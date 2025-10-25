UPDATE - Donald Trump ia în considerare planuri de a viza facilităţi de producere a cocainei în interiorul Venezuelei, afirmă mai mulţi oficiali - CNN / Preşedintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a acuzat Statele Unite că „fabrică un război”

06:20

Catedrala Naţională, cu o înălţime de 127 de metri, este cel mai înalt lăcaş de cult ortodox din lume. Coloanele sunt de inspiraţie brâncovenească, iar cupolele de inspiraţie bizantină. Edificiul a fost conceput înconjurat de un spaţiu care, văzut de sus, are formă de potir. Pictura monumentului este realizată în tehnica mozaicului pe 25.000 mp, materialele folosite în realizarea icoanelor au fost achiziţionate din Veneţia şi Carrara, candelabrele sunt din alamă masivă, intrarea se face prin 27 de uşi din bronz, clopotul mare are 27 de tone iar silueta edificului este determinată de cele 8 turle. Slujba de sfinţire a picturii va avea loc duminică, în prezenţa a 2.500 de invitaţi oficiali.