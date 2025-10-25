25 OCTOMBRIE, calendarul zilei: 100 de ani de la nașterea lui Ioan Chirilă. Începe Campionatul Mondial de Frumusețe Felină. Ziua Armatei Române

18:40

Un consilier local din Floreşti-Cluj a intrat peste mai mulți copii, într-o cameră de hotel din Deva, şi i-a ameninţat cu bătaia. Daniel Meze a fost deranjat din somn de gălăgia elevilor, din cauza căreia nu putea să doarmă. Unul dintre copii a filmat episodul, iar acum consilierul este anchetat. Elevii de la liceul de […]