Trei zodii protejate de karma bună: Universul le răsplătește pentru bunătatea lor

18:00

Doi tineri de 21 și 26 de ani au pus la cale o schemă inedită: au comandat pe conturi false produse de lux cu plata ramburs, știind că vor fi blocate în depozit. Apoi unul s-a angajat la Sameday pe zona respectivă, a furat coletele și a abandonat mașina firmei pe stradă.