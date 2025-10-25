Cum a contribuit Ceaușescu la ASCENSIUNEA lui Ion Iliescu, pe finalul epocii Dej. Lavinia Betea: „A fost propunerea lui Ceaușescu, cu certitudine”

23:20

Ciocolata românească îi îndulcește pe străini. Avem ciocolată cu jumări, dar și praline cu gorgonzola și vin roșu. De altfel, în ultimii cinci ani, exporturile au crescut cu 65%. Românii produc deci mai mult și sunt tot mai inventivi. Bomboanele de ciocolată produse la Bacău sunt tot mai cerute de clienţi. Şi au ajuns cunoscute […]