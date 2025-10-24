Ciocolata românească cu jumări i-a dat gata pe străini. Am dat lovitura pe plan extern și cu pralina cu gorgonzola şi vin roşu

Ciocolata românească îi îndulcește pe străini. Avem ciocolată cu jumări, dar și praline cu gorgonzola și vin roșu. De altfel, în ultimii cinci ani, exporturile au crescut cu 65%. Românii produc deci mai mult și sunt tot mai inventivi. Bomboanele de ciocolată produse la Bacău sunt tot mai cerute de clienţi. Şi au ajuns cunoscute […]

