog. Doar pace! Doar pace!” # Gândul
Venezuela se pregătește de război cu SUA. Între timp, Nicolas Maduro, liderul aflat la putere din 2013, deja flutură steagul alb, implorându-l pe Trump pentru pace. Pe coasta Venezuelei au fost desfășurate sisteme de apărare antiaeriană. Președintele Nicolas Maduro s-a adresat lui Donald Trump în engleză, repetând în mod isteric: „Nu război, nu război, nu […]
21:30
Neptun retrograd în Pești până în ianuarie 2026. Zodiile care se confruntă cu trecutul și cu adevărul financiar # Gândul
Neptun retrograd în Pești a început pe 22 octombrie 2025 și va sta acolo până în ianuarie 2026. Astrologii spun că în această perioadă nativii trebuie să renunțe la iluziile care i-au mângâiat cândva, astfel încât să poată intra în următoarea perioadă autentici și complet treji. Iată zodiile care se confruntă cu trecutul și cu […]
21:10
Premierul UK anunță că îi trimite lui Zelenski 5000 de rachete cu destinație multiplă. Liderul Ucrainei nu a obținut de la Trump rachetele Tomahawk # Gândul
Marea Britanie va trimite Ucrainei 5000 de rachete noi cu destinație multiplă, a anunțat premierul Keir Starmer. Acestea vor fi folosite pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei împotriva bombardamentelor rusești. Prim-ministrul Marii Britani a anunțat și extinderea programului de sprijin pentru iarnă. Volodimir Zelenski, la rândul său, a declarat că i-a arătat lui Starmer drona ucraineană interceptoare OCTOPUS, […]
20:40
Motivul pentru care o îngrijitoare româncă a fost expulzată din Austria. Gestul ei i-a adus sancțiunea drastică # Gândul
O îngrijitoare româncă, în vârstă de 27 de ani, este acuzată că a furat din casa unei femei în vârstă de 74 de ani, mama pacientei paralizate de care avea grijă. S-a întâmplat în orașul Villach din Austria. Astfel, poliția austriacă a reușit să o identifice și să recupereze bunurile furate, iar femeia urmează a […]
20:20
Un șofer de TIR din România, cu un camion înmatriculat în Galați, a distrus o parte dintr-un monument istoric din Spania, după ce a încercat să treacă pe sub o arcadă a apeductului El Cobre, vechi de aproape 250 de ani, aflat în orașul Algeciras, în sudul țării, relatează El País. Incidentul s-a produs joi […]
20:10
Nu mai poți face față datoriilor? Poți cere insolvența personală. Asta a făcut un român cu datorii de jumatate de milion de euro. Ce ai de făcut # Gândul
Câteva sute de români care s-au simțit depășiți de datorii au încercat să intre în insolvență în cei aproape opt ani de la intrarea in vigoare a legii, conform datelor transmise în exclusivitate pentru Mediafax de oficialii Direcției de insolvență a persoanelor fizice din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Unul dintre cazurile recent […]
20:00
Gheorghe Hagi (60 de ani), fostul mare fotbalist acum patron la Farul Constanța, a ținut să transmită un mesaj public prin care anunță că informațiile legate de o posibilă mutare a sa în străinătate nu sunt adevărate. Presa din Turcia a scris că fostul mare internațional ar intenționa să se stabilească pe malurile Bosforului. Hagi […]
19:50
Grindeanu nu-l iartă pe Bolojan: „Când te ții de orgoliu, nu știu dacă e cea mai bună soluție” # Gândul
După ce dimineață s-a întâlnit cu capii Justiției încercând să tempereze scandalul legat de pensiile speciale, ajuns în Dâmbovița, liderul PSD, Sorin Grindeanu, din nou a fost întrebat de jurnaliști de Ilie Bolojan. Șeful interimar al PSD crede că omologul său din PNL – care este și șef al Executivului – dă dovadă de inflexibilitate […]
19:50
Pompa de înaltă presiune este una dintre cele mai importante componente ale sistemului de injecție al unui motor diesel modern. Ea are rolul de a trimite combustibilul către injectoare la presiuni extrem de ridicate, asigurând o ardere eficientă și performanțe optime ale motorului. Când această piesă începe să cedeze, efectele se simt imediat: motorul nu […]
19:40
Caju crud este o sursă valoroasă de energie, grăsimi sănătoase și substanțe nutritive care pot susține buna funcționare a organismului. Aceste nuci moi, cu gust fin și dulceag, sunt preferate atât de vegetarieni, cât și de persoanele care caută o alimentație echilibrată. Caju crud aduce beneficii multiple pentru inimă, piele, oase și sistemul nervos, datorită […]
19:40
Tăcerea care-l incriminează. NICIO REACȚIE din partea lui Ilie Bolojan după DEZVĂLUIREA Gândul cu privire la vila din Gogol, ocupată ABUZIV. Premierul și Guvernul REFUZĂ să ofere explicații cu privire la ILEGALITATEA comisă # Gândul
Tăcere completă la Guvern, asta după ce Gândul a dezvăluit, în exclusivitate, cum Ilie Bolojan a locuit ilegal aproape 4 luni în fosta vilă a lui Traian Băsescu din strada Nikolai Gogol. Redacția Gândul a cerut o reacție din partea Ioanei Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, dar fără răspuns. Întrebările publice la care ar […]
19:30
Amichai Chikli, ministrul israelian al Diasporei evreiești, l-a înjurat pe președintele turc Recep Tayyip Erdoğan pe platforma X. Ministrul a reacționat dur la acuzațiile președintelui turc la adresa Israelului. „În lumina amenințărilor neobosite din partea dictatorului jihadist Erdogan,cred că am ajuns la un punct în care avem nevoie să adăugăm în minunatul slogan: „F*k Hamas, […]
19:30
Un șobolan uriaș în vitrina cu pâine a unei brutării din București: „Hai că poate sare pe noi!” # Gândul
ANPC – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a închis temporar, vineri, o brutărie din București, după ce un șobolan uriaș a fost văzut plimbându-se printre pâinile expuse într-o vitrină. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale, iar pe video se poate auzi vocea unei femei care îi spune copilului ei: „Hai că poate sare pe […]
19:30
Grindeanu nu-l slăbește pe Bolojan: „Când te ții de orgoliu, nu știu dacă e cea mai bună soluție” # Gândul
După ce de dimineață s-a întâlnit cu magistrații, ajuns la Dâmbovița, Sorin Grindeanu l-a certat pe Ilie Bolojan, din nou, acuzându-l că, din cauza poziției rigide privind pensiile magistraților, România riscă să piardă sute de milioane de euro din PNRR și să agraveze criza din justiție. Referindu-se la premierul Ilie Bolojan, președintele PSD spune: „Să […]
19:10
Necunoscute sunt căile politicii, mai ales într-un an al austerității bugetare, presărat cu multe paradoxuri. La capitolul paradox ar putea fi trecută și vizita președintelui României, Nicușor Dan, la Teatrul Naţional din Iaşi, una dintre instituțiile de cultură lovite, ironia sorții, de măsurile impuse de Ordonanța 52 a premierului Ilie Bolojan. Despre situația culturii românești […]
19:10
Iată care este țara care revine la serviciul militar obligatoriu și care sunt condițiile impuse de stat. Parlamentul croat, căci despre Croația este vorba, a aprobat vineri restabilirea serviciului militar obligatoriu, care a fost eliminat în anul 2008. Noul serviciu a constat în două luni de instrucție militară pentru tinerii care au împlinit vârsta de […]
19:00
Necunoscute sunt căile politicii, mai ales într-un an al austerității bugetare, presărat cu multe paradoxuri. La capitolul paradox ar putea fi trecută și vizita președintelui României, Nicușor Dan, la Teatrul Naţional din Iaşi, una dintre instituțiile de cultură lovite, ironia sorții, de măsurile impuse de Ordonanța 52 a premierului Ilie Bolojan. Despre situația culturii românești […]
18:40
Un consilier local a ameninţat cu bătaia mai mulți copii, într-o cameră de hotel. Ulterior și-a cerut scuze pe Facebook # Gândul
Un consilier local din Floreşti-Cluj a intrat peste mai mulți copii, într-o cameră de hotel din Deva, şi i-a ameninţat cu bătaia. Daniel Meze a fost deranjat din somn de gălăgia elevilor, din cauza căreia nu putea să doarmă. Unul dintre copii a filmat episodul, iar acum consilierul este anchetat. Elevii de la liceul de […]
18:40
Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a explicat ce stil de viață a adoptat pentru a se simți și a arăta bine. ”Am eliminat obiceiurile proaste”, a afirmat vedeta. În ultima vreme, Andrrea Marin a slăbit și afișează o siluetă de invidiat. Vedeta a explicat, pentru revista Viva, ce stil de viață a […]
18:40
Andrzej Duda, judecat pentru un comentariu despre spectatorii filmului „Granița verde”. Sentința va fi dată pe 6 noiembrie # Gândul
Curtea districtuală din Varșovia se pregătește să ia o decizie în cazul fostului președinte al Poloniei, Andrzej Duda, care acum doi ani, după premiera filmului Agnieszka Holland, a declarat: „Doar porcii stau la cinema”. Procesul împotriva fostului președinte a fost intentat de Konrad Dulkowski, șeful Centrului de monitorizare a comportamentului rasist și xenofob (OMZRiK). Potrivit […]
18:40
Ambasadorul României în Commonwealth-ul Bahamas cu rezidență în Havana a inaugurat oficial Consulatul Onorific al României la Nassau # Gândul
Ambasada României la Havana a publicat pe Facebook faptul că Theodora Mircea, ambasadorul României în Commonwealth-ul Bahamas cu rezidență în Havana, a inaugurat oficial Consulatul Onorific al României la Nassau. Acest eveniment a avut loc în prezența lui Frederick A. Mitchell, Ministrul Afacerilor Externe al Bahamasului, și al lui Jerusa Ali, Director General, a căror […]
18:40
India îl abandonează pe Putin. Cel mai mare cumpărător indian de petrol din Rusia trece în tabăra lui Trump # Gândul
Mutare-surpriză pe piața globală a energiei: Reliance Industries, cel mai mare importator indian de petrol rusesc, a anunțat că se conformează sancțiunilor impuse de președintele american Donald Trump împotriva companiilor petroliere din Rusia. Altfel spus, India începe să se retragă din „afacerea petrolului rusesc” pentru a nu intra în conflict cu Washingtonul. Reliance, compania miliardarului […]
18:30
Noul premier al Republicii Moldova, urmărit de CONTROVERSE. Deține trei cetățenii, printre care și cea română, plus conturi în offshore-uri # Gândul
Preşedinta pro-UE a Moldovei, Maia Sandu, l-a numit vineri pe economistul şi omul de afaceri Alexandru Munteanu în funcţia de prim-ministru. Munteanu figurează în cinci companii offshore înregistrate în Insulele Virgine Britanice, administrate de firma unui avocat cipriot aflat sub sancțiuni internaționale, potrivit unei investigații realizate de jurnaliști din Republica Moldova. De asemenea, Munteanu ar fi […]
18:30
AVEREA Simonei Halep s-a redus considerabil. Cum a pierdut fosta sportivă câteva milioane de dolari # Gândul
Simona Halep, fosta campioană de Grand Slam, ar fi pierdut aproximativ 18 milioane de dolari din avere în doar câteva luni, potrivit estimărilor făcute de publicația americană Celebrity Net Worth. Dacă în perioada de glorie a carierei sale sportive Halep avea o avere estimată la 48 de milioane de dolari, acum, la aproape un an […]
18:20
Accident cu doi morți, în Suceava: momentul în care un TIR a derapat pe șoseaua umedă și a spulberat o mașină de pe sensul opus # Gândul
Un grav accident rutier s-a produs vineri după-amiază la ieșirea din localitatea Drăgușeni spre Cristești. Acest incident a implicat un TIR și un autoturism. Două personae aflate în autoturism au rămas incarcerate și, din păcate, și-au pierdut viața, a precizat locotenent Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al ISU Suceava. La locul acestui accident au intervenit […]
18:20
Spune-mi ce mașină conduci, ca să-ți spun cu ce partid votezi. Un sondaj INSCOP arată ce mașini preferă fiecare grup politic # Gândul
Preferințele auto ale românilor nu mai țin doar de buget, confort sau tehnologie. Ele reflectă tot mai des identitatea politică. Conform ultimului Barometru al Securității Energetice, realizat de INSCOP, alegerile privind tipul de automobil s-au transformat într-un veritabil indicator electoral. Cine cu ce votează și ce conduce Dacă ar avea suficienți bani, 30,9% dintre români […]
18:10
Donald Trump pleacă în Malaysia. Care sunt motivele pentru care președintele SUA se duce la summitul din Asia de Sud-Est # Gândul
Între 26 și 28 octombrie 2025, Kuala Lumpur din Malaysia (sau Malaezia), capitala cu o populație de peste 2 milioane de locuitori, va găzdui cel de-al 47-lea Summit ASEAN (Asociația națiunilor din sud-estul Asiei,) și al doilea din anul 2025. Subiectul summitului va fi „Incluziune și sustenabilitate” și ar putea fi cea mai mare întrunire […]
18:00
Motivele pentru care Trump participă la Summitul ASEAN din Kuala Lumpur. Președintele manifestă un interes crescut pentru Asia de Sud-Est # Gândul
Între 26 și 28 octombrie 2025, Kuala Lumpur din Malaysia (sau Malaezia), capitala cu o populație de peste 2 milioane de locuitori, va găzdui cel de-al 47-lea Summit ASEAN (Asociația națiunilor din sud-estul Asiei,) și al doilea din anul 2025. Subiectul summitului va fi „Incluziune și sustenabilitate” și ar putea fi cea mai mare întrunire […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.